Mental skärpa, starka sinnesintryck: isbad är en medveten vinterupplevelse som du kan prova på många platser i Österrike genom guidade workshops.

Isbadning i Österrike är mer än en trend – det är ett statement.

Det handlar om närvaro, mental styrka och att uppleva naturen med alla sinnen. Allt fler nyfikna söker sig därför till sjöar och glaciärvatten för att utmana kylan på ett kontrollerat sätt – ofta i grupp eller under guidade workshops. Från Millstätter See i Kärnten till Hintertuxer Gletschersee i Tyrolen och Salzkammergutseen har isbad blivit en självklar del av vinterupplevelsen i naturen.

Det som räknas är känslan: andetag för andetag, medan kroppen reagerar på kylan. Ögonblicket i vattnet blir en kraftansträngning som ger effekt. Många som badar regelbundet beskriver ökad energi, minskad stress och klarare tankar. Kylan stimulerar cirkulationen – och kan till och med trigga lyckohormoner.

Viktigt: Rådgör alltid med läkare innan du börjar, och bada aldrig ensam.