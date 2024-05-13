Resenärer som vill resa hållbart bryr sig om naturen och klimatet. Österrike är en idealisk destination om man vill njuta av miljövänliga semesterupplevelser!

I Österrike sköts skogar och alpina betesmarker varsamt, vattnet hålls rent, landskapet skyddas och biologisk mångfald främjas. Regionerna och värdarna i Österrike visar hur man handlar med framtida generationer i åtanke. Denna ansvarskänsla driver på hållbara innovationer så som smarta transportförbindelser och användningen av förnybara energikällor.

Det är enkelt att fördjupa sig i Österrikes orörda natur, vare sig det handlar om bergen, alpina betesmarker, vattendrag eller skogar.

Lokalbefolkningen spelar en central roll i att bevara dessa naturskatter och tar sitt ansvar på största allvar. Alla besökare uppmanas att göra detsamma.