Hållbarhet i Österrike
Semester med rent samvete

Resenärer som vill resa hållbart bryr sig om naturen och klimatet. Österrike är en idealisk destination om man vill njuta av miljövänliga semesterupplevelser!

I Österrike sköts skogar och alpina betesmarker varsamt, vattnet hålls rent, landskapet skyddas och biologisk mångfald främjas. Regionerna och värdarna i Österrike visar hur man handlar med framtida generationer i åtanke. Denna ansvarskänsla driver på hållbara innovationer så som smarta transportförbindelser och användningen av förnybara energikällor.

Det är enkelt att fördjupa sig i Österrikes orörda natur, vare sig det handlar om bergen, alpina betesmarker, vattendrag eller skogar.

Lokalbefolkningen spelar en central roll i att bevara dessa naturskatter och tar sitt ansvar på största allvar. Alla besökare uppmanas att göra detsamma.

Vad innebär "hållbart resande"?

Om du strävar efter personligt välbefinnande och miljöansvar hemma, känns det självklart att vilja resa hållbart. En grön semester handlar om att inspireras, njuta av vackra upplevelser och visa respekt för naturen, klimatet och det lokala samhället.

  • Du behandlar orörd natur och välskötta landskap med respekt och omsorg.

  • Du väljer miljöcertifierat boende och miljövänliga transporter.

  • Du värnar om ömsesidig förståelse och kan lita på tillgänglighet och inkludering.

Tips och information om hållbart resande

Fokus på människor

Fair play i Österrike

Nyckeln till rättvisa ligger ofta i positiva relationer. I Österrike är det därför fair play som gäller för ett inkluderande samhälle där alla tar ansvar.

Vem bidrar till fair play inom sociokulturell hållbarhet?

  • Gästerna: Hållbara resenärer minimerar sitt koldioxidavtryck och är uppmärksamma på andras välbefinnande.

  • Värdarna: De främjar ömsesidig förståelse genom tillgänglighet och inkludering där alla behandlas rättvist.

  • Regionerna: Med orörda landskap, rent vatten, förnybar energi och bevarande av kulturarvet genomför de klimatvänliga åtgärder.

Uppskattning och skydd av naturen

Semester för kommande generationer

Österrike utmärker sig som ett föredöme inom miljövård, med sina skyddade landskap, kristallklara sjöar och välbevarade naturreservat. Som ledande aktör inom ekologiskt jordbruk toppar landet den europeiska listan för ekologisk odlingsmark. Den biologiska mångfalden är central för att stödja ekosystemet och säkerställa en hållbar framtid för både natur och människor.

I Österrike är lokalinvånarna djupt medvetna om värdet av sina ekologiska produkter, vilket driver deras engagemang för naturen. De arbetar aktivt med att vårda skogar och alpina betesmarker, hålla vattnet rent och skydda naturområden. Genom att bevara dessa livsmiljöer för människor, djur och växter blickar de framåt mot en hållbar framtid. Personligt välbefinnande och ansvar för miljön förenas harmoniskt i landet.

Semester i Österrikes natur

Transport och resursbevarande

Hållbar vintersemester

Är hållbar vinterturism möjligt? I Österrike är svaret ja!

Detta uppnås både genom varje enskild gästs engagemang och genom omfattande förändringar och utvecklingar i regioner. Många alpina vintersportorter är pionjärer när det gäller hur skidåkning kan samexistera harmoniskt med naturen, med omsorg om människor, djur och miljö - och därmed för kommande generationer. Många åtgärder är redan på plats, från att minska koldioxidutsläppen genom miljövänliga transporter till användningen av förnybar energi till resurseffektiv snötillverkning.

Tips för hållbar vintersemester

Vanliga frågor

Hållbart resande handlar om att njuta av vackra upplevelser samtidigt som du visar hänsyn till naturen, klimatet och lokalbefolkningen. Oavsett om du badar i en sjö, åker skidor, besöker en restaurang eller upplever kultur, bidrar du till hållbarhet genom att minimera ditt klimatavtryck och tänka långsiktigt.

Ekologiskt:
Österrike bjuder på orörda landskap och kristallklart vatten. Hållbart resande innebär att utforska naturen med respekt och varsamhet.

Ekonomiskt:
Genom att välja klimatvänligt boende och miljövänliga transporter, såsom i klimat- och energimodellregioner, stöttar du Österrikes satsningar på förnybar energi och hållbara initiativ.

Socialt:
Hållbart resande främjar ömsesidig förståelse, tillgänglighet och inkludering, vilket skapar positiva möten mellan besökare och lokalbefolkning.

  • Betoning av miljömässiga, sociala och kulturella värden

  • Fokus på säsongsbetonad, regional och ekologisk mat

  • Genomtänkta energikoncept

  • Åtgärder för att spara på resurser

  • Energieffektiv belysning

  • System för återanvändning av vatten

  • Engagemang i lokala samhällen, kultur och traditioner

  • Användning av naturmaterial i inredning och textilier

  • Bioklimatiska byggkriterier (t.ex. god isolering)

  • Förbättrad CO₂-balans

  • Anpassning av gästernas, lokalbefolkningens och naturens behov

Att uppnå klimatneutralitet enbart genom kompensationsprojekt är inte längre acceptabelt. Termen "klimatneutral" kan endast användas om:

  • en fullständig utsläppsbalans (Scope 1-3) har upprättats i enlighet med GHG-protokollet.

  • en specifik handlingsplan för att uppnå neutralitet presenteras (inklusive tidslinjer och resursplanering), som omfattar undvikande, minskning och kompensationsåtgärder.

  • certifiering erhålls från ett oberoende, erkänt organ som bekräftar klimatneutralitet.

  • all information är lättillgänglig för gästerna, dvs. publiceras på ett transparent sätt.

Med klimatpositiv menas produkter, tjänster eller projekt som motverkar den negativa totala effekten av den globala uppvärmningen. Det innebär till exempel att ett hotell kompenserar för mer koldioxidutsläpp än vad det självt genererar. Denna överkompensation har en positiv effekt på klimatet.

"Klimatvänligt" är ett allmänt miljöuttalande och kan vara missvisande utan ytterligare detaljer om de faktiska åtgärder som genomförs. Vad som anses vara klimatvänligt kan variera från gäst till gäst.

