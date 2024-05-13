Hållbarhet i Österrike
Semester med rent samvete
I Österrike sköts skogar och alpina betesmarker varsamt, vattnet hålls rent, landskapet skyddas och biologisk mångfald främjas. Regionerna och värdarna i Österrike visar hur man handlar med framtida generationer i åtanke. Denna ansvarskänsla driver på hållbara innovationer så som smarta transportförbindelser och användningen av förnybara energikällor.
Det är enkelt att fördjupa sig i Österrikes orörda natur, vare sig det handlar om bergen, alpina betesmarker, vattendrag eller skogar.
Lokalbefolkningen spelar en central roll i att bevara dessa naturskatter och tar sitt ansvar på största allvar. Alla besökare uppmanas att göra detsamma.
Vad innebär "hållbart resande"?
Om du strävar efter personligt välbefinnande och miljöansvar hemma, känns det självklart att vilja resa hållbart. En grön semester handlar om att inspireras, njuta av vackra upplevelser och visa respekt för naturen, klimatet och det lokala samhället.
Du behandlar orörd natur och välskötta landskap med respekt och omsorg.
Du väljer miljöcertifierat boende och miljövänliga transporter.
Du värnar om ömsesidig förståelse och kan lita på tillgänglighet och inkludering.
Tips och information om hållbart resande
Fair play i Österrike
Nyckeln till rättvisa ligger ofta i positiva relationer. I Österrike är det därför fair play som gäller för ett inkluderande samhälle där alla tar ansvar.
Vem bidrar till fair play inom sociokulturell hållbarhet?
Gästerna: Hållbara resenärer minimerar sitt koldioxidavtryck och är uppmärksamma på andras välbefinnande.
Värdarna: De främjar ömsesidig förståelse genom tillgänglighet och inkludering där alla behandlas rättvist.
Regionerna: Med orörda landskap, rent vatten, förnybar energi och bevarande av kulturarvet genomför de klimatvänliga åtgärder.
Semester för kommande generationer
Österrike utmärker sig som ett föredöme inom miljövård, med sina skyddade landskap, kristallklara sjöar och välbevarade naturreservat. Som ledande aktör inom ekologiskt jordbruk toppar landet den europeiska listan för ekologisk odlingsmark. Den biologiska mångfalden är central för att stödja ekosystemet och säkerställa en hållbar framtid för både natur och människor.
I Österrike är lokalinvånarna djupt medvetna om värdet av sina ekologiska produkter, vilket driver deras engagemang för naturen. De arbetar aktivt med att vårda skogar och alpina betesmarker, hålla vattnet rent och skydda naturområden. Genom att bevara dessa livsmiljöer för människor, djur och växter blickar de framåt mot en hållbar framtid. Personligt välbefinnande och ansvar för miljön förenas harmoniskt i landet.
Semester i Österrikes natur
Hållbar vintersemester
Är hållbar vinterturism möjligt? I Österrike är svaret ja!
Detta uppnås både genom varje enskild gästs engagemang och genom omfattande förändringar och utvecklingar i regioner. Många alpina vintersportorter är pionjärer när det gäller hur skidåkning kan samexistera harmoniskt med naturen, med omsorg om människor, djur och miljö - och därmed för kommande generationer. Många åtgärder är redan på plats, från att minska koldioxidutsläppen genom miljövänliga transporter till användningen av förnybar energi till resurseffektiv snötillverkning.