Fatbiking ger ett nytt sätt att uppleva vintern. Med breda ballongdäck tar du dig fram på egen hand eller följer en guide genom snötäckta leder.

Letar du efter ett nytt sätt att uppleva vintern – sportigt, lätt att komma igång med och lite utanför de etablerade spåren? Då kan fatbiking vara något för dig.

De breda däcken ger stabilitet och bra grepp även på snö, oavsett om du följer skogsstigar, cyklar genom vinterdalar eller tar dig upp mot utsiktspunkter och alpstugor. Du kan välja mellan vanlig fatbike eller eldriven variant, och tempo och svårighetsgrad anpassas ofta efter gruppen. I regioner som Schladming-Dachstein, Weissensee och SalzburgerLand erbjuds guidade turer som gör det enkelt att prova aktiviteten för första gången.

Fatbiking passar både dig som vill ha ett alternativ till skidåkning och dig som söker ett nytt vinteräventyr. På med hjälmen – och upptäck hur långt du kan ta dig på två hjul i snön.