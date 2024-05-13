Vinter i Österrike
Aktiviteter, smaker och stunder som stannar kvar
Introduction
Vad gör en vintersemester i Österrike så unik?
Skidåkning, längdskidor, snöskovandringar och god mat finns på många platser. Men i Österrike handlar vintern om mer än aktiviteter – den handlar om att ta vara på stunden. Tillsammans. Vid en sprakande brasa, i en gemytlig alpstuga eller på en solig bergsterrass.
Här delar man vintern – i liftkön, på afterskin, vid matbordet. Den varma gästfriheten gör att du snabbt känner dig hemma, även om du är långt bort.
I Österrike får du mer än en skidsemester. Du får närhet till naturen, till andra – och till dig själv. Här skapas minnen som dröjer sig kvar, långt efter att snön har smält.
Här på sidan har vi samlat våra bästa tips och inspiration inför din vinterresa till Österrike. Välkommen in i vinterkänslan!
Vinterns mest inspirerande resmål - utvalda tips
Våra hotelltipsÖsterrike är fullt av fantastiska hotell som kan utgöra en fantastisk bas för din vintersemester! Se ett urval av dem här.
URBAN NATURE, Bad Gastein
Urban Nature är hotellet för dig som vill ha både och. Takpool efter offpist, bastu före middag – eller bara lugna dagar i Alpine Swim Club
A-ROSA COLLECTION STRAUBINGER GRAND HOTEL, Bad Gastein
A-ROSA Collection väcker nytt liv i legendariska Straubinger – ett hotell för dig som söker det personliga, det vackra och det stilla.
Vinter i Österrike - Tips för skidfantaster
Vinter i Österrike - Våra tips utanför pisten
Jul och nyår i ÖsterrikeJul och nyår i Österrike: upplev magiska marknader, glittrande ljus och festlig stämning hela vägen in i det nya året.
Tips för vintern i Österrike: Upplev österrikes Lebensgefühl
Magasinet Vagabond erbjuder ett brett utbud av inspiration och de senaste nyheterna för sommar- och vintersemester i Österrike. Den presenterar toppregioner som Saalbach, Tyrolen, Hochkönig, Ramsau am Dachstein och Bad Gastein och ger värdefulla tips om utomhusaktiviteter, evenemang och upplevelser. Oavsett om det gäller vandring, skidåkning eller kulinariska höjdpunkter - tidningen är den perfekta källan för att planera en semester i Österrike!