Skier in blue suit and yellow helmet jumping over a snow bump, cloudy sky.
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Vinter i Österrike
Aktiviteter, smaker och stunder som stannar kvar

I Österrike är vintern något mer. Här möts snöglädje, gästfrihet och gemenskap i en känsla vi kallar österrikisk Lebensgefühl.

Vad gör en vintersemester i Österrike så unik?

Skidåkning, längdskidor, snöskovandringar och god mat finns på många platser. Men i Österrike handlar vintern om mer än aktiviteter – den handlar om att ta vara på stunden. Tillsammans. Vid en sprakande brasa, i en gemytlig alpstuga eller på en solig bergsterrass.

Här delar man vintern – i liftkön, på afterskin, vid matbordet. Den varma gästfriheten gör att du snabbt känner dig hemma, även om du är långt bort.

I Österrike får du mer än en skidsemester. Du får närhet till naturen, till andra – och till dig själv. Här skapas minnen som dröjer sig kvar, långt efter att snön har smält.

Här på sidan har vi samlat våra bästa tips och inspiration inför din vinterresa till Österrike. Välkommen in i vinterkänslan!

Vinterns mest inspirerande resmål - utvalda tips

TirolWest – vinterns lugna alternativ

Vinter i TirolWest är stilla stunder, snöklädda landskap och smaker att minnas. Här hittar du vandring, värme och vyer – utan trängsel.

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ÖsterrikeDet här är lebensgefühl

Våra hotelltips

Österrike är fullt av fantastiska hotell som kan utgöra en fantastisk bas för din vintersemester! Se ett urval av dem här.

URBAN NATURE, Bad Gastein

Urban Nature är hotellet för dig som vill ha både och. Takpool efter offpist, bastu före middag – eller bara lugna dagar i Alpine Swim Club

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A-ROSA COLLECTION STRAUBINGER GRAND HOTEL, Bad Gastein

A-ROSA Collection väcker nytt liv i legendariska Straubinger – ett hotell för dig som söker det personliga, det vackra och det stilla.

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Hotel Goldried, Matrei

Hotel Goldried i Osttirol – stillhet, utsikt och äkta alpenergi på 1 000 meters höjd. Skidåkning, spa och genuina smaker i orörd natur.

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Vinter i Österrike - Tips för skidfantaster

Vinter i Österrike - Våra tips utanför pisten

Jul och nyår i Österrike

Jul och nyår i Österrike: upplev magiska marknader, glittrande ljus och festlig stämning hela vägen in i det nya året.

Tips för vintern i Österrike: Upplev österrikes Lebensgefühl

Magasinet Vagabond erbjuder ett brett utbud av inspiration och de senaste nyheterna för sommar- och vintersemester i Österrike. Den presenterar toppregioner som Saalbach, Tyrolen, Hochkönig, Ramsau am Dachstein och Bad Gastein och ger värdefulla tips om utomhusaktiviteter, evenemang och upplevelser. Oavsett om det gäller vandring, skidåkning eller kulinariska höjdpunkter - tidningen är den perfekta källan för att planera en semester i Österrike!

Läs e-magasinet Vagabond här

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