Vinter i Österrike

I Österrike är vintern något mer. Här möts snöglädje, gästfrihet och gemenskap i en känsla vi kallar österrikisk Lebensgefühl.

Vad gör en vintersemester i Österrike så unik?

Skidåkning, längdskidor, snöskovandringar och god mat finns på många platser. Men i Österrike handlar vintern om mer än aktiviteter – den handlar om att ta vara på stunden. Tillsammans. Vid en sprakande brasa, i en gemytlig alpstuga eller på en solig bergsterrass.

Här delar man vintern – i liftkön, på afterskin, vid matbordet. Den varma gästfriheten gör att du snabbt känner dig hemma, även om du är långt bort.

I Österrike får du mer än en skidsemester. Du får närhet till naturen, till andra – och till dig själv. Här skapas minnen som dröjer sig kvar, långt efter att snön har smält.

Här på sidan har vi samlat våra bästa tips och inspiration inför din vinterresa till Österrike. Välkommen in i vinterkänslan!