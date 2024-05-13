Österrikes berg blir en naturlig yogamatta. Mellan bergstoppar och sjöar uppstår kraftfulla platser där asanas möter Alperna på en helt ny nivå.

Österrike förvandlar yoga i Alperna – och gör bergspasturer, höga bergstoppar och kristallklara sjöar till fantastiska utomhusstudior. Utöver de lugna yogarummen på hotell och stugor är det naturen själv som utgör scenen. Tänk dig att göra en yogaposition bredvid nyfikna getter, glida genom solhälsningar på en SUP-bräda eller finna stillhet i ett snötäckt alplandskap.

Från Tyrolen till Kärnten, över hela Österrike, hittar du året runt-kurser som inbjuder dig att röra dig, andas och bara vara – omgiven av bergens fantastiska skönhet. Den friska alpluften fördjupar din andning, panoramautsikten lugnar ditt sinne. Varje session blir mer än bara yoga – det är en helkroppsupplevelse i naturen som lämnar ett bestående intryck på både kropp och själ.