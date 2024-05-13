Yoga i de österrikiska Alperna
Ladda batterierna i bergen och vid sjön
Österrike förvandlar yoga i Alperna – och gör bergspasturer, höga bergstoppar och kristallklara sjöar till fantastiska utomhusstudior. Utöver de lugna yogarummen på hotell och stugor är det naturen själv som utgör scenen. Tänk dig att göra en yogaposition bredvid nyfikna getter, glida genom solhälsningar på en SUP-bräda eller finna stillhet i ett snötäckt alplandskap.
Från Tyrolen till Kärnten, över hela Österrike, hittar du året runt-kurser som inbjuder dig att röra dig, andas och bara vara – omgiven av bergens fantastiska skönhet. Den friska alpluften fördjupar din andning, panoramautsikten lugnar ditt sinne. Varje session blir mer än bara yoga – det är en helkroppsupplevelse i naturen som lämnar ett bestående intryck på både kropp och själ.
Namaste i de österrikiska delstaterna
Asanas i bergen
St Anton am Arlberg
Yoga i arlflow-studion med Hatha, Vinyasa och Yin. Sommarens höjdpunkt: Mountain Yoga Festival med alperna som bakgrund.
Lech Zürs
Yoga på berget, ledd av lokala lärare: I kombination med den hisnande alpina naturen erbjuds här unika upplevelser för kropp och själ året runt.
Zell am See-Kaprun
Asanas och avslappningsövningar utövas en gång i veckan mitt bland alpina ängar och bergblommor. Deltagande är gratis med linbanebiljetten.
Schladming-Dachstein
Retreats, workshops och bergsyogafestivalen ”Simply Being” kombinerar rörelse och mindfulness mitt i naturen – för ett holistiskt välbefinnande.
Gastein
Anläggningen anordnar exklusiva yogadagar inomhus och utomhus, workshops och regelbundna yogaevenemang. Många boenden erbjuder individuella yogaprogram.
Kufsteinerland
Yoga vid sjön, på berget eller på SUP-brädan – festivalen ”yoga.tage” och kurser året runt skapar utrymme för balans på speciella platser med stark energi.
Seefeld
På Good Vibes Festival med internationella lärare och Sunrise Yoga på Joch på 2 064 meters höjd möter rörelse musik, natur och lätthet.
Dachstein
På sommaren, veckovis yoga på Zwieselalm med utsikt över Dachstein – 60 minuters träning, valfritt med ekologisk frukost i stugan.
Megetid
Här på 1 700 meters höjd hålls veckovisa yogapass och speciella bergsyogaevenemang för ökad balans och avkoppling.
Weissensee
Yoga vid sjön, på berget eller i örtagården: Weissensee erbjuder året runt en mängd olika sessioner, retreats och kurser för alla nivåer.
Fuschlsee
Fuschlsee-regionen erbjuder kurser året runt, yoga vid sjön, på gångbroar eller i skogen, retreats och workshops på speciella kraftplatser.
Yogahotell i bergen
Yogaupplevelse i Kleinwalsertal
På 1 200 meters höjd garanterar daglig yoga i tre sessioner mer inre frid, balans och medveten andning mitt i den alpina vidsträcktheten.
Yoga på Teichalm
Daglig yoga och meditation stärker kropp och själ – i hjärtat av naturparken Almenland, under ledning av erfarna tränare. Så här kopplar man av på semestern.
Naturupplevelse i Pöllauberg
Yoga utomhus, mindful walking i naturparken och en rad olika retreats med upp till nio sessioner om dagen – här kan alla hitta sitt eget flow.
Yoga på Turracher Höhe
Yoga med utsikt över Kärntens berg: retreaten kombinerar olika stilar med zenmeditation och får dig att sakta ner märkbart.
Gerlitzen Alpen
Högt ovanför dalen har ljudmeditationer, utomhusyoga och retreats med varierande stilar en holistisk effekt – perfekt för kropp, sinne och ett nytt perspektiv.
Namaste vid Achensee-sjön
Andningsövningar, isbad, yoga och ljudhealing möter modern mindfulness på 1 000 meters höjd – med fri utsikt över den turkosa sjön Achensee.
Yoga i Tannheimer-dalen
Dagliga sessioner och personlig yoga skapar individuella träningsutrymmen. Fokus: medveten andning, rörelse och mental klarhet.
Meditation i Kals am Großglockner
Vid foten av Großglockner öppnar sig en retreat på 1 300 meters höjd: utomhusyoga, meditation och retreats ger utrymme för holistisk avkoppling.
Time-out i Großarl
Yoga inomhus eller utomhus, kombinerat med välbefinnande och njutning – för harmonisk balans och ny styrka i Salzburgs berg.
Yoga från ett annat perspektiv
Annorlunda upplevelser:
Tillsammans med en alpacka:
Evenemang och festivaler
Mountain Yoga Festival fokuserar på holistisk yoga på högsta nivå. Erfarna instruktörer erbjuder en varierad blandning av stilar.