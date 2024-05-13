Yoga i de österrikiska Alperna
Ladda batterierna i bergen och vid sjön

Österrikes berg blir en naturlig yogamatta. Mellan bergstoppar och sjöar uppstår kraftfulla platser där asanas möter Alperna på en helt ny nivå.

Österrike förvandlar yoga i Alperna – och gör bergspasturer, höga bergstoppar och kristallklara sjöar till fantastiska utomhusstudior. Utöver de lugna yogarummen på hotell och stugor är det naturen själv som utgör scenen. Tänk dig att göra en yogaposition bredvid nyfikna getter, glida genom solhälsningar på en SUP-bräda eller finna stillhet i ett snötäckt alplandskap.

Från Tyrolen till Kärnten, över hela Österrike, hittar du året runt-kurser som inbjuder dig att röra dig, andas och bara vara – omgiven av bergens fantastiska skönhet. Den friska alpluften fördjupar din andning, panoramautsikten lugnar ditt sinne. Varje session blir mer än bara yoga – det är en helkroppsupplevelse i naturen som lämnar ett bestående intryck på både kropp och själ.

Namaste i de österrikiska delstaterna

Varje delstat bidrar med sin egen unika prägel till yogaupplevelsen – mellan berg, sjöar och speciella energiska platser.

Tyrolen

Steiermark

Oberösterreich

SalzburgerLand

Vorarlberg

Asanas i bergen

Från morgonyoga på en alpäng till festivaler med internationella lärare – Österrikes alpregioner förvandlar yoga till en upplevelse för alla sinnen.

St Anton am Arlberg

Yoga i arlflow-studion med Hatha, Vinyasa och Yin. Sommarens höjdpunkt: Mountain Yoga Festival med alperna som bakgrund.

St. Anton am Arlberg

Lech Zürs

Yoga på berget, ledd av lokala lärare: I kombination med den hisnande alpina naturen erbjuds här unika upplevelser för kropp och själ året runt.

Lech Zürs

Zell am See-Kaprun

Asanas och avslappningsövningar utövas en gång i veckan mitt bland alpina ängar och bergblommor. Deltagande är gratis med linbanebiljetten.

Schmitten/Zell am See-Kaprun

Schladming-Dachstein

Retreats, workshops och bergsyogafestivalen ”Simply Being” kombinerar rörelse och mindfulness mitt i naturen – för ett holistiskt välbefinnande.

Schladming-Dachstein

Gastein

Anläggningen anordnar exklusiva yogadagar inomhus och utomhus, workshops och regelbundna yogaevenemang. Många boenden erbjuder individuella yogaprogram.

Gastein

Kufsteinerland

Yoga vid sjön, på berget eller på SUP-brädan – festivalen ”yoga.tage” och kurser året runt skapar utrymme för balans på speciella platser med stark energi.

Kufsteinerland

Seefeld

På Good Vibes Festival med internationella lärare och Sunrise Yoga på Joch på 2 064 meters höjd möter rörelse musik, natur och lätthet.

Seefeld region

Dachstein

På sommaren, veckovis yoga på Zwieselalm med utsikt över Dachstein – 60 minuters träning, valfritt med ekologisk frukost i stugan.

Dachstein West

Megetid

Här på 1 700 meters höjd hålls veckovisa yogapass och speciella bergsyogaevenemang för ökad balans och avkoppling.

Obertauern

Weissensee

Yoga vid sjön, på berget eller i örtagården: Weissensee erbjuder året runt en mängd olika sessioner, retreats och kurser för alla nivåer.

Weissensee

Fuschlsee

Fuschlsee-regionen erbjuder kurser året runt, yoga vid sjön, på gångbroar eller i skogen, retreats och workshops på speciella kraftplatser.

Fuschlsee-sjön

Namaste Wörthersee

Dagliga yogapass från maj till oktober på speciella kraftplatser runt Wörthersee-sjön – kompletterat med retreats, SUP-yoga och festivalen ”Namaste am See”.

Wörthersee

Yogahotell i bergen

Krigarpositionen på 1 500 meters höjd, solhälsningar med utsikt över toppen – när man utövar yoga i Alperna märker man snabbt hur perfekt rörelse och höjd går hand i hand.

Yogaupplevelse i Kleinwalsertal

På 1 200 meters höjd garanterar daglig yoga i tre sessioner mer inre frid, balans och medveten andning mitt i den alpina vidsträcktheten.

Naturhotel Chesa Valisa

Yoga på Teichalm

Daglig yoga och meditation stärker kropp och själ – i hjärtat av naturparken Almenland, under ledning av erfarna tränare. Så här kopplar man av på semestern.

Hotel Pierer

Naturupplevelse i Pöllauberg

Yoga utomhus, mindful walking i naturparken och en rad olika retreats med upp till nio sessioner om dagen – här kan alla hitta sitt eget flow.

Hotel Retter

Yoga på Turracher Höhe

Yoga med utsikt över Kärntens berg: retreaten kombinerar olika stilar med zenmeditation och får dig att sakta ner märkbart.

Hotel Hochschober

Gerlitzen Alpen

Högt ovanför dalen har ljudmeditationer, utomhusyoga och retreats med varierande stilar en holistisk effekt – perfekt för kropp, sinne och ett nytt perspektiv.

Mountain Resort Feuerberg

Namaste vid Achensee-sjön

Andningsövningar, isbad, yoga och ljudhealing möter modern mindfulness på 1 000 meters höjd – med fri utsikt över den turkosa sjön Achensee.

Das Kronthaler

Yoga i Tannheimer-dalen

Dagliga sessioner och personlig yoga skapar individuella träningsutrymmen. Fokus: medveten andning, rörelse och mental klarhet.

Yoga-Hotel …liebes Rot-Flüh

Meditation i Kals am Großglockner

Vid foten av Großglockner öppnar sig en retreat på 1 300 meters höjd: utomhusyoga, meditation och retreats ger utrymme för holistisk avkoppling.

Gradonna ****s Mountain Resort

Time-out i Großarl

Yoga inomhus eller utomhus, kombinerat med välbefinnande och njutning – för harmonisk balans och ny styrka i Salzburgs berg.

Nesslerhof

Flöde och balans i Leogang

Dagliga yogapass inomhus och utomhus, retreats och djupavslappning: upplev balans på 1 050 meters höjd i en avskild miljö.

Forsthofalm

Yoga från ett annat perspektiv

Yogaupplevelser i Österrike

Annorlunda upplevelser:

Tillsammans med en alpacka:

Evenemang och festivaler

Vid sjön, på en äng eller mitt i en skidort – hela Österrike blir en scen för yogafestivaler, retreats och mindfulness-upplevelser under hela året.

Mountain Yoga Festival fokuserar på holistisk yoga på högsta nivå. Erfarna instruktörer erbjuder en varierad blandning av stilar.

Yogaevenemang i Tyrolen

Inspirerande i bergen: sessioner i olika stilar, workshops och mindfulnesskurser – alla evenemang och retreats i översikt.

Vanliga frågor

Många regioner i Österrike erbjuder en fantastisk naturlig miljö med berg och sjöar för yogapass. Oavsett om det är utomhus i hjärtat av naturen eller inomhus med vidsträckt panoramautsikt – balans, avkoppling och flöde kommer naturligt här.

Det här kanske också intresserar dig

