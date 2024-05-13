Aktiv semester i Österrike

Österrike inspirerar under alla årstider: vare sig det är sommar eller vinter, natur, gastronomi och livsglädje samverkar här för att skapa oförglömliga stunder.

Österrike inspirerar året runt. Sommar eller vinter – här samverkar natur, gastronomi och livsglädje för att skapa minnesvärda upplevelser i alla säsonger.

Oavsett om du söker stillhet i bergen eller vill ha puls och rörelse i den friska luften, erbjuder Österrike en fin balans mellan aktivitet och avkoppling. Från Alpernas mäktiga toppar till böljande kullar och glittrande sjöar väntar ett landskap som bjuder in till både rörelse och återhämtning.

Efter aktiva timmar i naturen tar lugnet vid. Koppla av i spa med utsikt över bergen, njut av varma termalbad eller unna dig en klassisk massage. Just kombinationen av aktivitet och återhämtning gör en vistelse i Österrike till något alldeles extra – för både kropp och själ.