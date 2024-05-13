Two snowshoers stand in a snow-covered mountain landscape, enjoying a winter day together in the Austrian Alps. The crisp air, bright sunlight, and sweeping views evoke a sense of freedom, a connection to nature, and a shared winter experience.
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Aktiv semester i Österrike
Upptäck Österrikes mångfald med aktiva upplevelser i storslagen natur – året runt, i alla säsonger.

Aktiv semester i Österrike
Österrike inspirerar under alla årstider: vare sig det är sommar eller vinter, natur, gastronomi och livsglädje samverkar här för att skapa oförglömliga stunder.

Österrike inspirerar året runt. Sommar eller vinter – här samverkar natur, gastronomi och livsglädje för att skapa minnesvärda upplevelser i alla säsonger.

Oavsett om du söker stillhet i bergen eller vill ha puls och rörelse i den friska luften, erbjuder Österrike en fin balans mellan aktivitet och avkoppling. Från Alpernas mäktiga toppar till böljande kullar och glittrande sjöar väntar ett landskap som bjuder in till både rörelse och återhämtning.

Efter aktiva timmar i naturen tar lugnet vid. Koppla av i spa med utsikt över bergen, njut av varma termalbad eller unna dig en klassisk massage. Just kombinationen av aktivitet och återhämtning gör en vistelse i Österrike till något alldeles extra – för både kropp och själ.

Fem resmål i Österrike för alla årstider

Vi tipsar om fem platser i Österrike som inspirerar året runt – från alpina äventyr och termalbad till kulturstäder och regioner där natur, mat och livsstil står i fokus.

Ferienregion TirolWest

Semesterregionen TirolWest, med städerna Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins och Stanz, förenar stadspuls, byliv, floder och berg och bjuder på en mångsidig upplevelse.

Ferienregion TirolWest

Graz

Graz förenar historiskt världsarv med ung kreativitet, konst, kultur och en stark matkultur – en solig stad där tradition och nytänkande möts året runt.

Graz

Vorarlberg

Vorarlberg bjuder på alpina upplevelser året runt – skidåkning, vandring, kultur och gastronomi mellan Bodensjön och höga bergstoppar.

Vorarlberg

Arlberg

Här möts vintersportens arv och sommarens äventyr. De fem orterna – St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech och Zürs – bjuder in till att upptäcka den alpina livsstilen.

Arlberg

Gastein

I södra delen av SalzburgerLand breder Gasteindalen ut sig – där Dorfgastein, Bad Hofgastein och Bad Gastein förenar det bästa av alpina upplevelser och termalbad.

Gastein

Utvalt hotelltips!

I Kärnten möts alpina höjder och soliga sjölandskap. Regionen är känd för sitt milda klimat, många soltimmar och en avslappnad atmosfär – perfekt för aktiva dagar och avkoppling året runt.

Mountain Resort Feuerberg, Kärnten

Wellnesshotell i Gerlitzen Alpe på 1 769 meters höjd med ski-in/ski-out, panoramavyer och infinitypool. Alpin avkoppling och naturupplevelser – året runt.

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Ett måste på sommaren

Ett självklart sommartips i Alperna är Großglockner Hochalpenstraße som bjuder på vandringar, utsiktsplatser och storslagna vyer över glaciärer och höga berg.

Grossglockner Hochalpenstrasse

En av Alpernas mest spektakulära panoramavägar. Großglockner Hochalpenstraße bjuder på utsiktsplatser, vandringar och vyer över glaciärer och 3 000-meters­toppar.

Grossglockner Hochalpenstrasse
Vad är en aktiv semester i Österrike?

Skidåkning på vintern, vandring i gyllene höstlandskap eller ett svalkande dopp i en klar bergssjö på sommaren – i Österrike väntar aktiva upplevelser runt hörnet, året runt.

Oavsett om du söker fartfyllda äventyr eller lugn rörelse i naturen finns det gott om möjligheter att vara aktiv i friska omgivningar. När det är dags för en paus lockar den österrikiska gastronomin, från rustika fjällstugor till prisbelönta restauranger. Allt med Alpernas mäktiga kuliss som ständig följeslagare.

Skidåkning i ÖsterrikeVandring i Österrike

Aktiviteter

Fokus på familjen och hållbarhet

I Österrike är två saker självklara – oavsett årstid: hur enkelt det är att resa tillsammans med familjen och hur lätt det är att göra hållbara val på semestern.

Från skidåkning och vinterlek till vandring, cykling och bad under sommarhalvåret är Österrike perfekt för aktiva familjer. Här finns trygga områden, välutbyggd infrastruktur och upplevelser som passar både stora och små. Följ länken för att hitta familjevänliga regioner och tips som gör resan smidig för hela sällskapet.

Att resa klimatsmart är enkelt. Snälltåget kör direkt från Malmö till Österrike med goda förbindelser från Stockholm, främst under vinterhalvåret. På plats gör kollektivtrafik, pendelbussar och hållbara boenden det lätt att resa vidare – för en semester där familjetid och omtanke om klimatet går hand i hand, året runt.

På semester med familjenHållbara semestrar

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