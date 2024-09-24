5. Ansvarsskyldighet

Österreich Werbung eller de personer eller företag som är knutna till Österreich Werbung ansvarar inte för några som helst skador (t.ex. utebliven vinst, frustrerade utgifter, skador på grund av förlust av data, förlorad arbetsinkomst, anspråk enligt lagen om obehörig vinst, juridisk rådgivning och kostnader för upprättande av avtal). Detta undantag från ansvar gäller särskilt för alla skador som orsakas av användningen av webbplatsen, av den tillfälliga eller permanenta omöjligheten att använda webbplatsen (stilleståndstid), av den begränsade tillgängligheten av webbplatsen eller innehållet på den, av felaktig visning av innehåll, av visning av innehåll från tredje part och av visning av hyperlänkar på austria.info eller austriatourism.com.

Österreich Werbung tar inget som helst ansvar för eventuella skador på hårdvara och/eller mjukvara eller andra databaser till följd av användning av webbplatserna austria.info eller austriatourism.com eller deras innehåll. Användaren är medveten om att de tjänster som erbjuds av Österrikes nationella turistbyrå även erbjuds med hjälp av tredje parts nätoperatörer. Tillgängligheten av tjänsterna är därför beroende av det tekniska tillhandahållandet av tredje parts nätverkstjänster. Österreich Werbung åtar sig ingen skyldighet att hålla de erbjudna tjänsterna oavbrutna och tillgängliga på Internet vid alla tidpunkter. Användaren är medveten om att Österreich Werbung inte har något inflytande på möjligheten till internetåtkomst, överföringshastigheten eller tillgängligheten och stabiliteten hos nätverksanslutningar och åtkomst. Österreich Werbung har rätt att under en rimlig tidsperiod avbryta tjänsterna av interna skäl, t.ex. för underhållsändamål.

I synnerhet kan tjänsterna tillfälligt begränsas på grund av force majeure, strejk, lockout och officiella order, liksom på grund av tekniska förändringar i Österreich Werbes system eller andra åtgärder som är nödvändiga för korrekt eller förbättrad drift (t.ex. underhållsarbete, reparationer etc.). Användaren kan inte härleda några anspråk från detta, men Österreich Werbung kommer att sträva efter att åtgärda störningen så snabbt som möjligt. Användaren har rätt att använda Österrikes nationella turistbyrås tjänster på egen risk och bekostnad och är skyldig att för detta ändamål endast använda lämplig teknisk utrustning, t.ex. lämpliga datorer, modem osv. Användaren är också skyldig att använda tjänsterna endast i enlighet med lagstadgade bestämmelser och i synnerhet att avstå från all otillbörlig användning av tjänsterna. I de fall där tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt förbehåller sig Österreich Werbung rätten att när som helst efter föregående meddelande tillhandahålla dem mot en avgift. Det finns ingen rätt till tillhandahållande av kostnadsfria tjänster under några omständigheter.

I synnerhet erbjuder Österreich Werbung också användarna tjänster (t.ex. information) på Internetportalen som tillhandahålls, skapas eller på annat sätt görs tillgängliga av tredje part. Österreich Werbung kommer att göra sitt bästa för att inte göra intrång i tredje parts rättigheter, i synnerhet men inte uteslutande upphovsrätt, nyttjanderätt, varumärkesrätt eller annan nyttjanderätt, genom driften av Internetportalen. Österreich Werbung garanterar dock inte att de tjänster som används av användarna (t.ex. information) är fria från tredje parts rättigheter, särskilt, men inte uteslutande, upphovsrätt, nyttjanderätt, varumärkesrätt eller andra nyttjanderätter. Ansvar för eventuella skador till följd av detta är uteslutet. Om Österreich Werbung erbjuder gratis nedladdning av programvara (t.ex. skärmsläckare) på webbplatsen, tas inget som helst ansvar för deras funktionalitet. I synnerhet tas inget ansvar för eventuella (följd)skador som uppstår till följd av användningen av programvaran (t.ex. skador på operativsystemet).

Österreich Werbung strävar efter att säkerställa att prisinformationen på denna webbplats är korrekt, fullständig och aktuell. Eftersom Österreich Werbung erhåller prisinformationen från tredje part har Österreich Werbung dock ingen möjlighet att kontrollera att den är korrekt. I synnerhet är informationen föremål för regelbundna ändringar. Österreich Werbung tar därför inget ansvar för riktigheten, fullständigheten och aktualiteten i prisinformationen på denna webbplats.

Detta allmänna ansvarsfriskrivande gäller oavsett grunden för det anspråk som görs gällande för ringa oaktsamhet och även för grov oaktsamhet gentemot företagare. Ansvarsfriskrivningen omfattar såväl avtalsenliga som utomobligatoriska anspråk.