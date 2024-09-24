Användarvillkor
Användningen av denna webbplats är föremål för följande villkor. Genom att använda vårt innehåll accepterar du de villkor som anges här. Läs noga igenom användarvillkoren för att undvika missförstånd.
Österreich Werbung bedriver verksamhet under huvuddomänerna austria.info och austriatourism.com Webbplatser som är avgiftsbelagda eller kostnadsfria och som marknadsför Österrike som turistland. I det följande avser austria.info den webbplats som kan nås genom att ange denna eller alla andra webbadresser. Termen austriatourism.com avser den webbplats som kan nås genom att ange denna eller alla andra hänvisande webbadresser. Alla användare uppmanas att noggrant läsa igenom följande användarvillkor och övriga lagtexter. Användningen av webbplatserna austria.info och austriatourism.com förutsätter att användaren godkänner följande användarvillkor och andra lagtexter (t.ex. upphovsrättsmeddelande, länkning och inramning). Användningen av webbplatsen innebär att användaren accepterar användarvillkoren och alla andra lagtexter. Om användaren inte accepterar användarvillkoren får han/hon inte använda webbplatsen austria.info eller austriatourism.com i fortsättningen. Överträdelse av samtliga eller delar av bestämmelserna i följande användarvillkor och övriga lagtexter medför omedelbar och automatisk indragning av rätten att använda webbplatsen. I händelse av sådana överträdelser förbehåller sig Österrikes nationella turistbyrå rätten att göra gällande alla anspråk av något slag (t.ex. garantianspråk eller skadeståndsanspråk) mot den eller de berörda användarna.
Användningen av webbplatserna austria.info och austriatourism.com är endast tillåten i informationssyfte och för både privata och yrkesmässiga ändamål. Allt innehåll på webbplatserna austria.info och austriatourism.com är upphovsrättsligt skyddat. Detta gäller oavsett om innehållet erbjuds mot betalning eller kostnadsfritt. För avgiftsbelagt innehåll (t.ex. avgiftsbelagda nedladdningar av studier) gäller särskilda bestämmelser som avgör i vilken utsträckning andra nyttjanderätter föreligger. All typ av reproduktion, distribution, uthyrning, utlåning, tillgängliggörande för allmänheten eller annan användning i någon form kräver uttryckligt skriftligt medgivande från Österreich Werbung och är uttryckligen förbjuden i avsaknad av sådant medgivande. Undantag gäller om en särskild bestämmelse uttryckligen föreskriver något annat. Överträdelser av denna bestämmelse kan få konsekvenser enligt varumärkes-, upphovsrätts- och konkurrenslagstiftningen. Österreich Werbung förbehåller sig uttryckligen alla upphovsrättigheter och därav följande nyttjanderätter (nyttjanderätter och tillstånd att använda verk) till det innehåll som erbjuds på webbplatserna austria.info och austriatourism.com. Alla användare uppmanas också att läsa upphovsrättsmeddelandet.
Österreich Werbung fäster stor vikt vid en omsorgsfull hantering av personuppgifter. Av denna anledning följer dataskyddspolicyn för Österrikes nationella turistbyrå principen om datasekretess och betonar skyddet av personuppgifter på ett särskilt sätt. Alla användare uppmanas att läsa bestämmelserna om dataskydd.
Österrikes nationella turistbyrå kan inte garantera att webbplatsen austria.info eller austriatourism.com alltid kommer att vara tillgänglig vid alla tidpunkter. Tekniska fel och/eller underhållsarbete samt andra orsaker (t.ex. nylansering av webbplatsen) kan leda till att webbplatsen austria.info eller austriatourism.com är tillfälligt otillgänglig eller otillgänglig under längre tidsperioder. Österreich Werbung tar inget ansvar för den specifika tillgängligheten eller åtkomligheten av webbplatsen austria.info eller austriatourism.com. Österreich Werbung tar inget ansvar för riktigheten, fullständigheten, lagligheten, objektiviteten eller aktualiteten i det innehåll som tillhandahålls på webbplatserna austria.info eller austriatourism.com. Detta gäller även för alla produkter och tjänster som erbjuds på webbplatsen, inklusive tillhörande beskrivningar och priser. Österreich Werbung kan när som helst utan föregående meddelande göra justeringar, ändringar och raderingar av webbplatsen i sin helhet och av det innehåll som presenteras på den.
Österreich Werbung eller de personer eller företag som är knutna till Österreich Werbung ansvarar inte för några som helst skador (t.ex. utebliven vinst, frustrerade utgifter, skador på grund av förlust av data, förlorad arbetsinkomst, anspråk enligt lagen om obehörig vinst, juridisk rådgivning och kostnader för upprättande av avtal). Detta undantag från ansvar gäller särskilt för alla skador som orsakas av användningen av webbplatsen, av den tillfälliga eller permanenta omöjligheten att använda webbplatsen (stilleståndstid), av den begränsade tillgängligheten av webbplatsen eller innehållet på den, av felaktig visning av innehåll, av visning av innehåll från tredje part och av visning av hyperlänkar på austria.info eller austriatourism.com.
Österreich Werbung tar inget som helst ansvar för eventuella skador på hårdvara och/eller mjukvara eller andra databaser till följd av användning av webbplatserna austria.info eller austriatourism.com eller deras innehåll. Användaren är medveten om att de tjänster som erbjuds av Österrikes nationella turistbyrå även erbjuds med hjälp av tredje parts nätoperatörer. Tillgängligheten av tjänsterna är därför beroende av det tekniska tillhandahållandet av tredje parts nätverkstjänster. Österreich Werbung åtar sig ingen skyldighet att hålla de erbjudna tjänsterna oavbrutna och tillgängliga på Internet vid alla tidpunkter. Användaren är medveten om att Österreich Werbung inte har något inflytande på möjligheten till internetåtkomst, överföringshastigheten eller tillgängligheten och stabiliteten hos nätverksanslutningar och åtkomst. Österreich Werbung har rätt att under en rimlig tidsperiod avbryta tjänsterna av interna skäl, t.ex. för underhållsändamål.
I synnerhet kan tjänsterna tillfälligt begränsas på grund av force majeure, strejk, lockout och officiella order, liksom på grund av tekniska förändringar i Österreich Werbes system eller andra åtgärder som är nödvändiga för korrekt eller förbättrad drift (t.ex. underhållsarbete, reparationer etc.). Användaren kan inte härleda några anspråk från detta, men Österreich Werbung kommer att sträva efter att åtgärda störningen så snabbt som möjligt. Användaren har rätt att använda Österrikes nationella turistbyrås tjänster på egen risk och bekostnad och är skyldig att för detta ändamål endast använda lämplig teknisk utrustning, t.ex. lämpliga datorer, modem osv. Användaren är också skyldig att använda tjänsterna endast i enlighet med lagstadgade bestämmelser och i synnerhet att avstå från all otillbörlig användning av tjänsterna. I de fall där tjänsterna tillhandahålls kostnadsfritt förbehåller sig Österreich Werbung rätten att när som helst efter föregående meddelande tillhandahålla dem mot en avgift. Det finns ingen rätt till tillhandahållande av kostnadsfria tjänster under några omständigheter.
I synnerhet erbjuder Österreich Werbung också användarna tjänster (t.ex. information) på Internetportalen som tillhandahålls, skapas eller på annat sätt görs tillgängliga av tredje part. Österreich Werbung kommer att göra sitt bästa för att inte göra intrång i tredje parts rättigheter, i synnerhet men inte uteslutande upphovsrätt, nyttjanderätt, varumärkesrätt eller annan nyttjanderätt, genom driften av Internetportalen. Österreich Werbung garanterar dock inte att de tjänster som används av användarna (t.ex. information) är fria från tredje parts rättigheter, särskilt, men inte uteslutande, upphovsrätt, nyttjanderätt, varumärkesrätt eller andra nyttjanderätter. Ansvar för eventuella skador till följd av detta är uteslutet. Om Österreich Werbung erbjuder gratis nedladdning av programvara (t.ex. skärmsläckare) på webbplatsen, tas inget som helst ansvar för deras funktionalitet. I synnerhet tas inget ansvar för eventuella (följd)skador som uppstår till följd av användningen av programvaran (t.ex. skador på operativsystemet).
Österreich Werbung strävar efter att säkerställa att prisinformationen på denna webbplats är korrekt, fullständig och aktuell. Eftersom Österreich Werbung erhåller prisinformationen från tredje part har Österreich Werbung dock ingen möjlighet att kontrollera att den är korrekt. I synnerhet är informationen föremål för regelbundna ändringar. Österreich Werbung tar därför inget ansvar för riktigheten, fullständigheten och aktualiteten i prisinformationen på denna webbplats.
Detta allmänna ansvarsfriskrivande gäller oavsett grunden för det anspråk som görs gällande för ringa oaktsamhet och även för grov oaktsamhet gentemot företagare. Ansvarsfriskrivningen omfattar såväl avtalsenliga som utomobligatoriska anspråk.
Österreich Werbung förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra, anpassa eller uppdatera dessa användarvillkor och alla andra lagtexter i vilken form som helst. Respektive version av dessa användarvillkor är bindande. Alla användare av webbplatserna austria.info och austriatourism.com bör regelbundet ta del av dessa användarvillkor och tillhörande lagtexter för att hålla sig informerade om eventuella ändringar. Alla användare av webbplatserna austria.info och austriatourism.com samtycker uttryckligen till att den aktuella versionen ska gälla för användarna så snart de återvänder till webbplatsen och inte uttryckligen skriftligen invänder mot den aktuella versionen av användarvillkoren eller andra juridiska texter.
Österreich Werbung tar inget ansvar för länkade webbplatser och deras innehåll. Hyperlänkarna på webbplatserna austria.info och austriatourism.com är en kostnadsfri tjänst som tillhandahålls av Österrikes nationella turistbyrå. Österrikes nationella turistbyrå har inget som helst inflytande på utformningen av eller ändringar på de länkade webbplatserna eller på det innehåll som erbjuds på dem. Om hyperlänkar från austria.info eller austriatourism.com hänvisar till innehåll från tredje part, utgör detta inte en utvärdering av det länkade innehållet. Österreich Werbung tar i synnerhet inget som helst ansvar för innehållets riktighet, fullständighet, laglighet, objektivitet och aktualitet. Tillgång till information som nås via hyperlänkar på austria.info eller austriatourism.com är användarens eget ansvar. Alla användare uppmanas också att läsa bestämmelserna om länkning och inramning. Om en användare märker att en länk hänvisar till juridiskt problematiskt innehåll, ombeds han eller hon att informera Österreich Werbung via e-post till datenschutz@austria.info så att länken kan tas bort så snart som möjligt.
Alla andra lagtexter på austria.info eller austriatourism.com som det hänvisas till i dessa användarvillkor ska utgöra en integrerad del av dessa användarvillkor och ska alltid omfattas av bestämmelserna i dessa användarvillkor om de inte innehåller mer specifika bestämmelser. Mer specifika bestämmelser kan finnas, till exempel när det gäller betalt innehåll med avseende på användarrättigheter.
Om användaren är näringsidkare ska den behöriga domstolen för Wiens första distrikt ha exklusiv behörighet för alla tvister. Om användaren är en konsument i den mening som avses i den österrikiska konsumentskyddslagen, gäller detta endast om han har sin hemvist, vanliga vistelseort eller arbetsplats i det distrikt där han är bosatt. Platsen för uppfyllande av alla anspråk och skyldigheter är Österreich Werbung's säte. Österrikisk materiell rätt ska uteslutande tillämpas, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG) och nationella bestämmelser om lagkonflikter.
Om enskilda bestämmelser i användarvillkoren är ogiltiga eller ineffektiva ska detta inte påverka den rättsliga giltigheten för de återstående bestämmelserna; i detta fall ska de avtal anses ha ingåtts som är rättsligt effektiva och som kommer närmast det ursprungliga målet för Österrikes nationella turistbyrå. Om skriftlig form krävs, ska överföring via fax eller e-post också uppfylla detta krav.
Upphovsrätt till eget innehåll
All information som återges på webbplatsen austria.info eller austriatourism.com (t.ex. texter, grafik, videofilmer, musikstycken etc.) skyddas av varumärkes- och/eller upphovsrättslagen till förmån för Österreich Werbung. Det är därför inte tillåtet att ladda ner, reproducera eller distribuera webbplatsen helt eller delvis. Rättigheterna att reproducera, distribuera, hyra ut, låna ut, tillgängliggöra och sända i någon som helst form tillkommer uteslutande Österreich Werbung eller tredje part. Intrång i industriell äganderätt kommer att åtalas.
Upphovsrätt till innehåll från tredje part
Österreich Werbung tillhandahåller tjänster på webbplatserna austria.info och austriatourism.com som innebär användning av innehåll från tredje part (t.ex. texter, grafik, videor, musik, logotyper) (t.ex. innehåll från reklampartners, innehåll från samarbetspartners). Detta innehåll kan ses av alla användare. All annan användning av multimediefiler och texter kräver uttryckligt förhandsmedgivande från upphovsmannen eller den behöriga användaren. Författaren eller den auktoriserade användaren förbehåller sig alla rättigheter till multimediefilerna och texterna. Österreich Werbung kommer att informera upphovsmannen eller den auktoriserade användaren om eventuella upphovsrättsintrång om Österreich Werbung får kännedom om dessa. Österreich Werbung tar under alla omständigheter inget som helst ansvar för upphovsrättsintrång som begås av tredje part. Varje partner (t.ex. reklampartner, samarbetspartner) befriar Österreich Werbung från ansvar.
Länkar från andra webbplatser till austria.info eller austriatourism.com
Österreich Werbung tillåter (hyper)länkar enligt följande villkor: De får inte på något sätt ändra innehållet på webbplatsen austria.info eller austriatourism.com, källan till allt innehåll måste kunna garanteras fullt ut och austria.info eller austriatourism.com måste presenteras som en länkad webbplats i sin helhet. Det är inte tillåtet att visa innehåll från webbplatsen austria.info eller austriatourism.com i ramar. Länkar till webbplatser med stötande, oanständigt, omoraliskt eller på annat sätt kontroversiellt/olagligt innehåll är också förbjudna. Innehållet på webbplatser som länkar till webbplatsen austria.info eller austriatourism.com måste följa alla tillämpliga lagbestämmelser (t.ex. upphovsrättslagstiftning, reklamlagstiftning, dataskyddslagstiftning, straffrätt). Framför allt får förhållandet till Österreich Werbung inte framställas på ett förvrängt, felaktigt eller olagligt sätt på dessa webbplatser. Samarbete med eller stöd till Österreich Werbung i någon som helst form får endast etableras om Österreich Werbung i förväg har gett sitt uttryckliga skriftliga medgivande. I synnerhet kräver användningen av Österreich Werbes företagsidentitet (t.ex. logotyper) Österreich Werbes förhandsgodkännande. Österreich Werbung förbehåller sig alla rättigheter i händelse av olagliga länkar.
Länkar från austria.info eller austriatourism.com till andra webbplatser
Vid länkning till andra webbplatser lägger Österrikes nationella turistbyrå stor vikt vid att säkerställa att innehåll från tredje part på de länkade webbplatserna inte ändras på något sätt, att ursprunget till detta innehåll från tredje part är igenkännligt och att den länkade webbplatsen presenteras i sin helhet. När innehåll från tredje part visas öppnas ett nytt webbläsarfönster och inramningsteknik används inte. Österreich Werbung tar inget som helst ansvar för lagligheten i innehållet på tredje parts webbplatser som Österreich Werbung länkar till. I synnerhet tar Österreich Werbung inget ansvar för eventuella efterföljande ändringar av detta innehåll. Att en webbplats som förmedlas eller drivs av tredje part ingår i den Internetportal som drivs av Österreich Werbung utgör inte någon rekommendation eller garanti med avseende på de tjänster som erbjuds eller som ingår där, särskilt information, samt varor eller tjänster som erbjuds. Om Österreich Werbung tillhandahåller länkar till webbplatser som inte drivs av Österreich Werbung, görs detta endast som en extra tjänst för användaren för att möjliggöra åtkomst till sådana webbplatser. I sådana fall tar Österreich Werbung dock inte på sig någon garanti och/eller något ansvar för innehållet på sådana webbplatser.