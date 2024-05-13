Steiermark
Upplev en minnesvärd vintersemester med utförsåkning, längdåkning, glaciäräventyr på Dachstein och avkoppling
Skidåkning, avkoppling och njutning
I Steiermark möts du av en härlig kombination av moderna skidorter och kulinariska upplevelser. Stora skidområden varvas med mindre, familjevänliga orter som bjuder på en perfekt balans mellan äventyr, avkoppling och återhämtning. Ladda batterierna i rogivande termalbad, omgiven av charmiga vinterlandskap, och koppla av i mysiga alpstugor.
Längdskidåkning i ditt tempo
Längdskidåkare tar sig fram över frusna sjöar och genom vinterskogar, omgivna av höga toppar i bakgrunden. Snön bäddar in landskapet och flingorna virvlar i luften. Längdskidåkning påminner om en dans – i början räknar man stegen, men snart kommer rytmen av sig själv.
Den fria känslan växer: de diagonala stegen blir lättare, snön sprutar från stavarna, och andningen blir jämnare. Att glida fram genom vintern i sitt eget tempo ger en känsla av välmående som gör längdskidåkning i Steiermark till en överraskande positiv upplevelse.
Steiermark ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Utvalda turer och utflykter
En resa tillbaka i tiden till skidåkningens begynnelse. Besökare på Haus im Ennstal och Mürzzuschlag går till botten med det roliga på två skidor.
De vackraste regionerna
Schladming-Dachstein
Det imponerande Dachsteinmassivet med sina glaciärer är centrum för skidåkning, vintervandring och till och med fatbiking.
Ausseerland Salzkammergut
Den snöiga regionen erbjuder otaliga möjligheter att uppleva vintern på ett fräscht och skonsamt sätt.
Nationalparken Gesäuse
Nästan oändliga skogar, forsande floder och mäktiga berg: Det här är Gesäuse, en av nationalparkerna.
Hochsteiermark
Upplev naturen mellan Semmering, Hochschwab och Eisenerz-alperna. Regionen är ett hemligt tips för familjer och de som letar efter avslappnad skidåkning.
Murau
Omgiven av de hisnande Steiermarkbergen erbjuder vintersportregionen otaliga skid- och snowboardhöjdpunkter för gäster i alla åldrar.
Erzberg-Leoben
När snön täcker bergen flockas vintersportentusiaster till Erzberg Leoben för skidåkning, snowboard, längdskidåkning och vintervandring.
Murtal
Skidåkning, vintervandring eller längdskidåkning? Bondgårdssemester, hälsoresa eller fartfylld action? Allt är möjligt i Murtal.
Graz och Graz-regionen
UNESCO: s världsarvslista, designstad: Graz är den perfekta blandningen av kreativ scen, gamla stan och futuristisk arkitektur.
Termisk och vulkanisk region
Där det bubblar, värmer och ångar. I sex kurorter flödar helande källor ur marken.
Städer och platser du inte får missa
Admont
I Admont finns världens största klosterbibliotek, den kollegiala kyrkan och benediktinerklostret. Det fungerar som en inkörsport till äventyr i Gesäuse nationalpark
Judenburg
Judenburgs landmärke är stadstornet. Från utsiktsplattformen kan besökarna blicka ut över Murdalen. Inuti finns Europas modernaste planetarium.
Leoben
Gruvdrift och Gösser-öl: Hacklhaus från 1500-talet, det medeltida tornet Schwammerlturm och innergården ligger på torget bredvid fontänen Bergmannsbrunnen.
Bruck vid Muren
Vid floden och omgiven av berg: Bruck, även känt som Kornmesserstadt efter det gotiska Kornmesserhaus, kombinerar stadsliv med bergen.
Hartberg
Inom de historiska murarna väntar stadsträdgårdar med status som kulturminnen, spännande kulturevenemang och äventyrliga vandringsleder på besökarna.
Bad Radkersburg
Hartberg, beläget i södra Steiermark, bjuder på en historisk stadskärna med romantiska gränder och möjligheten till avkoppling i det unika termalvattnet på Parktherme spa
Kultur och traditioner
När de första snöflingorna faller, saktar livet i Steiermark in och man söker sig till värmen i de mysiga vardagsrummen. Men mörkret har sin utmanare. Gamla traditioner håller den "mörka årstidens" andar på avstånd, bland annat genom Perchten, de skräckinjagande maskerna som sägs skrämma bort vinterns mörka gestalter. Dessa snidade masker visas upp under de dramatiska Krampus- och Perchten-paraderna.
Adventsmarknaderna erbjuder en lugnare kontrast, där en kopp varm glögg värmer händerna medan torntrumpetare och körsång skapar en festlig atmosfär. Det är lätt att dras med i den livliga stämningen bland de färgglada marknadsstånden.
Regionala recept
Steirisk rotgryta
Upptäck det steiriska köket med delikatesser som Sterz, Verhackertes och steirisk rotgryta. Njut av pumparecept och den berömda pumpafröoljan, med en nötiga smak.
Steirisches Backhendl- österrikisk ugnsbakad kyckling
Om du vill prova en klassiker från det steiriska köket där receptet är skrivet av en välkänd österrikisk kock har du hittat helt rätt- kyckling a la Johann Lafer.
Boenden utöver det vanliga
Skydda genom att använda
Besökare har inte bara chansen att fördjupa sig i den orörda naturen i Österrikes "gröna hjärta", utan de sju naturparkerna erbjuder också en skyddad livsmiljö för sällsynta växter och djur: