Steiermark
Upplev en minnesvärd vintersemester med utförsåkning, längdåkning, glaciäräventyr på Dachstein och avkoppling

Starta dagen i Steiermark med att glida fram på de välpreparerade skidbackarna och längdspåren i det mjuka morgonljuset, och hitta din egen rytm.

Skidåkning, avkoppling och njutning

I Steiermark möts du av en härlig kombination av moderna skidorter och kulinariska upplevelser. Stora skidområden varvas med mindre, familjevänliga orter som bjuder på en perfekt balans mellan äventyr, avkoppling och återhämtning. Ladda batterierna i rogivande termalbad, omgiven av charmiga vinterlandskap, och koppla av i mysiga alpstugor.

Längdskidåkning i ditt tempo

Längdskidåkare tar sig fram över frusna sjöar och genom vinterskogar, omgivna av höga toppar i bakgrunden. Snön bäddar in landskapet och flingorna virvlar i luften. Längdskidåkning påminner om en dans – i början räknar man stegen, men snart kommer rytmen av sig själv.

Den fria känslan växer: de diagonala stegen blir lättare, snön sprutar från stavarna, och andningen blir jämnare. Att glida fram genom vintern i sitt eget tempo ger en känsla av välmående som gör längdskidåkning i Steiermark till en överraskande positiv upplevelse.

Info om Steiermark
Huvudstad:Graz
Areal:16.401 km²
Befolkning:ca 1,27 miljoner (år 2024)
Procentandel skog:62 %
Berget Dachstein: 2.995 meter
Skidområden:77
Naturparker:7
Termiska bad:11

Evenemang i Steiermark
Här möts traditionella upplevelser och moderna höjdpunkter - Till kalendern.

Steiermark ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Dachsteins glaciärvärld

Hauser Kaibling skidområde

Skidområdet Kreischberg - Freestyle

Rogner Bad Blumau termiskt spa

Alpint kök av Richard Rauch

Aktiviteter i Steiermark

Utvalda turer och utflykter

Vinterturer med tåg och buss

Skidturer i Ramsau Dachstein

Museer för vintersport

En resa tillbaka i tiden till skidåkningens begynnelse. Besökare på Haus im Ennstal och Mürzzuschlag går till botten med det roliga på två skidor.

Vintersportmuseet Haus im Ennstal

Utflyktsmål i Steiermark

De vackraste regionerna

Schladming-Dachstein

Det imponerande Dachsteinmassivet med sina glaciärer är centrum för skidåkning, vintervandring och till och med fatbiking.

Schladming-Dachstein

Ausseerland Salzkammergut

Den snöiga regionen erbjuder otaliga möjligheter att uppleva vintern på ett fräscht och skonsamt sätt.

Ausseerland

Nationalparken Gesäuse

Nästan oändliga skogar, forsande floder och mäktiga berg: Det här är Gesäuse, en av nationalparkerna.

Nationalparken Gesäuse

Hochsteiermark

Upplev naturen mellan Semmering, Hochschwab och Eisenerz-alperna. Regionen är ett hemligt tips för familjer och de som letar efter avslappnad skidåkning.

Hochsteiermark

Murau

Omgiven av de hisnande Steiermarkbergen erbjuder vintersportregionen otaliga skid- och snowboardhöjdpunkter för gäster i alla åldrar.

Murau

Erzberg-Leoben

När snön täcker bergen flockas vintersportentusiaster till Erzberg Leoben för skidåkning, snowboard, längdskidåkning och vintervandring.

Erzberg-Leoben

Murtal

Skidåkning, vintervandring eller längdskidåkning? Bondgårdssemester, hälsoresa eller fartfylld action? Allt är möjligt i Murtal.

Murtal

Graz och Graz-regionen

UNESCO: s världsarvslista, designstad: Graz är den perfekta blandningen av kreativ scen, gamla stan och futuristisk arkitektur.

Graz och Graz-regionen

Östra Steiermark

Naturparker, äppelland, örtland: Välkommen till en enorm romantisk fruktträdgård!

Östra Steiermark

Termisk och vulkanisk region

Där det bubblar, värmer och ångar. I sex kurorter flödar helande källor ur marken.

Spa- och vulkanland

Södra Steiermark

Promenera genom det kuperade landskapet i naturparken Södra Steiermark och Schilcherland och njut av det goda köket.

Södra Steiermark

Städer och platser du inte får missa

Admont

I Admont finns världens största klosterbibliotek, den kollegiala kyrkan och benediktinerklostret. Det fungerar som en inkörsport till äventyr i Gesäuse nationalpark

Admont

Judenburg

Judenburgs landmärke är stadstornet. Från utsiktsplattformen kan besökarna blicka ut över Murdalen. Inuti finns Europas modernaste planetarium.

Judenburg

Leoben

Gruvdrift och Gösser-öl: Hacklhaus från 1500-talet, det medeltida tornet Schwammerlturm och innergården ligger på torget bredvid fontänen Bergmannsbrunnen.

Leoben

Bruck vid Muren

Vid floden och omgiven av berg: Bruck, även känt som Kornmesserstadt efter det gotiska Kornmesserhaus, kombinerar stadsliv med bergen.

Bruck an der Mur

Hartberg

Inom de historiska murarna väntar stadsträdgårdar med status som kulturminnen, spännande kulturevenemang och äventyrliga vandringsleder på besökarna.

Hartberg

Bad Radkersburg

Hartberg, beläget i södra Steiermark, bjuder på en historisk stadskärna med romantiska gränder och möjligheten till avkoppling i det unika termalvattnet på Parktherme spa

Bad Radkersburg

Altaussee

Är det den smaragdgröna sjön eller den friska bergsluften? Troligtvis är det just kombinationen som drar besökare till Altaussee.

Altaussee

Kultur och traditioner

Folklore mot mörkret

När de första snöflingorna faller, saktar livet i Steiermark in och man söker sig till värmen i de mysiga vardagsrummen. Men mörkret har sin utmanare. Gamla traditioner håller den "mörka årstidens" andar på avstånd, bland annat genom Perchten, de skräckinjagande maskerna som sägs skrämma bort vinterns mörka gestalter. Dessa snidade masker visas upp under de dramatiska Krampus- och Perchten-paraderna.

Adventsmarknaderna erbjuder en lugnare kontrast, där en kopp varm glögg värmer händerna medan torntrumpetare och körsång skapar en festlig atmosfär. Det är lätt att dras med i den livliga stämningen bland de färgglada marknadsstånden.

Regionala recept

Steirisk rotgryta

Upptäck det steiriska köket med delikatesser som Sterz, Verhackertes och steirisk rotgryta. Njut av pumparecept och den berömda pumpafröoljan, med en nötiga smak.

Steirisk rotgryta

Steirisches Backhendl- österrikisk ugnsbakad kyckling

Om du vill prova en klassiker från det steiriska köket där receptet är skrivet av en välkänd österrikisk kock har du hittat helt rätt- kyckling a la Johann Lafer.

Steirisches Backhendl- österrikisk ugnsbakad kyckling

En klassisk kycklingsallad

Den läckra hemligheten bakom detta recept är kyckling från Sulmtal. Med detta recept gör du en kycklingsallad som smakar precis som originalet från Steiermark.

En klassisk kycklingsallad

Boenden utöver det vanliga

Steirereck am Pogusch

Schlosshotel Pichlarn i Aigen im Ennstal

Grand Hotel Wiesler i Graz

Almwellness Pierer i Fladnitz

Auszeit Hotel i St. Lambrecht

Natur- och hälsohotell Höflehner i Haus im Ennstal

Skydda genom att använda

Naturparker i Steiermark

Besökare har inte bara chansen att fördjupa sig i den orörda naturen i Österrikes "gröna hjärta", utan de sju naturparkerna erbjuder också en skyddad livsmiljö för sällsynta växter och djur:

Vanliga frågor

De bästa längdskidåkningsområden i Steiermark fokus på kvalitet: Väl underhållna spår och skridskospår med ett sofistikerat system för guidning och orientering. Längdskidåkningskurser lär ut teknik och särskilda center tillhandahåller utrustning. Detta säkerställer Steiermark kvalitetsstämpel för spår.

6 tips för längdskidåkning i Steiermark

Oavsett om du väljer en region med en skidkarusell med 4 berg eller ett mindre, charmigt skidområde: De bästa skidorterna i Steiermark erbjuder välpreparerade, spårade och säkra pister:

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike