Starta dagen i Steiermark med att glida fram på de välpreparerade skidbackarna och längdspåren i det mjuka morgonljuset, och hitta din egen rytm.

Skidåkning, avkoppling och njutning

I Steiermark möts du av en härlig kombination av moderna skidorter och kulinariska upplevelser. Stora skidområden varvas med mindre, familjevänliga orter som bjuder på en perfekt balans mellan äventyr, avkoppling och återhämtning. Ladda batterierna i rogivande termalbad, omgiven av charmiga vinterlandskap, och koppla av i mysiga alpstugor.

Längdskidåkning i ditt tempo

Längdskidåkare tar sig fram över frusna sjöar och genom vinterskogar, omgivna av höga toppar i bakgrunden. Snön bäddar in landskapet och flingorna virvlar i luften. Längdskidåkning påminner om en dans – i början räknar man stegen, men snart kommer rytmen av sig själv.

Den fria känslan växer: de diagonala stegen blir lättare, snön sprutar från stavarna, och andningen blir jämnare. Att glida fram genom vintern i sitt eget tempo ger en känsla av välmående som gör längdskidåkning i Steiermark till en överraskande positiv upplevelse.