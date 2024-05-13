Österrikes 5 bästa skidorter
Österrike kan stoltsera med några av de bästa skidorterna i Alperna. Här är fem orter med olika karaktär, men som all är kända för att erbjuda riktigt bra skidåkning. Alltifrån familjevänlig åkning i Stubaital och Saalbach till skidsemester med guldkant i Lech via klassiska Kitzbühel och svenskfavoriten Bad Gastein.
Av: Axel Adolfsson
Till Österrike finns många alternativa sätt att resa. Bil, nattåg flyg eller buss med någon av de många resebyråer som arrangerar resor hit går lika bra vilket som. Väl på plats möts du av den genuina passionen för skidåkning som sitter djupt rotad i kulturen. I Österrike har skidåkning över hundra år på nacken. Traditionen är tung men liftarna moderna. Skidåkningen ackompanjeras sedan av klassiska rätter som kaiserschmarren, germknödel, Tiroler gröstl och schnitzel. Värmer dig gör du bäst med en kopp glühwein.
01. Stubaital
Familjesemester i Stubaital
Högt uppe på Stubai Gletscher finns rikligt med snö och det råder full vinter. Liftarna på glaciären brukar öppna tidigt på hösten och snurra hela vägen fram till sommaren. I Stubaidalen kretsar det mesta kring skidåkning. Dalgången ligger ett stenkast från Innsbruck vilket gör transfern från flygplatsen kort. Längst upp i dalen ligger glaciären och på vägen dit ligger en mängd olika hotell, pensionat och BnB.
När väl den riktiga vintern börjar är fyra liftsystem i dalen öppna. Schlick 2000 och Stubai Gletscher är de områden som fokuserar mest på skidåkning. Schlick 2000 är dalens största system och Stubai Gletscher är Österrikes största glaciärskidområde. Skidåkningen i dalgången har flera gånger utnämnts till den mest familjevänliga i Österrike. Här får barn under tio år gratis liftkort om de är i sällskap med en vuxen. Skidskolan är full av skidlärare som är bäst på att lära barn åka skidor och det finns en uppsjö av restauranger där barn stormtrivs. Lekrum, målarböcker och menyer de minsta älskar gör det enkelt att äta ute med familjen
Fakta om Stubaital
Skidområde: 4
Pistkilometer: 104 km
Längdspår: 62 km
Vandringsleder på vintern: 80 km
Antal skidliftar: 45
Antal skidskolor: 6
Högsta punkt: Zuckerhütl (3.507 m)
02. Bad Gastein
Svenskfavoriten Bad Gastein
Varma källor, piståkning i världsklass och en afterski som U2 inte höll måttet för hittar du i Bad Gastein. En favorit bland svenska skidåkare som vill till Alperna för att åka skidor. Men hit har turister strömmat sedan lång tid tillbaka. De varma källorna omtalades redan under medeltiden och Marie Curie fann i början av 1900-talet att vattnet innehåller radon, vilket hon menade skulle främja hälsan hos de som badad i dem. Denna hypotes är idag avskriven, men källorna ger fortfarande skidåkare välbehövlig avkoppling.
Högsta åkhöjden sker på 2’686 meter över havet och du kan åka hela vägen ned till 1’080. Stora investeringar i nya liftar har gjorts senaste åren vilket tagit åkningen till en helt ny nivå, vilken redan låg på en hög nivå.
Den gula hotellet Salzburger Hof har fått rollen som en modern klassiker i byn. Här bor du bekvämt med närhet till liften och skidbussen som tar dig ned till Bad Hofgastein och Dorfgastein, eller upp till Sportgastein. I Sportgastein hittar du den bästa offpisten. Bästa pisten är den röda backen Jungeralm som börjar på toppen av Stubnerkogel, ovan Bad Gestein, och som följs av den svarta pisten Bürgerwald ger dig 1000 fallhöjdsmeter åkning med en brant avslutning.
Väl tillbaka i byn är ett besök på Silver Bullet att rekommendera. Där pågår afterskin till mycket sent och du gör med lätthet av med all överskottsenergi. Och U2, ja. Det sägs att bandet började spontanspela inne på en av barerna i slutet av 80-talet, men blev snabbt utslängda. Baren, den gick i konkurs.
Fakta om Bad Gastein
Skidområde: 4
Pistkilometer: 196,9 km
Längdspår: 40 km
Vandringsleder på vintern: 60 km
Antal skidliftar: 43
Antal skidskolor: 13
Högsta punkt: Kreuzkogel (2.650 m)
03. Kitzbühel
Kitzbühel för alla
Fart, mod och våghalsighet är nycklarna som gör dig till vinnare i det årliga störtloppet nedför Die Streif i Kitzbühel. Om du inte känner för att ställa dig på start och tampas mot världseliten går det också bra att åka banan efter att den årliga tävlingen avgjorts. Då har du möjlighet att bestämma farten själv och vila på vägen ned.
Men Kitzbühel har också mycket mer att erbjuda än det världsberömda störtloppet. Mitt i den mycket eleganta byn stannar tåget med gångavstånd till liften. De praktfulla husen i stadskärnan vittnar om områdets historia som en förmögen gruvregion. Butiker och restauranger med lokal mat finns inrymda i de gemytliga lokalerna.
Uppe på berget är liftarna snabba och backarna breda. Den lite smått läskiga störtloppsbacken kan lätt skapa bilden av att alla pister i Kitzbühel är lika utmanande, men så är absolut inte fallet. Svårighetsgraden spänner från nybörjarvänlig till utmanade via backar som passar perfekt att lägga långa vida svängar på skär i.
När benen sedan börjar bli möra finns det gott om ställen att ta en paus på. Restauranger som serverar klassiska rätter som gröstl och kaiserschmarren. Är du mest ute efter att möta våren i Alperna är Sonnbühel ett hett tipps. Ryktet säger att hit går damerna vars hundar bär halsband från Swarovski.
Fakta om Kitzbüheler Alpen
Skidorter: 9
Pistkilometer: 900 km
Längdspår: 490 km
Vandringsleder på vintern: 334 km
Antal skidliftar: 269
Antal skidskolor: 31
Högsta punkt: Torhelm (2.494 m)
04. Fieberbrunn/Saalbach
Skidparadiset Fieberbrunn/Saalbach
Friåkningens motsvarighet till Formel 1, Freeride World Tour, kommer årligen till Fieberbrunn för att tävla ned för berget Wildseeloder. Under en vecka kryllar det av sylvassa friåkare i området och kulmen sker i samband med världstourtävlingen. När sedan dammet av pudersnö lagt sig och världseliten dragit vidare är det förvånansvärt tomt på skidåkare som åker utanför pisterna. Här blandas åkning på ganska öppna bergssidor med åkning i gles skog. Atmosfären är lite som i en slumrande småstad. Men det är en slumrande pärla. Men inte enbart en pärla för den som jagar pudersnö. Systemet i Fieberbrunn är ihopkopplat med det i Saalbach och Leogang.
Saalbach är lite av motsatsen till Fieberbrunn. Här ligger snabba sittliftar uppradade intill varandra. Backarna är breda och som gjorda för att lägga skärande carvingsvängar. Mellan dem ligger en mängd bakrestauranger som serverar allt från österrikisk schnitzel till den moderna klassikern i currywurst med pommes. I Fieberbrunn finns en rad olika boenden att välja mellan. Ett av de mest intressanta är Hotel Schloss Rosenegg. Omtalat redan under 1100-talet. Idag är fortfarande medeltidskänslan högst närvarande men moderna bekvämligheter som hör ett bra hotell till har adderats till byggnaderna.
Fakta om Saalbach Hinterglemm Leograng Fieberbrunn
Skidområde: 1
Pistkilometer: 270 km
Längdspår: 260 km
Vandringsleder på vintern: 140 km
Antal skidliftar: 70
Antal skidskolor: 5
Högsta punkt: Schattberg (2096 m)
05. Lech am Arlberg
Vintersemester i Lech am Arlberg
Det finns platser i Österrike mer mytomspunna än andra. Lech är en av de mest mytomspunna i Österrike. Beläget vid det mäktiga Arlbergmassivet, högt upp in i en dalgång, erbjuder orten både närhet till fantastisk åkning, en aning avskildhet och känslan av att befinna sig mitt i bergen. Historien går långt tillbaka. Här har liftarna snurrat i över 80 år.
Lech är omgivet av berg med breda pister. Liftarna tar dig från bygatan upp till de omgivande topparna. Liftsystemet är en del av av det gigantiska skidområdet kring Arlbergmassivet och du når lätt andra delar av systemet. Ifall du är på jakt efter djup lössnö utanför pisterna finns gott om lokala skidguider som kan lotsa dig rätt.
Nere i byn fortsätter skiddagen efter att liftarna stängt för dagen. På afterskin utanför Hotel Krone är pulsen hög en bra bit in på kvällen. När det sedan är dags att varva ned och äta middag erbjuder Hus No.8, ett av de äldsta husen i Lech, en mycket traditionstyngd meny.
En bit på upp på berget, ovanför Lech, ligger Oberlech. Denna del av Lech är bilfri och här hittar du en mängd stugor och hus av Chaletkarraktär. Hotell och restauranger här uppe håller en nivå som få andra områden i Alperna klarar av att mäta sig med. Hit reste Princessan Diana gärna när hon ville på skidsemester och här kan du få sällskap av den nederländska kungafamiljen, som är en av byns återkommande stamgäster.
Fakta om Lech am Arlberg
Skidområde: 1
Pistkilometer: 305 km
Längdspår: 70 km
Vandringsleder på vintern: 110 km
Antal skidliftar: 88
Antal skidskolor: 13 i Lech Zürs, 1 i Stuben, 37 i St. Anton
Högsta punkt: Valluga (2811 m)