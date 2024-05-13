Svenskfavoriten Bad Gastein 02. Bad Gastein

Varma källor, piståkning i världsklass och en afterski som U2 inte höll måttet för hittar du i Bad Gastein. En favorit bland svenska skidåkare som vill till Alperna för att åka skidor. Men hit har turister strömmat sedan lång tid tillbaka. De varma källorna omtalades redan under medeltiden och Marie Curie fann i början av 1900-talet att vattnet innehåller radon, vilket hon menade skulle främja hälsan hos de som badad i dem. Denna hypotes är idag avskriven, men källorna ger fortfarande skidåkare välbehövlig avkoppling.

Högsta åkhöjden sker på 2’686 meter över havet och du kan åka hela vägen ned till 1’080. Stora investeringar i nya liftar har gjorts senaste åren vilket tagit åkningen till en helt ny nivå, vilken redan låg på en hög nivå.

Den gula hotellet Salzburger Hof har fått rollen som en modern klassiker i byn. Här bor du bekvämt med närhet till liften och skidbussen som tar dig ned till Bad Hofgastein och Dorfgastein, eller upp till Sportgastein. I Sportgastein hittar du den bästa offpisten. Bästa pisten är den röda backen Jungeralm som börjar på toppen av Stubnerkogel, ovan Bad Gestein, och som följs av den svarta pisten Bürgerwald ger dig 1000 fallhöjdsmeter åkning med en brant avslutning.

Väl tillbaka i byn är ett besök på Silver Bullet att rekommendera. Där pågår afterskin till mycket sent och du gör med lätthet av med all överskottsenergi. Och U2, ja. Det sägs att bandet började spontanspela inne på en av barerna i slutet av 80-talet, men blev snabbt utslängda. Baren, den gick i konkurs.

Fakta om Bad Gastein