I dessa nio charmiga och mindre skidorter möter snötäckta bergspanoraman historiska gamla stadskärnor.

Vintermagi

Vintern i Österrike erbjuder en perfekt inramning för att njuta av det storslagna landskapet och den genuina alpina livsstilen. Här kan du susa nerför skidbackarna, vandra genom förtrollande snötäckta skogar eller glida fram på längdskidor längs frusna floder.

De alpina byarna, belägna högt uppe i bergen, bjuder på en unik och intensiv naturupplevelse. Förr i tiden var dessa platser svårtillgängliga under vintermånaderna, men idag är de lättillgängliga tack vare moderna förbindelser. Här hittar du boenden där vänliga värdar välkomnar dig med modern komfort, förstklassig wellness och utsökt mat, allt samtidigt som byarnas traditionella charm bevaras.

Med snöklädda berg och historiska städer som kuliss är det lätt att koppla av och verkligen njuta av din vintersemester.