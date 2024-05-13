Nio mindre och charmiga skidorter i Österrike
Vintermagi
Vintern i Österrike erbjuder en perfekt inramning för att njuta av det storslagna landskapet och den genuina alpina livsstilen. Här kan du susa nerför skidbackarna, vandra genom förtrollande snötäckta skogar eller glida fram på längdskidor längs frusna floder.
De alpina byarna, belägna högt uppe i bergen, bjuder på en unik och intensiv naturupplevelse. Förr i tiden var dessa platser svårtillgängliga under vintermånaderna, men idag är de lättillgängliga tack vare moderna förbindelser. Här hittar du boenden där vänliga värdar välkomnar dig med modern komfort, förstklassig wellness och utsökt mat, allt samtidigt som byarnas traditionella charm bevaras.
Med snöklädda berg och historiska städer som kuliss är det lätt att koppla av och verkligen njuta av din vintersemester.
Filzmoos
Byn ligger på 1 000 meters höjd och har kvar sin charmiga bergsbykaraktär med ursprungliga bondgårdar. För en sportig dag finns det ett litet men bra skidområde med 20 kilometer pister och åtta liftar. De två skidbergen, Rossbrand (1 600 m) och Grossberg (1 380 m), samt pisterna i Neuberg-distriktet erbjuder lätt terräng för barn och nybörjare, samt röda och svarta pister för mer erfarna skidåkare.
Regionen är också utmärkt för längdskidåkning och vintervandringar. Det imponerande landskapet runt Filzmoos i SalzburgerLand utforskas bäst med en hästdragen släde.
Ett särskilt evenemang är de årliga varmluftsballongveckorna i januari, där ballongerna svävar över Filzmoos på natten, ackompanjerade av musik och fyrverkerier. En riktigt minnesvärd upplevelse!
Tip: Filzmoos har 17 kraftplatser.
Maria Alm
Maria Alm ligger idylliskt på 802 meters höjd i SalzburgerLand, omgiven av en imponerande alpvärld. Byggnader från tidigare århundraden och tornet på pilgrimskyrkan ger byn dess karakteristiska prägel. Med Hochkönigs vackra panoramautsikt får semesterfirare som söker avkoppling och sportaktiviteter en perfekt plats att njuta av lugn och ro.Skidområdet Hochkönig erbjuder 120 kilometer pister och 34 liftar, som tillgodoser både skidåkare och snowboardåkare med varierad terräng. Här finns allt från breda familjebackar till utmanande pister för avancerade skidåkare. Området är en del av Ski amadé, Österrikes största skidförening, som ger tillgång till totalt 760 kilometer pister.
Utanför pisterna kan längdskidåkare njuta av 30 kilometer preparerade spår i Maria Alm. Snöskovandringar och vintervandringsleder ger möjlighet att uppleva naturens lugn. För romantiker är en tur med hästdragen släde genom det snötäckta landskapet ett särskilt imponerande tips.
Tip: Maria Alm har en 6 kilometer lång nattrodelbana.
Prägraten am Großvenediger
I Prägraten am Großvenediger får du en autentisk upplevelse och lugn och ro.
Det lilla skidområdet i Prägraten har 15 kilometer pister och två liftar. Många börjar sin skidkarriär här, då de lätthanterliga pisterna erbjuder en avslappnad skidåkning i en familjär atmosfär.
Byn ligger i Hohe Tauern på 1 312 meters höjd och erbjuder mer än bara skidåkning. Längdskidåkare kan njuta av cirka 20 kilometer preparerade spår. Snöskovandringar, kälkbackar och vintervandringsleder tar dig genom orörd natur, med de omgivande bergen alltid i sikte. För omväxling finns skridskoåkning och curling på naturis. För en unik upplevelse kan du delta i en guidad skidtur på Großvenediger, Österrikes fjärde högsta berg, som erbjuder ett äventyr utöver det vanliga.
Tip: Rustika bergsstugor, 60 tretusenmeters toppar runt omkring och nio vackra dalar att upptäcka.
Heiligenblut
I Heiligenblut kommer semesterfirare att uppleva en känsla av att tiden står still. Beläget på nästan 1 300 meters höjd i det pittoreska bergslandskapet i nationalparken Hohe Tauern, är byn omgiven av den mäktiga toppen av Großglockner, Österrikes högsta berg.
Skidområdet Großglockner/Heiligenblut erbjuder 55 kilometer pister och 12 liftar. Här finns allt från mjuka backar för nybörjare och familjer till utmanande pister för erfarna skidåkare. För den som gillar offpist finns en 1 500 hektar stor freeride-arena med sex sektorer.
I området kring Großglockner kan du förverkliga drömmar om vinterbergsklättring och komma nära naturen med en skidtur. Om du föredrar en lugnare aktivitet kan du utforska det snötäckta landskapet genom vintervandring, åka kälke på en upplyst backe på kvällen eller njuta av en romantisk tur med hästdragen släde.
Tip: Großglockners bakgrund har gett byn rykte om sig att vara en av de vackraste bergsbyarna i Alperna.
Gargellen
Den lilla byn ligger på 1 423 meters höjd i Montafons avlägsna hörn. Här finns en harmonisk blandning av vinterfrid och skidturism. Skidåkare kan njuta av 39 kilometer pister och åtta liftar. Trots att byn ligger mitt i högfjället mellan Rätikon- och Silvrettamassiven, är landskapet mjukt och inbjudande.
Gargellen, en klimatkurort i Vorarlberg, är en fristad från genomfartstrafik och turistmassor. Detta har bidragit till att bevara byns originalitet och traditioner, som tydligt märks i de pittoreska bondgårdarna som är upp till 300 år gamla.
Tip: Gargellen är den högst belägna bergsbyn i Montafon.
Rauris
Rauris ligger 950 meter över havet i södra SalzburgerLand och erbjuder en unik vinterupplevelse. Omgiven av snötäckta toppar och täta skogar är dalen perfekt för en avkopplande vintersemester och är ett bra insidertips.
Skidområdet Rauriser Hochalmbahnen har 32 kilometer pister och tio liftar. Här finns breda, soliga och lättillgängliga pister, vilket gör det idealiskt för familjer och nybörjare. Erfarna skidåkare kan också njuta av långa, varierade nedfarter. De östvända backarna behåller pudersnön till våren och erbjuder en lång skidsäsong.
För den som vill utforska naturen finns vintervandring med en höjdskillnad på 580 meter, samt 30 kilometer preparerade längdspår. En guidad snöskovandring tar dig djupt in i vinterlandskapet i Hohe Tauern nationalpark.
Tip: I århundraden ansågs Rauris-dalen vara centrum för guldbrytningen i Österrike.
Alpbach
Alpbachtal ligger mellan Kitzbühel- och Brandenberg-alperna och erbjuder ett vackert vinterlandskap. Här hittar vintersportentusiaster ett skidområde med 113 kilometer pister och 45 liftar i Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. Barnen kan lära sig åka skidor i skidskolan, medan de som söker mer fart kan prova den snabba vinterkälkbanan.
Brandenberger Ache har under tusentals år skurit sin väg genom dalen, och tillsammans med den vackra Tiefenbachklamm-klyftan skapar den en fantastisk naturkuliss. Vintervandringar, längdskidåkning och snöskovandring är utmärkta sätt att koppla av och njuta av naturen. Dalen erbjuder gott om utrymme för att verkligen komma bort från vardagen.
Tip: Det går att åka skridskor på Reintalersee i Kramsach om temperaturen och istjockleken är den rätta.
Weissensee
Weissensee-sjön i Gailtal-dalen, Kärnten, är en populär plats för vintersport varje år tack vare sitt läge som gör att sjön fryser. Nära sjön ligger ett litet skidområde med skidskola och stollift. Härifrån kan du åka på en bred pist med utsikt över den vackra Weissensee-sjön.
Förutom skidåkning finns det 40 kilometer längdskidspår och skatingleder i den soliga Weissensee-dalen. När du behöver en paus kan du koppla av i mysiga skidstugor. Om du inte är trött efter en dag på pisten kan du även prova skridskoåkning på den officiellt öppna isen, eller spela curling.
Flera av de små byarna vid sjön Weissensee har satsat på hållbarhet, och Weissensee Nature Park har flera gånger utsetts till en modellregion för detta. Många destinationer är lättillgängliga med buss, så du kan lämna bilen hemma. Som en slow food-region läggs det stor vikt vid regionala produkter och restauranger som serverar läckra lokala specialiteter.
Tip: Med sina 6,5 km² är den frusna isytan i Weissensee den största preparerade naturliga isytan i Europa.
Hinterstoder
Hinterstoder, beläget i en idyllisk dal 600 meter över havet, är en känd skidort i världscupen med en charmig bykaraktär som bevarats genom åren. Här hittar du 40 kilometer pister som når upp till 2 000 meters höjd, vilket garanterar snö hela säsongen. De imponerande Totes Gebirge-bergen utgör en fantastisk bakgrund för de vidsträckta panoramapisterna.
Skidområdet är populärt bland familjer tack vare skidskolan, träningsliftar och rullband för de minsta. För de som söker en utmaning finns World Cup-backen med en maximal lutning på 60 procent samt Inferno-backen med en lutning på upp till 70 procent.
För den som vill ha en avkopplande vintersemester erbjuder Hinterstoder och det omgivande området flera möjligheter. Vintervandringar och snöskovandringar i den snötäckta naturen är särskilt avkopplande. Med 100 kilometer röjda vinterleder kan du utforska Pyhrn-Priel-regionen vid Kalkalpen Nationalpark på nytt varje dag.
Tip: Hinterstoder är en av Alpine Pearls och därmed en av 25 särskilt hållbara platser i Alperna. Alpine Pearls har de högsta standarderna när det gäller miljövänliga semestrar och förlitar sig alltmer på vandringstaxi, dalbussar och bergsjärnvägar.