Från Vorarlbergs moderna träarkitektur till Wiens eleganta boutiquehotell – över hela Österrike ser engagerade värdar till att gästerna känner sig som hemma. Här möts du av en genuin gästfrihet där tradition och innovation går hand i hand.
I Österrikes regioner finns en stark passion för att renovera, utveckla och skapa nya hotell och boenden med karaktär. Många av dessa drivs av familjer som har varit verksamma i generationer och har en djup anknytning till sin plats. De använder ofta hållbara material och skapar miljöer där både komfort och naturupplevelser står i centrum.
Alpernas charm finns i allt från rustika bergsstugor och chalets i Tyrolen, SalzburgerLand, Steiermark och Kärnten till moderna, arkitektoniska träbyggnader i Vorarlberg. Oavsett om du söker en lyxig retreat vid en bergssjö eller en familjevänlig lodge vid skidbacken, finns här boenden för alla smaker.
I Österrikes städer lockar traditionella lyxhotell och stilrena boutique-boenden med förstklassig design och hög komfort. Här kombineras klassisk elegans med moderna inslag, vilket skapar en atmosfär där du kan starta dagen med energi och avsluta den med avkoppling.
Oavsett om du söker välbefinnande i naturnära miljöer, arkitektoniska pärlor eller exklusiv stadskomfort, finns det ett boende som fångar Österrikes unika livsstil – och gör din vistelse oförglömlig.
Vorarlberg
Sonne Mellau – Bregenzerwald
Sedan mitten av juli 2024 har Sonne Mellau åter välkomnat gäster efter en omfattande renovering. Hotellet erbjuder nu fyra rymliga sviter, ett tränings- och yogarum samt en ny solterrass med pool och lounge. Dessutom har ett exklusivt privat spa lagts till i wellnessavdelningen.
Blaue Rose Feldkirch – Feldkirch
Det charmiga boutiquehotellet Blaue Rose har tagit emot gäster sedan slutet av 2023. Hotellet ligger i en 500 år gammal byggnad i Feldkirchs gamla stadskärna och erbjuder 18 unikt designade rum, från 10 m² enkelrum till 21 m² familjerum.
Hotel Marvia – Dornbirn
I december 2023 öppnade Hotel Marvia i Bödele, i den tidigare byggnaden Berghof Fetz. Hotellet har tio rum med balkonger och inrymmer även den populära festlokalen Felsenkeller.
Hotel kleiner Löwe – Bregenz
Sedan april 2024 kan besökare i Bregenz checka in på Hotel kleiner Löwe, ett arkitektoniskt unikt stadshotell vid Kornmarktplatz. Hotellet har åtta rum och kännetecknas av sitt särpräglade tunnvalvstak, byggt av över 30 träbågar. På bottenvåningen finns en frukostbar och lounge.
Lägenheter och semesterboenden
Alpenstolz Apartments – Damüls
I augusti 2023 öppnade Alpenstolz Apartments, bestående av 39 moderna semesterlägenheter fördelade på fyra byggnader. Här finns två-, tre- och fyrarumslägenheter, där de största kan hysa upp till åtta personer.
Sonnberg Apartments – Schröcken
Sedan hösten 2023 välkomnar Sonnberg Apartments gäster till 17 bekväma semesterlägenheter på 48–76 m², samtliga med balkonger och privata bastur.
Bregenzerwald Apartments – Andelsbuch
I augusti 2023 stod två rymliga och modernt inredda lägenheter färdiga som en del av en gårdsutbyggnad. Lägenhet 1 är 100 m², medan Lägenhet 2 är 150 m² och rymmer upp till sex personer.
Balma Lech Apartment House – Lech
I december 2023 öppnade Balma Lech Apartment House, som kombinerar design och komfort med fem stilrena lägenheter på 54–149 m². Här finns designerinredning, öppen spis och privat bastu, och boendet har även en à la carte-restaurang. De största enheterna rymmer upp till fyra gäster.
Chalets och lodger
Cabinski – Sonntag-Oberbuchholz
Under vintersäsongen 2023/24 utökades Cabinski med tolv nya moderna trästugor i Biosfärenpark Großes Walsertal. Dessa kompakta, stilrena chalets är byggda i trä, metall och glas, har terrass och carport, och rymmer upp till fyra personer.
Camping och glamping
Campsite Dornbirn – Dornbirn
Sedan maj 2024 erbjuder Campingplatz Dornbirn 14 nybyggda lägenheter för 56 gäster. Enheterna är inredda med trämöbler och har sovdel, pentry, badrum, toalett samt sittplatser både inne och ute.
Vorarlbergs senaste hotell och boenden kombinerar modern design, hållbarhet och gästfrihet på ett unikt sätt. Oavsett om du föredrar stilrena boutiquehotell, exklusiva chalets eller naturnära camping, finns här ett alternativ som gör din vistelse oförglömlig.
Läs mer om boenden i Vorarlberg här: Vorarlberg
Tyrolen
Hotell och resorts
Mount Med Resort – Oberau, Wildschönau
Vid slutet av 2024 återuppstår det anrika Kellerwirt som Mount Med Resort efter en omfattande renovering. Resorten erbjuder 60 rum och sviter samt en 3 300 m² stor spaavdelning med fokus på skönhet, mental hälsa, detox och träning.
Alpenstyle Resort Fieberbrunn – PillerseeTal
Sedan slutet av 2023 välkomnar Alpenstyle Resort Fieberbrunn gäster till 13 moderna lägenheter med upp till tre sovrum och en eller två balkonger. Den största lägenheten rymmer upp till nio personer. Resorten har även bastu, ångbad, relaxavdelning och en restaurang.
ADEA Lifestyle Suites – Fieberbrunn
Det tidigare Sporthotel Fontana har omvandlats till ADEA Lifestyle Suites, där de flesta delar av resorten har byggts om från grunden. Anläggningen, som öppnade sommaren 2024, erbjuder 124 eleganta sviter på 30–180 m², vissa med privata bastur. Här finns även en wellnessavdelning samt restaurangen UpsideDown by Stefan Marquard.
SeeFelds Bed & Breakfast – Seefeld
Sedan december 2023 kan gäster bo på det nyöppnade SeeFelds Bed & Breakfast, beläget precis vid Seefelds tågstation. Boendet erbjuder 44 moderna dubbelrum, juniorsviter och superior-sviter i urban stil, med plats för upp till fyra personer.
Lägenheter och semesterboenden
Summit Seefeld – Seefeld
Det centralt belägna Summit Seefeld öppnade i december 2023 och erbjuder 25 moderna lägenheter i tre olika kategorier. Storlekarna varierar från 35 m² till 82 m², och alla har balkonger och fullt utrustade kök. Här finns också en wellnessavdelning med utomhuspool och bastu.
Kurblhof – Leutasch
Den hållbart byggda Kurblhof öppnade sommaren 2024 och erbjuder sju rymliga lägenheter. På översta våningen finns bastur och relaxrum, och anläggningen har även en gårdsbutik, yoga- och träningsrum, massagesalong samt skid- och cykelrum.
Villa Himmlgassl – Zellberg, Zillertal
Sedan augusti 2023 välkomnar Villa Himmlgassl gäster till fem moderna, tillgänglighetsanpassade lägenheter på 70–130 m², alla med bastu och balkong.
Zellrooms – Zell am Ziller
Sedan december 2023 finns fyra nya moderna Zellrooms-lägenheter tillgängliga i Zell am Ziller, perfekta för 2–4 personer – ett utmärkt val för par och små familjer.
BIGSEVEN Holiday Apartments – Fieberbrunn, PillerseeTal
Sedan december 2023 finns två nya BIGSEVEN-lägenheter, skapade av familjen Seiwald, att hyra. De moderna boendena har boxspring-sängar, badrum med regnduschar och privata bastur på balkongen.
Wolf Apartments – Padaun, Wipptal
Fyra nya semesterlägenheter har utökat utbudet hos Wolf Apartments i Wipptal. Tre lägenheter är redan öppna för gäster, och ytterligare en 60 m² stor lägenhet kommer att stå färdig i juni 2024. Restaurangen Berggasthof Steckholzer ligger precis intill.
Kitzbühel Suites – Oberndorf
Sedan februari 2024 har Kitzbühel Suites erbjudit 20 exklusiva semesterlägenheter, med storlekar från 48 m² till 107 m² och upp till tre sovrum. Här finns även en wellnessavdelning med bastu.
Harry’s Home – Lienz
I april 2024 öppnade Harry’s Home i Lienz och erbjuder 85 moderna rum, alla med parkettgolv, walk-in garderober och köksdelar. Boendet inkluderar 40 m² Family & Friends-rum, 36 m² lägenheter och tillgänglighetsanpassade 26 m²-rum.
Walchsee Lakeside – Walchsee
Vid Walchsees strand öppnade Walchsee Lakeside i maj 2024. Här erbjuds 22 exklusiva sviter på 54 m², med plats för upp till fyra gäster.
Lodger och alpstugor
LUF Lodges – Ischgl
Sedan december 2023 har LUF Lodges erbjudit fem rymliga alpstugor på 130 m², var och en med fyra sovrum och balkong.
Bondgårdsboenden
Feiserhof – Navis
Sedan december 2023 kan gäster bo på den nyrenoverade familjegården Feiserhof, belägen på 1 400 meters höjd. Här finns tre semesterlägenheter anpassade för vuxna, med plats för upp till fyra personer.
Läs mer om boenden i Tyrolen här: Tyrolen
SalzburgerLand
Hotell och resorts
Valamar Places – Obertauern
I november 2023 öppnade det första Valamar Places Hotel i Alperna, beläget i det tidigare Marietta Hotel. Hotellet har 120 rum för 2–4 personer samt sviter på upp till 81 m². Gäster kan njuta av restaurangen, loungebaren, takbaren och underhållningsområdet.
Rosewood Schloss Fuschl – Fuschl am See
Under sommaren 2024 öppnade Rosewood Schloss Fuschl, efter en omfattande renovering av Rosewood Hotel Group. Det ikoniska slottshotellet erbjuder 98 elegant designade rum och sviter samt sex lyxiga chalets. Gäster kan njuta av exklusiva restauranger, lounger och ett wellnessområde med inomhus- och utomhuspooler.
City Hotel Saalfelden – Saalfelden
Beläget nära Congress Saalfelden, öppnade City Hotel Saalfelden sommaren 2024. Hotellet har 72 rum, 92 garageplatser och en frukostbar med takterrass som erbjuder fantastisk utsikt över bergen.
Villa Alpin – Großarl
I december 2023 öppnade det före detta gästgiveriet på nytt som Villa Alpin. Här finns 20 rum och sviter på 21–45 m², alla med balkonger och fyrstjärniga bekvämligheter. Hotellets wellnessavdelning med bastu ger möjlighet till avkoppling efter en dag i bergen.
Carpe Solem Kapoom – Kaprun
Sedan november 2023 har det tidigare Hotel Toni förvandlats till pop-up-hotellet Carpe Solem Kapoom, som utmärker sig med 50 färgstarka rum och sviter. Hotellet planeras att öppna på nytt 2027 som en del av Carpe Solem Circle Collection.
Hotel Kesselgrub – Altenmarkt-Zauchensee
Sedan mars 2024 har Hotel Kesselgrub blivit ännu mer familjevänligt efter en omfattande renovering. De flesta rum och sviter har moderniserats, och hotellet har nu en inomhus- och utomhuspool, ett vattenlekland med rutschkanor samt Kesselinos Kids Club. För vuxna finns Mountain Adults Spa med Sky Room och ett fitnessrum.
Lägenheter och semesterboenden
Harry’s Home – Salzburg
I mars 2024 öppnade Harry’s Home Salzburg, som ligger centralt och erbjuder 119 rum, varav de flesta har fullt utrustade kök. Boendet har även mötesrum, gym, lekrum för barn samt ett underjordiskt garage med laddstationer för elbilar.
Chalets och alpstugor
Bergchalets Gut Wenghof – Werfenweng
Sedan december 2023 har Family Resort Gut Wenghof utökat sitt erbjudande med fyra exklusiva alpstugor på 160–260 m². Varje chalet har en privat spaavdelning med bastu och bubbelpool samt en rymlig terrass. Gäster kan njuta av frukostservice och middag levererad direkt till stugan.
Priesteregg Premium Refugium – Leogang
Sommaren 2024 öppnade Priesteregg Premium Refugium med sju exklusiva alpstugor vid en privat sjö. Varje stuga har direkt sjöaccess, en panoramabastu och en egen vik, perfekt för en avskild och naturnära vistelse. Stugorna rymmer upp till fyra personer.
Läs mer om boenden i SalzburgerLand här: SalzburgerLand
Kärnten
Hotell och resorts
Mountain Resort Feuerberg – Bodensdorf, Gerlitzen Alpe
Sedan maj 2023 har Mountain Resort Feuerberg utökat sitt erbjudande med en ny hotellbar, en större restaurang och flera familjevänliga aktiviteter. Här finns nu även ett trädkojaområde för barn, naturstigar och en motorikbana, samt en låg äventyrspark och en bågskyttebana för de sportiga.
Hotel Prägant – Bad Kleinkirchheim
Under sommaren 2023 invigde Hotel Prägant sitt nya 1 000 m² stora spaområde. Här kan gäster njuta av en inomhuspool, finsk bastu, bio-bastu och en ångbastu med saltånga. Nya tillskott är även en snackbar, extra relaxrum och en året-runt-uppvärmd utomhuspool.
Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia – Hermagor, Nassfeld
Efter en omfattande renovering öppnade Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia på nytt i juli 2023 som ett 4-stjärnigt superiorhotell. Alla rum har fått en uppfräschning, och hotellet erbjuder nu även rymliga 66 m² stora familjesviter. Det nya restaurangkonceptet kompletteras av en moderniserad matsal och det exklusiva Acquapura Carnica Spa.
SeeStrandResort – St. Kanzian, Klopeiner See
Våren 2024 slog SeeStrandResort upp portarna för sina första gäster. Här erbjuds 40 moderna lägenheter med upp till tre sovrum, fullt utrustade kök och terrasser med sjöutsikt. Storlekarna varierar från 60 m² till 83 m², och med bäddsoffor kan upp till åtta personer bo tillsammans.
Hotel Kärntnerhof – Heiligenblut
I december 2023 öppnade Hotel Kärntnerhof igen efter en totalrenovering. Hotellet har 40 rum och sviter på mellan 20 och 40 m², varav flera har balkong. Restaurangen bjuder på klassiska österrikiska och kärntnerska specialiteter.
Lägenheter och semesterboenden
harry’s home – Villach
Sedan april 2023 kan gäster checka in på harry’s home i Villach, designat av BMW. Hotellet har 96 rum och lägenheter, varav de flesta är utrustade med kök. Här finns även en konferenssal och E-bike-uthyrning för den som vill utforska staden på två hjul.
Alpin Peaks Lifestyle Apartments – Turracher Höhe
Högt uppe på 1 800 meters höjd, precis vid Turrachsjön och skidområdet, öppnade Alpin Peaks Lifestyle Apartments i december 2023. Det träfasadklädda boendet erbjuder 42 lägenheter i olika storlekar, för 2 till 8 personer. Gäster kan också njuta av ett wellnessområde med bastu och gym.
Chalets och alpstugor
Kleingut Moserhof – Penk, Mölltal
I augusti 2023 invigdes Kleingut Moserhof, en 180 m² stor skogsstuga i det populära chaletbyn Moserhof. Här finns plats för upp till åtta personer, och boendet inkluderar en privat wellness-stuga med panoramabastu, badtunna, simdamm och en stor terrass.
Steiermark
Nya hotell, chalets och spaanläggningar i Steiermark
Steiermark bjuder på spännande nyheter för 2024 med nyöppnade hotell, lyxiga chalets och moderna campinganläggningar. Oavsett om du söker en stadsoas i Graz, en exklusiv fjällstuga i Schladming-Dachstein eller en unik wellnessupplevelse i Bad Blumau, finns det mycket att upptäcka.
Hotell och resorts
Hotel Der Hechl – Tauplitz
Det anrika Hotel Der Hechl har genomgått flera uppdateringar sedan julen 2023. Entrén har fått en modern touch, och 20 rum har renoverats med smakfull design. Wellnessområdet har expanderats och inkluderar nu ett fitness- och yogarum samt ett inomhuslekrum för de yngsta gästerna.
Radisson Graz – Graz
I juni 2024 slog Radisson Graz upp portarna med 232 rum, strategiskt placerat nära tågstationen. Hotellet erbjuder en restaurang, en bar i en inglasad innergård, moderna mötesrum och ett fitnessområde. Med gångavstånd till stadskärnan är detta ett perfekt val för både affärsresenärer och turister.
Lägenheter och semesterboenden
Holiday Homes Steirerblicke – Gamlitz
I maj 2024 utökade Steirerblicke Holiday Homes sitt utbud med fyra nya vinodlarhus, vilket ger totalt elva chalets och semesterboenden. De nya enheterna, designade för två personer, erbjuder en panoramabastu, en privat bubbelpool och en fantastisk utsikt över de böljande vinodlingarna i södra Steiermark.
Chalets och lodger
Chalet Hauser Kaibling – Schladming-Dachstein
Sedan maj 2024 kan gäster bo i två nya exklusiva chalets från Steirerblicke, belägna på 2 000 meters höjd och endast tillgängliga med linbana. Varje chalet har två sovrum, två badrum, en privat bastu, en terrass och en utomhuspool – perfekt för upp till sex personer.
Höflehner Gumpenlodge – Haus im Ennstal
Efter framgången med Höflehner Premium Eco Lodge öppnade Höflehner Gumpenlodge i december 2023. Lodgen ligger nära det populära natur- och wellnesshotellet Höflehner, och gäster kan välja mellan tre olika lägenhetskategorier. Alla enheter har två sovrum, en rymlig vardagsrumsdel, ett litet wellnessområde samt en terrass eller balkong med panoramautsikt över bergen.
Camping och glamping
Camping Resort Riegersburg – Riegersburg
Från och med mars 2024 välkomnar Camping Resort Riegersburg sina första gäster. Här finns 100 rymliga platser för husbilar och husvagnar, indelade i tre olika kategorier. För den som söker en bekvämare campingupplevelse erbjuds fullt utrustade mobilhem för upp till sex personer, samt mysiga campingtunnor för upp till fyra personer.
Termalspa och wellness
Rogner Bad Blumau – Bad Blumau
Det ikoniska Rogner Bad Blumau, designat av Friedensreich Hundertwasser, har genomgått flera förbättringar sedan julen 2023. Lägenheterna i Augenschlitzhäuser har fått ny inredning och en fräsch design, medan terrasserna, restaurangerna, vinterträdgården och eldstadsrummet har expanderats, vilket skapar ännu mer utrymme för avkoppling.
Vill du uppleva Steiermarks senaste hotell och resorts? Boka din nästa vistelse och njut av en perfekt kombination av avkoppling, natur och förstklassiga faciliteter.
Läs mer om boenden i Steiermark här: Steiermark
Oberösterreich
Hotell och resorts
Seevilla – Wolfgangsee
Från tidig sommar 2024 välkomnar Seevilla återigen gäster efter en omfattande renovering. Åtta rum och sviter har moderniserats, och hotellet har fått en helt ny takvåning med fitness- och yogarum. Dessutom har terrassen på Ledererhaus-restaurangen glasats in, vilket gör den användbar året runt.
Impulshotel Freigold – Freistadt, Mühlviertel
Sedan september 2023 erbjuder Impulshotel Freigold ett helt nytt hotellkoncept baserat på ”Selfness”, där gästerna kan utforska yoga, Qigong och mindfulness-träning i en inspirerande miljö. Hotellet har 111 rum och sviter, och på tioende våningen finns ett panoramaspabad med infinitypool samt en sky-restaurang.
Natur Resort Dietlgut – Hinterstoder
I december 2023 förvandlades Natur Resort Dietlgut till ett familjeägt retreat med 30 rymliga lägenheter, varav vissa har privata bastur. Resorten inkluderar även sex skogshus på 144 m², alla med bastu och öppen spis. På området finns en gårdsbutik med lokala produkter, och resorten har en egen källa som förser boendet med friskt alpvatten.
TRIFORÊT alpin.resort – Hinterstoder
Beläget på 1 410 meters höjd, öppnade TRIFORÊT alpin.resort i december 2023 och välkomnar gäster till 20 exklusiva alpstugor för 2–6 personer samt ett hotell med 41 lyxiga lägenheter på upp till 63 m². Här finns en wellnessavdelning med bastulandskap och infinitypool, fitnessrum, möteslokaler och restaurang.
Zeit und Raum Hotel – Eggelsberg
Sedan mars 2024 kan gäster checka in på det nyöppnade Zeit und Raum Hotel, som erbjuder tolv moderna lägenheter och dubbelrum med självincheckning. Hotellet har även en säker cykelgarage och fyra laddstationer för elbilar.
Lägenheter och semesterboenden
Novapart – Wels
Sedan våren 2024 erbjuder Novapart Apartment Hotel 52 lägenheter på 23–36 m², alla utrustade med arbetsyta, kök och antingen balkong eller inglasad terrass. NOVUM seminarie- och eventcenter samt LEGATO-restaurangen ligger i närheten.
Motel Schlafraum24 – Weng, Innkreis
Det hållbart byggda Motel Schlafraum24 öppnade sommaren 2024 och erbjuder fem lägenheter med terrasser, 19 dubbelrum med infrarödbastu, 12 dubbelrum med franska sängar och tio enkelrum. Utöver boendet finns seminarierum, lounge, gym, tvättmöjligheter och laddstationer för elbilar.
Läs mer om boenden i Oberösterreich här: Oberösterreich
Niederösterreich
Nya hotell och boenden i Niederösterreich – från historiska slott till moderna citylofts
Niederösterreich bjuder på en spännande mix av nyöppnade och nyrenoverade hotell, charmiga lägenheter och exklusiva spa-villor. Här hittar du allt från lyxiga retreats vid termalbad och eleganta seminariehotell till praktiska citylofts och historiska slottshotell.
Hotell och resorts
B&B-Hotel – St. Pölten
Vid slutet av 2024 öppnar ett nytt B&B Hotel i Quartier Mitte, direkt vid St. Pöltens tågstation. Hotellet kommer att erbjuda 105 rum, och byggnaden kommer även att rymma lägenheter och butiker.
Hotel Schachner – Maria Taferl, Wachau
Det fyrstjärniga seminarie- och wellnesshotellet Schachner har renoverat 37 rum, som sedan mars 2024 åter är tillgängliga för gäster. De nyinredda rummen har himmelsängar, medan Honeymoon Suite och Wachau Spa Suite erbjuder bastu och fristående badkar.
Schloss Zeillern – nära Amstetten
Efter en omfattande renovering slår Schloss Zeillern åter upp portarna vintern 2024. Alla 58 rum och köket har moderniserats, och 2025 öppnar även en ny eventhall med plats för upp till 400 gäster.
AVIA Motel Zwettl – Zwettl
Under vintern 2023/24 öppnade Österrikes tredje AVIA Motel. Här erbjuds tolv premiumrum och elva standardrum till förmånliga priser. Frukost och snacks finns att köpa i den intilliggande AVIA servicebutiken.
Lägenheter och semesterboenden
City-Lofts – Zwettl, Waldviertel
Sedan hösten 2023 erbjuder Sonnentor fem nya citylofts i en varsamt renoverad 1200-talsbyggnad i centrala Zwettl. Storlekarna varierar från 23 m² till 79 m², och de största lägenheterna rymmer upp till fem personer.
Apartments Forst Kienberg – Mostviertel
I december 2023 öppnade tre nya lägenheter i det renoverade Holzhammer-huset. Lägenheterna har ett eller två sovrum och är fördelade på tre våningar. Penthouse-lägenheten har en utomhusjacuzzi och panoramabastu på en rymlig takterrass – perfekt för en avkopplande vistelse med utsikt över Mostviertels landskap.
Termalspa och wellness
Silent Villas – Therme Laa, Weinviertel
Sedan sommaren 2024 erbjuder Therme Laa – Hotel & Silent Spa tio exklusiva "Silent Villas", designade för två gäster. Villorna ligger runt en nyanlagd naturlig badsjö och är fullt tillgänglighetsanpassade. Varje villa har ett rymligt sov- och vardagsrum samt ett privat spa för en total avkopplingsupplevelse.
Läs mer om boenden i Niederösterreich här: Niederösterreich
Wien
Hotell och resorts
The Amauris Vienna Relais & Châteaux
Efter två års renovering öppnade det tidigare The Ring Hotel återigen i februari 2023 som The Amauris Vienna, ett exklusivt boutiquehotell under Relais & Châteaux. Hotellet har 62 rum och 17 sviter, inredda i en klassisk-modern stil med trä, Carraramarmor och en elegant svartvit färgskala. Här finns också en gourmetrestaurang och ett spa med en inomhuspool under ett glastak.
The Hoxton Vienna
I mars 2024 öppnade The Hoxton Vienna nära Stadtpark, i den historiska byggnaden Gewerbehaus. Hotellet har 196 rum fördelade på åtta våningar, samt en bar, mötesrum, en restaurang med uteterrass och en takbar med fantastisk utsikt över Wiens centrum.
Hotel Schani UNO City
I början av 2024 öppnade Hotel Schani UNO City, som erbjuder 202 rum och familjesviter, samt seminarie- och eventutrymmen för upp till 200 personer. Hotellet har modern design, högkvalitativa material och en grönskande innergård med terrass. För cykelentusiaster finns cykelgarage, och hotellets parkeringsgarage har även laddstationer för elbilar.
voco Vienna Prater
Det tidigare Austria Trend Hotel öppnade i november 2023 som voco Vienna Prater, ett 4-stjärnigt designhotell med 141 rum och sviter. Här kan gäster njuta av restaurangen Vienna Vibes, en trädgårdsterrass med paviljong och Bluebird Bar. Hotellet har även en arbetslounge, tre mötesrum och ett gym.
Hilton Vienna Danube Waterfront
Sedan slutet av 2023 har Hilton Vienna Danube Waterfront genomgått en totalrenovering. Hotellet har nu en modern design i sina 367 rum, och även konferensutrymmen, executive lounge, wellnessområde samt restaurang och bar har fått en ny look.
lyf Schönbrunn Vienna
I november 2023 öppnade lyf Schönbrunn Vienna, ett trendigt aparthotel med 162 moderna lägenheter på 22–34 m². Gäster har tillgång till co-working-lounge, gemensam terrass, tvättstuga med fotbollsspel, spelrum, gym och ett delat kök.
Citadines Danube Vienna
Det 4-stjärniga aparthotellet Citadines Danube Vienna har funnits tillgängligt för gäster sedan november 2023. Här erbjuds 244 rum och lägenheter nära Alte Donau, samt ett fitnesscenter och en takbar.
H2-Hotel Vienna Schönbrunn
Det nyöppnade H2 Hotel Vienna Schönbrunn erbjuder 265 prisvärda dubbel- och fyrbäddsrum, vilket gör det till ett perfekt alternativ för familjer och grupper. Hotellet har även ett eget underjordiskt parkeringsgarage.
Arcotel AQ
Under 2024 öppnar Arcotel AQ i det nya Althan Quartier. Hotellet kommer att ha 157 rum och sviter på femte och sjätte våningen i en nybyggd fastighet. Förutom bar och restaurang kommer hotellet även att erbjuda fyra seminarierum och ett gym.
Lägenheter och semesterboenden
Urban Jungle Apartments
Sedan september 2023 erbjuder Urban Jungle Apartments tolv hållbara designerlägenheter i en över 200 år gammal byggnad i hjärtat av Wien. Konceptet bygger på grönska och naturliga material, vilket syns tydligt i den lummiga innergården. Lägenheterna har plats för 4–5 gäster.
Somerset Schönbrunn Vienna
I november 2023 öppnade Somerset Schönbrunn Vienna, ett modernt lägenhetsboende i en nybyggd fastighet. Här finns 175 lägenheter, alla utrustade med fullt utrustat kök, badrum med dusch samt separata vardagsrum, matplatser och sovrum.
Läs mer om boenden i Wien här: Wien
Burgenland
Hotell och resorts
VILA VITA Pannonia – Pamhagen
Sedan maj 2023 har VILA VITA Pannonia, ett hotell och semesterby, blivit ännu mer hållbart och bekvämt. Hotellet drivs nu till 100 % av biomassa och luftvärme, och restaurangen har genomgått en totalrenovering. Wellnessområdet har utökats med nya bastur, ett relaxrum och en utomhusjacuzzi. Dessutom finns nya semesterhus, byggda med ekologiska material, tillgängliga sedan sensommaren 2023.
Lägenheter och semesterboenden
Mein Weinstöckl – Neudauberg, Södra Burgenland
Hösten 2023 öppnade Mein Weinstöckl, som består av två charmiga semesterlägenheter med täckt terrass. Lägenheten ”Magdalena” rymmer fyra gäster, medan ”Johanna” kan ta emot åtta gäster. Perfekt för en avkopplande vistelse i Burgenlands vinlandskap.
Finy Homes – Stegersbach, Södra Burgenland
Sedan februari 2024 kan semesterfirare checka in på Finy Homes, ett modernt tiny-house-koncept med fyra stugor på 42 m², samt en 28 m² stor terrass. Varje stuga har ett sovloft, ett litet kök, badrum och en infraröd bastu. På området finns även en badtunna, en bastutunna, en trädgård och en solbäddsyta för total avkoppling.
Guesthouse Stoob – Stoob
Sedan september 2023 finns ett nytt pensionat i Stoob, med 49 rum på 20 m² vardera. Nio rum är tillgängliga året runt, medan övriga boenden kan bokas under semesterperioder.
Läs mer om boenden i Burgenland här: Burgenland