Nya hotell och boenden

Hotell och resorts

Mount Med Resort – Oberau, Wildschönau

Vid slutet av 2024 återuppstår det anrika Kellerwirt som Mount Med Resort efter en omfattande renovering. Resorten erbjuder 60 rum och sviter samt en 3 300 m² stor spaavdelning med fokus på skönhet, mental hälsa, detox och träning.

Alpenstyle Resort Fieberbrunn – PillerseeTal

Sedan slutet av 2023 välkomnar Alpenstyle Resort Fieberbrunn gäster till 13 moderna lägenheter med upp till tre sovrum och en eller två balkonger. Den största lägenheten rymmer upp till nio personer. Resorten har även bastu, ångbad, relaxavdelning och en restaurang.

ADEA Lifestyle Suites – Fieberbrunn

Det tidigare Sporthotel Fontana har omvandlats till ADEA Lifestyle Suites, där de flesta delar av resorten har byggts om från grunden. Anläggningen, som öppnade sommaren 2024, erbjuder 124 eleganta sviter på 30–180 m², vissa med privata bastur. Här finns även en wellnessavdelning samt restaurangen UpsideDown by Stefan Marquard.

Sedan december 2023 kan gäster bo på det nyöppnade SeeFelds Bed & Breakfast, beläget precis vid Seefelds tågstation. Boendet erbjuder 44 moderna dubbelrum, juniorsviter och superior-sviter i urban stil, med plats för upp till fyra personer.

Lägenheter och semesterboenden

Summit Seefeld – Seefeld

Det centralt belägna Summit Seefeld öppnade i december 2023 och erbjuder 25 moderna lägenheter i tre olika kategorier. Storlekarna varierar från 35 m² till 82 m², och alla har balkonger och fullt utrustade kök. Här finns också en wellnessavdelning med utomhuspool och bastu.

Kurblhof – Leutasch

Den hållbart byggda Kurblhof öppnade sommaren 2024 och erbjuder sju rymliga lägenheter. På översta våningen finns bastur och relaxrum, och anläggningen har även en gårdsbutik, yoga- och träningsrum, massagesalong samt skid- och cykelrum.

Villa Himmlgassl – Zellberg, Zillertal

Sedan augusti 2023 välkomnar Villa Himmlgassl gäster till fem moderna, tillgänglighetsanpassade lägenheter på 70–130 m², alla med bastu och balkong.

Zellrooms – Zell am Ziller

Sedan december 2023 finns fyra nya moderna Zellrooms-lägenheter tillgängliga i Zell am Ziller, perfekta för 2–4 personer – ett utmärkt val för par och små familjer.

BIGSEVEN Holiday Apartments – Fieberbrunn, PillerseeTal

Sedan december 2023 finns två nya BIGSEVEN-lägenheter, skapade av familjen Seiwald, att hyra. De moderna boendena har boxspring-sängar, badrum med regnduschar och privata bastur på balkongen.

Wolf Apartments – Padaun, Wipptal

Fyra nya semesterlägenheter har utökat utbudet hos Wolf Apartments i Wipptal. Tre lägenheter är redan öppna för gäster, och ytterligare en 60 m² stor lägenhet kommer att stå färdig i juni 2024. Restaurangen Berggasthof Steckholzer ligger precis intill.

Kitzbühel Suites – Oberndorf

Sedan februari 2024 har Kitzbühel Suites erbjudit 20 exklusiva semesterlägenheter, med storlekar från 48 m² till 107 m² och upp till tre sovrum. Här finns även en wellnessavdelning med bastu.

I april 2024 öppnade Harry’s Home i Lienz och erbjuder 85 moderna rum, alla med parkettgolv, walk-in garderober och köksdelar. Boendet inkluderar 40 m² Family & Friends-rum, 36 m² lägenheter och tillgänglighetsanpassade 26 m²-rum.

Walchsee Lakeside – Walchsee

Vid Walchsees strand öppnade Walchsee Lakeside i maj 2024. Här erbjuds 22 exklusiva sviter på 54 m², med plats för upp till fyra gäster.

Lodger och alpstugor

LUF Lodges – Ischgl

Sedan december 2023 har LUF Lodges erbjudit fem rymliga alpstugor på 130 m², var och en med fyra sovrum och balkong.

Bondgårdsboenden

Feiserhof – Navis

Sedan december 2023 kan gäster bo på den nyrenoverade familjegården Feiserhof, belägen på 1 400 meters höjd. Här finns tre semesterlägenheter anpassade för vuxna, med plats för upp till fyra personer.

