Boende i Österrike
Att sova här är en upplevelse

Från designade chalets till rustika alpstugor - Österrikes boende sätter alla i semesterstämning.

I Österrike finns det unika boenden som ger en fantastisk semesterupplevelse. De kombinerar natur och bekvämlighet på ett sätt som skiljer sig från det vanliga. Oavsett om du bor i en mysig stuga med utsikt över bergen, en trädkoja i skogen eller ett glampingtält med både närhet till naturen och moderna bekvämligheter, erbjuder dessa platser en speciell känsla av avkoppling.

Särskilt boende

Boende nära naturen

