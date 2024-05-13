Spektakulära boenden

Från att sova högt uppe bland trädtopparna till att vakna bredvid dinosaurier: förvandla din nästa semester i Österrike till en oförglömlig upplevelse med unika boenden.

Oavsett om du sover bland trädtopparna eller i charmiga stugor mitt i naturen, erbjuder Österrikes bergs- och sjölandskap en perfekt blandning av äventyr och avkoppling. Här, i unika tillflyktsorter, kan du uppleva lugn och inspiration. Från rustika stugor till fantasifulla temarum – Österrike har det perfekta gömstället som gör vardagen till ett avlägset minne.

Trä och natur

Trä- och trädhus

En djup blick, ett glas vin och förväntan inför en helg tillsammans: en romantisk natt i en trädkoja blir en oförglömlig upplevelse i Österrike. Trädtopparna erbjuder också ett unikt äventyr för hela familjen. Oavsett om ni är två eller flera, väntar en minnesvärd paus bland träden.

Ovanlig sömn

Boende med tema

Frukost med dinosaurier, stjärnskådning i en bastutipi, eller samvaro i en vintunna: Från Niederösterreich till Tyrolen erbjuder dessa temaboenden inte bara en natt, utan en helt unik upplevelse.

Med komfort i en lantlig idyll

Designchalets

Dessa stugor är en fröjd att sova i: intill skimrande sjöar, i till synes oändliga skogar eller med utsikt över imponerande höga berg finns det bekväma stugor i alla Österrikes provinser som vet hur man imponerar med sin rustika stil. En semester i en chalet innebär att skämma bort dig själv.

Det här kanske också intresserar dig

Upptäck det bästa av Österrike

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tillgång till:

  • Insidertips för din nästa semester i Österrike

  • Utsökta recept

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Resetips och erbjudanden