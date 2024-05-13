Från att sova högt uppe bland trädtopparna till att vakna bredvid dinosaurier: förvandla din nästa semester i Österrike till en oförglömlig upplevelse med unika boenden.

Oavsett om du sover bland trädtopparna eller i charmiga stugor mitt i naturen, erbjuder Österrikes bergs- och sjölandskap en perfekt blandning av äventyr och avkoppling. Här, i unika tillflyktsorter, kan du uppleva lugn och inspiration. Från rustika stugor till fantasifulla temarum – Österrike har det perfekta gömstället som gör vardagen till ett avlägset minne.