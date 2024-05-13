Spektakulära boenden
Oavsett om du sover bland trädtopparna eller i charmiga stugor mitt i naturen, erbjuder Österrikes bergs- och sjölandskap en perfekt blandning av äventyr och avkoppling. Här, i unika tillflyktsorter, kan du uppleva lugn och inspiration. Från rustika stugor till fantasifulla temarum – Österrike har det perfekta gömstället som gör vardagen till ett avlägset minne.
Trä- och trädhus
En djup blick, ett glas vin och förväntan inför en helg tillsammans: en romantisk natt i en trädkoja blir en oförglömlig upplevelse i Österrike. Trädtopparna erbjuder också ett unikt äventyr för hela familjen. Oavsett om ni är två eller flera, väntar en minnesvärd paus bland träden.
Lodge i trädkoja på Hotel Gassner i Neukirchen am Großvenediger, SalzburgerLand
Boende med tema
Frukost med dinosaurier, stjärnskådning i en bastutipi, eller samvaro i en vintunna: Från Niederösterreich till Tyrolen erbjuder dessa temaboenden inte bara en natt, utan en helt unik upplevelse.
Designchalets
Dessa stugor är en fröjd att sova i: intill skimrande sjöar, i till synes oändliga skogar eller med utsikt över imponerande höga berg finns det bekväma stugor i alla Österrikes provinser som vet hur man imponerar med sin rustika stil. En semester i en chalet innebär att skämma bort dig själv.