De bästa restaurangerna i Wien
Vi presenterar Wiens bästa matställen: restauranger med utmärkelser som kan mäta sig med dem i New York, Köpenhamn eller Tokyo, men med den unika Wienska gemütlichkeit som skapar en speciell atmosfär. Wiens matscen är både livlig och pulserande, med ett tydligt hjärtslag.
Se och njut: På dessa topprestauranger är det viktigt att kunna njuta av flera intryck samtidigt. Ibland är utsikten över stadens takåsar lika imponerande som maten, andra gånger stjäl utsikten över Wienfloden eller den glittrande Donau showen. Här finns mycket att se, dofta och smaka.
Wiener Wirtshaus eller Beisl är en viktig del av stadens kultur – ett ställe för umgänge, nästan som ett andra vardagsrum. Här kan du njuta av klassisk wienermat på hög nivå, och ibland även nya, spännande rätter.
Topprestauranger i Wien
Det berömda Steirereck i Stadtpark är en av världens bästa restauranger där Heinz Reitbauer förvandlar regionala råvaror till raffinerade rätter.
På Palais Coburg, med sin historiska miljö, serverar Silvio Nickol liknande högklassig mat och erbjuder dessutom landets mest omfattande vinlista.
Stor kreativitet är viktig på Vestibül i Burgtheater, där traditionella och moderna rätter möts.
På Apron serveras moderna versioner av österrikisk mat, och tack vare den öppna kökslösningen kan du se hela tillagningsprocessen.
Åå restaurang Doubek i åttonde distriktet (Josefstadt) kan du njuta av upp till 16 små, utsökta rätter tillagade i en öppen eldkök, i en stilfull och mörk miljö.
Exklusiva restauranger i Wien
På Tian serveras exklusiv vegetarisk mat på högsta nivå där Paul Ivic experimenterar med ekologiska, regionala råvaror.
På Konstantin Filippou kan du njuta av måltider i en modern miljö med svarta träbord.
Aend är känt för sin minimalistiska stil, där avantgardisten Fabian Künzel medvetet väljer att bortse från aktuella mattrender.
Mraz & Sohn i tjugonde distriktet (Brigittenau) erbjuder kreativa 15-rättersmenyer i en avslappnad atmosfär.
I nittonde distriktet (Döbling), vid stadens utkant, överraskar Amador med internationell gourmetmat av högsta klass, tillagad av Juan i en charmig tegelvalvskällare.
Restauranger med speciell atmosfär i Wien
Meierei i Stadtpark, tillhör Steirereck, serverar den finaste Wiener-maten från frukost till middag. Här kan du njuta av en avslappnad utsikt över Wienfloden och dess promenadstråk.
Restaurang Motto am Fluss ligger vid den livliga Donaukanalens strand och serverar moderna internationella rätter med österrikiska inslag.
Om du vill njuta av regionala rätter med en modern twist och utsikt över innerstaden direkt från parlamentet, bör du besöka Kelsen.
Do & Co vid Stephansplatz erbjuder en fantastisk utsikt över innerstaden och ett öppet kök. Här du kan välja mellan klassisk Wiener-mat, sushi och sashimi, samt ostron och champagne.
Restauranger med speciell utsikt i Wien
Das Loft i Sofitel, Wien ligger på 18 våningen och serverar typiska maträtter från Wien med kulinariska influenser från hela världen. Du kan också bara komma för en drink och njuta av solnedgången.
Från takterrassen på restaurang Herzig har du en fantastisk utsikt över Schönbrunn och Gloriette. Här serveras en aperitif till den enkla menyn med mycket originella rätter.
Klee am Hanslteich ligger i ett lugnt och skogigt område långt från stadens brus. Här kan du njuta av österrikiska klassiker och rätter med smaker från medelhavet.
Pfarrwirt i Döbling, Wiens äldsta värdshus, lockar med sin trädgård där du under de gamla kastanjeträden kan avnjuta Tafelspitz, Wiener Schnitzel och Apfelstrudel i en särskilt trivsam miljö.
De bästa gästgiverierna och Beisln (krog) i Wien
På Huth Gastwirtschaft I första distriktet (innerstaden) kan du njuta av klassiska maträtter från Wien, Frittatensuppe och Tafelspitz och Apfelstrudel. Här serverar de även endast österrikiska viner.
På restaurang zum Weißen Rauchfangkehrer serveras liknande rätter i en traditionell wiener-miljö med fyra olika rum.
På Labstelle, en modernare tolkning av det traditionella värdshuset, serveras regional mat i en urban miljö.
Om du föredrar en mer privat atmosfär, kan du besöka restaurang Buxbaum i det historiska Heiligenkreuzerhof i första distrikteth Här kan avnjuta fin österrikisk mat med moderna inslag.
En annan oas av lugn är Schreiners Gastwirtschaf i sjunde distriktet (Neubau), som under sommaren bjuder på en förtrollande trädgård där du kan njuta av pålitlig, god österrikisk mat och finna ro.
De bästa värdshusen och Beisln (krog) i Wien
Den legendariska Plachutta är mest känd för sin Tafelspitz och sitt förstklassiga wienerkök. De finns på fyra olika platser i Wien. En annan klassiker nära konserthuset är Gmoakeller.
Om du uppskattar en blandning av kreativ internationell och österrikisk mat är Zwischenbrückenwirt i tjugonde distriktet (Brigittenau) värt ett besök.
Pichlmaiers zum Herkner är ett charmigt värdshus i förorten Hernals med historia som går långt bak i tiden. Här serveras både lokala rätter som Beuschel och Schnitzel samt rätter från medelhavet.
I tionde distriktet (Favoriten) ligger Meixners Gastwirtschaft som är känd för sina enkla maträtter- allt serverat med en god dos av charmig typisk wienerhumor.