De bästa restaurangerna i Wien

Här presenterar vi ett urval av de bästa kulinariska upplevelserna i Wien: från exklusiv fine dining i världsklass till förstklassiga wienerwirtshus.

Vi presenterar Wiens bästa matställen: restauranger med utmärkelser som kan mäta sig med dem i New York, Köpenhamn eller Tokyo, men med den unika Wienska gemütlichkeit som skapar en speciell atmosfär. Wiens matscen är både livlig och pulserande, med ett tydligt hjärtslag.

Se och njut: På dessa topprestauranger är det viktigt att kunna njuta av flera intryck samtidigt. Ibland är utsikten över stadens takåsar lika imponerande som maten, andra gånger stjäl utsikten över Wienfloden eller den glittrande Donau showen. Här finns mycket att se, dofta och smaka.

Wiener Wirtshaus eller Beisl är en viktig del av stadens kultur – ett ställe för umgänge, nästan som ett andra vardagsrum. Här kan du njuta av klassisk wienermat på hög nivå, och ibland även nya, spännande rätter.