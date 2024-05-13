16 snösäkra skidorter i Österrike

Snösäkra skidorter i Österrike bjuder på perfekta pister, offpistäventyr och vinterglädje för hela familjen.

Vissa skidorter i Österrike utmärker sig som extra snösäkra, tack vare sitt gynnsamma läge och imponerande höjd. Här kan du – med lite hjälp från vädergudarna – räkna med oavbruten skidåkning hela vintern.

Destinationerna lockar med välpreparerade pister för både nybörjare och erfarna åkare, samt spännande möjligheter för offpist. Dessutom väntar längdspår med storslagna bergsvyer, kälkåkning genom snötyngda skogar och vintervandringar som ger tid för samvaro.

Dessa 16 snösäkra skidorter gör dina vinterdrömmar till verklighet.

1.301 - 2.989 meter

Großglockner Heiligenblut

Skidområdet ligger i den övre delen av Mölltal i Kärnten. Det erbjuder 100 kilometer varierade pister som är idealiska för familjer. Alltid inom synhåll: Den imponerande utsikten över Österrikes högsta berg, Großglockner.

Großglockner Heiligenblut

Alltid i sikte: den imponerande utsikten över Österrikes högsta berg, Großglockner (3 798 meter).

1.400 – 2.205 meter

Turracher Höhe

Skidåkning, längdskidåkning och vintervandringar till efter påsk: det geografiska läget och höjden gör det möjligt! Högplatån på gränsen mellan Kärnten och Steiermark är ett Mecka för vintersportentusiaster.

Turracher Höhe

Med Nocky Flitzer åker ni snabbt nedför – från bergstationen Panoramabahn på 2 000 meters höjd susar ni på räls ned till Turracher Höhe på 1 763 meters höjd.

1.480 – 1.770 meter

Hochkar

Hochkar är det största och mest snörika skidområdet i Niederösterreichs föralper. Tack vare sitt högalpina klimat är det ett av de mest populära skidområdena i regionen. Här hittar du 8 liftar, 27 pister, ett barnområde och ett freeridecenter, vilket ger en komplett skidupplevelse. Från Hochkars topp, som ligger på 1 808 meter över havet, kan du njuta av en fantastisk panoramautsikt.

Hochkar

Mer fart, mer kul, mer Route99: Funslope bjuder på action, kurvtagning och adrenalinkickar – en höjdpunkt för både små och stora skidfantaster.

514 - 2.100 meter

Dachstein Krippenstein

Dachstein Krippenstein imponerar på vintern med moderna liftar, en 11 kilometer lång dalbana, en fantastisk 360-graders panoramautsikt över Salzkammergut, mysiga stugor och många sportmöjligheter. Regionen är också en hot spot för freeriders.

Dachstein Krippenstein

En 360-graders utsikt som tar andan ur dig: från Dachstein öppnar sig ett fantastiskt panorama över Salzkammergut.

850 - 2.700 meter

Gastein

Gastein-dalen i SalzburgerLand består av totalt fyra sammanhängande skidområden - med pister för dem med liten erfarenhet, men också för riktiga experter. Tack vare den toppmoderna linbanan Schlossalmbahn kan alla ta sig till skidområdets centrum på nolltid.

Gastein

Efter en dag på skidbacken väntar skön värme – i Alpentherme Bad Hofgastein eller Felsentherme Bad Gastein. Perfekt för att koppla av, värma sig och ladda batterierna.

1.630 – 2.313 meter

Obertauern

Gör dina första spår i pudersnön i ett av Österrikes största skidområden. 100 kilometer fantastiska pister mitt bland de fantastiska bergen i SalzburgerLand.

Obertauern

Från sängen direkt till backen – Ski-In/Ski-Out gör det möjligt. I Obertauern är ni mitt i händelsernas centrum redan innan den första liften startar.

856 – 2.100 meter

Wildkogel Arena

Wildkogel Arena ligger vackert mellan nationalparken Hohe Tauern och Kitzbühelalperna och erbjuder ett snötäckt vinterlandskap, ett familjevänligt och snösäkert skidområde, samt världens längsta upplysta kälkbana.

Wildkogel Arena

14 kilometer rodelglädje på natten: På världens längsta upplysta rodelbana åker man från Wildkogel ner till Bramberg.

750 – 2.015 meter

Hauser Kaibling

Ett av de största skidområdena i Österrike med direkt tillgång till skidområdet Schladming-Dachstein. Som en del av Schladmings skidområde med 4 berg i den steiriska Ennsdalen är Hauser Kaibling skidområde anslutet till Planai och Hochwurzen.

Hauser Kaibling

På 1 800 meters höjd över havet inbjuder panoramastolar på njutningsön till avkoppling – med fantastisk utsikt och gratis Wi-Fi för alla som vill hålla kontakten.

900 – 1.965 meter

Die Tauplitz / Bad Mitterndorf

Tauplitz är det största enskilda skidområdet i Steiermark, i Ausseerland-Salzkammergut, i hjärtat av Österrike. Tack vare sitt gynnsamma geografiska läge anses de 43 kilometer långa pisterna i Tauplitz vara ett av de mest snösäkra områdena i Alperna.

Die Taupitz

Längdskidåkning med utsikt – skidspårsnätet runt Tauplitz och på Tauplitzalm erbjuder något för alla. Med sina 177 kilometer är det ett av de längsta och mest varierande i hela Österrike.

1.377 – 2.872 meter

Ischgl

Skidorten tornar upp sig högt över Ischgl i Paznaun-dalen och sträcker sig upp till 2 872 meter över havet. Oavsett om det gäller brädåkning eller skidåkning, funparks eller friåkningsområden - Ischgl är en hotspot för alla vintersportentusiaster.

Ischgl

Ischgl rockar säsongsstarten: Vid Top of the Mountain Opening Concert möts snöstarten och superstjärnorna – i slutet av november, mitt i skidområdet.

2.020 – 2.520 meter

Kühtai

Breda backar, fantastiska djupsnöbackar, många stugor och barer kännetecknar skidområdet i Stubaier Alperna. Överst: Många av de 47 kilometer långa pisterna leder rakt förbi hotelldörren.

Kühtai

Nattåkning i Kühtai – när strålkastarna lyser upp backen och bergens stillhet blir en scen. Varje onsdag och lördag är det dags för skidåkning och snowboardåkning under stjärnhimlen – en upplevelse med en helt speciell atmosfär.

1.800 – 3.080 meter

Obergurgl-Hochgurgl

En av de mest snösäkra skidorterna i Alperna ligger i den bortre delen av Ötztal: Obergurgl-Hochgurgl. Här erbjuds soliga pister och moderna bergsliftar, och vintersportentusiaster kan njuta av en lång skidsäsong som sträcker sig fram till april.

Obergurgl-Hochgurgl

Ett spännande utflyktsmål för hela familjen: Vid Infopoint Hohe Mut i naturparken Ötztal kan ni fördjupa er i den fascinerande världen av glaciär- och högfjällsforskning.

1.200 – 2.820 meter

Serfaus-Fiss-Ladis

Tyrolens största skidområde vid foten av Samnaun-gruppen är en skattkista fylld med färgsprakande upplevelser för familjer, aktiva besökare och finsmakare.

Serfaus-Fiss-Ladis

I Serfaus finns en riktig specialitet som gör det bekvämt för vintersportare att ta sig runt: en underjordisk bybana med fyra hållplatser. Den förbinder centrum med linbanornas dalstation – tyst, snabbt och bilfritt.

1.300 – 2.500 meter

Zillertal Arena

Roliga backar, rustika stugor, perfekta soliga backar, drömska sidodalar: skidåkare och snowboardåkare hittar allt de behöver för sin vintersemester i Tyrolens Zillertal.

Zillertal

Med ”Moonlight Skiing & Dinner” får du uppleva en alldeles speciell vinterupplevelse under fullmånekvällarna från januari till mars: När dagens sista ljus försvinner beger du dig ut på pisten – där väntar en stämningsfull sundowner med live-DJ och en mysig middag på berget.

1.450 – 2.811 meter

Ski Arlberg

Skidåkning på Arlberg i Tyrolen ger en vinterupplevelse utöver det vanliga. Skidområdet är stort och erbjuder både mysiga stugor för pauser och ultramodern infrastruktur.

Ski Arlberg

Weiße Ring i Lech Zürs am Arlberg – det mest legendariska skidområdet i Alperna – är en upptäcktsresa för vintersportare med lätta till medelsvåra skidbackar och fantastiska vyer.

700 – 2.430 meter

Silvretta-Montafon

I skidområdet i Vorarlbergs alper hittar du perfekta förhållanden på 140 kilometer pister och 70 freeriderutter. Hälften av pisterna i Silvretta-Montafon ligger på över 2 000 meters höjd över havet.

Silvretta-Montafon

Spänning garanterad – på Black Scorpions, fem skidbackar med en lutning på upp till 67 procent.

FAQ

Alla snösäkra skidorter erbjuder speciella vintersportupplevelser för familjer. Här är vårt urval:

Familjeskidområden

Skidsäsongen i snösäkra skidområden pågår från december till april.

These three large ski areas are considered to be particularly snow-sure due to their special location:

Största skidområden

