Snösäkra skidorter i Österrike bjuder på perfekta pister, offpistäventyr och vinterglädje för hela familjen.

Vissa skidorter i Österrike utmärker sig som extra snösäkra, tack vare sitt gynnsamma läge och imponerande höjd. Här kan du – med lite hjälp från vädergudarna – räkna med oavbruten skidåkning hela vintern.

Destinationerna lockar med välpreparerade pister för både nybörjare och erfarna åkare, samt spännande möjligheter för offpist. Dessutom väntar längdspår med storslagna bergsvyer, kälkåkning genom snötyngda skogar och vintervandringar som ger tid för samvaro.

Dessa 16 snösäkra skidorter gör dina vinterdrömmar till verklighet.