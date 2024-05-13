Om du är sugen på långa, härliga pister, är de österrikiska skidorterna den perfekta platsen för dig.

Breda backar för cruising, snäva branta passager, funslopes, freeride-rutter och massor av mysiga stugor däremellan – den som besöker Österrikes största skidområden får uppleva vintersport i alla dess former.

Översikt: tio skidområden i Österrike, rangordnade efter längden på sina preparerade pister – och alla med sin egen karaktär.