Österrikes 10 största skidområden
Breda backar för cruising, snäva branta passager, funslopes, freeride-rutter och massor av mysiga stugor däremellan – den som besöker Österrikes största skidområden får uppleva vintersport i alla dess former.
Översikt: tio skidområden i Österrike, rangordnade efter längden på sina preparerade pister – och alla med sin egen karaktär.
Arlberg i Tyrolen och Vorarlberg
Där alpina skidåkning har sitt ursprung väntar idag ett skidområde i superlativ: Ski Arlberg förenar med St. Anton, Lech-Zürs och Warth-Schröcken tre toppregioner – och bildar Österrikes största skidområde. 300 kilometer perfekt preparerade pister, över 200 kilometer legendariska djupsnöbackar, 85 moderna liftar och åkbanor samt övningsområden för nybörjare och barn gör Arlberg till en hotspot för alla åkare, oavsett nivå. Mellan 1 450 och 2 811 meter över havet ligger ett område som är ett av världens fem största skidområden – traditionsrikt, varierat och majestätiskt.
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental i Tyrolen
Mellan åtta orter sträcker sig ett av Österrikes största sammanhängande skidområden – med över 275 kilometer pister, 81 moderna liftar och en täthet av stugor som är unik i Tyrolen. SkiWelt förbinder orter som Söll, Ellmau, Brixen im Thale och Westendorf till ett omfattande vintersportnätverk.
Den som vill utforska hela området följer den skyltade SkiWelt Tour – en dagstur med ständigt växlande vyer över mer än 70 tre tusen meter höga berg. Även efter solnedgången fortsätter skidåkningen: här finns landets största nattåkningsområde med tio kilometer upplysta pister.
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn i SalzburgerLand
270 kilometer nedfarter, fördelade på fyra orter och alla svårighetsgrader – Skicircus är ett av de mest varierande skidområdena i Alperna. Familjevänliga pister varvas med sportiga utmanande backar, och däremellan ligger cirka 60 skidstugor och flera snowparks. Den som vill åka utanför de markerade pisterna hittar i Fieberbrunn ett av Österrikes mest renommerade freeride-områden – med egna parker och säkrade rutter. 70 linbanor och liftar öppnar upp ett område mellan 840 och 2 096 meter över havet.
Silvretta Arena Ischgl i Tyrolen
Silvretta Arena är med sina 239 kilometer pister ett av Tyrolens största skidområden. Beläget på upp till 2 872 meters höjd erbjuder det gränsöverskridande området mellan Ischgl och schweiziska Samnaun snösäkerhet från november till maj. Den som åker sent på säsongen kan njuta av perfekta förhållanden för vårskidåkning – med vidsträckta backar, välpreparerade pister och mycket sol. 47 kilometer blå, 140 röda, 47 svarta: utbudet sträcker sig från avslappnade svängar till sportiga utmaningar. Erbjudandet kompletteras av snowparks, specialpister och upp till elva kilometer långa nedfarter. 46 banor och liftar garanterar smidig tillgång till det högalpina området.
Schladming-Dachstein i Steiermark
230 kilometer pister, fördelade på sju skidberg och tillgängliga via 77 linbanor och stolliftar – regionen Schladming-Dachstein står för varierande vintersport för alla nivåer. Hjärtat är 4-Berge-Skischaukel: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen och Reiteralm är sammanhängande och bildar ett skidområde med 123 kilometer nedfarter.
100 skidstugor, flera funslopes och ett område som sträcker sig från 640 till knappt 3 000 meter – regionen Schladming-Dachstein är idealisk för långa skiddagar med panoramautsikt.
Serfaus-Fiss-Ladis i Tyrolen
På en högplatå mellan 1 200 och 2 820 meter ligger ett av Tyrolens mest mångsidiga skidområden. 214 kilometer pister, 460 hektar skidområde och 38 moderna liftar öppnar upp ett område med gott om plats för alla åkare. Dessutom finns 30 kilometer längdskidspår och markerade rutter för längdskidåkare – däribland en höghöjdslängdspår och en 22 kilometer lång bana för sportiga och ambitiösa åkare.
Det speciella: I Serfaus svävar världens högst belägna luftkudde-tunnelbana genom orten – tyst, under jord och som en del av ett genomtänkt mobilitetskoncept som gör vintersport bekvämt ända in på våren.
Kitzbühel i Tyrolen
Mellan 800 och 2 000 meter över havet ligger ett skidområde som kombinerar sportlig mångfald med världsberömd historia. 181 preparerade nedfarter plus freeriding-banor öppnar upp ett område för både nybörjare och erfarna åkare. Särskilt märkande är Streif am Hahnenkamm, en av de mest berömda tävlingsbanorna inom alpin skidåkning, som slutar mitt i orten. 58 banor och liftar, över 60 stugor och 41 kilometer skidleder präglar det vidsträckta området mellan Kitzbüheler Horn och Hahnenkamm.
Tio gratis övningsliftar i dalarna och en gratis skibuss kompletterar utbudet för alla som vill ta sig runt i området på ett flexibelt sätt.
Zillertal Arena i Tyrolen och SalzburgerLand
Zillertal Arena sträcker sig från Zell am Ziller via Gerlos och Königsleiten till Wald och Krimml/Hochkrimml – ett sammanhängande område med 150 kilometer pister på upp till 2 500 meters höjd över havet. 52 liftar och 31 stugor säkerställer en tät infrastruktur, och en 700 meter lång funpark kompletterar det sportiga utbudet.
Tips: Höhenfresser-Tour vid Zell am Ziller. Med en längd på tio kilometer och 1 930 höjdmeter är den en av Österrikes längsta sammanhängande dalnedfarter – och kräver både uthållighet och teknik.
Sölden i Tyrolen
Sölden är ett av Tyrolens mest kända skidområden – inte minst tack vare sitt höga läge på upp till 3 340 meter. 144 kilometer pister, två glaciärer och 31 liftar gör det möjligt att åka skidor från höst till vår. Tre tre tusen meter höga berg – de så kallade BIG 3 – är tillgängliga med liftar och förbundna med utsiktsplatser som erbjuder vidsträckt utsikt ända till Dolomiterna.
Förutom sportliga aktiviteter lockar Sölden även med sin scenografi: på Gaislachkogl ligger den multimediala upplevelsevärlden 007 ELEMENTS, inspirerad av James Bond-filmen Spectre, som spelades in här. 33 skidstugor kompletterar utbudet
Silvretta Montafon i Vorarlberg
140 kilometer pister, 35 banor och liftar samt ett område som sträcker sig upp till 2 430 meter över havet – Silvretta Montafon är ett av Vorarlbergs mest sportiga skidområden. Freeriders hittar här säkra djupsnöområden, alpina rutter och fem Black Scorpions-nedfarter med lutningar på upp till 67 procent. Den som hellre vill åka långt väljer Hochjoch Totale: Med cirka 1 700 höjdmeter är det delstatens längsta dalnedfart och går i ett sträck från toppen till dalen – med långa svängar och panoramautsikt över Montafon-bergen.