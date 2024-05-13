De vackraste tema- och panoramavägarna
Österrikes tema- och panoramarutter förenar storslagna naturupplevelser med kulturella höjdpunkter. Högalpina vägar som Grossglockner Hochalpenstrasse bjuder på spektakulära vyer över bergstoppar och grönskande dalar, medan andra rutter som fokuserar på vin och historia ger en fördjupad förståelse för landets traditioner och kultur. Här möts det klassiska och pittoreska med det moderna och oväntade.
Den genuina österrikiska livsstilen kommer till liv på små gårdar och i möten med lokalbefolkningen. Dessa rutter är mer än bara vägar – de är helhetsupplevelser som låter resenärer upptäcka Österrikes unika charm och mångfald.
Alp- och panoramavägar
Att köra längs Grossglockner Hochalpenstrasse är en minnesvärd upplevelse. Vägen klättrar över 2 750 meter genom Hohe Tauern med skarpa kurvor och fantastiska vyer över höga berg, branta klippor och gröna dalar. Under resan kan du se gems och stenbockar på klipporna, örnar i luften och höra murmeldjurens visslingar.
Vid Pasterze-glaciären, Österrikes längsta, väntar temastigar, interaktiva utställningar och spektakulära utsikter. Oavsett färdsätt är denna rutt en oförglömlig resa som visar det bästa av Österrikes alpina livsstil.
Observera: en extra vägtull tas ofta ut för resor på alp- och panoramavägar i Österrike. Säsongsöppettider och vinterstängningar kan också gälla. Ta reda på aktuella villkor och vägtullar i förväg!
Silvretta högalpina väg
34 hårnålskurvor, 2 032 meter över havet och spektakulära vyer: vägtullarna förbinder Montafon och Paznaun, förbi Piz Buin och glittrande vattenreservoarer.
Villachs alpina väg
Den 16,5 km långa vägen leder upp till Dobratsch med 7 hårnålskurvor och 116 kurvor. Utsiktsplatser, en skywalk och en alpträdgård gör resan till en upplevelse.
Nockalm-vägen
Den 34 kilometer långa vägen slingrar sig genom UNESCO:s biosfärområde Nockberge med 52 kurvor genom östra Alpernas största gran-, lärk- och tallskog.
Gerlos alpina väg
Krimml-vattenfallen och Durlaßboden-reservoaren är höjdpunkterna på den 12 km långa vägen genom Hohe Tauern nationalpark, som kan köras året runt.
Tyrolens vägar med panoramautsikt
Tyrolens tio alpvägar leder genom hisnande landskap, förbi glaciärer, bergstoppar och dalar - ett paradis för natur- och körupplevelser.
Kärntens panoramavägar
Kärntens fem panoramavägar leder genom mjuka krokar, alpina skogar och imponerande bergslandskap - natur- och körglädje på högsta nivå.
Salzburgs panoramavägar
Fem panoramavägar väntar på dig i SalzburgerLand: genom alpina höjder, förbi glaciärer, sjöar och hisnande landskap.
Vägar med naturtema
Murau-regionen i Steiermark är känd för sina omfattande skogar som producerar trä, en av världens mest värdefulla resurser. Här kombineras tradition, innovation och hållbarhet. Trämuseet i St. Ruprecht nära Murau visar träets utveckling genom historien och moderna bearbetningstekniker. Holzwelt Murau, bestående av 14 samhällen längs Styrian Timber Road, fokuserar på hållbar användning av resurser och skogens betydelse för livet. Trä är här mer än bara en råvara, det är en livsstil.
Den steiriska äppelrutten
40 gårdar mellan Gleisdorf och Puch bei Weiz ger besökarna en inblick i den lokala fruktodlingen. Ett besök under äppelblomningssäsongen är oförglömligt!
Cidervägen
En region som fått sitt namn efter drycken: Mostviertel. Cidervägen leder förbi ciderodlare, vingårdar, päronodlingar och kulturella sevärdheter.
Den steiriska blomsterrutten
Den leder genom tio pittoreska byar i östra Steiermark, som redan har vunnit flera blomsterdekorationspriser - inklusive den eftertraktade "Entente Florale".
Upptäck Österrikes vinrutter
Österrikes vinrutter tar dig genom idylliska vinregioner där toppviner, kulinariska upplevelser och storslagen natur möts. I Steiermark kan du upptäcka åtta olika vinrutter och njuta av lokala specialiteter som Sauvignon Blanc, Traminer och Schilcher. En särskild höjdpunkt är Klapotetz-vägen med sina traditionella vindspel. Som det lokala ordspråket lyder: "Blod från Steiermark är inte hallonsaft" – och på South Styrian Wine Route blir det tydligt att vin är en passion här. Den äldsta och mest berömda rutten sträcker sig från Ehrenhausen via Gamlitz till Leutschach och erbjuder både förstklassiga vingårdar och hänförande utsikter över regionens böljande landskap. Små vinbarer längs vägen välkomnar dig att prova regionala specialiteter och uppleva den genuina steiriska livsstilen.
I Weinviertel, Grüner Veltliners hemvist, slingrar sig 400 kilometer vinvägar genom charmiga källarbyar där historia och njutning går hand i hand, särskilt i Retzer Land. Längs Donauområdet bjuder Wachau, Kremstal och Kamptal på historiska kulturlandskap, vinfestivaler och minnesvärda upptäckter.
Varje vinrutt är en inblick i hur vinodling, tradition och livsstil är djupt sammanflätade i Österrike – en resa som tilltalar alla sinnen.
Wagrams vinrutt
Wagram, en 40 meter hög bergskedja med unik lös jord, kännetecknar regionens vingårdar och ger druvorna deras distinkta smak.
Vinrutt Weinviertel
Weinviertel Wine Route sammanbinder 400 kilometer av njutning: Grüner Veltliner, idylliska källargator och vinfestivaler gör regionen norr om Wien oförglömlig.
Rutter med kulturella teman
Österrikes kulturvägar kombinerar historia, konst och natur på ett unikt sätt och leder genom pittoreska regioner med historiska platser, slott, kyrkor och museer som speglar landets rika kulturarv.
Varje väg berättar sin egen historia, oavsett om det gäller gotiska byggnader, slottslandskap eller UNESCO-världsarv. Längs vägarna kan du uppleva kulturella höjdpunkter och njuta av traditionellt hantverk samt kulinariska upplevelser.
En höjdpunkt är järnvägen i Eisenwurzen-regionen, som tar dig till Erzberg och berättar om malmbrytningens historia. Längs vägen finns museer, smedjor och hammarsmedjor som visar på det gamla hantverket.
Dessa temavägar ger en inspirerande och autentisk inblick i Österrikes historia och nutid.
Slottsstigen i Steiermark-Burgenland
Sydöstra Österrike är känt för sina många slott och palats: Från riddarborgar och befästa slott till små och stora sagoslott.
Den gotiska rutten i Mühlviertel
Ett gotiskt kyrktorn reser sig alltid ur den tidiga morgondimman som ibland hänger över dalarna. Här har gotiska skatter överlevt i århundraden.
Kejsarnas och kungarnas väg
Den leder genom hjärtat av den forna Donaumonarkin och korsar viktiga kulturmetropoler med barockslott, kloster och residens.
Den romantiska vägen
Romantisk väg mellan Salzburg och Wien som leder genom 13 förtrollande städer och 3 UNESCO-världsarvsområden