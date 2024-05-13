En resa för alla sinnen Upptäck Österrikes vinrutter

Österrikes vinrutter tar dig genom idylliska vinregioner där toppviner, kulinariska upplevelser och storslagen natur möts. I Steiermark kan du upptäcka åtta olika vinrutter och njuta av lokala specialiteter som Sauvignon Blanc, Traminer och Schilcher. En särskild höjdpunkt är Klapotetz-vägen med sina traditionella vindspel. Som det lokala ordspråket lyder: "Blod från Steiermark är inte hallonsaft" – och på South Styrian Wine Route blir det tydligt att vin är en passion här. Den äldsta och mest berömda rutten sträcker sig från Ehrenhausen via Gamlitz till Leutschach och erbjuder både förstklassiga vingårdar och hänförande utsikter över regionens böljande landskap. Små vinbarer längs vägen välkomnar dig att prova regionala specialiteter och uppleva den genuina steiriska livsstilen.

I Weinviertel, Grüner Veltliners hemvist, slingrar sig 400 kilometer vinvägar genom charmiga källarbyar där historia och njutning går hand i hand, särskilt i Retzer Land. Längs Donauområdet bjuder Wachau, Kremstal och Kamptal på historiska kulturlandskap, vinfestivaler och minnesvärda upptäckter.

Varje vinrutt är en inblick i hur vinodling, tradition och livsstil är djupt sammanflätade i Österrike – en resa som tilltalar alla sinnen.