Vinrutten i södra Steiermark

Det är svårt att få nog av detta magnifika landskap med sina brant sluttande vingårdar och smala, slingrande vägar.

Gästvänliga människor, välskötta vingårdar och friska, fruktiga viner präglar landskapet, liksom charmiga vinkrogar och de ikoniska "Klapotetz"-väderkvarnarna, som med sina unika silhuetter är närvarande överallt. Dessa inslag sätter takten för livet här – både för lokalbefolkningen och besökare.

Modern vingårdsarkitektur harmoniserar med landskapet och kompletteras av varsamt renoverade byggnader. Arvet av odlingskunskap, där vingårdar, fruktträdgårdar, skogar och fält formats under generationer, är fortfarande tydligt. Traditionerna lever vidare, och mycket är sig likt än idag.