Den sydsteiriska vinrutten
Vingårdar, vinproducenter och vingårdar

Det är svårt att få nog av detta magnifika landskap med sina brant sluttande vingårdar och smala, slingrande vägar.

Gästvänliga människor, välskötta vingårdar och friska, fruktiga viner präglar landskapet, liksom charmiga vinkrogar och de ikoniska "Klapotetz"-väderkvarnarna, som med sina unika silhuetter är närvarande överallt. Dessa inslag sätter takten för livet här – både för lokalbefolkningen och besökare.

Modern vingårdsarkitektur harmoniserar med landskapet och kompletteras av varsamt renoverade byggnader. Arvet av odlingskunskap, där vingårdar, fruktträdgårdar, skogar och fält formats under generationer, är fortfarande tydligt. Traditionerna lever vidare, och mycket är sig likt än idag.

Vinrutten i södra Steiermark
Längd:25 km
Plats:mellan Ehrenhausen och Leutschach
Vingårdens areal: 2.798 ha, det största vinodlingsområdet i Steiermark
Vingårdar:265
Ledande sort:Sauvignon Blanc
Bästa tiden att resa
Spring, Summer och Autumn
Perfekt för
Solo Traveler, Couples och Friends

Det faktum att vinrutten också löper flera kilometer längs gränsen till Slovenien gör den unik.

Vinrutten i bilder

Missa inte!

Wolfgang Maitz Winery: pub och vinhotell

Die Weinbank: pub med tre toques

Steinberghof vingård Firmenich: vin taverna

Sulztal vandringsled: start vid Dreisiebner vinkrog

Gamlitz slott: Fira med stil

Vinmakare Tamara Kögl

Familjen Kögls vingård

"Man kan redan se fröna skina igenom!" – Att promenera genom vingårdarna med Tamara Kögl är en upplevelse fylld av entusiasm och kunskap. Passionen för vinodling skiner igenom, och det redan innan en smakfull paus väntar i "Moajörgl" – ett skickligt restaurerat vardagsrum med 300 års historia, där ett glas av den egenodlade Sauvignon blanc kan avnjutas.

För vinmakaren är det avgörande att varje vin speglar regionens själ. "Varje sluttning smakar olika," säger hon med ett leende. Och för den som vill stanna kvar efter vinprovningen finns möjlighet att övernatta i ett av de fyra "Vinodlarnas rum," belägna precis vid vinrankorna.

Kögls vingård
Vinmakare Katharina Tinnacher

Lackner Tinnacher vingård

Katharina Tinnacher växte bokstavligen in i vinmakaryrket: hennes far, som var vinmakare precis som hans far, gav henne fem vinstockar när hon var liten. Hon fick själv sköta om dem för att ta reda på vad det innebar. Som belöning fick hon byta ut druvorna mot tuggummi.

I dag handlar det naturligtvis om vinet: vid 27 års ålder tog hon över sina föräldrars vingård och har drivit den med stor framgång sedan dess. Sedan dess har hon gått över till hållbar, ekologisk produktion. Från bladarbete och manuell borttagning av skadade druvor till källararbete, där hon "bara är en följeslagare eftersom kvaliteten skapas i vingården", som hon säger.

Lackner Tinnacher vingård

Som vinmakare får man inte ha bråttom. Ett bra vin kräver mycket tålamod.

Manfred TementFamiljen Tements vingård i Ehrenhausen
Tement vingård

Från presshuset till lägenheten

Där vinarbetarna brukade bo, bor nu de som söker avkoppling. Presshus, källare och stall har förvandlats till eleganta stugor med rustika möbler, moderna ljuskronor och designhandfat. Från de stora panoramafönstren har man utsikt över vingårdarna, som är särskilt färgstarka på hösten.

"Ett litet hörn av paradiset", säger gästerna, också på grund av den kulinariska cateringen: den ljuva ledigheten i lägenheterna underlättas av ett välfyllt kylskåp med ett vingårdssnack. På morgonen väntar en frukostkorg med regionala delikatesser utanför dörren.

Winzarei

