Vinrutten i södra Steiermark

Den sydsteiriska vinrutten
Vingårdar, vinproducenter och vingårdar
Gästvänliga människor, välskötta vingårdar och friska, fruktiga viner präglar landskapet, liksom charmiga vinkrogar och de ikoniska "Klapotetz"-väderkvarnarna, som med sina unika silhuetter är närvarande överallt. Dessa inslag sätter takten för livet här – både för lokalbefolkningen och besökare.
Modern vingårdsarkitektur harmoniserar med landskapet och kompletteras av varsamt renoverade byggnader. Arvet av odlingskunskap, där vingårdar, fruktträdgårdar, skogar och fält formats under generationer, är fortfarande tydligt. Traditionerna lever vidare, och mycket är sig likt än idag.
Det faktum att vinrutten också löper flera kilometer längs gränsen till Slovenien gör den unik.
Vinrutten i bilder
Missa inte!
Familjen Kögls vingård
"Man kan redan se fröna skina igenom!" – Att promenera genom vingårdarna med Tamara Kögl är en upplevelse fylld av entusiasm och kunskap. Passionen för vinodling skiner igenom, och det redan innan en smakfull paus väntar i "Moajörgl" – ett skickligt restaurerat vardagsrum med 300 års historia, där ett glas av den egenodlade Sauvignon blanc kan avnjutas.
För vinmakaren är det avgörande att varje vin speglar regionens själ. "Varje sluttning smakar olika," säger hon med ett leende. Och för den som vill stanna kvar efter vinprovningen finns möjlighet att övernatta i ett av de fyra "Vinodlarnas rum," belägna precis vid vinrankorna.
Lackner Tinnacher vingård
Katharina Tinnacher växte bokstavligen in i vinmakaryrket: hennes far, som var vinmakare precis som hans far, gav henne fem vinstockar när hon var liten. Hon fick själv sköta om dem för att ta reda på vad det innebar. Som belöning fick hon byta ut druvorna mot tuggummi.
I dag handlar det naturligtvis om vinet: vid 27 års ålder tog hon över sina föräldrars vingård och har drivit den med stor framgång sedan dess. Sedan dess har hon gått över till hållbar, ekologisk produktion. Från bladarbete och manuell borttagning av skadade druvor till källararbete, där hon "bara är en följeslagare eftersom kvaliteten skapas i vingården", som hon säger.
Som vinmakare får man inte ha bråttom. Ett bra vin kräver mycket tålamod.Manfred Tement, Familjen Tements vingård i Ehrenhausen
Från presshuset till lägenheten
Där vinarbetarna brukade bo, bor nu de som söker avkoppling. Presshus, källare och stall har förvandlats till eleganta stugor med rustika möbler, moderna ljuskronor och designhandfat. Från de stora panoramafönstren har man utsikt över vingårdarna, som är särskilt färgstarka på hösten.
"Ett litet hörn av paradiset", säger gästerna, också på grund av den kulinariska cateringen: den ljuva ledigheten i lägenheterna underlättas av ett välfyllt kylskåp med ett vingårdssnack. På morgonen väntar en frukostkorg med regionala delikatesser utanför dörren.