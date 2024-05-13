Säsongsöppning i Österrike - Start på skidsäsongen

Här har vi samlat alla datum för säsongsstarten i Österrikes bästa skidorter.

Vintersäsongsstart i Österrike – Datum och evenemang

När vintersäsongen börjar markerar det en efterlängtad höjdpunkt för skid- och snowboardentusiaster. I ikoniska skidorter som Ischgl, Sölden och Saalbach-Hinterglemm råder en härlig förväntan när de första liftarna börjar rulla och backarna öppnas för säsongen.

Dessa dagar bjuder inte bara på skidåkning och klar bergsluft – de firas ofta med spektakulära evenemang, konserter och idrottshändelser som förhöjer upplevelsen ytterligare.

Viktig info!
I vår översikt hittar du de viktigaste datumen för säsongsstarten och tillhörande evenemang i Österrikes skidregioner. Observera att:

  • Alla datum för vintersäsongen 2025/26 ännu inte är tillgängliga, men vi uppdaterar informationen löpande.

  • Väder och andra omständigheter kan påverka planerade datum. Kontrollera alltid aktuella uppgifter via regionernas webbplatser, linbaneoperatörer eller lokala turistbyråer.

Niederösterreich

Annaberg
Inget datum är ännu känt.

Hochkar
5 december 2025* säsongsstart*

Lackenhof am Ötscher
06 december 2025, säsongsstart*

Mönichkirchen-Mariensee
Inget datum är ännu känt.

Puchberg am Schneeberg
Inget datum är ännu känt.

Semmering
Inget datum är ännu känt.

St. Corona/Wechsel
Inget datum är ännu känt.

*med tillräckliga snöförhållanden

Öppettider i Niederösterreich

Oberösterreich

Dachstein-West/Gosau
05 december 2025, säsongsstart

Feuerkogel/Ebensee
13 december 2025, säsongsstart

Hinterstoder/Pyhrn Priel
från 15 november 2025, helgdrift*
29 november 2025 daglig drift*

Hochficht/Böhmerwald
07 december 2024, säsongsstart

Krippenstein Dachstein/Obertraun
Inget datum är ännu känt.

Wurzeralm/Spital am Pyhrn Priel
från 22 november 2025, helgdrift*
från 06 december 2025, daglig drift*

*med tillräckliga snöförhållanden

Öppettider i Oberösterreich

Kärnten

Ankogel - Mallnitz
Inget datum känt ännu.

Bad Kleinkirchheim
5 december 2025, säsongsstart

Falkert
Inget datum känt ännu.

Gerlitzen Alpe
29 november, säsongsstart

Goldeck
Inget datum känt ännu.

Heiligenblut am Grossglockner
20 december 2025, säsongsstart

Hochrindl
06 december 2025, säsongsstart

Katschberg
05 december 2025, säsongsstart

Klippitztörl
Inget datum känt ännu.

Mölltaler Gletscher
Säsongsstart från oktober/november

Nassfeld
Inget datum känt ännu.

Turracher höjd
Inget datum känt ännu.

Drifttider i Kärnten

Steiermark

Die Tauplitz / Ausseerland - Salzkammergut
29 november 2025, säsongsstart

Reiteralm & Fageralm / Schladming
Inget datum känt ännu.

Hauser Kaibling
Inget datum känt ännu.

Kreischberg / Murau
Inget datum känt ännu.

Schladming-Dachstein-regionen
5 - 7 december 2025 Ski Opening 2024 med Backstreet Boys
Säsong fram till 21 april 2025

Planai & Hochwurzen
5 december 2025, säsongsstart

Ramsau am Dachstein
5 december 2025, säsongsstart

Schönberg-Lachtal
Inget datum känt ännu.

Stuhleck - Spital am Semmering
Inget datum känt ännu.

Turracher Höhe
Inget datum känt ännu.

Drifttider i Steiermark

SalzburgerLand

Abtenau/ Karkogel & Sonnleitn
Inget datum känt ännu.

Bramberg & Neunkirchen/ Wildkogel Arena
5 - 8 december 2025 helgdrift,
från 12 devember kontinuerlig drift

Filzmoos
Inget datum känt ännu.

Gasteinertal
28 november 2025, delvis drift av skidområdet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel
05.december 2025, säsongsstart för skidområdet Dorfgastein-Großarltal
12 december 2025, säsongsstart för skidområdet Sportgastein

Grossarltal
Inget datum känt ännu.

Hochkönig
5 december 2025

Lungau SkiLungau

Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden/ Kitz Ski
Inget datum känt ännu.

Obertauern
28 november 2025, säsongsstart
5 december 2025, Skidöppning 2025

Raurisertal
12 december 2025, säsongsstart

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
28 november 2025, säsongsstart
5.12. - 7.12.2025, BERGFESTival
11.12. - 14.12.2025, Rave on Snow Festival

Snow Space Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain)
29 november 2025, säsongsstart

Werfenweng
Inget datum känt ännu.

Zell am See - Kaprun

Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml
5 december 2025, säsongsstart

Öppettider i SalzburgerLand

Tyrolen

Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
5 december 2025, säsongsstart

Innsbruck och dess semesterbyar

Kaunertaler Gletscher
3 oktober 2025, säsongsstart

Kitzbühel
22 november 2025, säsongsstart

Nauders
12 december 2025, säsongsstart

Östra Tyrolen
Nuvarande liftverksamhet

Ötztal

Pitztal

Seefeld
5 december 2025, säsongsstart

Serfaus-Fiss-Ladis
5 december 2025 (om snön tillåter), säsongsstart

Skicirkus: Fieberbrunn
28 november 2025, säsongsstart

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
6 december 2025, säsongsstart

St Anton am Arlberg
3 december 2025, säsongsstart
5 - 7 december 2025, Stanton Ski Open

St. Johann i Tyrolen
6 december 2025, säsongsstart

Paznaun - Ischgl

Stubaital

Tiroler Zugspitzarena
Inget datum känt ännu.

Zillertal

De bästa evenemangen i början av vintern i Tyrolen

Drifttider i Tyrolen

Vorarlberg

Lech Zürs/Arlberg
3 december 2025, säsongsstart

Bregenzerwald

Kleinwalsertal
5 december 2025

Montafon

Stora Walsertal

*med lämpliga snöförhållanden

Drifttider i Vorarlberg

