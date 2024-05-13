Säsongsöppning i Österrike - Start på skidsäsongen
Vintersäsongsstart i Österrike – Datum och evenemang
När vintersäsongen börjar markerar det en efterlängtad höjdpunkt för skid- och snowboardentusiaster. I ikoniska skidorter som Ischgl, Sölden och Saalbach-Hinterglemm råder en härlig förväntan när de första liftarna börjar rulla och backarna öppnas för säsongen.
Dessa dagar bjuder inte bara på skidåkning och klar bergsluft – de firas ofta med spektakulära evenemang, konserter och idrottshändelser som förhöjer upplevelsen ytterligare.
Viktig info!
I vår översikt hittar du de viktigaste datumen för säsongsstarten och tillhörande evenemang i Österrikes skidregioner. Observera att:
Alla datum för vintersäsongen 2025/26 ännu inte är tillgängliga, men vi uppdaterar informationen löpande.
Väder och andra omständigheter kan påverka planerade datum. Kontrollera alltid aktuella uppgifter via regionernas webbplatser, linbaneoperatörer eller lokala turistbyråer.
Niederösterreich
Annaberg
Inget datum är ännu känt.
Hochkar
5 december 2025* säsongsstart*
Lackenhof am Ötscher
06 december 2025, säsongsstart*
Mönichkirchen-Mariensee
Inget datum är ännu känt.
Puchberg am Schneeberg
Inget datum är ännu känt.
Semmering
Inget datum är ännu känt.
St. Corona/Wechsel
Inget datum är ännu känt.
*med tillräckliga snöförhållanden
Oberösterreich
Dachstein-West/Gosau
05 december 2025, säsongsstart
Feuerkogel/Ebensee
13 december 2025, säsongsstart
Hinterstoder/Pyhrn Priel
från 15 november 2025, helgdrift*
29 november 2025 daglig drift*
Hochficht/Böhmerwald
07 december 2024, säsongsstart
Krippenstein Dachstein/Obertraun
Inget datum är ännu känt.
Wurzeralm/Spital am Pyhrn Priel
från 22 november 2025, helgdrift*
från 06 december 2025, daglig drift*
*med tillräckliga snöförhållanden
Kärnten
Ankogel - Mallnitz
Inget datum känt ännu.
Bad Kleinkirchheim
5 december 2025, säsongsstart
Falkert
Inget datum känt ännu.
Gerlitzen Alpe
29 november, säsongsstart
Goldeck
Inget datum känt ännu.
Heiligenblut am Grossglockner
20 december 2025, säsongsstart
Hochrindl
06 december 2025, säsongsstart
Katschberg
05 december 2025, säsongsstart
Klippitztörl
Inget datum känt ännu.
Mölltaler Gletscher
Säsongsstart från oktober/november
Nassfeld
Inget datum känt ännu.
Turracher höjd
Inget datum känt ännu.
Steiermark
Die Tauplitz / Ausseerland - Salzkammergut
29 november 2025, säsongsstart
Reiteralm & Fageralm / Schladming
Inget datum känt ännu.
Hauser Kaibling
Inget datum känt ännu.
Kreischberg / Murau
Inget datum känt ännu.
Schladming-Dachstein-regionen
5 - 7 december 2025 Ski Opening 2024 med Backstreet Boys
Säsong fram till 21 april 2025
Planai & Hochwurzen
5 december 2025, säsongsstart
Ramsau am Dachstein
5 december 2025, säsongsstart
Schönberg-Lachtal
Inget datum känt ännu.
Stuhleck - Spital am Semmering
Inget datum känt ännu.
Turracher Höhe
Inget datum känt ännu.
SalzburgerLand
Abtenau/ Karkogel & Sonnleitn
Inget datum känt ännu.
Bramberg & Neunkirchen/ Wildkogel Arena
5 - 8 december 2025 helgdrift,
från 12 devember kontinuerlig drift
Filzmoos
Inget datum känt ännu.
Gasteinertal
28 november 2025, delvis drift av skidområdet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel
05.december 2025, säsongsstart för skidområdet Dorfgastein-Großarltal
12 december 2025, säsongsstart för skidområdet Sportgastein
Grossarltal
Inget datum känt ännu.
Hochkönig
5 december 2025
Lungau SkiLungau
Fanningberg - Weißpriach / Mariapfarr
06 december 2025, säsongsstart
Großeck-Speiereck/ Mauterndorf & St. Michael
Inget datum känt ännu.
Katschberg / St. Margarethen im Lungau
05 december 2025, början av säsongen
Mittersill - Hollersbach - Stuhlfelden/ Kitz Ski
Inget datum känt ännu.
Obertauern
28 november 2025, säsongsstart
5 december 2025, Skidöppning 2025
Raurisertal
12 december 2025, säsongsstart
Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
28 november 2025, säsongsstart
5.12. - 7.12.2025, BERGFESTival
11.12. - 14.12.2025, Rave on Snow Festival
Snow Space Salzburg (Flachau/St. Johann/Wagrain)
29 november 2025, säsongsstart
Werfenweng
Inget datum känt ännu.
Schmittenhöhe: Inget datum känt ännu.
Kitzsteinhorn: 11 oktober 2025 (om snön tillåter)
Zillertal Arena: Wald-Königsleiten, Krimml
5 december 2025, säsongsstart
Tyrolen
Ski Juwel Alpbachtal - Wildschönau
5 december 2025, säsongsstart
Innsbruck och dess semesterbyar
Axamer Lizum
Inget datum känt ännu.
Glungezerbahn
Inget datum känt ännu.
Igls-Patscherkofel
Inget datum känt ännu.
Mutters - Muttereralm
Inget datum känt ännu.
Innsbruck - Nordkettenbahn
Inget datum känt ännu.
Kühtai
Inget datum känt ännu.
Kaunertaler Gletscher
3 oktober 2025, säsongsstart
Kitzbühel
22 november 2025, säsongsstart
Nauders
12 december 2025, säsongsstart
Östra Tyrolen
Nuvarande liftverksamhet
Ötztal
Sölden
Inget datum känt ännu.
Obergurgl-Hochgurgl
Inget datum känt ännu.
Pitztal
Pitztaler Gletscher - Rifflsee
27 september 2025, säsongsstart
Hochzeiger
5 december 2025, säsongsstart
13 december 2025, Hochzeiger Open-Air med Seiler & Speer
Seefeld
5 december 2025, säsongsstart
Serfaus-Fiss-Ladis
5 december 2025 (om snön tillåter), säsongsstart
Skicirkus: Fieberbrunn
28 november 2025, säsongsstart
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
6 december 2025, säsongsstart
St Anton am Arlberg
3 december 2025, säsongsstart
5 - 7 december 2025, Stanton Ski Open
St. Johann i Tyrolen
6 december 2025, säsongsstart
Paznaun - Ischgl
Ischgl
27 november 2025, säsongsstart
29 november 2025 Top of the Mountain Öppningskonsert
Galtür
5 december 2025, säsongsstart
Kappl
12 december 2025, säsongsstart
See
12 december 2025, säsongsstart
Stubaital
Fulpmes - Schlick 2000
Inget datum känt ännu.
Neustift - Stubaier Gletscher
Mitten av oktober 2025, säsongsstart
7 - 9 november 2025, Öppning av Stubai Zoo
Tiroler Zugspitzarena
Inget datum känt ännu.
Zillertal
Hintertuxer Gletscher: september 2025, säsongsstart
Hochfügen
5 december, säsongsstart
Hochzillertal/Kaltenbach
5 december 2025, säsongsstart
Mayrhofen
5 december 2025, säsongsstart
Spieljoch/Fügen
Inget datum känt ännu.
Zillertal Arena
5 december 2025, säsongsstart
Vorarlberg
Lech Zürs/Arlberg
3 december 2025, säsongsstart
Bregenzerwald
Warth-Schröcken
5 december 2025, säsongsstart
Au-Schoppernau - Skigebiet Diedamskopf
inget datum känt ännu
Damüls-Mellau
5 december 2025, säsongsstart
Schwarzenberg - Bödele
Inget datum känt ännu.
Kleinwalsertal
5 december 2025
Montafon
Silvretta Montafon
29 november 2024 - 20 april 2025
Gargellen
29 november 2024, säsongsstart
Golm
7 december 2024 - 30 april 2025
Kristberg
Inget datum känt ännu.
Brandnertal
från 29.11.2025, helgdrift*
från 12.12.2025, kontinuerlig drift
Stora Walsertal
Faschina
Inget datum känt ännu.
Raggal
Inget datum känt ännu.
Sonntag-Stein
Inget datum känt ännu.
Sonnenkopf/Klostertal
Inget datum känt ännu.
*med lämpliga snöförhållanden