Allmänna villkor för Österrikes turistbyrå

A-1030 Wien, Vordere Zollamtsstraße 13

(Från och med 01.02.2021)

1. Omfattning

Österrikes nationella turistbyrå (nedan kallad "ÖW") accepterar i princip endast avtal på grundval av följande villkor. Avtalsparterna och/eller uppdragsgivaren bekräftar härmed uttryckligen att de har kommit överens om dessa juridiskt bindande villkor, så att dessa ska utgöra föremålet för avtalet. Uppdragsgivarens eventuella hänvisning till sina egna "Allmänna villkor" medför inte giltighet för dessa, såvida inte detta uttryckligen avtalats skriftligen. Eventuella tillägg till eller ändringar av nedanstående villkor ska ske skriftligen och efter ömsesidig överenskommelse, varvid de oförändrade villkoren ska utgöra en integrerad del av avtalet. Dessa villkor är bindande för alla nuvarande och framtida beställningar från kunden, även om det inte uttryckligen hänvisas till dem, i den version som för närvarande är giltig. Om en del av de allmänna villkoren är ogiltiga ska detta inte påverka giltigheten eller effekten av de återstående delarna. Ogiltiga eller ogiltiga bestämmelser ska ersättas av giltiga bestämmelser, som närmast återspeglar den kommersiella avsikten med de ursprungliga bestämmelserna.

2. Läggande av order

Varje avtalserbjudande som riktas till uppdragstagaren blir bindande för denne först efter det att uppdragstagarens behöriga organ skriftligen har accepterat erbjudandet. Ändringar av ordern efter en accept av ordern kräver en skriftlig bekräftelse från uppdragstagaren för att vara giltiga. Alla kostnadsberäkningar som uppdragstagaren har gjort innan erbjudandet om kontrakt har mottagits är inte bindande. Leverantören förbehåller sig rätten att avvisa beställningar efter eget gottfinnande. Skäl för att avvisa beställningar kan till exempel vara följande: (i) ordern strider mot uppdragstagarens affärsmässiga eller etiska intressen enligt uppdragstagarens bolagsordning, (ii) omoraliska eller olagliga order, (iii) order från företag som ännu inte fullt ut reglerat utestående fordringar på uppdragstagaren och/eller vars betalningsförmåga och vilja kan ifrågasättas utifrån andra objektiva grunder, eller om det dock föreligger brott mot bestämmelserna i lagen om mediesamarbete och finansiering - öppenhet (Medienkooperations- und förderungs-Transparenzgesetzes (MedKFTG)) och uppdragsgivaren trots uppmaning från uppdragstagaren inte vidtagit nödvändiga åtgärder.

3. Fakturering och betalningsvillkor

Alla uppdragstagarens priser anges i euro och är exklusive mervärdesskatt. Vid delbara tjänster har uppdragstagaren rätt att utfärda delfakturor. Uppdragstagarens fakturor ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum, utan kostnad och utan avdrag, och på ett sätt som gör det möjligt för uppdragstagaren att ha de fakturerade beloppen till sitt förfogande senast detta datum. Vid försenad betalning har Uppdragstagaren rätt att kräva dröjsmålsränta med 9,2 procentenheter över Euribor för varje utestående belopp, såvida inte Uppdragsgivaren visar att denne inte är ansvarig för förseningen; i så fall uppgår dröjsmålsräntan till 4 procentenheter. Under alla omständigheter och oberoende av vårdslöshet har uppdragstagaren vid dröjsmål med betalning rätt att kräva ersättning för faktiska, nödvändiga och skäliga inkassokostnader som åsamkats honom samt advokatkostnader enligt den österrikiska lagen om lagstadgade avgifter (Rechtsanwaltstarifgesetz). Om uppdragstagaren själv utför inkasseringsprocessen har uppdragstagaren rätt att fakturera ett belopp på 10,90 euro för varje skickat inkassobrev och ett belopp på 3,70 euro kvartalsvis, men i alla händelser ett engångsbelopp på 40 euro. Rätten att kräva ersättning för eventuella ytterligare skador som orsakats av förseningen förbehålls. Vid förskottsbetalningar, som uppdragstagaren skall erlägga till tredje man, är uppdragsgivaren skyldig att efter fakturering erlägga motsvarande förskottsbetalningar. Först efter mottagande av sådan förskottsbetalning är uppdragstagaren skyldig att utge förskott till tredje man.

4. Deltagande av uppdragsgivaren

Uppdragsgivaren skall stödja uppdragstagaren vid tillhandahållandet av tjänsterna, särskilt när det gäller att iaktta bindande tidsfrister och tidsgränser. I den mån det krävs för att tjänsterna skall kunna utföras skall uppdragsgivaren bidra inom ramen för detta och tillhandahålla relevant information och data. Uppdragsgivaren skall utse en behörig kontaktperson, som skall ansvara för kommunikationen mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren. Efter motiverad begäran från uppdragstagaren skall en ny kontaktperson utses.

5. Frånträde av avtalet - avbokningsavgifter

Frånträde av avtalet får endast ske skriftligen. Om frånträdandet sker upp till 60 kalenderdagar före det datum då tjänsterna börjar tillhandahållas, uppgår avbokningsavgifterna till 25 procentenheter av den avtalade ersättningen. Upp till 30 dagar före den dag då tjänsterna ska börja tillhandahållas uppgår avbeställningsavgifterna till 50 procentenheter av den avtalade ersättningen. Vid senare återkallelse förfaller hela ersättningen till betalning.

6. Datum och tidsfrister

6.1 Force Majeure

Force majeure föreligger om ÖW eller uppdragstagaren hindras från att fullgöra sina avtalsförpliktelser på grund av en händelse som ligger utanför deras inflytandesfär och som inte kunde förutses eller - i den mån den kunde förutses - var oundviklig. Ett fall av force majeure klassificeras som sådant när det uppfyller ovanstående krav. Force majeure omfattar i synnerhet:

i. utbrott av smittsam sjukdom, krig, upplopp, sabotage eller terrorism;

ii. Naturkatastrofer som blixtnedslag, brand, explosion, översvämning och jordbävning;

iii. officiella order i samband med underpunkterna i och ii ;

De avtalsslutande parterna befrias från sina avtalsenliga skyldigheter i proportion till force majeure-händelsens omfattning och varaktighet. Om de ömsesidiga tjänsterna ska tillhandahållas i samband med ett fast leveransdatum är båda avtalsparterna permanent befriade från de ömsesidiga skyldigheterna i händelse av force majeure. Båda avtalsparterna står för sina egna kostnader. Kostnader som uppdragstagaren har ådragit sig via tredje part i samband med den aktuella ordern innan denna händelse inträffade, ska bäras av uppdragstagaren. Den avtalspart som berörs av en force majeure-händelse måste omedelbart och bevisligen underrätta den andra avtalsparten om att en force majeure-händelse har inträffat. Den förväntade varaktigheten av denna händelse och i vilken utsträckning uppfyllandet av de avtalsenliga skyldigheterna försvåras måste anges så långt det är möjligt. Den avtalspart som berörs av force majeure-händelsen ska göra alla rimliga ansträngningar för att fullgöra avtalet så snart som möjligt, förutsatt att det inte rör sig om ett avtal med fasta leveransdatum, där tiden är av avgörande betydelse. Om en force majeure-händelse avbryter fullgörandet av de avtalsenliga skyldigheterna i mer än 6 veckor har båda avtalsparterna rätt att frånträda avtalet. Om uppdragsgivaren frånträder avtalet ska uppdragstagaren ersätta uppdragsgivaren för de kostnader som uppkommit fram till frånträdandet. Det klargörs härmed att ingen avtalspart kan göra gällande skadeståndsanspråk på grund av hävning av avtalet eller försening i tillhandahållandet av tjänsterna i händelse av force majeure. Ovanstående bestämmelser gäller även för andra extraordinära händelser som uppdragstagaren inte har något direkt inflytande över. Hit hör t.ex. driftstörningar, strejker, trafikstörningar m.m. Sådana omständigheter ska även omfatta händelser som rör underleverantörer till uppdragstagaren och andra tredje parter som uppdragstagaren har en affärsförbindelse med.

6.2 Av andra skäl kan avtalad leveransdag inte hållas

Om uppdragstagaren inte kan hålla avtalad leveranstidpunkt, ska uppdragstagaren medge en skälig respittid om minst 2 veckor utan att uppdragsgivaren har några som helst anspråk på grund av förseningen, såvida inte uppdragstagaren grovt vållat eller uppsåtligen orsakat förseningen. Denna tidsfrist börjar löpa från det att en skriftlig påminnelse har skickats till uppdragstagaren, som uppfyller det angivna kravet (fastställande av en tidsfrist).

7. Tilldelning av order

Uppdragstagaren har rätt att överlåta uppdraget eller delar därav till tredje man, såvida detta inte inkräktar på uppdragsgivarens berättigade intressen. Uppdragsgivaren skall informera uppdragstagaren om sådana intressen innan uppdraget lämnas. Vid överlåtelse av väsentlig del av uppdraget skall uppdragstagaren informera uppdragsgivaren om den avsedda överlåtelsen. Delar av ordern anses vara betydande i denna mening om de överstiger minst hälften av hela orderns värde, varvid det totala ordervärdet skall uppgå till minst 10.000 euro, för att varningsplikt skall föreligga. Denna informationsskyldighet gäller även för de delar av ordern som uppdragsgivaren uttryckligen angett som väsentliga vid tidpunkten för orderns lämnande.

8. Bristfälligt fullgörande av avtalet

Leverantören garanterar att avtalet fullgörs på ett korrekt sätt. Garantitiden är 6 månader från det att beställningen har utförts. Vid totalbeställningar börjar garantitiden för delar av beställningen att löpa efter att respektive delprestation har utförts. Vid felaktigt utförande av uppdraget (bristande utförande, felaktigt utförande) har uppdragstagaren rätt att välja mellan att avhjälpa eller låta avhjälpa felet eller att lämna skäligt prisavdrag eller erbjuda omleverans som avhjälpande åtgärd. Uppdragsgivaren ska utan dröjsmål och senast inom två veckor efter det att tjänsten har utförts skriftligen meddela uppdragstagaren om brister i utförandet av kontraktet som visar sig, med angivande av de enskilda bristerna, annars är alla garantianspråk förverkade. Avsnitt 924 mening 2 ABGB gäller inte.

9. Skadestånd och produktansvar

Beträffande arbetsunderlag som uppdragsgivaren ställer till uppdragstagarens förfogande skall uppdragsgivaren garantera att detta är fritt från tredje mans rättigheter och att uppdragsgivaren håller uppdragstagaren skadeslös för eventuella krav från tredje man.

Uppdragstagaren tar inte heller något ansvar för reklamkampanjers tillåtlighet i den mån innehållet i dessa har utformats eller på annat sätt utvecklats av uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren skall i stället själv ansvara för att kontrollera eller låta kontrollera att lagens krav uppfylls. Om en reklamkampanjs olaglighet, som har skapats eller utvecklats av uppdragsgivaren på annat sätt, skulle ge upphov till krav mot uppdragstagaren, är uppdragsgivaren skyldig att hålla uppdragstagaren skadeslös för detta.

Om uppdragstagaren märker att lagbestämmelser inte följs, kan uppdragstagaren när som helst kräva att ändringar och tillägg görs i uppdraget. Om uppdragsgivaren vägrar att genomföra en nödvändig ändring i enlighet med lagbestämmelserna, bär uppdragsgivaren risken för att uppdraget inte fullgörs. Uppdragsgivaren har inte rätt till några garantianspråk eller skadestånd, men är skyldig att betala den avtalade ersättningen.

I samtliga skadeståndsfall är uppdragstagarens ansvar för utebliven vinst, följdskador och anspråk från tredje man samt för ringa vårdslöshet uteslutet i den mån detta är tillåtet enligt lag. Ansvaret upphör inom 6 månader efter det att beställaren fått kännedom om skadan och den skadelidande. Om uppdragstagaren utför uppdraget med hjälp av tredje man och skadeståndsanspråk mot denna tredje man uppkommer i detta sammanhang, har uppdragstagaren rätt att överlåta dessa anspråk till uppdragsgivaren. I sådant fall kommer uppdragsgivaren att prioritera dessa tredje parter.

10. Äganderätt och nyttjanderätt

Uppdragsgivaren erhåller endast en icke-exklusiv nyttjanderätt till samtliga dokument, material, idéer samt övriga tjänster som ställs till uppdragsgivarens förfogande för det ändamål och i den omfattning som anges i avtalet. Överlåtelse av sådana rättigheter till tredje man är inte tillåten och om uppdragsgivaren bryter mot denna bestämmelse är uppdragsgivaren skyldig att betala ett avtalsvite, oberoende av vållande, uppgående till 50 % av nettobeställningsvärdet (exkl. moms), utan att detta påverkar uppdragstagarens vidare anspråk. Alla ändringar av de utförda tjänsterna kräver uppdragstagarens samtycke samt ytterligare samtycke från den auktoriserade upphovsrättsinnehavaren.

11. Uppfinningar

Alla rättigheter till uppfinningar och andra industriella äganderätter till arbeten och uppfinningar av dess anställda, som uppstår i samband med tillhandahållandet av tjänsten, ska tillhöra uppdragstagaren.

12. Märkning

Uppdragstagaren har rätt att åberopa sin varumärkesinnehav för samtliga tjänster som uppdragstagaren tillhandahåller, utan att detta föranleder några som helst anspråk från uppdragsgivarens sida.

13. Sekretess

Det är förbjudet för båda avtalsparterna att såväl under som efter avtalets undertecknande själva utnyttja eller för tredje man röja sådana affärs- och yrkeshemligheter samt sådan information om den andra avtalspartens art, omfattning och praktiska verksamhet som de erhållit från respektive motpart, även om det skett av en tillfällighet.

14. Varumärkesrättigheter

Förvärv av industriella rättigheter (design, varumärke, patent, bruksmodellrätt samt upphovsrätt) skall anses ersatt med avtalad ersättning i den mån förvärvet är nödvändigt för uppdragsgivarens avtalsenliga nyttjande.

Beträffande sådana arbetsunderlag, som uppdragsgivaren har ställt till uppdragstagarens förfogande, garanterar uppdragsgivaren att dessa är fria från tredje mans rättigheter och att uppdragsgivaren håller uppdragstagaren skadeslös för eventuella anspråk från tredje man.

För alla dokument, material, idéer och andra tjänster som uppdragsgivaren ställer till uppdragstagarens förfogande för uppdragets fullgörande har uppdragstagaren endast en icke-exklusiv nyttjanderätt för det ändamål och inom den omfattning som anges i avtalet. Överlåtelse till tredje man från uppdragstagarens sida är inte tillåten. En överlåtelse inom ramen för ett underavtal är dock tillåten enligt punkt 7.

15. Uppdrag

En överlåtelse av uppdragsgivarens fordringar på uppdragstagaren på grund av avtalet är endast tillåten med uppdragstagarens uttryckliga skriftliga samtycke.

16. Avräkning

Kvittning mot uppdragstagarens fordringar eller hävdande av uppdragsgivarens retentionsrätt är endast tillåten om fordringarna eller uppdragsgivarens rätt är ostridig eller har fastställts av domstol.

17. Fullgörelseort och jurisdiktion

Parterna är överens om att Wien ska vara platsen för betalning och utförande, såvida inte annat uttryckligen anges i ordern. Avtalsparterna kommer härmed överens om att respektive behörig domstol inom det jurisdiktionsområde som utgörs av första distriktet i Wien, ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår från eller i samband med avtalet.

18. Tillämplig lag

Avtalet samt eventuella tvister om giltigt ingående av avtalet ska uteslutande regleras av österrikisk lag, med undantag för referensnormerna i den österrikiska lagen om internationell privaträtt (IPRG) och FN:s köplag.