Mellan äppelträd, vingårdar och pumpafält, mellan sjöar och glaciärer lockar Steiermark med sin mångfald av smaker.

Från glaciär till vin

En kulinarisk resa genom Steiermark tar dig från Dachstein-glaciären till smakernas huvudstad Graz, via de helande källorna i det termiska spaet och vulkanområdet, och vidare till regionens viner. Trots de olika landskapstyperna förenas folket av en gemensam egenskap: den steiriska hjärtligheten. Den kännetecknas av enkel nyfikenhet, kryddad med generositet och en dos lugn. Dessa egenskaper speglas också i bergsstugorna, gårdsbutikerna, jordbruksmarknaderna, vintavernorna längs Steiermarks vinvägar samt i värdshus och restauranger. Och naturligtvis i de regionala produkter och rätter som erbjuds där.

Det sägs att Steiermark har pumpafröolja i sina ådror – det "gröna guldet" ger rätter som Grazer Krauthäuptel, stekt kycklingbönsallad och desserter en delikat, nötaktig smak. Besökare kan smaka på olika äppelsorter, från Arlet och Gala till Kronprinz Rudolf och Elstar, längs Äppelrutten som slingrar sig genom östra Steiermark. Det kalla källvattnet från Alperna är hemvist för röding, öring och bergsräkor. Sydländsk känsla och fruktiga viner serveras på vinfestivaler och i vintavernor längs de steiriska vinvägarna. Ett charmigt hörn av världen med varmhjärtade människor – det är "genuint steiriskt".