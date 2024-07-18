Upplev mat- och dryckeskulturen i Steiermark
Njut av gästfriheten
Från glaciär till vin
En kulinarisk resa genom Steiermark tar dig från Dachstein-glaciären till smakernas huvudstad Graz, via de helande källorna i det termiska spaet och vulkanområdet, och vidare till regionens viner. Trots de olika landskapstyperna förenas folket av en gemensam egenskap: den steiriska hjärtligheten. Den kännetecknas av enkel nyfikenhet, kryddad med generositet och en dos lugn. Dessa egenskaper speglas också i bergsstugorna, gårdsbutikerna, jordbruksmarknaderna, vintavernorna längs Steiermarks vinvägar samt i värdshus och restauranger. Och naturligtvis i de regionala produkter och rätter som erbjuds där.
Det sägs att Steiermark har pumpafröolja i sina ådror – det "gröna guldet" ger rätter som Grazer Krauthäuptel, stekt kycklingbönsallad och desserter en delikat, nötaktig smak. Besökare kan smaka på olika äppelsorter, från Arlet och Gala till Kronprinz Rudolf och Elstar, längs Äppelrutten som slingrar sig genom östra Steiermark. Det kalla källvattnet från Alperna är hemvist för röding, öring och bergsräkor. Sydländsk känsla och fruktiga viner serveras på vinfestivaler och i vintavernor längs de steiriska vinvägarna. Ett charmigt hörn av världen med varmhjärtade människor – det är "genuint steiriskt".
Det steiriska alpina köket
Ät ostklimpar med steirisk ost, Ennstal-lammstek eller bondmunkar i en rustik fjällstuga med utsikt över bergen. Ät frukost i en träbåt vid sjön eller ät Aussee-röding, öring eller bergsräkor från färskt källvatten på terrassen vid sjön. Detta är dock bara ett litet urval av de steiriska menyerna i Alperna. Den Toque-belönade kocken Richard Rauch skapar en rad specialiteter som en del av Styrian "Alpint kök av Richard Rauch" i Schladming-Dachstein-regionen tillsammans med ägare av bergsstugor för att skapa överraskande rätter från regionala produkter. Och eftersom Bergsteirer:innen har upptäckt en kärlek till vin såväl som öl, rekommenderas det rätta steiriska vinet till varje ny maträtt.
Steiermark äpple rutt
I östra Steiermark längs Styrian Apple Route presenteras äpplet på ett skickligt sätt av fruktodlare. Varje sort med klingande namn som Topaz, Pinova, Gala, Golden Delicious, Idared eller Jonagold har sin egen smak och förädlas till juice, nektar, cider, brandy eller likör. Apfelstraßen-vinet - en uppfriskande dryck med låg alkoholhalt (inte bara) för varma sommardagar - görs av sorten Dalinbel. I det steiriska fruktodlingsmuseet "Äpplets hus" eller i gårdsbutiker erbjuds provsmakningar av hemgjorda produkter.
Graz, nöjenas huvudstad
Graz är skyldig denna utmärkelse till de varma och innovativa krögarna som förlitar sig på regionala produkter och har modet att vara kreativa. På bondmarknader som den på Kaiser Josef-marknaden eller på Lendplatz, under kulinariska stadsrundturer eller vid "Långa bordet" på stora torget möts Graz invånare, gäster, kockar och bönder. Gourmeter kan ses över hela staden: oavsett om det är vid Graz klocktorn ovanför taken på Grazhustaken i Graz, i den historiska stadskärnan vid lunch på värdshus eller Picknick i slottsparken.
I Steiermarks termiska spa och vulkanregion
Route 66 leder till de kulinariska läckerheterna i sydöstra Steiermark: till pumpafröolja, som pressas av fröna från Steiermarks oljepumpor, till de blåviolett prickiga scharlakansbönorna, som förädlas till scharlakansbönssallad, soppor, strudel och pålägg, eller till krispigt stekt kyckling och fin Vulcano-skinka. Den sydliga känslan i regionen förtrollar kreativa kockar och bönder som ser fram emot att välkomna besökare till sina gårdsbutiker, vintavernor, värdshus och manufakturer.
De åtta vinvägarna i Steiermark
De steiriska vinvägarna är spridda över tre vinodlingsregioner:
Thermen- und Vulkanland Styria, där vinrankorna är rotade i vulkanisk sten.
Södra Steiermark, vars landskap präglas av branta vingårdar, fruktodlingar, skogar och modern vinodlingsarkitektur.
Västra Steiermark: även om det är litet är det en viktig rosévinregion, där Schilcher-vin framställs av druvan Blauer Wildbacher.
Vart du än går stöter du på Klapotetz, en väderkvarn i trä som skramlar i vingårdarna för att skrämma bort fåglarna. Det är symbolen för det steiriska vinlandet och vinodlingstraditionen. Det bästa man kan göra är att cykla eller vandra från vinkrog till vinkrog och steiermarkiska viner som Welschriesling, Morillon/Chardonnay, Schilcher, Gelber Muskateller och Sauvignon blanc längs de åtta vinvägarna med steiriska specialiteter.