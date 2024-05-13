Upplev mat- och dryckeskulturen i Tyrolen
Njut av det genuina
Tillsammans på hög höjd
I Tyrolen smakar ost, smör och speck utmärkt inte bara på en alpstuga eller under en vandring i bergen som en "Brettljause": Den lokala matkulturen fokuserar på rik smak och regionala råvaror – från bergshyttor och rustika värdshus till eleganta restauranger.
I Tyrolen kan du njuta av rätter som Gröstl med stekt ägg, Kaspressknödel i mustig soppa eller Schlutzkrapfen. I små mejerier, fruktodlingar och bagerier skapar lokalbefolkningen autentiska tyrolska smaker med mycket kärlek. Som gäst kan du inte bara smaka på de högkvalitativa produkterna som produceras på hög höjd, utan uppleva dem med alla dina sinnen. I tyrolska alpstugor kan du njuta av gästfrihet och fascineras av produktionen av tyrolsk alpost eller Graukäse. Under en typisk örtvandring eller snapsrunda får du uppleva smakerna från regionens kvalitetsprodukter.
Smaktips i Tyrolen
Kulinariska upplevelser i Tyrolen
Tyrolska delikatessvägar
Gourmeter! Följ de tyrolska delikatessvägarna till fots eller med cykel och lär dig mer om odling, bearbetning och smak.
Eng Alm: Alm Karwendel
Bakom kulisserna hos "Enger Ahornkönig": I generationer har Eng-Alm med sitt ostmejeri bedrivits mitt bland de över 2 000 år gamla lönnträden.
Tyrolska gourmetcykelturer
Njutningscykla: Börja med en riklig frukost, ta en krispig lätt sallad till lunch och avsluta etappen med en rejäl tyrolsk rätt.
Byn med sina 50 destillerier är specialiserad på fina spritdrycker. Destilleribyn Stanz i Tyrolen är hem för cirka 650 invånare, cirka 150 hushåll och 90 av dessa destillerier producerar fina brännvin. Med sina 1040 meter över havet är det den högsta fruktodlingsregionen i Europa. Det soliga läget och den sinnrika konstbevattningen gör att fruktens smak och sockerhalt bibehålls. Till skillnad från snaps används endast fullmogen frukt med hundraprocentig frukthalt till brännvin. Det är så kännare känner doften av Stanzer Zwetschke i glaset och smakar länge i gommen.
Tyrolska värdshus: Njutning på hög nivå
Unterwirt i Ebbs in Tirol
På "Die Unterwirtinnen" satsar man på regional njutning både i gourmetrestaurangen och i värdshuset. Där kan du uppleva den tyrolska gästkulturen.
Gourmetvärdshuset Tiroler Hof, Kufstein
Tiroler Hof blir till "Vikoriashome" tack vare den unga gourmetkocken Victoria Fahringer: ett boutiquehotell med restaurang och värdshus samt en kockskola.
Gasthof Unterwöger, Obertilliach
På Gasthof Unterwöger serveras hemlagade regionala produkter. Rätter som Osttiroler Berglamm och Tiroler Schlipfkrapfen lockar många gäster.
Hur är det att ge upp allt man är van vid och börja sitt liv på nytt på en gård uppe i alperna? Clara Tippelt tog detta djärva steg och har hittat sitt nya hem i Österrike som värdinna på ett tyrolskt bergsvärdshus.
Livet tar ibland oväntade vändningar. Clara Tippelt trodde verkligen inte under sina modestudier i Tyskland att hon några år senare skulle vara den stolta ägaren till en bergshytta på en alpäng i Österrike. Storstadens trånga utrymmen hade redan börjat tränga sig på när Clara förälskade sig i de österrikiska bergens vidsträckthet. Utan vidare köpte hon Boschebenhütte på Patscherkofel nära Innsbruck och skapade sitt nya livscentrum här. Även om livet i en stuga ibland kan vara utmanande finns det för Clara inget bättre än att vakna upp mitt i bergen på morgonen och dela sitt liv i naturen med sina gäster. Bergen hjälper henne och alla som besöker henne här uppe att - som hon säger - ta med sig tankarna till här och nu och njuta fullt ut av stundens skönhet.
Kulinariska specialiteter i Tyrolen
Kaspressknödel
En klassisk rätt från Kössens kulinariska skatter, som erbjuder både smakupplevelser och en tillfredsställande mättnad.
Tiroler Kiachl
"Kiachl" är en delikatess från Tyrolen. De serveras antingen söta med lingonsylt eller salta med surkål.
Äkta prügeltorte
I tyrolska Brandenberg har denna specialitet i generationer bakats av bönderna som festbröd till familjehögtider, såsom bröllop eller dop, över öppen eld.