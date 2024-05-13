Upplev mat- och dryckeskulturen i Tyrolen
Njut av det genuina

I Tyrolen vet man hur det går till: Med skicklighet och tradition kombinerar regionen tyrolska specialiteter med kreativa nytolkningar.

Tillsammans på hög höjd

I Tyrolen smakar ost, smör och speck utmärkt inte bara på en alpstuga eller under en vandring i bergen som en "Brettljause": Den lokala matkulturen fokuserar på rik smak och regionala råvaror – från bergshyttor och rustika värdshus till eleganta restauranger.

I Tyrolen kan du njuta av rätter som Gröstl med stekt ägg, Kaspressknödel i mustig soppa eller Schlutzkrapfen. I små mejerier, fruktodlingar och bagerier skapar lokalbefolkningen autentiska tyrolska smaker med mycket kärlek. Som gäst kan du inte bara smaka på de högkvalitativa produkterna som produceras på hög höjd, utan uppleva dem med alla dina sinnen. I tyrolska alpstugor kan du njuta av gästfrihet och fascineras av produktionen av tyrolsk alpost eller Graukäse. Under en typisk örtvandring eller snapsrunda får du uppleva smakerna från regionens kvalitetsprodukter.

Smaktips i Tyrolen

Topprankade gourmetrestauranger

10 traditionella värdshus

Tirolska gourmetvägar

Kulinariska vandringar

Tyrolska maträtter

Kulinariska upplevelser i Tyrolen

Tyrolska delikatessvägar

Gourmeter! Följ de tyrolska delikatessvägarna till fots eller med cykel och lär dig mer om odling, bearbetning och smak.

Tyrolska delikatessvägar

Eng Alm: Alm Karwendel

Bakom kulisserna hos "Enger Ahornkönig": I generationer har Eng-Alm med sitt ostmejeri bedrivits mitt bland de över 2 000 år gamla lönnträden.

Eng Alm

Tyrolska gourmetcykelturer

Njutningscykla: Börja med en riklig frukost, ta en krispig lätt sallad till lunch och avsluta etappen med en rejäl tyrolsk rätt.

Tips på rutter

Tyrolens snapsrunda

Upplev mångfalden av högkvalitativa tyrolska fruktbrännvin och få en inblick i konsten att bränna snaps på de många destillerierna runt om i landet.

Tyrolens snapsrunda
En hel by destillerar ädelt brännvin

Byn med sina 50 destillerier är specialiserad på fina spritdrycker. Destilleribyn Stanz i Tyrolen är hem för cirka 650 invånare, cirka 150 hushåll och 90 av dessa destillerier producerar fina brännvin. Med sina 1040 meter över havet är det den högsta fruktodlingsregionen i Europa. Det soliga läget och den sinnrika konstbevattningen gör att fruktens smak och sockerhalt bibehålls. Till skillnad från snaps används endast fullmogen frukt med hundraprocentig frukthalt till brännvin. Det är så kännare känner doften av Stanzer Zwetschke i glaset och smakar länge i gommen.

Tyrolska värdshus: Njutning på hög nivå

Unterwirt i Ebbs in Tirol

På "Die Unterwirtinnen" satsar man på regional njutning både i gourmetrestaurangen och i värdshuset. Där kan du uppleva den tyrolska gästkulturen.

Unterwirt

Gourmetvärdshuset Tiroler Hof, Kufstein

Tiroler Hof blir till "Vikoriashome" tack vare den unga gourmetkocken Victoria Fahringer: ett boutiquehotell med restaurang och värdshus samt en kockskola.

Gourmetvärdshuset Tiroler Hof

Gasthof Unterwöger, Obertilliach

På Gasthof Unterwöger serveras hemlagade regionala produkter. Rätter som Osttiroler Berglamm och Tiroler Schlipfkrapfen lockar många gäster.

Gasthof Unterwöger

Stanglwirt, Going

I Tyrolen är en bra restaurang en självklarhet på många hotell. Stanglwirt i Going är en samlingsplats för gourmeter.

Stanglwirt
Livet i värdshuset: från storstad till bergshytta

Hur är det att ge upp allt man är van vid och börja sitt liv på nytt på en gård uppe i alperna? Clara Tippelt tog detta djärva steg och har hittat sitt nya hem i Österrike som värdinna på ett tyrolskt bergsvärdshus.

Livet tar ibland oväntade vändningar. Clara Tippelt trodde verkligen inte under sina modestudier i Tyskland att hon några år senare skulle vara den stolta ägaren till en bergshytta på en alpäng i Österrike. Storstadens trånga utrymmen hade redan börjat tränga sig på när Clara förälskade sig i de österrikiska bergens vidsträckthet. Utan vidare köpte hon Boschebenhütte på Patscherkofel nära Innsbruck och skapade sitt nya livscentrum här. Även om livet i en stuga ibland kan vara utmanande finns det för Clara inget bättre än att vakna upp mitt i bergen på morgonen och dela sitt liv i naturen med sina gäster. Bergen hjälper henne och alla som besöker henne här uppe att - som hon säger - ta med sig tankarna till här och nu och njuta fullt ut av stundens skönhet.

Kulinariska specialiteter i Tyrolen

Kaspressknödel

En klassisk rätt från Kössens kulinariska skatter, som erbjuder både smakupplevelser och en tillfredsställande mättnad.

Recept kaspressknödel

Tiroler Kiachl

"Kiachl" är en delikatess från Tyrolen. De serveras antingen söta med lingonsylt eller salta med surkål.

Recept Tiroler Kiachl

Äkta prügeltorte

I tyrolska Brandenberg har denna specialitet i generationer bakats av bönderna som festbröd till familjehögtider, såsom bröllop eller dop, över öppen eld.

Köp tyrolsk prügeltorte

Tyrolsk knödel

Små tyrolska knödel serveras gärna i en kraftig, het oxbuljong, medan större exemplar serveras med varm surkål eller sallad.

Recept: Tyrolsk knödel

Vanliga frågor

Det tyrolska köket betonar fylliga smaker och regionala ingredienser – från alpina betesmarker och stugor till rustika restauranger och eleganta gourmetrestauranger.

I Tyrolen kan du bland annat njuta av Gröstl med stekt ägg, Kaspressknödel i en mustig soppa eller Schlutzkrapfen. Tyrolsk ost, smör och speck smakar inte bara bra som mellanmål i en alphytta eller under en vandring i bergen. Ingredienserna till dessa typiska tyrolska rätter levereras av regionala producenter från gårdar, alpmejerier, fruktodlingar och bagerier.

På traditionella tyrolska värdshus kan du inte bara njuta av utmärkt mat och dryck, utan också sova över - och det med alla dagens bekvämligheter.

