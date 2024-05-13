Gustav Klimt
Hans passion för måleri, kvinnor och Attersee speglades i konstnärskapet
Under sin "gyllene period" skapade Klimt ikoniska, dekorativt-ornamentala porträtt av kvinnor ur Wiens övre medelklass. Samtidigt växte hans intresse för landskapsmåleri, som blev ett annat centralt tema i hans konstnärskap.
Vid Attersee i Salzkammergut fann Klimt den stillhet och inspiration han behövde för sitt arbete. Här skapade han enastående landskapsmålningar, där hans fascination för naturens färgprakt och blomstrande skönhet blev tydlig.
Möt Gustav Klimts verk
Konstnär och personlighet
Gustav Klimt föddes den 14 juli 1862 i Baumgarten, som numera ingår i Wiens 14:e distrikt. Han kom att bli en av Österrikes mest framstående konstnärer och en centralfigur inom den wienska jugendstilrörelsen.
År 1897 bröt Klimt med föreningen Künstlerhaus och var med och grundade Wiener Sezessionen, där han också blev dess första ordförande. Grundandet av Sezessionen var en kraftfull protest mot den statligt kontrollerade konstvärldens begränsningar.
Hans relationer med kvinnor i Wiens societet har fortsatt att fascinera och skapa spekulationer långt efter hans tid. Under sina senare år drogs Klimt särskilt till naturens sensuella uttryck, vilket speglades i hans lugna, obefolkade landskapsmålningar. Dessa verk frammanar en vision av ett jordiskt paradis, badande i en tidlös sommar.
Klimt levde ett liv fyllt av kontraster, där hans passion för konst och hans överdådiga livsstil ofta gick hand i hand. Han avled den 6 februari 1918 i Wien och lämnade efter sig ett konstnärligt arv som fortsätter att inspirera världen.
Älskare och beundrare av kvinnor
"Med en förälskad kvinna kan man göra vad hon vill." Detta citat av Gustav Klimt, Österrikes lysande mästare inom jugendstilen, är lika gåtfullt och fängslande som konstnären själv.
Klimt hade en obestridlig förmåga att fascinera, oavsett om det var genom hans konstverk, hans särpräglade personlighet eller hans njutningsfulla sätt att leva. Hans ikoniska blå rock och mystiska charm tycks ha gjort honom oemotståndlig för många kvinnor, även om hans hemlighet för att vinna deras hjärtan förblir en gåta. Det är dock lätt att föreställa sig att rosen – kärlekens och passionens symbol – inte bara var en återkommande detalj i hans konst utan även en del av hans romantiska liv.
Klimt både älskade och vördnadsfullt porträtterade kvinnor, något som tydligt framgår i hans konst och liv. Trots att han aldrig ingick äktenskap blev han far till sju barn med olika kvinnor. Hans välkända relation med sin musa Emilie Flöge är en av hans mest betydelsefulla, men han hade också passionerade affärer med kvinnor som den unga Alma Schindler samt modeller som Maria Učická och Marie "Mizzi" Zimmermann.
Relationen med Emilie Flöge var särskilt unik. Den banbrytande modedesignern var inte bara hans livslånga följeslagare utan även hans kreativa själsfrände – ett band som trotsade både konventioner och tidens förväntningar. Klimt levde i en värld fylld av konst, kärlek och inspiration, och hans vördnad för kvinnorna i sitt liv är en del av hans odödliga arv.
Målarens musor
Sjön Attersee: En källa till inspiration
Attersees landskap är en symfoni av färger och dofter – från miljarder blomstrande nyanser som smälter samman till harmoniska toner, till aromer som varierar mellan milt och skarpt, sött och syrligt.
De eleganta villorna kring Attersee bär spår av en ärorik historia och vittnar om områdets kulturella och estetiska rikedom. Det var här Gustav Klimt fann ro och inspiration under sina somrar, och det är i dessa historiska miljöer hans konstnärskap blomstrade.
De forna villorna Orléans och Ransonnet är idag hotellen Villa Weiss och Grafengut, som fortfarande andas tidsanda och charm. Villa Paulick erbjuder guidade turer, vilket ger besökare en inblick i dess historia och koppling till regionen. Även Villa Polese, som nu är ett privat hem, bidrar till att hålla kulturarvet vid liv genom att ibland öppna sina dörrar för litterära uppläsningar.
Attersee fortsätter att vara en plats där natur, kultur och historia förenas, precis som det en gång var för Klimt och hans konstnärliga uttryck.
Gustav Klimt och sjön Attersee
Klimt - en njutningens man
Gustav Klimt hade en passion för god mat - och njöt ofta till överdrift. Enligt hans konstnärskollegor "åt han sina rejäla måltider med synbar glädje och hade alltid två till tre portioner av varje rätt. När han bjöds hem till vänner dukades det alltid upp två extra tallrikar bara för Klimt."
Konstnären åt ofta frukost på Meierei Tivoli, nära Schönbrunns slottspark där han också drack kaffe, och åt Gugelhupf med vispgrädde. Till middag hade han en särskild förkärlek för Girardi-rostbiff eller kalvbräss à la Tegetthoff. Idag kan besökare på Wiens restauranger och kaféer fortfarande njuta av dessa tidlösa klassiker och upptäcka varför Klimt, livsnjutaren, höll dem så högt.