Kahlenberg
Vidsträckt utsikt över Wien
Med sina 484 meter erbjuder Kahlenberg en unik blandning av natur, historia och kultur. Den berömda panoramautsikten, som sträcker sig ända till Schneeberg, har inspirerat konstnärer, vandrare och finsmakare i generationer. Platsen har också en central roll i Wiens historia – här förberedde Jan III Sobieski det avgörande slaget under den andra turkiska belägringen av Wien 1683, en händelse som fortfarande gör sig påmind.
Josephs kyrka är ett historiskt landmärke som lockar pilgrimer, medan Stefaniewarte erbjuder en spektakulär utsikt över omgivningarna. För den som vill utforska området finns charmiga vandringsleder och en panoramisk bergsväg som leder upp till denna ikoniska plats.
Kahlenberg är dock mer än bara ett utsiktstorn – det är en plats för upptäckter och upplevelser. Vandringslederna förenar naturens stillhet med stadens puls, medan mysiga pubar och vintavernor erbjuder en smakfull paus i en rofylld miljö.
Här möts historia och nutid, stad och natur, njutning och äventyr. Oavsett om du är ute efter inspiration, avkoppling eller nya upplevelser är Kahlenberg en plats där det autentiska Wien väntar på att upptäckas.
Kahlenberg från alla perspektiv
Wiens populära utflyktsmål
Stefaniewarte
125 trappsteg leder upp till en av de vackraste utsikterna över Wien. Utsiktstornet har fått sitt namn efter Stefanie, hustrun till den olycklige kronprins Rudolf. Endast öppet på eftermiddagar på helger och allmänna helgdagar.
Sisi kapell
Detta snövita kapell i nygotisk stil byggdes 1854 för att markera bröllopet mellan det kejserliga paret Elisabeth och Franz Joseph. Interiören har gjorts om för att skapa en plats där man kan uppleva sambandet mellan natur och kultur.
Sankt Josefs kyrka
Den barocka S:t Josephskyrkan byggdes efter den turkiska belägringen 1683 och blev en pilgrimsort. En minnesplatta på den lilla kyrkans västra fasad är tillägnad den polske kungen Jan Sobieski, som spelade en nyckelroll i Wiens befrielse.
I himlen
En lugn plats att koppla av på, mycket nära himlen. En cirkel av livsträd symboliserar ett helt års förlopp. Varje födelsedatum tilldelas sitt eget träd. Inte långt bort: en lekplats och den avslappnade kafé-restaurangen Oktagon.
Historisk väg genom natur och kultur
Ibland föds landmärken ur nödvändighet. Under den ekonomiska krisen på 1930-talet byggdes Höhenstraße som ett arbetsmarknadsprojekt och har sedan dess utvecklats till en unik plats där natur, historia och stadsromantik möts.
Den 15 kilometer långa vägen slingrar sig genom bokskogarna och förbinder Neustift am Walde med Kahlenberg, Leopoldsberg och Klosterneuburg i Donaudalen. Vägens historiska kullerstenar och skarpa kurvor ger den en distinkt karaktär, medan utsikten över Wien och de omgivande kullarna lockar allt från dagsbesökare till veteranbilsentusiaster och motorcyklister.
En stor del av Höhenstraße är kulturminnesförklarad, och för många wienare har en tur längs vägen blivit en kär tradition. Många passar på att njuta av en promenad i Wienerwald eller göra ett stopp vid det charmiga värdshuset "Häuserl am Stoan", känt för sin mysiga atmosfär och sin hyllning till klassisk österrikisk gästfrihet.
Höhenstraße är inte bara en väg – det är en resa genom tid och landskap, där historia och natur harmoniskt förenas.
Rörelse på Kahlenberg
Elisabeths äng
Det största lek- och solområdet på Kahlenberg förbinder sju vandringsleder. Här eller i Josefinenhütte kan du koppla av och njuta av naturen.
Sportpark för 3D-bågskytte
I Robin Hoods fotspår: på markerade stigar i skogen är målet att skjuta på 3D-hinder i form av repliker av vilda djur med en båge.
Stadsvandringsleden 1a
Skyline Lounge Restaurang Kahlenberg
Restaurangen erbjuder inte bara wienska rätter utan också en imponerande utsikt över Wien. Skybrunch och romantisk middag är särskilt populära.
Leopoldsberg
På 425 meter över havet kan du njuta av en magnifik utsikt över Donau och staden. Här befinner du dig på vigd mark - berget och kyrkan på det är ju uppkallade efter Wiens skyddshelgon Leopold.
Byn Kahlenberg
Byn Kahlenberg vid foten av Leopoldsberg har behållit sin månghundraåriga charm och inbjuder alltid till en paus. Förr i tiden levde människor här av silverbrytning, idag är vin den viktigaste ekonomiska faktorn.
Donau strandpromenad
De första kilometrarna från Nussdorf går längs Donau. En del tittar på Donaubåtarna, andra svalkar fötterna i floden. Men det är fortfarande en lång väg till Kahlenberg ... det är definitivt värt ansträngningen.
Det måste vara ett vin
Njut av den magnifika utsikten över Wien med ett glas vin.
På Wieninger am Nussberg är en vinkrog som numera har kultstatus med sitt läge bland vinrankorna. Den magnifika utsikten ackompanjeras av fina vita viner från biodynamisk odling.
Buschenschank Mayer am Nussberg erbjuder bekvämligheten av solstolar mitt i vingården och erbjuder prisbelönta viner från sina egna vingårdar samt välsmakande ost- och korvspecialiteter.
I Buschenschank på vingården Wailand vingård högt uppe på Nussberg kan romantiker njuta av utsikten med ett glas Grüner Veltliner, Riesling eller den typiska wienska Gemischter Satz.
Buschenschank Uhler ligger på övre Reisenberg, där vinmakaren Peter Uhler kombinerar sin kärlek till musik med sin empati för biodynamisk vinodling.
I den mysiga gästträdgården på Heurigen Kierlinger i Nussdorf kan du fortfarande uppleva den gemytliga originaliteten hos den wienska vintavernan. Familjeägd sedan 1787, wiensk gemytlighet är högsta prioritet här.
Buschenschank Windischbauer på Nussberg imponerar inte bara med en fantastisk utsikt utan också med Heurigen-snacks av ovanligt slag: arancini, toskansk bondesoppa eller mandelbullar serveras här med eget vin från just de vingårdar där du sitter.
Vingården Vingården Cobenzl är en av de viktigaste vingårdarna i Wien. På den traditionella platsen vid Cobenzl kan du smaka på viner i en elegant atmosfär och delta i guidade turer i källaren, presshuset och vingården.
Vanliga frågor
UNESCO:s biosfärområde
Kahlenberg är en del av Wienerwald, som sedan 2005 är ett av UNESCO:s biosfärområden. Detta skyddade område kombinerar unik flora och fauna med hållbar användning och fungerar som ett viktigt rekreationsområde för Wien.
Kahlenberg visar hur naturskydd och rekreation kan harmonisera. Många vandringsleder gör att du kan uppleva landskapets mångfald utan att förorena det. Samtidigt ökar biosfärparken medvetenheten om behovet av att behandla naturen med omsorg - ett viktigt bidrag till en hållbar framtid för regionen.