Bokskogar på världsarvslistan Nationalparken Kalkalpen

Endast några få områden återstår av de bokskogar som en gång täckte stora delar av Europa efter den senaste istiden och dominerade landskapet. I nationalparken Kalkalpen i Oberösterreich finns över 5 000 hektar av dessa ursprungliga skogar bevarade, vilket har lett till att området upptagits på UNESCO:s världsarvslista. Detta skedde som en del av det gränsöverskridande världsarvet "Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe", som omfattar liknande naturområden i tio andra europeiska länder.