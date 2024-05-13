Sjön Mondsee
Kulturlandskapet Salzkammergut
Regionen Mondsee – från äventyr till avkoppling
Sjön Mondsee och Irrsee är båda belägna i Salzkammergut i Oberösterreich. Trots att de ligger nära varandra är de väldigt olika. Mondsee är känd för sin eleganta atmosfär och lockar både sport- och kulturälskare. Här kan du också njuta av utsökta måltider. Den livliga orten „Markt Mondsee“ är centrum för över 600 evenemang per år som traditionella fester, cykeltävlingar och live-musik. Vid Mondsee finns det många diverse aktiviteter att ta del av där Alpenseebad Mondsee står i centrum och erbjuder attraktioner som vattenlekparker och ett vattenskidcenter. Här kan du surfa, segla och paddla på SUP-brädor. På land kan man vandra, klättra och cykla.
Irrsee erbjuder en en oas av lugn och ro. Sjön är ett naturskyddsområde med oexploaterade bukter, kärr, näckrosfält och en stor biologiska mångfald. Här lever man i en välbevarad kultur- och naturmiljö med skyddade områden som bevarar den inhemska växt- och djurlivet.
Badtips vid Mondsee och Irrsee
Alpenseebad Mondsee
Vid Salzkammerguts största strandbad kan du ta del av alla typer av vattenäventyr, allt från vattenpark till åka vattenskidor.
Badplats Schwarzindien vid Mondsee
Denna badplats är perfekt för en avkopplande dag vid vattnet. Prova det rekommenderade bufféutbudet på plats när hungern kickar in!
Aktiviteter i regionen
Vandring
Oavsett om det är långvandringar, vandring på naturstig eller en guidad tur ger varje steg en ny vy över det fantastiska samspelet mellan berg och sjö.
Klättring och bergsbestigning
Uppe i bergen, bland klippor och stenar gäller det att hålla koncentrationen, även när du blir förtrollad av de fantastiska utsikterna!
Bortskämd av vinden!
Under sommaren råder det perfekta vindförhållande för seglare och vindsurfare, speciellt när "Föhnvindar" dyker upp som ger optimala förhållanden på den turkosa vattnet. Dock kan vinden snabbt vända och därför är det viktigt att alltid fråga om råd från de som känner till vindarna, exempelvis lokalbor.
Cykling och mountainbike i MondSeeLand
Aktiviteter med barn
Det finns äventyr för både barn och föräldrar nere vid sjön eller uppe i bergen. Allt från paddel board till surfning, cykling och vandring och så mycket mer erbjuder regionen Mondsee-Irrsee.
Semester på en bondgård
På bondgårdarna finns det ett brett utbud på aktiviteter för barn, exempelvis att klappa djuren och hjälpa till inne i stallet. Det är också ett perfekt läge för föräldrarna att koppla av.
Mondsee: Mondsee ligger inbäddad mellan Schafberg och Drachenwand. Bad, vandring och cykling är aktiviteter som lockar både de som älskar sport och de som uppskattar naturen. Pålhusen i Mondsee är en del av UNESCO.
Oberwang: Du möts du av det lantliga, idylliska och traditionsrika Oberwang. Från Oberwang når du de utmärkta mountainbikelederna och den närliggande sjön Irrsee.
Tiefgraben: Med sitt läge vid Mondsees norra strandkant är området perfekt för utomhusaktiviteter som vandring och cykling. Byns charm domineras av en vacker senmedeltida kyrka.
St. Lorenz: Stadsdelen St. Lorenz i kommunen Tiefgraben är känd för sin historiska kyrka med ett imponerande kyrktorn. Området är omringat av skogar och vandringsleder som bjuder på vackra vyer över Mondsee och de omgivande Alperna.
Innerschwand: Här trivs både de som söker lugn och de som vill vara aktiva. Naturen har något att erbjuda till alla.
Kraftplatser vid Mondsee
Kapell Radstatt
Kapellet kan nås via en korsväg på baksidan av Mondseeberget.
Pilgrimskyrka Maria Hilf
Den romantiska pilgrimskyrkan är perfekt för bröllop.
Almplatz uppe på Hochalm
På Almplatz finns det tid och utrymme för att ta ett djupt andetag och ladda batterierna.
Kapell Lindenbauern
Kapellet härstammar från 1800-talet och skyddas av uråldriga lindar. Det är en underbar vacker plats.
Evenemang i MondSeeLand
Om hästar och avgrunder
Enligt legenden red hertig Odilo av Bayern år 748 e.Kr. över Drachenwand på natten i vild galopp. Sekunderna innan han skulle ha fallit hundratals meter över avgrunden fick han syn på månen som speglade sig i sjön. I sista stund lyckades han få stopp på sin häst. Månen och havet hade räddat hans liv och Odilo lät bygga ett kloster för att visa sin tacksamhet.
En mindre sagolik förklaring är att namnet "Mondsee“ härstammar från den gamla adelsfamiljen "Mannsee“. Med tiden utvecklades Mannsee till Mondsee.
Boende vid Mondsee och Irrsee
Hur lyckas jag med hållbart resande?
När man hittar en balans mellan välbefinnande och miljöansvar hemma, vill man gärna också tillämpa hållbara val när man reser. "Grön semester" handlar om att bli inspirerad och uppleva vackra saker samtidigt som man visar hänsyn till naturen, klimatet och invånarna i semesterregionen.
Den som reser hållbart, …
... behandlar orörd natur och landskapen med respekt och ansvar.
... väljer miljöcertifierat boende och miljövänlig transport, till exempel i klimat- och energimodellregionerna.
... är öppen för ömsesidig förståelse och kan räkna med barriärfrihet
… är öppen för ömsesidig förståelse och kan räkna med tillgänglighet och inkludering.??