Mondsee, Schafberg och Drachenwand utgör den perfekta kombinationen av sjö och berg som skapar den typiska österrikiska idyllen i Salzkammergut.

Regionen Mondsee – från äventyr till avkoppling

Sjön Mondsee och Irrsee är båda belägna i Salzkammergut i Oberösterreich. Trots att de ligger nära varandra är de väldigt olika. Mondsee är känd för sin eleganta atmosfär och lockar både sport- och kulturälskare. Här kan du också njuta av utsökta måltider. Den livliga orten „Markt Mondsee“ är centrum för över 600 evenemang per år som traditionella fester, cykeltävlingar och live-musik. Vid Mondsee finns det många diverse aktiviteter att ta del av där Alpenseebad Mondsee står i centrum och erbjuder attraktioner som vattenlekparker och ett vattenskidcenter. Här kan du surfa, segla och paddla på SUP-brädor. På land kan man vandra, klättra och cykla.

Irrsee erbjuder en en oas av lugn och ro. Sjön är ett naturskyddsområde med oexploaterade bukter, kärr, näckrosfält och en stor biologiska mångfald. Här lever man i en välbevarad kultur- och naturmiljö med skyddade områden som bevarar den inhemska växt- och djurlivet.