Statsoperan i Wien
Där musik skapar historia
Känd som "The First House on the Ring" är Wiens statsopera mer än ett operahus - det är en hörnsten i Wiens kulturella identitet. Med sin fantastiska arkitektur i nyrenässansstil och sina världsberömda föreställningar är den en magnet för konst- och kulturentusiaster från hela världen.
Historien om Wiens statsopera är djupt förknippad med Wiens imperialistiska arv. Operan i Wien har anor ända sedan 1629, då det första operahuset nära Hofburg-palatset fungerade som hovopera för Habsburgarna. Kejsar Joseph II, en hängiven mecenat och Mozart-beundrare, spelade en viktig roll i utformningen av Wiens operatraditioner.
Den nuvarande byggnaden öppnades med stor fanfar 1869 med Mozarts Don Giovanni framförd inför kejsar Franz Joseph och kejsarinnan Elisabeth. Fram till monarkins fall 1918 var operan känd som den "kejserliga hovteatern", vilket markerade att den var en kulturell juvel i det habsburgska imperiet.
Under Gustav Mahlers ledning upplevde Wiener Staatsoper en guldålder. Mahler förändrade institutionen med banbrytande produktioner och omdefinierade den musikaliska tolkningen. Under denna era uppfördes verk som Wagners Nibelungens ring en uppskattande publik och befäste operans rykte om konstnärlig innovation. En annan lysande period inföll mellan 1919 och 1924, då Richard Strauss och Franz Schalk gemensamt regisserade operan. Deras visionära ledarskap stärkte ytterligare dess globala ställning.
Operan genomgick också sin beskärda del av mörka tider. Under nazisternas styre förföljdes konstnärer, föreställningar censurerades och teatern stängdes i september 1944, liksom alla teatrar i hela det tyska riket. I mars 1945 förstörde förödande bombningar stora delar av byggnaden, inklusive scenen och 150.000 kostymer.
Återuppbyggnaden efter kriget blev en symbol för hopp och motståndskraft. Operan återinvigdes den 5 november 1955 med Beethovens Fidelio, och inledde en ny era för institutionen och för Österrike självt.
Där historia och kultur blir ett
Idag fängslar Wiener Staatsoper publiken med en av de mest omfattande repertoarerna i världen och ger över 200 föreställningar varje år. Den blandar sömlöst tradition med modernitet och erbjuder evenemang som Opera Live på torget, som gör kulturen tillgänglig för alla. Den ikoniska operabalen i Wien är en symbol för fusionen mellan elegans och innovation.
Wiens statsopera är inte bara en plats för musik och konst utan en symbol för livsglädje, charm och kosmopolitism. Den förenar Wiens imperialistiska förflutna med en framåtblickande anda, vilket gör den till en bestående inspirationskälla för kommande generationer.
Opera Live på torget: Gratis opera på en 50 m² stor LED-skärm på Herbert von Karajan-torget - precis intill operahuset. Med över 80 direktsändningar blir kulturen tillgänglig för alla!
Möt Wiens statsopera
Upplevelser för alla
Wiens statsopera är en mångfacetterad institution som erbjuder mycket mer än bara klassiska operaföreställningar.
Wiener Staatsballett, en av Europas ledande ensembler, imponerar med både traditionella balettkvällar och nyskapande koreografi som förenar klassiska och moderna uttryck. Det är en självklar destination för dansälskare från hela världen.
Jazzentusiaster lockas varje sommar då statsoperan förvandlas till en scen för legendariska artister som Keith Jarrett och Eric Clapton under Jazzfest Wien. Det historiska operahuset blir en storslagen kuliss och lyfter festivalen till en av världens tre största jazzevenemang.
För den yngre publiken erbjuds fantasifulla produktioner som Wagners Ringcykeln för barn och Pinocchio, där operaklassiker får nytt liv. Operaskolan ger unga talanger en internationell plattform, medan barnoperor, workshops och program som NEST introducerar barn till operans värld genom lekfulla och inspirerande upplevelser.
Denna unika kombination av tradition, innovation och variation gör Wiens statsopera till en global kulturhubb som fortsätter att fascinera och inspirera generationer.
Glamour och elegans i hjärtat av Wien
En gång om året blir Wiens statsopera värd för den ikoniska Operabalen, där elegans, livsglädje och kultur möts. Traditionellt hålls balen den sista torsdagen före askonsdagen och lockar gäster från hela världen till en oförglömlig afton.
På bara några timmar omvandlar hundratals scenarbetare auditoriet till en storslagen balsal. Den imponerande invigningen, där 144 debutantpar visar upp wienertraditionens prakt med valsmelodier och felfri koreografi, är en höjdpunkt. Vid midnatt exploderar dansgolvet av energi under den legendariska kvadrillen, där alla gäster bjuds in att delta.
Evenemanget attraherar prominenta gäster från kultur, näringsliv, politik och vetenskap, vilket understryker dess betydelse som en kulturell och social höjdpunkt. Bakom kulisserna arbetar ett hängivet team för att säkerställa att varje detalj, från scenens arrangemang till gästernas klädsel, bidrar till att göra Operabalen till en hyllning av Wiens kulturarv och dess unika elegans.
Den perfekta fracken för operabalen
Lambert Hofer Junior är en av de mest framstående kostymörerna på Wiens balscen. Redan i slutet av sommaren börjar hans ateljé få förfrågningar om frackar inför operabalen. När karnevalssäsongen är i full gång råder febril aktivitet på verkstaden i Müllnergasse – lika intensiv som stämningen på dansgolvet i Wiener Staatsoper strax före midnattskvadrillen.
"Wiens balkultur är verkligen unik," säger Olga Hofer, som tidigare ensam drev uthyrningen av frackar och kostymer efter sin makes bortgång. "I Tyskland kan män bära svart kostym på en exklusiv bal, men i Wien är det otänkbart. Smoking är ett minimum, men frack är det självklara valet." Idag har Olga Hofer lämnat verksamheten i händerna på skickliga skräddare som årligen hjälper herrar att hitta rätt frack för att glänsa på Wiens mest prestigefyllda arenor, såsom operan, Hofburg, stadshuset och Musikverein.
På operabalen är klädkoden strikt. Damerna bär golvlånga aftonklänningar, eleganta skor med stängda tår och välstylade, uppsatta frisyrer. Herrarna klär sig i frack med vit fluga och lackskor eller pumps. Hängslen är ett måste, medan bälten är förbjudna. Armbandsur ersätts med klassiska fickur som förhöjer känslan av tidlös elegans.
Baler, valssteg och de bästa tipsen för balsalen
Hur man dansar wienervals
Wienervalsen är en snabb dans full av snurrar. När grundstegen och vändningarna sitter i ryggmärgen kan man ta dansen till nästa nivå.
3 tips för en lyckad bal
Din uppsatta frisyr är felfri, ett glas österrikiskt mousserande vin ger en gnistrande touch och du är redo att glänsa på balkvällen!
Smakupplevelser runt hörnet från statsoperan
En världsberömd kör och orkester
Wiener Staatsoper och Wiener Philharmoniker är oskiljaktigt sammanflätade. Musikerna i Wiener Philharmoniker rekryteras uteslutande från Statsoperans orkester, där de måste ha spelat i minst tre år innan de kan bli en del av den prestigefyllda ensemblen. Detta nära samarbete garanterar inte bara operaföreställningarnas exceptionella kvalitet utan bevarar också det berömda "wienerljudet" – en unik ton som hyllas världen över. Att Statsoperans orkester och Wiener Philharmoniker utnämndes till hedersmedlemmar av Statsoperan 2012 understryker det enastående partnerskapet och dess betydelse för Wiens status som musikhuvudstad.
Wiens statsoperakör är också en central del av stadens musikaliska excellens och rankas som en av världens främsta operakörer. Med sina 92 professionella sångare framför kören upp till 55 olika operor varje år, både på statsoperans scener och vid evenemang som Salzburgfestivalen och internationella turnéer. Kören har finslipats av legendariska dirigenter som Gustav Mahler och Herbert von Karajan och är en oumbärlig del av den rika musiktradition som har gjort Wien känt världen över.
Kuriosa om Wiens statsopera
Historiska väggar
Byggandet av statsoperan på Ringstraße tog åtta år. Planerna, som var utformade i nyrenässansstil, skapades av August Sicard von Sicardsburg och Eduard van der Nüll. Vid den här tiden kritiserades arkitekterna hårt och deras ritningar kallades för "arkitekturens Kinggrätz" Tragiskt nog fick ingen av dem uppleva att byggnaden färdigställdes. Van der Nüll begick självmord och Sicardsburg avled kort därefter av en hjärtattack.
"Den första adressen vid Ringen"
Idag utgör Statsoperan det ikoniska ansiktet på Wiens boulevard Ringstrasse, som också kallas "Ringen" av wienarna. Vid invigningen 1869 var byggnaden mycket kontroversiell och avfärdades som en "nedsänkt låda" Med tiden har den dock blivit ett av Wiens viktigaste landmärken och en symbol för kulturell excellens.
Full av aktivitet
Wiens statsopera är ett av de mest livfulla operahusen i världen. Med cirka 200 föreställningar per säsong erbjuder man en dynamisk repertoar som på ett unikt sätt blandar musikstilar och tidsepoker och visar upp både klassiker och mindre kända verk på sin scen.
Traditioner och nya milstolpar
Herbert von Karajan lämnade ett bestående avtryck på Wiens statsopera genom att insistera på att alla operor skulle framföras på originalspråket, och etablerade därmed Wien som en global operahuvudstad. En historisk milstolpe följde 2019 med premiären av Olga Neuwirths Orlando - den första helaftonsoperan av en kvinnlig kompositör som har satts upp på Huset på Ringen.
Operascenen: En värld av möjligheter
Wiener Staatsoper imponerar inte bara med sitt program utan också med sin enorma scenyta. Huvudscenen täcker cirka 673 kvadratmeter - ungefär lika stor som två tennisbanor - och sträcker sig 27 meter på bredden och 25 meter på djupet. Den kompletteras av en bakre scen på 441 kvm, en underscen på 390 kvm och en sidoscen på 192 kvm. Dessa dimensioner möjliggör verkligt spektakulära produktioner.
En gnistrande juvel i hjärtat av Wien
Wiener Staatsoper fascinerar inte bara med sin magnifika arkitektur utan också med sin fantastiska interiör. I auditoriet ger den stora ljuskronan, tillverkad av tre ton kristallglas och upplyst av 1 100 glödlampor, varje besök en touch av briljans.
Bakom kulisserna
Det krävs 950 personer för att hålla Wiens statsopera igång varje dag. Varje morgon monteras kvällens scenografi ned för att ge plats åt eftermiddagens repetitioner. Bakom kulisserna arbetar 200 scenarbetare in i det sista, ofta medan de första tonerna redan fyller auditoriet. Prompters, garderobspersonal, portieren och många fler bidrar med sin expertis. Från tekniker till matsalspersonal är alla en del av det samarbete som gör Statsoperan till ett mästerverk av kollektivt konstnärskap.
Wiens statsopera är en strålande förebild för hur musiktraditioner och hållbarhet samverkar i Österrike. Som en av landets främsta kulturinstitutioner förenar operan bevarandet av wienklassicismens anda med en levande och tillgänglig musikscen. Genom att vårda och tillgängliggöra sina kulturella resurser stärker statsoperan inte bara sin egen betydelse utan även musiken som en del av Österrikes identitet.
Social hållbarhet är en annan central aspekt. Festivaler, konserter och andra musikevenemang fungerar som samlingspunkter, där människor möts och delar upplevelser som stärker den kulturella samhörigheten. Genom att uppleva och vårda dessa traditioner bidrar både lokala och internationella besökare till att bevara Österrikes rika musikaliska arv för kommande generationer..