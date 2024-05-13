Wienerbal: Att dansa i en kejserlig atmosfär, njuta av magnifika salonger och göra kulinariska upptäckter är en kulturell och social höjdpunkt i Wien.

Ett stycke kulturhistoria

Redan under kejsartiden introducerades de unga i samhället genom balerna, där de knöt viktiga kontakter. Idag, med över 300 baler att välja mellan, handlar det inte bara om att se och synas, utan också om ren njutning och glädje. Trots att det finns flera baler att välja mellan varje kväll, är det klokt att planera i förväg och boka biljetter i god tid.

Den unika atmosfären på balerna skapas av ett ceremoniellt program och traditioner som går tillbaka till 1700-talet. Detta inkluderar klädkoder, invigningsfanfar, debuttanternas intåg och det ikoniska utropet "Alles Walzer!", som markerar dansens början. Balerna präglas också av särskilda dansordningar, musikbyten och den så kallade midnattspausen, ofta fylld med en kvadriljuppvisning.

Musiken i balsalarna är en dynamisk blandning av samtida artister och klassisk vals i tretakt. För den som vill förbereda sig inför en bal finns det möjlighet att ta danslektioner vid någon av de anrika dansskolorna.