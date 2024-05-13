Glamorösa balnätter
Festlig stämning i Wien

Wienerbal: Att dansa i en kejserlig atmosfär, njuta av magnifika salonger och göra kulinariska upptäckter är en kulturell och social höjdpunkt i Wien.

Ett stycke kulturhistoria

Redan under kejsartiden introducerades de unga i samhället genom balerna, där de knöt viktiga kontakter. Idag, med över 300 baler att välja mellan, handlar det inte bara om att se och synas, utan också om ren njutning och glädje. Trots att det finns flera baler att välja mellan varje kväll, är det klokt att planera i förväg och boka biljetter i god tid.

Den unika atmosfären på balerna skapas av ett ceremoniellt program och traditioner som går tillbaka till 1700-talet. Detta inkluderar klädkoder, invigningsfanfar, debuttanternas intåg och det ikoniska utropet "Alles Walzer!", som markerar dansens början. Balerna präglas också av särskilda dansordningar, musikbyten och den så kallade midnattspausen, ofta fylld med en kvadriljuppvisning.

Musiken i balsalarna är en dynamisk blandning av samtida artister och klassisk vals i tretakt. För den som vill förbereda sig inför en bal finns det möjlighet att ta danslektioner vid någon av de anrika dansskolorna.

De vackraste balerna i Wien – en livlig tradition

Många av Wiens balar arrangeras av olika yrkesgrupper. På Kaffeesieder-balen förvandlas Hofburg till ett festligt danscafé. Konditorerna presenterar en balett av bakverk. Wienerfilharmonikernas bal äger rum i det magnifika Musikverein.

Opernball

En gång om året förvandlas statsoperan i Wien till världens vackraste balsal. Gäster från hela världen förundras över den inledande polonäsen och dansar i 3/4-takt.

Statsoperan

Filharmonikernas bal i Wien.

Wienerfilharmonikerna, en av världens mest berömda orkestrar, bjuder upp till dans i Musikvereins gyllene sal.

Musikverein

Zuckerbäckerball

Inte bara de för sötsugna: Stadens bagare och konditorer bjuder in till Hofburg där höjdpunkten är den legendariska tårttombolan.

Hofburg

Kaffeesiederball

Kaffeesiederballen är en kultupplevelse, inte bara för kaffeälskare. Med sina årliga 6 000 gäster är det en av de största balerna under den wieneriska karnevalen.

Hofburg

Johann Strauss Ball

Fira som på Strauss-tiden vid Johann Strauss Ball på Kursalon Hübner. Här väcks Johann Strauss' musikaliska arv till liv.

Kursalon Hübner

Vill du dansa wienervals?

Balkalender för Österrike

3 tips för en lyckad balnatt

Moderiktiga håruppsättningar

Den perfekta håruppsättningen till balen kan du få hos Steinmetz-Bundy privata salong.

Salongen Steinmetz-Bundy

Mousserande vin från Österrike

Vad vore balsäsongen utan glittret och bubblor i ett smalt glas?

Korvstånden i Wien är en mötesplats

Stadens korvkiosker är populära mötesplatser under balsäsongen.

Korvkiosker

Den perfekta fracken för alla

Klädkod Opernball

Lambert Hofer Junior är en av de mest eftertraktade skräddarna på Wiens balscen. När sommaren går mot sitt slut börjar redan de första förfrågningarna om frackar för operabalen komma in till ateljén. I Müllnergasse råder det samma hektiska aktivitet som på dansgolvet vid Wiens statsopera strax före midnattquadrillen.

"Balkulturen i Wien är unik" sade Olga Hofer, som drev frack- och kostymuthyrningen efter sin makes bortgång. Hon hyllade Wiens unika balkultur genom att säga "i Tyskland kan du som man gå på en exklusiv bal i svart kostym, men i Wien är det helt uteslutet. Smoking är minimum, frack är bättre." Även om fru Hofer nu är pensionerad ser hennes team av skräddare varje år till att herrarna får en passande frack så att de kan glänsa på operan, i Hofburg, i rådhuset och på Musikverein.

Lambert Hofer Junior

Allt om vals!

Wienervals

"Får jag lov?“

När valsen som pardans först introducerades väckte det först förvirring och moralisk upprördhet. Men efter att den politiska kongressen i Wien 1814/15, som arbetade med att omorganisera Europa, gjorde den till en accepterad dans blev den snart en självklar del av balvärlden. Den legendariska frasen „Der Kongress tanzt!” kom till som ett resultat av de många balsalser under kongressen. De förtrollande snurrande rörelserna i valsen förde med sig en intim njutning till balsalarna. Johann Strauß den äldre (1804–1849) som grundade valsens dominans med sina 152 mästerliga kompositioner skapade en romantisk atmosfär för denna dans.

"Får jag lov?" är den vackraste frågan under en balkväll och får hjärtat att slå snabbare. Under Ladies' Choice - där damerna frågar herrarna - får även männen uppleva hur det känns att vara den utvalde.

Lär dig dansa Wienerwalzer

Att dansa Wienerwalzer är en tradition som för många är en självklar del av balupplevelsen i Wien. Denna eleganta och snabba vals har en lång historia och kräver både teknik och rytmkänsla. För den som vill glänsa på dansgolvet finns det flera anrika dansskolor i Wien.

Musiken

Vals dansas till både klassisk och modern musik. Viktigt är att låtarna har tretakt och ett tempo mellan 135 och 180 slag per minut.

Wienervals förklarad på 12 minuter

Hållningen

Herren lägger sin hand under damens skulderblad, och hon sin hand på hans axel. Han håller upp sin vänstra hand, och hon lägger mjukt sin högra i hans.

Grundsteget

Grundsteget består av pendelsteg som dansas i sidled eller fram och tillbaka. Du behöver bara förflytta vikten utan att belasta det svingande benet.

Rotationen

Herren börjar med ett stort steg framåt med höger fot – åt sidan – och för sedan fötterna samman, medan damen tar ett litet steg bakåt med vänster fot.

Alles Walzer

Perfekt förberedelse inför balsäsongen – en snabbkurs

Dansskolan Rueff har skräddarsydda kursprogram som riktar sig särskilt till internationella gäster som planerar en danskväll under sitt besök i Wien. För dig som har ont om tid kommer denna dansskola passa dig helt utmärkt. Här förstås dans inte bara som en sekvens av steg, utan som ett levande kulturarv.

Elmayer dansskola ligger precis intill stallen på spanska ridskolan i Wiens centrum. I det berömda Palais Pallavicini kan par eller enskilda lära sig de viktigaste dansstegen och samtidigt få idéer om hur man uppför sig på baler. Om du planerar att gå på bal i Wien kan du med hjälp av snabbkurser komma i dansform.

Wiener Walzer

Tack vare Johann Strauss är wienervalsen än idag en del av många österrikiska traditioner och seder. Sedan 2017 är den till och med en del av det immateriella kulturarvet.

UNESCO världsarv – WienervalsJohann Strauss Sohn

5 vanliga frågor om balar i Wien

Balsäsongen sammanfaller med karnevalstiden och börjar den 11 november och varar fram till Faschingtisdagen (fettisdagen). Den når sin höjdpunkt i januari och februari.

Höjdpunkterna under Wiens balsäsong är Wienerfilharmonikernas bal, operabalen, Zuckerbäckerball (konditoribalen) och Blumenball (blomsterbalen).

Klädkoden står på din inbjudan till balen. På baler som exempelvis Operabalen, Filharmonikernas bal och Techniker Cercle måste herrarna bära frack med vit fluga. Endast servitörerna bär svart fluga. På de flesta baler räcker det med att bära en kavaj.

För damer gäller lång klänning eller aftonklänning på de flesta baler, klänningen ska vara golvlång.

Frack, kavaj och cutaway kan hyras från till exempel Lambert-Hofer.

Övriga kläder kan till exempel hyras från en kläduthyrningsbutik.

Vissa dansskolor erbjuder kurser i blixtdans. Till exempel Rueff-dansskolan eller Elmayer-dansskolan.

