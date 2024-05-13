Glamorösa balnätter
Festlig stämning i Wien
Ett stycke kulturhistoria
Redan under kejsartiden introducerades de unga i samhället genom balerna, där de knöt viktiga kontakter. Idag, med över 300 baler att välja mellan, handlar det inte bara om att se och synas, utan också om ren njutning och glädje. Trots att det finns flera baler att välja mellan varje kväll, är det klokt att planera i förväg och boka biljetter i god tid.
Den unika atmosfären på balerna skapas av ett ceremoniellt program och traditioner som går tillbaka till 1700-talet. Detta inkluderar klädkoder, invigningsfanfar, debuttanternas intåg och det ikoniska utropet "Alles Walzer!", som markerar dansens början. Balerna präglas också av särskilda dansordningar, musikbyten och den så kallade midnattspausen, ofta fylld med en kvadriljuppvisning.
Musiken i balsalarna är en dynamisk blandning av samtida artister och klassisk vals i tretakt. För den som vill förbereda sig inför en bal finns det möjlighet att ta danslektioner vid någon av de anrika dansskolorna.
De vackraste balerna i Wien – en livlig tradition
Opernball
En gång om året förvandlas statsoperan i Wien till världens vackraste balsal. Gäster från hela världen förundras över den inledande polonäsen och dansar i 3/4-takt.
Filharmonikernas bal i Wien.
Wienerfilharmonikerna, en av världens mest berömda orkestrar, bjuder upp till dans i Musikvereins gyllene sal.
Zuckerbäckerball
Inte bara de för sötsugna: Stadens bagare och konditorer bjuder in till Hofburg där höjdpunkten är den legendariska tårttombolan.
Kaffeesiederball
Kaffeesiederballen är en kultupplevelse, inte bara för kaffeälskare. Med sina årliga 6 000 gäster är det en av de största balerna under den wieneriska karnevalen.
Vill du dansa wienervals?
3 tips för en lyckad balnatt
Moderiktiga håruppsättningar
Den perfekta håruppsättningen till balen kan du få hos Steinmetz-Bundy privata salong.
Mousserande vin från Österrike
Vad vore balsäsongen utan glittret och bubblor i ett smalt glas?
Den perfekta fracken för alla
Lambert Hofer Junior är en av de mest eftertraktade skräddarna på Wiens balscen. När sommaren går mot sitt slut börjar redan de första förfrågningarna om frackar för operabalen komma in till ateljén. I Müllnergasse råder det samma hektiska aktivitet som på dansgolvet vid Wiens statsopera strax före midnattquadrillen.
"Balkulturen i Wien är unik" sade Olga Hofer, som drev frack- och kostymuthyrningen efter sin makes bortgång. Hon hyllade Wiens unika balkultur genom att säga "i Tyskland kan du som man gå på en exklusiv bal i svart kostym, men i Wien är det helt uteslutet. Smoking är minimum, frack är bättre." Även om fru Hofer nu är pensionerad ser hennes team av skräddare varje år till att herrarna får en passande frack så att de kan glänsa på operan, i Hofburg, i rådhuset och på Musikverein.
Allt om vals!
"Får jag lov?“
När valsen som pardans först introducerades väckte det först förvirring och moralisk upprördhet. Men efter att den politiska kongressen i Wien 1814/15, som arbetade med att omorganisera Europa, gjorde den till en accepterad dans blev den snart en självklar del av balvärlden. Den legendariska frasen „Der Kongress tanzt!” kom till som ett resultat av de många balsalser under kongressen. De förtrollande snurrande rörelserna i valsen förde med sig en intim njutning till balsalarna. Johann Strauß den äldre (1804–1849) som grundade valsens dominans med sina 152 mästerliga kompositioner skapade en romantisk atmosfär för denna dans.
"Får jag lov?" är den vackraste frågan under en balkväll och får hjärtat att slå snabbare. Under Ladies' Choice - där damerna frågar herrarna - får även männen uppleva hur det känns att vara den utvalde.
Lär dig dansa Wienerwalzer
Musiken
Vals dansas till både klassisk och modern musik. Viktigt är att låtarna har tretakt och ett tempo mellan 135 och 180 slag per minut.
Hållningen
Herren lägger sin hand under damens skulderblad, och hon sin hand på hans axel. Han håller upp sin vänstra hand, och hon lägger mjukt sin högra i hans.
Grundsteget
Grundsteget består av pendelsteg som dansas i sidled eller fram och tillbaka. Du behöver bara förflytta vikten utan att belasta det svingande benet.
Alles Walzer
Dansskolan Rueff har skräddarsydda kursprogram som riktar sig särskilt till internationella gäster som planerar en danskväll under sitt besök i Wien. För dig som har ont om tid kommer denna dansskola passa dig helt utmärkt. Här förstås dans inte bara som en sekvens av steg, utan som ett levande kulturarv.
Elmayer dansskola ligger precis intill stallen på spanska ridskolan i Wiens centrum. I det berömda Palais Pallavicini kan par eller enskilda lära sig de viktigaste dansstegen och samtidigt få idéer om hur man uppför sig på baler. Om du planerar att gå på bal i Wien kan du med hjälp av snabbkurser komma i dansform.
Tack vare Johann Strauss är wienervalsen än idag en del av många österrikiska traditioner och seder. Sedan 2017 är den till och med en del av det immateriella kulturarvet.