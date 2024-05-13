Stefansdomen
Wiens landmärke
När du närmar dig Stephansplatz från Kärntner Straße växer katedralen sakta fram ur folkvimlet. I kontrasten mellan den gotiska Stefansdomen och de moderna glasfasaderna på Haas-huset syns både Wiens historiska djup och dess nutida dynamik.
Ett monument över generationer
Katedralens historia sträcker sig tillbaka till 1147, då den ursprungligen invigdes som en romansk kyrka, byggd med stöd av markgreve Leopold IV av Babenberg och biskop Reginmar av Passau. Under århundradena omvandlades den till ett gotiskt mästerverk, med det karaktäristiska södra tornet, som påbörjades 1359 av hertig Rudolf IV och än idag präglar Wiens skyline.
Efter att ha skadats svårt under andra världskriget återuppbyggdes Stefansdomen 1952 och blev snabbt en symbol för Österrikes återuppbyggnad. Den äldsta delen, Riesentor ("Jättedörren"), som härstammar från 1200-talet, markerar ingången vid Stephansplatz och integrerades senare i det gotiska långhuset. Katedralens fyra torn, med det södra tornet på 136,4 meter, och den västra fasadens så kallade Pagan-torn, är några av byggnadens mest iögonfallande drag. Taket, med sin mosaik av färgglada plattor, avbildar Wiens vapensköld och den dubbelhövdade örnen.
Stefansdomen är mer än en kyrka; den är en symbol för Wien, och ”Steffl” har en särskild plats i hjärtat hos både wienare och besökare.
De gotiska valven utgör en imponerande inramning för klassiska mästerverk från Mozart till orgel- och adventskonserter. Konserter i Stephanskatedralen är en unik ljudupplevelse.
Möt Stefansdomen
Katedralen och dess skatter
Kristus med tandvärk
För nyfikna besökare finns mycket att upptäcka på en rundtur i Stefansdomen. Med noggrann blick kan man upptäcka stenhuggna demoner, ett solur och tyghandlarnas gamla mått inbyggda i katedralen. Men ingen sevärdhet här är så omgiven av legender som ”Tandvärkskristusen”.
Bakom katedralen, i absiden, finns en halvfigur av den lidande Kristus med törnekrona. Enligt legenden gled en dag en krans ner över statyns kind, vilket fick tre studenter att håna ”den gudomliga tandvärken.” Omedelbart drabbades de själva av svår tandvärk, och enligt berättelsen fick de lindring först när de bad om förlåtelse hos "Smärtornas man."
Rundtur: Upptäck Stefanstorget
Wien ur fågelperspektiv
För många besökare i Wien är en av höjdpunkterna att få se staden från ovan. Utsiktsplatsen i södra tornet erbjuder precis detta: klättra uppför 343 trappsteg till en höjd av 72 meter, där vaktmästare en gång i tiden höll utkik efter stadsbränder. Idag bjuder denna plats fortfarande på en spektakulär panoramautsikt över hustaken. Med sina 136 meter är katedralens södra torn dessutom världens tredje högsta gotiska kyrktorn.
För en enklare men lika imponerande vy kan du ta hissen upp i norra tornet, som är 68 meter högt och där den berömda klockan Pummerin också finns.
Stefansdomen som souvenir
Vanliga frågor
Bevarande av kulturarv - en synonym för hållbarhet
Att bevara historiska byggnader är en viktig del av klimatarbetet i Österrike. Men varför?
Att ta hand om kulturarvet sparar resurser – genom att vårda befintliga byggnader undviker man nybyggnation på gröna ytor.
Det har också en viktig sociokulturell betydelse eftersom det hjälper till att bevara historiska strukturer, vilket stärker den regionala identiteten och berikar kulturlivet.
Många historiska byggnader byggdes ursprungligen med naturliga och ofta lokalt framtagna material. Vid restaurering används därför liknande material för att behålla byggnadernas autenticitet.
Bevarandet gynnar även djur- och växtarter samt deras livsmiljöer.