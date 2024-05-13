Stefansdomen är ett gotiskt mästerverk – imponerande och välkomnande. Med sin rika historia och konst är den en ikonisk utgångspunkt för att utforska Wiens gamla stad.

När du närmar dig Stephansplatz från Kärntner Straße växer katedralen sakta fram ur folkvimlet. I kontrasten mellan den gotiska Stefansdomen och de moderna glasfasaderna på Haas-huset syns både Wiens historiska djup och dess nutida dynamik.

Ett monument över generationer

Katedralens historia sträcker sig tillbaka till 1147, då den ursprungligen invigdes som en romansk kyrka, byggd med stöd av markgreve Leopold IV av Babenberg och biskop Reginmar av Passau. Under århundradena omvandlades den till ett gotiskt mästerverk, med det karaktäristiska södra tornet, som påbörjades 1359 av hertig Rudolf IV och än idag präglar Wiens skyline.

Efter att ha skadats svårt under andra världskriget återuppbyggdes Stefansdomen 1952 och blev snabbt en symbol för Österrikes återuppbyggnad. Den äldsta delen, Riesentor ("Jättedörren"), som härstammar från 1200-talet, markerar ingången vid Stephansplatz och integrerades senare i det gotiska långhuset. Katedralens fyra torn, med det södra tornet på 136,4 meter, och den västra fasadens så kallade Pagan-torn, är några av byggnadens mest iögonfallande drag. Taket, med sin mosaik av färgglada plattor, avbildar Wiens vapensköld och den dubbelhövdade örnen.

Stefansdomen är mer än en kyrka; den är en symbol för Wien, och ”Steffl” har en särskild plats i hjärtat hos både wienare och besökare.