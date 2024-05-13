Aerial view of green vineyard hills with red-tiled roofs and winding road in South Styria.
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Södra Steiermark
Vingårdar, vinrutter och vinbarer

Det kuperade landskapet, gästvänliga människor och utsökt vin präglar södra Steiermark. Upptäck vinrutterna här – till fots eller på cykel!

Här kan du njuta av "ein Achtl" vin, en klassisk friterad kycklingsallad med pumpafröolja och den vidsträckta utsikten över det böljande landskapet – precis som finsmakarna gör. Vingårdar varvas med skogar, fruktträdgårdar och öppna ängar i en harmonisk balans.

Det är ett förtrollande samspel mellan natur och kulturlandskap som väntar i södra Steiermark. Den sydsteiriska vinvägen är regionens hjärta och höjdpunkt, kantad av naturreservat och oändliga rader av vingårdar som ger området dess romantiska och inbjudande karaktär.

Södra Steiermark
Läget:40 kilometer söder om Graz
Vinvägar: 3
Vingårdar: cirka 285
Vinkrogar: cirka 250
Vingårdsområde:med 611 hektar den minsta vinodlingsregionen i Österrike

En av de vackraste utsiktsplatserna i södra Steiermark ligger i Kitzeck im Sausal, Österrikes högst belägna vinstad på 564 meter över havet.

Södra Steiermark ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Vinvägen i södra Steiermark: på vinets spår

Sausal Wine Road: utsikt över de brantaste vingårdarna

Bord vid gränsen: Glamour på vinrutten

Picknick i vingården

Vingårdar och vinbarer

Saker att göra i södra Steiermark

Regionala recept

En klassisk kycklingsallad

Den läckra hemligheten bakom detta recept är kyckling från Sulmtal. Med detta recept gör du en kycklingsallad som smakar precis som originalet från Steiermark.

En klassisk kycklingsallad

Steirisches Backhendl- österrikisk ugnsbakad kyckling

Om du vill prova en klassiker från det steiriska köket där receptet är skrivet av en välkänd österrikisk kock har du hittat helt rätt- kyckling a la Johann Lafer.

Steirisches Backhendl- österrikisk ugnsbakad kyckling

Friterade äppelskivor med lingongrädde

Upplev friterade äppelskivor i krispig deg med lingongrädde. En perfekt balans mellan sötma och syra, idealisk som efterrätt eller mellanmål. Prova denna delikatess!

Friterade äppelskivor med lingongrädde

Boenden utöver det vanliga

Winzarei: Att leva på vingården Tement

Weingasthof Sabathihof Dillinger: Bo på vingården

Loisium Wine & Spa Hotell

Weingartenhotel Harkamp: Tillverkning av mousserande vin

Skydd genom användning

Naturparken i södra Steiermark

De viktigaste kulturlandskapen inkluderar blandade skogar, fält, blomsterängar, fruktträdgårdar och naturligtvis vingårdar. Hur olika dessa miljöer än är har de en sak gemensamt: de genomsyras av värme och ljus tack vare naturparkens sydliga läge. På så sätt täcker de 15 naturparksområdena nästan 400 kvadratkilometer och är hem för Steiermarks värmeälskande djur- och växtarter.

Naturparken i södra Steiermark

Vanliga frågor

Södra Steiermark är känt för sina vinrutter, vingårdar och vingårdar. Här är de fem bästa höjdpunkterna som kommer att göra din resa till en oförglömlig upplevelse:

Vinrutter och vingårdar- vinrutten South Styrian Wine Route slingrar sig genom regionens böljande kullar och erbjuder hisnande vyer över vingårdarna. Många vingårdar och vinbarer inbjuder dig att smaka på regionens toppviner.

Vandra längs Klapotetz-leden- klapotetz, en väderkvarn av trä, är en del av regionens kultur. Vandringsleden Klapotetzweg kombinerar natur, kultur och njutning. Den leder genom det pittoreska landskapet längs vingårdarna. Många vintavernor väntar på dig längs vägen.

Naturpark i södra Steiermark- Naturpark Südsteiermark är en höjdpunkt för naturälskare. Mjuka kullar, skogar, åkrar, ängar och vingårdar präglar landskapet. Vandrare och cyklister hittar ett nätverk av välmarkerade leder här.

Kulinariska läckerheter och vin tavernor- från pumpafröolja till Brettljause-snacks och nybakat bröd, tillsammans med ett glas Steiermark-vin. Vinstaverna är den perfekta platsen för att njuta av lokala rätter i en mysig atmosfär.

Tre vinrutter slingrar sig genom södra Steiermark:

Den sydsteiriska vinvägen- det här är den mest kända i regionen och leder genom pittoreska vingårdar, förbi många vingårdar och vintavernor. Rutten börjar vanligtvis i Ehrenhausen och fortsätter via Leutschach till Kitzeck im Sausal.

Sausals vinrutt- den här rutten går genom området kring vinstaden Gamlitz, som är känd för sina böljande kullar och utmärkta viner. Den går runt byarna Gamlitz, Ratsch och det omgivande området.

Schilchers vinväg- den här vägen är känd för Schilcher, ett roséfärgat vin som görs här av druvan Blauer Wildbacher.

I södra Steiermark finns vinodlingsbyar som ligger mitt i det kuperade landskapet och längs vinvägarna. Här är några av de mest kända platserna i regionen:

Leutschach an der Weinstraße- en central stad längs vinvägen i södra Steiermark. Leutschach är känt för sina vingårdar, vinbarer och sin närhet till den slovenska gränsen.

Ehrenhausen an der Weinstraße- en vacker vinstad som ofta fungerar som utgångspunkt för turer längs vinrutten i södra Steiermark.

Gamlitz- ett av de mest kända vinodlingsområdena i södra Steiermark. Gamlitz erbjuder många vingårdar, en livlig vintradition och många fritidsaktiviteter i det omgivande området.

Kitzeck im Sausal- den högst belägna vinstaden i Europa. Kitzeck erbjuder hisnande vyer över det omgivande kulliga landskapet och utmärkta viner.

Sulztal an der Weinstraße- en liten by som är särskilt uppskattad för sin lugna charm och närhet till förstklassiga vingårdar.

Straß i Steiermark- en annan populär vinstad som också är en bra utgångspunkt för att utforska regionen.

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