Södra Steiermark är känt för sina vinrutter, vingårdar och vingårdar. Här är de fem bästa höjdpunkterna som kommer att göra din resa till en oförglömlig upplevelse:

Vinrutter och vingårdar- vinrutten South Styrian Wine Route slingrar sig genom regionens böljande kullar och erbjuder hisnande vyer över vingårdarna. Många vingårdar och vinbarer inbjuder dig att smaka på regionens toppviner.

Vandra längs Klapotetz-leden- klapotetz, en väderkvarn av trä, är en del av regionens kultur. Vandringsleden Klapotetzweg kombinerar natur, kultur och njutning. Den leder genom det pittoreska landskapet längs vingårdarna. Många vintavernor väntar på dig längs vägen.

Naturpark i södra Steiermark- Naturpark Südsteiermark är en höjdpunkt för naturälskare. Mjuka kullar, skogar, åkrar, ängar och vingårdar präglar landskapet. Vandrare och cyklister hittar ett nätverk av välmarkerade leder här.

Kulinariska läckerheter och vin tavernor- från pumpafröolja till Brettljause-snacks och nybakat bröd, tillsammans med ett glas Steiermark-vin. Vinstaverna är den perfekta platsen för att njuta av lokala rätter i en mysig atmosfär.