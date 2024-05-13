Södra Steiermark
Vingårdar, vinrutter och vinbarer
Introduction
Här kan du njuta av "ein Achtl" vin, en klassisk friterad kycklingsallad med pumpafröolja och den vidsträckta utsikten över det böljande landskapet – precis som finsmakarna gör. Vingårdar varvas med skogar, fruktträdgårdar och öppna ängar i en harmonisk balans.
Det är ett förtrollande samspel mellan natur och kulturlandskap som väntar i södra Steiermark. Den sydsteiriska vinvägen är regionens hjärta och höjdpunkt, kantad av naturreservat och oändliga rader av vingårdar som ger området dess romantiska och inbjudande karaktär.
En av de vackraste utsiktsplatserna i södra Steiermark ligger i Kitzeck im Sausal, Österrikes högst belägna vinstad på 564 meter över havet.
Södra Steiermark ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Regionala recept
En klassisk kycklingsallad
Den läckra hemligheten bakom detta recept är kyckling från Sulmtal. Med detta recept gör du en kycklingsallad som smakar precis som originalet från Steiermark.
Steirisches Backhendl- österrikisk ugnsbakad kyckling
Om du vill prova en klassiker från det steiriska köket där receptet är skrivet av en välkänd österrikisk kock har du hittat helt rätt- kyckling a la Johann Lafer.
Boenden utöver det vanliga
Naturparken i södra Steiermark
De viktigaste kulturlandskapen inkluderar blandade skogar, fält, blomsterängar, fruktträdgårdar och naturligtvis vingårdar. Hur olika dessa miljöer än är har de en sak gemensamt: de genomsyras av värme och ljus tack vare naturparkens sydliga läge. På så sätt täcker de 15 naturparksområdena nästan 400 kvadratkilometer och är hem för Steiermarks värmeälskande djur- och växtarter.