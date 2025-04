"Help!" - The Beatles i Obertauern

I mars 1965 fick Obertauern ett unikt besök: The Beatles, världens största band, kom till den lilla bergsbyn för att spela in scener till filmen Help! Detta satte genast Obertauern på världskartan som ett måste för musikälskare och lockar än idag Beatles-fans.

År 2025 firar byn 60-årsjubileet av inspelningen med en rad evenemang. Besökare kan se fram emot konserter, filmvisningar och utställningar som hyllar detta ikoniska ögonblick i både musik- och filmhistorien.