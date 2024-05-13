Wooden boardwalk with railing leads through moss-covered rocky landscape in coniferous forest.
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Waldviertel
Naturskogar, högmossar, floder och dammar

Waldviertel lockar med sin orörda och mystiska natur. Böljande kullar, skogar, fält och klippformationer skapar en miljö som bjuder in till upptäcktsfärder.

Waldviertel i norra Niederösterreich bjuder på orörd natur med skogar, hedar och över 1 400 dammar som formar ett unikt landskap. Här kan du vandra, cykla, rida eller spela golf i en storslagen miljö. Området är också rikt på medeltida borgar, historiska slott och kulturella evenemang. Glöm inte att beundra de fascinerande "Wobbling stenarna"!

Waldviertel
Platsen:i den norra delen av Niederösterreich
Dold pärla:Wobbling stenar
Naturparker: Nationalpark7
Nationalpark:Thayatal
Dammar:1.4

Högt ovanför den slingrande Thayatal-dalen, genom vilken den oförstörda Thaya flyter, ligger en av de vackraste utsiktsplatserna i Waldviertel: den så kallade Hennerausblick. Därifrån kan du se staden och den medeltida Hardegg slott kan ses.

Niederösterreich CARD fri tillgång till cirka 350 utflyktsmål.

Waldviertel ur alla perspektiv

Höjdpunkterna

Nationalparken Thayatal: naturskydd full av överraskningar

Rosenburgs renässansslott: upptäck historien

Vandring till Wackelstein: ett naturmonument på 105 ton

Heidenreichstein Moor Nature Park: "hängande stenar"

Zwettl Abbey: resa tillbaka i tiden till medeltiden

Sole Felsen Bad Gmünd: Koppla av i Bad Ischl

Längdskidåkning: skonsam vinter i Waldviertel

Sommarsemester i reservoarregionen: vatten, skog och kultur

Historiska stadsmurar: 7 charmiga städer

Skogarna i Waldviertel: rekreationsområde för kropp och själ

Aktiviteter i Waldviertel

Värdshuskultur i Waldviertel

Delikatesser gjorda av regionala vallmofrön

I juli blommar Waldviertels grå vallmo och färgar fälten i fantastiska nyanser av rött och rosa. De söta och lätt syrliga fröna mals eller pressas till olja och är älskade av kockar för sin milda, nötaktiga smak. Vallmofrön används i en rad olika sötsaker – de fyller dumplings, strudlar och kakor eller rullas i pasta.

Här får vallmofröna spela huvudrollen:

Regionala recept

Friterade äppelskivor med lingongrädde

Upplev friterade äppelskivor i krispig deg med lingongrädde. En perfekt balans mellan sötma och syra, idealisk som efterrätt eller mellanmål. Prova denna delikatess!

Friterade äppelskivor med lingongrädde

Vallmonudlar från Waldviertel

Oavsett om det är en söt dessert eller en smakrik huvudrätt, är Waldviertels vallmonudlar en kulinarisk njutning som passar vid alla tillfällen.

Vallmonudlar från Waldviertel

Grillad karljohansvamp med salsa verde

Fånga essensen av svampsäsongen med vår läckra rätt av grillad karljohansvamp, serverad med en frisk och örtig salsa verde. Perfekt för att höja varje måltid till en gourmetupplevelse!

Grillad karljohansvamp med salsa verde

Boenden utöver det vanliga

Bärenhof Kolm: Kulinariska eskapader i Waldviertel

Schlosshotel Rosenau: Det romantiska semesterslottet

Loisium: Vin- och spahotell i Langenlois

Där mångfalden blomstrar

"Noaks ark" och den biologiska mångfalden hos frön

Föreningen ARCHE NOAH grundades 1989 och är ett initiativ av trädgårdsmästare, jordbrukare och journalister. Målet är att bevara frön som en grund för näring. Trots allt har mångfalden av odlade växter minskat med 75% sedan 1900. Därför har ARCHE NOAH åtagit sig att bevara tusentals utrotningshotade växtsorter och föra tillbaka dem till trädgårdar och marknader med stöd av över 17.000 medlemmar. Traditionell fröodling och fröproduktion har till och med tagits med på listan över Österrikes immateriella kulturarv.

Den förtrollande visningsträdgården visar mångfalden av regionala, historiska och sällsynta växtarter och erbjuder guidade turer i trädgården.

Noaks ark

Vanliga frågor

Waldviertel i Niederösterreich är känt för sitt omväxlande landskap och sin orörda natur. Naturälskare och familjer njuter av en sommarsemester i Österrikes nordligaste region - en populär tillflyktsort från den urbana hettan.

Waldviertel kännetecknas av täta skogar, ängar och fält, bäckar, floder och dammar och erbjuder vilda och romantiska naturupplevelser under vandring och cykling, ridning och golf. Hedlandskap, upphöjda mossar och de mystiska "Wackelsteine" är höjdpunkterna i Waldviertel. Tack vare sitt läge på en granitplatå upplever Waldviertel varma dagar och behagligt svala nätter på sommaren.

Waldviertel erbjuder många vandringsleder. En av höjdpunkterna är Ysperklamm, där den stora Ysper rinner längs spektakulära klippor och vattenfall, kantad av väl säkrade stigar och broar. Det finns också attraktiva erbjudanden för familjer och äventyrssökare med många utomhusaktiviteter.

Cykling i Waldviertel erbjuder den perfekta blandningen av sport och natur på varierade rutter och cykelvägar genom ängar och skogar:

  • Klostrets cykelväg förbinder de tre klostren och abbedierna i Geras, Pernegg och Altenburg. En dagsutflykt med kulturella höjdpunkter och ett omväxlande landskap.

  • Cykelrutten Kamp-Thaya-March cykelväg är en av Österrikes vackraste cykelleder och leder över 400 kilometer längs floderna Kamp, Thaya och March med både lätta och utmanande delar.

  • Järnridåns vandringsled leder 200 kilometer genom Waldviertel och Weinviertel längs den tidigare järnridån.

Waldviertel ligger i den nordvästligaste delen av Niederösterreich. Donau utgör den södra gränsen, medan statsgränsen med Tjeckien ligger i norr.

Några av de vackraste platserna som är kända för sina kulturella, naturliga och kulinariska specialiteter:

  • Zwettl: Berömt för sin klosterhistoria och det pittoreska landskapet längs floden Kamp.

  • Gmünd: Har historisk betydelse och ligger nära olika naturreservat.

  • Raabs an der Thaya: Känd för sin naturskönhet och sina utomhusaktiviteter längs floden Thaya.

  • Hardegg: Den minsta staden i Österrike erbjuder massor av historia och skog runt omkring.

  • Drosendorf: Här finns en välbevarad medeltida stadsmur och tillgång till den idylliska Thayadalen.

  • Heidenreichstein: Berömt för sitt slott och naturliga hedlandskap.

  • Litschau: Österrikes nordligaste stad med omfattande vandringsleder.

  • Gars am Kamp: Känd för sitt helande klimat och sina historiska ruiner.

  • Grafenegg: Centrum är slottet Grafenegg med kulturella höjdpunkter som den futuristiska friluftsscenen i den anlagda parken och det moderna konserthuset.

I århundraden har de skiftande stenarna i Waldviertel fascinerat besökare som små naturliga underverk. De vilar ofta på små ytor och kan lätt fås att gunga eller vingla. De har bildats för miljontals år sedan.

Waldviertel ligger på en granitplatå som en gång i tiden utgjorde grunden för en hög bergskedja i Centraleuropa. När bergen eroderades bröts granitklippan under jord upp i rektangulära block. Miljontals år senare, när erosionen och havet formade landet, kom blocken upp till ytan. Genomträngande vatten och ytterligare vittring rundade av kanterna och förde upp stenarna - så kallade "debris" - till ytan. Samspelet mellan fysiska och kemiska processer skapar block med rundade kanter som liknar staplade kuddar. Trots många vetenskapliga teorier är den exakta formationen fortfarande ett mysterium. Berättelser och legender ger sina egna förklaringar och gör wobble-stenarna till ett mystiskt naturmonument i Waldviertel.

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