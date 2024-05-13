Waldviertel
Naturskogar, högmossar, floder och dammar
Introduction
Waldviertel i norra Niederösterreich bjuder på orörd natur med skogar, hedar och över 1 400 dammar som formar ett unikt landskap. Här kan du vandra, cykla, rida eller spela golf i en storslagen miljö. Området är också rikt på medeltida borgar, historiska slott och kulturella evenemang. Glöm inte att beundra de fascinerande "Wobbling stenarna"!
Högt ovanför den slingrande Thayatal-dalen, genom vilken den oförstörda Thaya flyter, ligger en av de vackraste utsiktsplatserna i Waldviertel: den så kallade Hennerausblick. Därifrån kan du se staden och den medeltida Hardegg slott kan ses.
Waldviertel ur alla perspektiv
Höjdpunkterna
Delikatesser gjorda av regionala vallmofrön
I juli blommar Waldviertels grå vallmo och färgar fälten i fantastiska nyanser av rött och rosa. De söta och lätt syrliga fröna mals eller pressas till olja och är älskade av kockar för sin milda, nötaktiga smak. Vallmofrön används i en rad olika sötsaker – de fyller dumplings, strudlar och kakor eller rullas i pasta.
Här får vallmofröna spela huvudrollen:
Regionala recept
Friterade äppelskivor med lingongrädde
Upplev friterade äppelskivor i krispig deg med lingongrädde. En perfekt balans mellan sötma och syra, idealisk som efterrätt eller mellanmål. Prova denna delikatess!
Vallmonudlar från Waldviertel
Oavsett om det är en söt dessert eller en smakrik huvudrätt, är Waldviertels vallmonudlar en kulinarisk njutning som passar vid alla tillfällen.
Boenden utöver det vanliga
"Noaks ark" och den biologiska mångfalden hos frön
Föreningen ARCHE NOAH grundades 1989 och är ett initiativ av trädgårdsmästare, jordbrukare och journalister. Målet är att bevara frön som en grund för näring. Trots allt har mångfalden av odlade växter minskat med 75% sedan 1900. Därför har ARCHE NOAH åtagit sig att bevara tusentals utrotningshotade växtsorter och föra tillbaka dem till trädgårdar och marknader med stöd av över 17.000 medlemmar. Traditionell fröodling och fröproduktion har till och med tagits med på listan över Österrikes immateriella kulturarv.
Den förtrollande visningsträdgården visar mångfalden av regionala, historiska och sällsynta växtarter och erbjuder guidade turer i trädgården.