"Noaks ark" och den biologiska mångfalden hos frön

Föreningen ARCHE NOAH grundades 1989 och är ett initiativ av trädgårdsmästare, jordbrukare och journalister. Målet är att bevara frön som en grund för näring. Trots allt har mångfalden av odlade växter minskat med 75% sedan 1900. Därför har ARCHE NOAH åtagit sig att bevara tusentals utrotningshotade växtsorter och föra tillbaka dem till trädgårdar och marknader med stöd av över 17.000 medlemmar. Traditionell fröodling och fröproduktion har till och med tagits med på listan över Österrikes immateriella kulturarv.

Den förtrollande visningsträdgården visar mångfalden av regionala, historiska och sällsynta växtarter och erbjuder guidade turer i trädgården.