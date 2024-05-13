Two hikers wearing caps sit on a grassy slope, green mountain peaks backlit in the background.
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Arlberg
Där tradition möter stil – och alpina upplevelser når världsklass

Här möts vintersportens arv och sommarens äventyr. De fem orterna – St. Anton, St. Christoph, Stuben, Lech och Zürs – bjuder in till att upptäcka den alpina livsstilen.

Majestätiska bergstoppar, öppna alpängar, varierade vandringsleder och kulinariska höjdpunkter – sommaren i Arlberg visar Alperna från sin allra bästa sida. Mellan de fem orterna breder ett mångsidigt naturparadis ut sig som lockar vandrare, trailrunners, mountainbikeentusiaster och alla som söker lugn och återhämtning. Varje plats har sin egen karaktär, från traditionell bergskultur till modern alpin livsstil. Oavsett om det handlar om en välförtjänt paus i en stuga, en panoramavandring eller stilla timmar bland bergen blir varje sommardag i Arlberg en genuin alpin upplevelse.

Även på vintern hittar varje besökare sin perfekta plats i Arlbergregionen – vare sig man söker fart och adrenalinkickar eller avkopplande dagar i gnistrande natur. Här infinner sig snabbt det typiskt österrikiska Lebensgefühl.

Med riklig snötillgång och 300 kilometer sammanhängande skidåkning är Arlberg inte bara Österrikes största skidområde utan även ett av världens fem största. Skidåkningen har varit en självklar del av livet här i över ett sekel – något som märks i varje lift, varje alpstuga och i varje pist.

Arlberg i siffror - sommar
Bergbanor St. Anton6
Bergbanor Lech Zürs5
Vandringsleder St. Anton>400 km
Vandringsleder Lech Zürs350 km
Mountainbike220 km
Simhallar3
Arlberg i siffror vinter
Högsta bergValluga 2811 m
Skidbackar>300 km
Längdspår70 km
Vintervandringsleder110 km
Liftar vinter85
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Skidsystem
Skidliftar
Vaför välja Arlberg?

En region – många möjligheter

Sommaren i Arlberg är ett paradis för vandrare, mountainbikecyklister, familjer och semesterfirare. I St. Anton finns 6 bergbanor och i Lech Zürs 5 med anslutning till Warth, vilket gör det enkelt att nå höjderna. Över 400 km vandringsleder i St. Anton och 350 km i Lech Zürs, geologiska höjdpunkter som Steinerne Meer och Rüfikopf samt den 43 km långa Arlberg Trail förbinder de fem orterna och visar deras unika karaktär.

Mountainbikecyklister har 220 km leder, Trailpark och Eldorado Bike-Areal i St. Anton samt Burgwald Trail i Lech Zürs. Arlberg WellCom, Wellnesspark Stanzertal och Waldschwimmbad erbjuder uppfriskning och avkoppling. Med St. Anton Sommarkort eller Lech Card ingår bergbanor, inträden, program och guidade turer. Klätterleder, skogsrepsparker och två 9-håls golfbanor kompletterar utbudet för en omväxlande sommarsemester i Alperna.

Aktiv semester - sommar
Vaför välja Arlberg?

Pister, panoramautsikt och alpina upplevelser

Vintern i Arlberg bjuder på förstklassiga upplevelser för skidåkare, snowboardåkare och alla som vill upptäcka Alperna även utanför pisterna. Med 85 moderna liftar, 300 km preparerade pister och 200 km djupsnö sträcker sig området mellan 1 300 och 2 800 meter över havet. En av de stora höjdpunkterna är Run of Fame – 85 km lång och den mest sammanhängande skidrundan i hela Alperna – som knyter ihop de fem orterna.

Även den som inte åker skidor hittar mycket att göra: välskötta längdspår, vintervandringsleder genom stilla dalar och snöskorutter som leder till tysta och orörda landskap. Häst och släde samt hyttor med lokala specialiteter ger vinterdagarna en extra guldkant.

Här i Arlberg väntar dagar fyllda av natur, rörelse och alpint liv – från morgonens första ljus till kvällens sista utsikt.

Aktiv semester - vinter

Upplev Arlberg sommartid

Vandring

Sommaren i Arlberg lockar med ett vidsträckt vandringsparadis. Imponerande naturlandskap som Steinerne Meer och Rüfikopf präglar regionen.

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Mountainbiken

Här väntar cykelleder, den nya trailparken i Schnann, Eldorado i Verwall och Burgwald Trail i Lech Zürs – perfekta för både njutningscyklister och adrenalinjunkies.

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Svalkande bad

Vill du svalka dig på sommaren? Bergssjöar, skogsbadet i Lech Zürs, Arlberg WellCom eller Wellnesspark Arlberg Stanzertal erbjuder många möjligheter.

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Der Grüne Ring

I spåren av den legendariska skidrundan ”Der Weiße Ring” leder Grüne Ring genom imponerande berglandskap, förbi sjöar, skogar och konstnärligt iscensatta sagostationer.

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Klätterpark

I klätterparken i den naturliga Verwalltal-dalen väntar 28 stationer i tre svårighetsgrader, som når upp till 17 meter, samt en övningsbana.

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Arlberg från ovan

Vid en tandemflygning upplever man en unik känsla av frihet och har samtidigt en fantastisk utsikt över bergen runt Arlberg.

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Kulinarik

Smakupplevelser

Arlberg bjuder på kulinariska höjdpunkter i världsklass – med över 30 Gault Millau-belönade restauranger och genuina alpstugor där tradition möter smakrik njutning. Här blir varje måltid en upplevelse.

Gourmetbyn Lech Zürs

Aktiviteter på och utanför pisten

Freeride

Med över 200 km djupsnöbackar är Arberg ett absolut paradis för freeriders.

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Wellness & Spa

Arlberg WellCom – simma, träna och slappna av mitt i St. Anton. Perfekt för både aktiva dagar och lugna pauser.

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Hästskjutsar till Verwalltal

Bortom stress och jäkt kan du upptäcka Arlberg på nytt med häst och släde. Det är en speciell upplevelse att utforska den snötäckta dalen.

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Vandring i Zugdalen

Promenad för hela familjen från Zug till dammen, längs längdspåret tillbaka till Zuger Kirchle.ll

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Den Vita Ringen

Den Vita Ringen är en halvdagsutmaning med cirka 22 km skidspår och 5 000 höjdmeter i upp- och nedförsbackar.

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Run of Fame

Tillägnad skidpionjärer, sportprofiler och filmstjärnor tar denna 85 kilometer långa runda dig med genom hela Arlberg-regionens storslagna skidvärld.

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Valluga utsiktsplattform

Njut av enastående panoramautsikt över fem länder: Österrike, Tyskland, Schweiz, Italien och Liechtenstein.

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Våra tips för hela året!

Skyspace-Lech

Inomhusäventyrspark i St. Anton am Arlberg

Museum St. Anton am Arlberg

Kulinarisk toppklass

I Arlberg förenas alpina myter, modern livsstil och storslagen natur.

Evenemang

Tanzcafé Arlberg Music Festival

2026-04-04 – 2026-04-19
St. Anton, Lech, Zürs, Stuben

Musiker från alla genrer uppträder på bergsscener runtom i skidorten – après-ski med stil!

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Der Weiße Ring

2026-01-17
Lech Zürs

Det legendariska skidloppet i Lech Zürs lockar 1000 åkare och stor publik varje år.

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Der Weisse Rausch

2026-04-18
St. Anton

Det kultförklarade skidloppet på Arlberg! Deltagarna ger sig iväg tillsammans för att på kortast möjliga tid ta sig nerför de 1350 höjdmetrarna från Valluga till St. Anton.

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Impact Lech

2026-06-25 – 2026-06-28
Lech

I enlighet med mottot ”Skapa fakta, bilda åsikter” kommer detta tema att belysas ur olika perspektiv på Impact Lech.

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Arlberg Giro

2026-08-30
Arlberg

Arlberg Giro sträcker sig över 150 kilometer och 2500 höjdmeter. Det är ett utmanande lopp som lockar hobbycyklister från hela världen. Banan omfattar krävande bergspass, branta nedförsbackar och hisnande vyer.

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Utsiktsplatser

Utsiktsplattformen Vallugagipfel: Den 360 graders utsikten över bergen i 5 länder (Österrike, Tyskland, Schweiz, Italien, Liechtenstein) är hisnande.

Utsiktsplattformen Rüfikopf: På 2 350 meters höjd över havet öppnar panoramaberget Rüfikopf upp en värld full av upplevelser: från spektakulära vyer och spännande vandringsleder till kulinariska njutningar.

Sommarens bästa insidertips

Verwalltal & Kartellsee:
Bara några minuter från byn ligger det vilda och stämningsfulla Verwalltal – ett paradis för vandrare, e-cyklister och alla som älskar orörd natur.

Lechweg & Formarinsee:
Lätta etapper, kristallklart alpinvatten och en harmonisk balans mellan aktivitet och avkoppling gör denna rutt till en minnesvärd upplevelse för naturälskare.

Gipslöcher & Rüfikopf Panoramaweg:
Ovanliga klippformationer och vidsträckta vyer högt över Lech gör denna tur till något alldeles extra.

Vinterns bästa insidertips

Snöskovandring till Wagner Hütte i Verwalltal:
En tur med snöskor eller till fots till Wagner Hütte är ett fint val för den som söker tystnad och naturupplevelser. Som allra vackrast är vandringen på sen eftermiddag, när solen sjunker bakom bergen och dalen får ett varmt, gyllene sken.

Vintervandring i Zugertal:
Zugertal nära Lech Zürs bjuder på ett stilla och storslaget vinterlandskap. Här väntar rofyllda promenader bland glittrande snöfält, frusna bäckar och ett bergssilhuett som ger en nästan meditativ känsla.

Kontakt

Arlberg

Dorfstraße 8 8

6580 St. Anton

Telefon: +43 544622690

info@stantonamarlberg.com
https://www.arlberg.net/en
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