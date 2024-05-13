Arlberg
Där tradition möter stil – och alpina upplevelser når världsklass
Introduction
Majestätiska bergstoppar, öppna alpängar, varierade vandringsleder och kulinariska höjdpunkter – sommaren i Arlberg visar Alperna från sin allra bästa sida. Mellan de fem orterna breder ett mångsidigt naturparadis ut sig som lockar vandrare, trailrunners, mountainbikeentusiaster och alla som söker lugn och återhämtning. Varje plats har sin egen karaktär, från traditionell bergskultur till modern alpin livsstil. Oavsett om det handlar om en välförtjänt paus i en stuga, en panoramavandring eller stilla timmar bland bergen blir varje sommardag i Arlberg en genuin alpin upplevelse.
Även på vintern hittar varje besökare sin perfekta plats i Arlbergregionen – vare sig man söker fart och adrenalinkickar eller avkopplande dagar i gnistrande natur. Här infinner sig snabbt det typiskt österrikiska Lebensgefühl.
Med riklig snötillgång och 300 kilometer sammanhängande skidåkning är Arlberg inte bara Österrikes största skidområde utan även ett av världens fem största. Skidåkningen har varit en självklar del av livet här i över ett sekel – något som märks i varje lift, varje alpstuga och i varje pist.
En region – många möjligheter
Sommaren i Arlberg är ett paradis för vandrare, mountainbikecyklister, familjer och semesterfirare. I St. Anton finns 6 bergbanor och i Lech Zürs 5 med anslutning till Warth, vilket gör det enkelt att nå höjderna. Över 400 km vandringsleder i St. Anton och 350 km i Lech Zürs, geologiska höjdpunkter som Steinerne Meer och Rüfikopf samt den 43 km långa Arlberg Trail förbinder de fem orterna och visar deras unika karaktär.
Mountainbikecyklister har 220 km leder, Trailpark och Eldorado Bike-Areal i St. Anton samt Burgwald Trail i Lech Zürs. Arlberg WellCom, Wellnesspark Stanzertal och Waldschwimmbad erbjuder uppfriskning och avkoppling. Med St. Anton Sommarkort eller Lech Card ingår bergbanor, inträden, program och guidade turer. Klätterleder, skogsrepsparker och två 9-håls golfbanor kompletterar utbudet för en omväxlande sommarsemester i Alperna.
Pister, panoramautsikt och alpina upplevelser
Vintern i Arlberg bjuder på förstklassiga upplevelser för skidåkare, snowboardåkare och alla som vill upptäcka Alperna även utanför pisterna. Med 85 moderna liftar, 300 km preparerade pister och 200 km djupsnö sträcker sig området mellan 1 300 och 2 800 meter över havet. En av de stora höjdpunkterna är Run of Fame – 85 km lång och den mest sammanhängande skidrundan i hela Alperna – som knyter ihop de fem orterna.
Även den som inte åker skidor hittar mycket att göra: välskötta längdspår, vintervandringsleder genom stilla dalar och snöskorutter som leder till tysta och orörda landskap. Häst och släde samt hyttor med lokala specialiteter ger vinterdagarna en extra guldkant.
Här i Arlberg väntar dagar fyllda av natur, rörelse och alpint liv – från morgonens första ljus till kvällens sista utsikt.
Upplev Arlberg sommartid
Vandring
Sommaren i Arlberg lockar med ett vidsträckt vandringsparadis. Imponerande naturlandskap som Steinerne Meer och Rüfikopf präglar regionen.
Mountainbiken
Här väntar cykelleder, den nya trailparken i Schnann, Eldorado i Verwall och Burgwald Trail i Lech Zürs – perfekta för både njutningscyklister och adrenalinjunkies.
Svalkande bad
Vill du svalka dig på sommaren? Bergssjöar, skogsbadet i Lech Zürs, Arlberg WellCom eller Wellnesspark Arlberg Stanzertal erbjuder många möjligheter.
Der Grüne Ring
I spåren av den legendariska skidrundan ”Der Weiße Ring” leder Grüne Ring genom imponerande berglandskap, förbi sjöar, skogar och konstnärligt iscensatta sagostationer.
Klätterpark
I klätterparken i den naturliga Verwalltal-dalen väntar 28 stationer i tre svårighetsgrader, som når upp till 17 meter, samt en övningsbana.
Smakupplevelser
Arlberg bjuder på kulinariska höjdpunkter i världsklass – med över 30 Gault Millau-belönade restauranger och genuina alpstugor där tradition möter smakrik njutning. Här blir varje måltid en upplevelse.
Aktiviteter på och utanför pisten
Wellness & Spa
Arlberg WellCom – simma, träna och slappna av mitt i St. Anton. Perfekt för både aktiva dagar och lugna pauser.
Hästskjutsar till Verwalltal
Bortom stress och jäkt kan du upptäcka Arlberg på nytt med häst och släde. Det är en speciell upplevelse att utforska den snötäckta dalen.
Vandring i Zugdalen
Promenad för hela familjen från Zug till dammen, längs längdspåret tillbaka till Zuger Kirchle.ll
Den Vita Ringen
Den Vita Ringen är en halvdagsutmaning med cirka 22 km skidspår och 5 000 höjdmeter i upp- och nedförsbackar.
Run of Fame
Tillägnad skidpionjärer, sportprofiler och filmstjärnor tar denna 85 kilometer långa runda dig med genom hela Arlberg-regionens storslagna skidvärld.
Våra tips för hela året!
I Arlberg förenas alpina myter, modern livsstil och storslagen natur.
Evenemang
Tanzcafé Arlberg Music Festival
Musiker från alla genrer uppträder på bergsscener runtom i skidorten – après-ski med stil!
Der Weiße Ring
Det legendariska skidloppet i Lech Zürs lockar 1000 åkare och stor publik varje år.
Der Weisse Rausch
Det kultförklarade skidloppet på Arlberg! Deltagarna ger sig iväg tillsammans för att på kortast möjliga tid ta sig nerför de 1350 höjdmetrarna från Valluga till St. Anton.
Impact Lech
I enlighet med mottot ”Skapa fakta, bilda åsikter” kommer detta tema att belysas ur olika perspektiv på Impact Lech.
Utsiktsplatser
Utsiktsplattformen Vallugagipfel: Den 360 graders utsikten över bergen i 5 länder (Österrike, Tyskland, Schweiz, Italien, Liechtenstein) är hisnande.
Utsiktsplattformen Rüfikopf: På 2 350 meters höjd över havet öppnar panoramaberget Rüfikopf upp en värld full av upplevelser: från spektakulära vyer och spännande vandringsleder till kulinariska njutningar.
Sommarens bästa insidertips
Verwalltal & Kartellsee:
Bara några minuter från byn ligger det vilda och stämningsfulla Verwalltal – ett paradis för vandrare, e-cyklister och alla som älskar orörd natur.
Lechweg & Formarinsee:
Lätta etapper, kristallklart alpinvatten och en harmonisk balans mellan aktivitet och avkoppling gör denna rutt till en minnesvärd upplevelse för naturälskare.
Gipslöcher & Rüfikopf Panoramaweg:
Ovanliga klippformationer och vidsträckta vyer högt över Lech gör denna tur till något alldeles extra.
Vinterns bästa insidertips
Snöskovandring till Wagner Hütte i Verwalltal:
En tur med snöskor eller till fots till Wagner Hütte är ett fint val för den som söker tystnad och naturupplevelser. Som allra vackrast är vandringen på sen eftermiddag, när solen sjunker bakom bergen och dalen får ett varmt, gyllene sken.
Vintervandring i Zugertal:
Zugertal nära Lech Zürs bjuder på ett stilla och storslaget vinterlandskap. Här väntar rofyllda promenader bland glittrande snöfält, frusna bäckar och ett bergssilhuett som ger en nästan meditativ känsla.
Arlberg
Dorfstraße 8 8
6580 St. Anton
Telefon: +43 544622690