Two children balancing on a rock surrounded by blooming alpine roses, snow-covered mountains in background.
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Gastein
Upplev en unik atmosfär och Gasteindalens magi

I södra delen av SalzburgerLand breder Gasteindalen ut sig – där Dorfgastein, Bad Hofgastein och Bad Gastein förenar det bästa av alpina upplevelser och termalbad.

Med sina naturliga varma källor och deras välgörande kraft lockar Gastein alla som söker vila, ny energi och avkoppling bortom vardagens tempo. Här väntar upplevelser som stärker både kropp och själ – året runt. Oavsett om du åker skidor under vintern eller vandrar i sommarens grönska möts du av en natur som inspirerar och ger ny vitalitet.

Gastein utmärker sig genom sin unika kombination av kurortsliv och alpäventyr. Inom åtta kilometer ryms två spa-anläggningar och ett variationsrikt skid- och vandringsområde – med Gamskarkogel, ett av Europas högst belägna gräsberg, som imponerande kuliss. Resultatet är en vistelse med extra allt: aktivitet, stillhet och minnesvärda ögonblick i ett storslaget landskap.

Gastein i siffror
Sommarbergbanor4
Vandringsleder600 km
Cykelvägarcykel- och mountainbikeleder i alla svårighetsgrader
Golf18-håls golfbana
Tennis19 utomhusbanor, 4 inomhusbanor
Antal skidområden3
Pistkilometer180 km
Längdspår40 km
Vintervandringsleder100 km
Linbanor & liftar42
Skidskolor13
Högsta berget i regionenGoldbergbahn II - Kreuzkogel 2.686 m
BadmöjligheterFelsentherme Bad Gastein, Alpentherme Bad Hofgastein
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5 skäl att förälska dig i Gastein

Kultur möter storslagen natur

Från klassisk musik och jazz till bildkonst och naturupplevelser – Gastein är destinationen för en inspirerande och avkopplande semester.

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Berg och spa – den ultimata duon

Alpernas mäktiga toppar bjuder in till oförglömliga vandringar, medan varma källor djupt i berget fyller dig med ny energi.

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Wald:Brunch

Njut av ett varierat utbud av färska, regionala salta och söta delikatesser, omsorgsfullt tillagade och serverade mot den fantastiska bakgrunden av Angertal.

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Genuina smaker, fräsch touch

Den unika kombinationen av natur och njutning gör Gastein till ett paradis för finsmakare – året runt. Varje årstid har sina egna unika smaker.

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Välkommen till Off

Vi är ständigt online och alltid på avstånd, och just därför växer längtan efter platser där vi kan koppla av. Lämna vardagen bakom dig och unna dig en paus.

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Upplev Gastein på sommaren

Berg, termalt vatten och gränslösa naturupplevelser

På sommaren visar Gastein sin mest mångsidiga sida: alpina upplevelseberg, termiskt vatten och ett brett utbud av utomhusaktiviteter kombineras med kultur och avkoppling. Fyra moderna linbanor tar dig upp till Stubnerkogel, Schlossalm, Graukogel och Fulseck – med panoramautsikter, hängbro, spegelsjö och familjevänliga upplevelseområden.

Över 600 kilometer vandringsleder sträcker sig genom dalen, från enkla panoramavandringar till mer krävande turer. Cykling, klättring och mountainbike erbjuder variation för både familjer och aktiva gäster.

Gasteins berömda termiska vatten står för återhämtning: Felsentherme i Bad Gastein och Alpentherme i Bad Hofgastein kompletteras av badsjöar och friluftsbad i dalen.

Sommaren bjuder också på sport, yoga och evenemang som kunstfestivalen sommer.frische.kunst, som ger dalen en tydlig kulturell prägel.

Gastein kombinerar natur, aktivitet och avkoppling – för en sommar i bergen som passar alla.

Gastein på sommaren

Sommaraktiviteter

Vandring

Cykling

Klättring

Trailrunning

Yoga

Konst & kultur

Insidertips

Kulinarisk almvandring i Sportgastein

Njut av regionala delikatesser, upplev livet på almen och ta in den storslagna naturen i nationalparken Hohe Tauern.

Steg för steg från rätt till rätt: I Sportgastein kan du följa med på en guidad kulinarisk vandring där regionala och säsongsbetonade specialiteter står i fokus, tillsammans med berättelser från stugvärdarna. Turen bjuder på sju lokala smakupplevelser – från Kaspressknödelsuppe (ostknödelsoppa) till Schwarzbeer-Pofesen (svarta vinbär) och Milchrahmstrudel (mjölkgrädde-strudel). Till detta serveras passande drycker som Hollersaft (fläderbärssaft), färsk kärnmjölk och ett litet Enzianschnapserl (gentiansnaps).

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Utvalda hotell i Gasteinerdalen – med specialerbjudanden

Hotel Alpenblick

Hotell i bergen med unikt panorama i Bad Gastein. Familjär stämning, stor trädgård med uppvärmd pool samt wellness och återhämtning – året runt.

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die Unterbergerin

Familjeägt gårdshotell omgivet av alpnatur. Moderna lägenheter och rum med bergsutsikt samt daglig fri entré till Alpentherme med bastu- och termalbad.

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Hotel Mondi Bellevue

Stilfull alpsemester i centrala Bad Gastein, mellan Salzburg och Hohe Tauern. Lägenheter med 4-stjärnig hotellkomfort, wellness och toppläge i skidområdet.

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Ferienhaus Schiwiese

Centralt boende direkt vid pisten med ski-in/ski-out. Lägenheter med lugnt läge & fri entré till Alpentherme –en kort promenad bort. Perfekt bas i Gastein.

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Bergupplevelser

Gastein Trail

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Zirbenzauber Graukogel

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Stubnerkogel: Utsiktsberget i Gastein

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Fulseck: Upplevelseberg för hela familjen

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Schlossalm: Klättringsleder

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Hängbro vid Stubnerkogel

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Freeriden

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Gasteiner Skihauben

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Early Morning Skiing

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Die Nord: En av de längsta skidbackarna i Österrike

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Upplev Gastein på vintern

Ett riktigt paradis för vintersportare

Gastein är det högst belägna skidområdet i Ski amadé och erbjuder fyra varierade skidområden med breda pister, utmanande freeride och familjevänlig åkning. Totalt finns 200 kilometer pist och 42 moderna liftar som smidigt tar dig upp i terrängen.

Dorfgastein–Großarl passar perfekt för barnfamiljer, medan Schlossalm–Angertal–Stubnerkogel i Bad Hofgastein och Bad Gastein bjuder på åkning för alla nivåer. Graukogel lockar med natursnö och skyddade skogsnedfarter, och Sportgastein – på 2 650 meters höjd – är känt för snösäker skidåkning och freeride långt in på våren.

För barn och unga finns snowparks, funslopes och Gasti-Schneepark, medan toppturer och 45 kilometer längdspår passar den som söker lugnare vinterupplevelser. Utanför pisterna väntar även aktiviteter som kälkåkning, skridskor och häst och släde.

Gastein kombinerar varierad skidåkning med vinterupplevelser för hela familjen – i en av Alpernas mest mångsidiga dalar.

Gastein på vintern

Vinteraktiviteter

Skidåkning

Längdskidåkning

Vandring

Skidtur

Kälkåkning

Marknadskväll

Insidertips

Fullmånemiddag i Sportgastein

En kväll utöver det vanliga väntar i dalens hjärta i Sportgastein – 1 600 meter över havet, omgiven av snötäckta vidder och stillhet.

När fullmånen lyser upp landskapet bjuds gästerna på en exklusiv fyrarätters gourmetmiddag under öppen himmel. Den gnistrande snön, det silverskimrande ljuset och de mäktiga topparna i Hohe Tauern i bakgrunden skapar en atmosfär som inte kan beskrivas – den måste upplevas.

En magisk kombination av smaker, natur och stilla vintermagi.

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Termalbad - något alldeles extra i Gastein

Utöver alla upplevelser i bergen har varje by i Gasteindalen något unikt att erbjuda – och ett besök på något av dalens termalbad är nästan ett måste under semestern.

Det arkitektoniskt imponerande Felsentherme i Bad Gastein är insprängt direkt i berget och bjuder på en unik atmosfär, 1 100 meter över havet. I Bad Hofgastein hittar du det generösa Alpentherme, där olika temavärldar och två sjöar fyllda med termalvatten väntar på att ge dig total avkoppling.

Båda anläggningarna använder Gasteins hälsobringande termalvatten, som hämtas från 17 källor vid Graukogels fot. För dig som vill bada under bar himmel finns dessutom Gasteiner Badesee i Bad Gastein och Solarbad i Dorfgastein – perfekta platser för ett svalkande dopp under sommaren.

Felsentherme Bad GasteinAlpentherme Bad Hofgastein

Det här händer i Gastein

The Grand Lighthouse Festival

Januari 2027
Gastein

En festival värd att uppleva! Här smälter musik och konst samman med det vackra alplandskapet och skapar en magisk stämning.

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FIS Snowboard World Cup

2027-01-13 – 2027-01-14
Bad Gastein

Upplev snowboard i världsklass under FIS Snowboard World Cup – en fartfylld höjdpunkt du inte vill missa!

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Art on Snow

Januari 2027
Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein

Gastein förvandlas åter till ett kulturellt hotspot. Under Alpernas största konstfestival kan besökare beundra imponerande verk skapade av snö och is.

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Snow Jazz Gastein

Mars 2027
Flera platser i Gastein

Musik i snön? Här väntar en jazzfestival där du kan njuta av tonerna i en unik alpmiljö.

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Yoga våren

2026-06-04 – 2026-06-14
Gastein

Yogahotell och flera Gasteiner Kraftplätze erbjuder ett fantastiskt program med utvalda yogalärare. Under Gasteiner Yogatage hålls totalt upp till 30 yogaklasser per dag i hela dalen.

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sommer.frische.kunst

Gastein

Detta är Bad Gasteins samtida konstutställning, där internationellt etablerade konstnärer möter nya, lovande namn. Utställningarna tar plats i byns ikoniska Belle Époque-miljöer och sätter konsten i dialog med alplandskapet.

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adidas Terrex Infinite Trails

2026-09-04 – 2026-09-06
Gastein

Adidas TERREX INFINITE TRAILS är en unik trailrunning-lagutmaning. Både nybörjare och proffs tävlar om segern i regionens berg. Varje stafettlag ska tillsammans springa totalt 100 kilometer och 7 600 höjdmeter.

Läs mer

Missa inte!

Utsiktplatser

Utsiktplatser

  • Sportgastein
    Storslagen utsikt över dalgångar och bergstoppar i nationalparken Hohe Tauern.

Utsiktplatser

Kontakta Gastein

Gastein Tourismus GmbH

Gasteiner Bundesstraße 367

5630 Bad Hofgastein

Telefon: +43 6432 3393 0

info@gastein.com
Läs mer om Gastein
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