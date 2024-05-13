Gastein
Upplev en unik atmosfär och Gasteindalens magi
Introduction
Med sina naturliga varma källor och deras välgörande kraft lockar Gastein alla som söker vila, ny energi och avkoppling bortom vardagens tempo. Här väntar upplevelser som stärker både kropp och själ – året runt. Oavsett om du åker skidor under vintern eller vandrar i sommarens grönska möts du av en natur som inspirerar och ger ny vitalitet.
Gastein utmärker sig genom sin unika kombination av kurortsliv och alpäventyr. Inom åtta kilometer ryms två spa-anläggningar och ett variationsrikt skid- och vandringsområde – med Gamskarkogel, ett av Europas högst belägna gräsberg, som imponerande kuliss. Resultatet är en vistelse med extra allt: aktivitet, stillhet och minnesvärda ögonblick i ett storslaget landskap.
5 skäl att förälska dig i Gastein
Kultur möter storslagen natur
Från klassisk musik och jazz till bildkonst och naturupplevelser – Gastein är destinationen för en inspirerande och avkopplande semester.
Berg och spa – den ultimata duon
Alpernas mäktiga toppar bjuder in till oförglömliga vandringar, medan varma källor djupt i berget fyller dig med ny energi.
Wald:Brunch
Njut av ett varierat utbud av färska, regionala salta och söta delikatesser, omsorgsfullt tillagade och serverade mot den fantastiska bakgrunden av Angertal.
Genuina smaker, fräsch touch
Den unika kombinationen av natur och njutning gör Gastein till ett paradis för finsmakare – året runt. Varje årstid har sina egna unika smaker.
Berg, termalt vatten och gränslösa naturupplevelser
På sommaren visar Gastein sin mest mångsidiga sida: alpina upplevelseberg, termiskt vatten och ett brett utbud av utomhusaktiviteter kombineras med kultur och avkoppling. Fyra moderna linbanor tar dig upp till Stubnerkogel, Schlossalm, Graukogel och Fulseck – med panoramautsikter, hängbro, spegelsjö och familjevänliga upplevelseområden.
Över 600 kilometer vandringsleder sträcker sig genom dalen, från enkla panoramavandringar till mer krävande turer. Cykling, klättring och mountainbike erbjuder variation för både familjer och aktiva gäster.
Gasteins berömda termiska vatten står för återhämtning: Felsentherme i Bad Gastein och Alpentherme i Bad Hofgastein kompletteras av badsjöar och friluftsbad i dalen.
Sommaren bjuder också på sport, yoga och evenemang som kunstfestivalen sommer.frische.kunst, som ger dalen en tydlig kulturell prägel.
Gastein kombinerar natur, aktivitet och avkoppling – för en sommar i bergen som passar alla.
Sommaraktiviteter
Kulinarisk almvandring i Sportgastein
Njut av regionala delikatesser, upplev livet på almen och ta in den storslagna naturen i nationalparken Hohe Tauern.
Steg för steg från rätt till rätt: I Sportgastein kan du följa med på en guidad kulinarisk vandring där regionala och säsongsbetonade specialiteter står i fokus, tillsammans med berättelser från stugvärdarna. Turen bjuder på sju lokala smakupplevelser – från Kaspressknödelsuppe (ostknödelsoppa) till Schwarzbeer-Pofesen (svarta vinbär) och Milchrahmstrudel (mjölkgrädde-strudel). Till detta serveras passande drycker som Hollersaft (fläderbärssaft), färsk kärnmjölk och ett litet Enzianschnapserl (gentiansnaps).
Utvalda hotell i Gasteinerdalen – med specialerbjudanden
Hotel Alpenblick
Hotell i bergen med unikt panorama i Bad Gastein. Familjär stämning, stor trädgård med uppvärmd pool samt wellness och återhämtning – året runt.
die Unterbergerin
Familjeägt gårdshotell omgivet av alpnatur. Moderna lägenheter och rum med bergsutsikt samt daglig fri entré till Alpentherme med bastu- och termalbad.
Hotel Mondi Bellevue
Stilfull alpsemester i centrala Bad Gastein, mellan Salzburg och Hohe Tauern. Lägenheter med 4-stjärnig hotellkomfort, wellness och toppläge i skidområdet.
Bergupplevelser
Ett riktigt paradis för vintersportare
Gastein är det högst belägna skidområdet i Ski amadé och erbjuder fyra varierade skidområden med breda pister, utmanande freeride och familjevänlig åkning. Totalt finns 200 kilometer pist och 42 moderna liftar som smidigt tar dig upp i terrängen.
Dorfgastein–Großarl passar perfekt för barnfamiljer, medan Schlossalm–Angertal–Stubnerkogel i Bad Hofgastein och Bad Gastein bjuder på åkning för alla nivåer. Graukogel lockar med natursnö och skyddade skogsnedfarter, och Sportgastein – på 2 650 meters höjd – är känt för snösäker skidåkning och freeride långt in på våren.
För barn och unga finns snowparks, funslopes och Gasti-Schneepark, medan toppturer och 45 kilometer längdspår passar den som söker lugnare vinterupplevelser. Utanför pisterna väntar även aktiviteter som kälkåkning, skridskor och häst och släde.
Gastein kombinerar varierad skidåkning med vinterupplevelser för hela familjen – i en av Alpernas mest mångsidiga dalar.
Vinteraktiviteter
Fullmånemiddag i Sportgastein
En kväll utöver det vanliga väntar i dalens hjärta i Sportgastein – 1 600 meter över havet, omgiven av snötäckta vidder och stillhet.
När fullmånen lyser upp landskapet bjuds gästerna på en exklusiv fyrarätters gourmetmiddag under öppen himmel. Den gnistrande snön, det silverskimrande ljuset och de mäktiga topparna i Hohe Tauern i bakgrunden skapar en atmosfär som inte kan beskrivas – den måste upplevas.
En magisk kombination av smaker, natur och stilla vintermagi.
Introduction
Utöver alla upplevelser i bergen har varje by i Gasteindalen något unikt att erbjuda – och ett besök på något av dalens termalbad är nästan ett måste under semestern.
Det arkitektoniskt imponerande Felsentherme i Bad Gastein är insprängt direkt i berget och bjuder på en unik atmosfär, 1 100 meter över havet. I Bad Hofgastein hittar du det generösa Alpentherme, där olika temavärldar och två sjöar fyllda med termalvatten väntar på att ge dig total avkoppling.
Båda anläggningarna använder Gasteins hälsobringande termalvatten, som hämtas från 17 källor vid Graukogels fot. För dig som vill bada under bar himmel finns dessutom Gasteiner Badesee i Bad Gastein och Solarbad i Dorfgastein – perfekta platser för ett svalkande dopp under sommaren.
Det här händer i Gastein
The Grand Lighthouse Festival
En festival värd att uppleva! Här smälter musik och konst samman med det vackra alplandskapet och skapar en magisk stämning.
FIS Snowboard World Cup
Upplev snowboard i världsklass under FIS Snowboard World Cup – en fartfylld höjdpunkt du inte vill missa!
Art on Snow
Gastein förvandlas åter till ett kulturellt hotspot. Under Alpernas största konstfestival kan besökare beundra imponerande verk skapade av snö och is.
Snow Jazz Gastein
Musik i snön? Här väntar en jazzfestival där du kan njuta av tonerna i en unik alpmiljö.
Yoga våren
Yogahotell och flera Gasteiner Kraftplätze erbjuder ett fantastiskt program med utvalda yogalärare. Under Gasteiner Yogatage hålls totalt upp till 30 yogaklasser per dag i hela dalen.
sommer.frische.kunst
Detta är Bad Gasteins samtida konstutställning, där internationellt etablerade konstnärer möter nya, lovande namn. Utställningarna tar plats i byns ikoniska Belle Époque-miljöer och sätter konsten i dialog med alplandskapet.
Missa inte!
Utsiktplatser
Glocknerutsikt och hängbro på Stubnerkogel
Upplev den första hängbron på 2 300 meters höjd – en svindlande vy väntar.
Utsiktplatser
Sportgastein
Storslagen utsikt över dalgångar och bergstoppar i nationalparken Hohe Tauern.
Utsiktplatser
Fulseck bergstation och pist
Bergbanorna i Gasteindalen tar dig smidigt upp till Hohe Tauerns högalpina värld.
Utsiktplatser
Glocknerutsikt och hängbro på Stubnerkogel
Upplev den första hängbron på 2 300 meters höjd – en svindlande vy väntar.
Utsiktplatser
Sportgastein
Storslagen utsikt över dalgångar och bergstoppar i nationalparken Hohe Tauern.
Utsiktplatser
Fulseck bergstation och pist
Bergbanorna i Gasteindalen tar dig smidigt upp till Hohe Tauerns högalpina värld.
Gastein Tourismus GmbH
Gasteiner Bundesstraße 367
5630 Bad Hofgastein
Telefon: +43 6432 3393 0