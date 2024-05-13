Berg, termalt vatten och gränslösa naturupplevelser

På sommaren visar Gastein sin mest mångsidiga sida: alpina upplevelseberg, termiskt vatten och ett brett utbud av utomhusaktiviteter kombineras med kultur och avkoppling. Fyra moderna linbanor tar dig upp till Stubnerkogel, Schlossalm, Graukogel och Fulseck – med panoramautsikter, hängbro, spegelsjö och familjevänliga upplevelseområden.

Över 600 kilometer vandringsleder sträcker sig genom dalen, från enkla panoramavandringar till mer krävande turer. Cykling, klättring och mountainbike erbjuder variation för både familjer och aktiva gäster.

Gasteins berömda termiska vatten står för återhämtning: Felsentherme i Bad Gastein och Alpentherme i Bad Hofgastein kompletteras av badsjöar och friluftsbad i dalen.

Sommaren bjuder också på sport, yoga och evenemang som kunstfestivalen sommer.frische.kunst, som ger dalen en tydlig kulturell prägel.

Gastein kombinerar natur, aktivitet och avkoppling – för en sommar i bergen som passar alla.