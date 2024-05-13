Panoramic view of Graz with red tile roofs, Schlossberg with clock tower and art house roof in foreground.
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Graz
Mat, kultur och livsglädje i hjärtat av Steiermark

Graz har många sidor. Det är en stad som lever och andas – en plats för konst, kultur och kreativitet. Men vad är det egentligen som väcker passionen för Graz?

Å ena sidan är staden ett UNESCO-världsarv med en stark stolthet över sin historia. Å andra sidan är den en levande scen för en ung och kreativ miljö. På stadens huvudtorg dansas det i dirndl och lederhosen, traditioner firas med glädje och under vintern förvandlas Schloßberg till ett stämningsfullt jullandskap.

Samtidigt är Graz en stad som omfamnar konst, kultur – och ibland även kontroverser. I gallerier, på torg och i kreativa stadsdelar möter du nya idéer och oväntade perspektiv. Här ifrågasätts det etablerade, samtidigt som staden utstrålar livsglädje, färg och mångfald.

Och så maten.

Graz präglas av bondemarknader, regionala råvaror, mysiga gatukaféer och restauranger av hög klass. Den medelhavsinspirerade livsstilen märks överallt – i de många soltimmarna och i den avslappnade atmosfären. Här sitter man gärna på ett torg med ett glas vin, samtalar, skrattar och låter tiden ta plats.

Graz – där historia möter kreativitet, där god mat är en självklar del av vardagen och där solen tycks skina lite starkare.

Läs mer här.

Fakta
GrazUNESCO City of Design
Graz UNESCO:s världsarv
Graz gourmethuvudstaden
Graz somÖsterrikes näst största stad
Cykelvägnät800 km
Gourmetcykelrutter18
Resa hit
Evenemang
Stadskarta
Graz Card
Övernattning
GrazEn kärlek som varar

Höjdpunkter i Graz

Cykling i och omkring Graz

Cykelentusiaster hittar ett attraktivt utbud av trevliga turer och vandringsleder i Graz. Cykelvägen Mur R2 leder från bergsregionen i norr till Graz-bassängen i söder.

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The Slide

Världens längsta inomhusrutschkana tar dig från Schloßberg tillbaka till staden. En upplevelse som definitivt kommer att minnas – särskilt av de yngsta resenärerna.

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The Flight – ”Flyg” över Graz i en 4D-biograf

Med ”The Flight” kan du uppleva ett tio minuter långt äventyr genom centrala Graz. I 4D-biografen får du se stadens höjdpunkter som du aldrig sett dem förut!

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Vinrutten

Kuperade vingårdar och varmt klimat – vinregionerna runt Graz är den perfekta platsen för vinprovning. Det är definitivt värt att prova sig igenom de tre vinregionerna.

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Flotte på floden Mur

Upptäck staden från floden ur många nya vinklar. Startpunkten för flottfärder på floden är vid stadens strand söder om tvåltillverkningen.

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En helg i Graz är alltid en bra idé

Graz är som en god espresso: livlig och intensiv, men med lång eftersmak. Kreativ och avslappnad på samma gång – ibland pulserande och energifylld, ibland mysig med en tydlig medelhavskänsla. En stad som ständigt förändras, men alltid känns inbjudande.

Weekend Deals

Här finns helgerbjudanden för alla smaker – från personliga pensionat till charmiga livsstilshotell. Och varför inte stanna en extra natt för att upptäcka omgivningarna?

I erbjudandet ingår 3 nätter till priset av 2, 10 % rabatt i turistbyrån i Graz-regionen og Graz Card Light (48 timmar). Ankomst i mån av tillgänglighet.

Bokningsbart 01.01.2026–22.11.2026 från 170 € för 3 nätter.

Läs mer här

Upplevelser i Graz

För livsnjutare: Graz upplevs bäst till fots

Arnold Schwarzenegger Museum – ”I'll be back”

Graz Card: promenera genom staden och njut av alla fördelar

Aktiviteter för hela familjen

Här äter man, smakar och firar

Graz – Österrikes gourmethuvudstad

I Graz är god mat en självklar del av vardagen. Från rustika värdshus och trendiga barer till prisbelönta restauranger och kaféer – det finns något för varje smak. Uteserveringar och kulinariska stadsturer gör måltiden till en upplevelse i sig.

Staden är ett paradis för matälskare, där det goda livet tas på allvar och gärna delas med andra. Det märks inte minst på bondemarknaderna, som är lika mycket sociala mötesplatser som handelsplatser. Här säljs färska, säsongsbetonade och regionala produkter direkt från producenterna. Graz smakar helt enkelt livskvalitet.

Kulinariska upplevelser i Graz

Upplevelser utanför Graz

Schöcklberget: En destination för alla

Stuteriet Piber är de berömda lipizzanerhästarnas födelseort

Österrikiska friluftsmuseet Stübing

Stift Rein: Världens äldsta aktiva cistercienserkloster

Vandring på Grazer Bergweg

Där kulturen blomstrar

Graz – kulturhuvudstad med kreativitet och karaktär

I Graz möts tradition och innovation. Barocka fasader samsas med futuristisk arkitektur, och stadens kulturliv rör sig fritt mellan klassiska festivaler, jazz, elektronisk musik och samtida uttryck.

Konsten är närvarande överallt – från museer i världsklass och ett UNESCO-listat renässansslott till världens enda bevarade originalarsenal. Samtidigt sätter moderna gallerier, samtida konsthallar och den ikoniska Kunsthaus Graz, den så kallade ”vänliga utomjordingen”, en tydlig prägel på staden. Här är steget kort mellan historia och framtid.

Graz är också en tydlig designstad. Kreativiteten märks i showrooms, konceptbutiker, formstarka hotell och noggrant utvalda butiker – och i en hel månad som varje år ägnas åt design. För i Graz är form en del av vardagen.

Kultur i Graz

Evenemang i Graz

Bloom

2026-03-21 – 2026-11-08
Graz

Universalmuseum Joanneum och Kunsthaus Graz ägnar sig åt blommornas kulturella, vetenskapliga och sociala betydelse. Tio olika utställningar visar hur blommor förbinder kulturer och inspirerar vetenskapen.

Bloom

Lendwirbel

2026-05-07 – 2026-05-10
Graz

På stadsdelens festival i Graz kommer konst, kultur, musik och diskussioner ut på gatorna. Lend förenar kulturer, olikheter och mångfald.

Lendwirbel

Styriarte

2026-06-26 – 2026-07-26
Graz

Styriarte 2026 firar ljuset som inspirerar och glädjer oss i en storslagen festival fylld av livsglädje och hopp.

Styriarte

Grazer Riverdays

2026-06-27 – 2026-07-03
Graz

Grazer Riverdays är det stora sommararrangemanget för hela familjen vid och på floden Mur. Ett stort nöje för både stora och små.

Grazer Riverdays

AIMS

2026-07-12 – 2026-08-15
Graz

American Institute of Musical Studies kommer till Graz och inspirerar med olika konserter. Cirka 100 unga människor från mer än 30 länder bjuder på stundtals gripande upplevelser.

AIMS

La Strada: Internationell gatuteater och dockteater

2026-07-31 – 2026-08-08
Graz

Internationella artister dansar sig genom staden och för med sig poesi, akrobatik och teater till gator, torg och parker. De förvandlar offentliga platser till scener fulla av fantasi, rörelse och överraskningar.

La Strada

Märchensommer Steiermark

2026-07-23 – 2026-08-23
Graz

Märchensommer är en interaktiv teaterupplevelse med musik för barn från 3 år och alla som älskar sagor. Se fram emot ett äventyr med Rapunzel som får en helt ny frisyr! Det blir sagolikt.

Märchensommer

Foodfestival

2026-08-14 – 2026-08-23
Graz

Upplev regional mångfald och äkta njutning! Evenemang, provsmakningar, middagar, workshops – allt för matälskare. Var passar det bättre än i njutningens huvudstad?

Foodfestival

Aufsteirern Festival

2026-09-19 – 2026-09-20
Graz

Under Aufsteirern samlas hela Steiermark i centrala Graz. Här finns den steiermarkska folkulturen överallt, på varje torg och varje gata. Traditionellt men ändå modernt, originellt och charmigt – det är Aufsteirern i Graz.

Aufsteirern

Tryffelfestival

2026-10-21 – 2026-10-31
Graz

På den internationella tryffelmarknaden i Grazer Paradeishof (innergården Kastner & Öhler) presenterar internationella utställare utsökta tryffelspecialiteter från olika regioner.

Tryffelfestival

KLANGLICHT

2026-10-23 – 2026-10-26
Graz

Varje år förvandlar KLANGLICHT, konstfestivalen i Graz, scenerna till en värld av konst, musik, färg och ljus och lockar hundratusentals människor.

Klanglicht
Upptäck Graz gröna sidor

Stadsliv möter naturupplevelser

I Graz möts kontraster. Här finns gröna stråk, parker, rekreationsområden – och till och med berg – mitt i stadsmiljön. Runt Graz finns flera vandringar och promenader, med gott om tips på platser där du kan ta en paus. Alla startpunkter nås enkelt med kollektivtrafik, och populära utflyktsmål som Leechwald, Rosenberg och Platte ligger inom bekvämt gångavstånd från stadens centrum.

Det är en stad som förenar medelhavskänsla med genuina naturupplevelser – för dig som reser medvetet och uppskattar både stadens mångfald och lugna stunder utomhus. När du promenerar genom den UNESCO-skyddade gamla stan, äter regional mat på familjedrivna restauranger eller åker med den kostnadsfria spårvagnen Altstadt Bim, är naturen alltid nära.

Graz visar att hållbarhet kan vara njutbar – och att en stad kan vara urban, grön och vandringsvänlig på samma gång.

Vandringar direkt från Graz centrum Hållbar semester i Graz
Kontakta Graz
Läs mer

Tourismusinformation Region Graz

Herrengasse 16

8010 Graz

Telefon: +43 316 8075-0

info@graztourismus.at
Hemsida

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