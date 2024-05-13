Graz har många sidor. Det är en stad som lever och andas – en plats för konst, kultur och kreativitet. Men vad är det egentligen som väcker passionen för Graz?

Å ena sidan är staden ett UNESCO-världsarv med en stark stolthet över sin historia. Å andra sidan är den en levande scen för en ung och kreativ miljö. På stadens huvudtorg dansas det i dirndl och lederhosen, traditioner firas med glädje och under vintern förvandlas Schloßberg till ett stämningsfullt jullandskap.

Samtidigt är Graz en stad som omfamnar konst, kultur – och ibland även kontroverser. I gallerier, på torg och i kreativa stadsdelar möter du nya idéer och oväntade perspektiv. Här ifrågasätts det etablerade, samtidigt som staden utstrålar livsglädje, färg och mångfald.

Och så maten.

Graz präglas av bondemarknader, regionala råvaror, mysiga gatukaféer och restauranger av hög klass. Den medelhavsinspirerade livsstilen märks överallt – i de många soltimmarna och i den avslappnade atmosfären. Här sitter man gärna på ett torg med ett glas vin, samtalar, skrattar och låter tiden ta plats.

Graz – där historia möter kreativitet, där god mat är en självklar del av vardagen och där solen tycks skina lite starkare.

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