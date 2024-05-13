Großglockner Hochalpenstraße – mer än en väg genom Alperna

Großglockner Hochalpenstraße är en upplevelse i sig. Vägen slingrar sig lugnt genom nationalparken Hohe Tauern och tar dig rakt in i ett av Österrikes mest storslagna naturområden. Här handlar det inte bara om själva färden, utan om allt som väntar längs vägen.

Utsiktsplatser, vandringsleder och små stopp för kunskap och inspiration ligger tätt. Precis intill vägen finns informationspunkter, utställningar och upplevelseplatser som gör det enkelt att stanna till, ta in omgivningarna och lära sig mer om landskapet, djurlivet och glaciärerna. Området bjuder också på ett välutbyggt nät av promenader och vandringar, ofta med möjlighet att slå sig ner på en rustik alpstuga eller restaurang.

På Edelweiß-Spitze, vägens högsta punkt på 2 571 meters höjd, öppnar sig ett av Alpernas mest imponerande panoraman. Här ser du över 30 toppar som når över 3 000 meter – och en mäktig vy mot Großglockners norra sida. En plats som gör det naturligt att stanna upp, andas ut och bara titta.

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