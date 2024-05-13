Grossglockner Hochalpenstrasse
En upplevelse som får dig att häpna!
Introduction
Großglockner Hochalpenstraße är en upplevelse i sig. Vägen slingrar sig lugnt genom nationalparken Hohe Tauern och tar dig rakt in i ett av Österrikes mest storslagna naturområden. Här handlar det inte bara om själva färden, utan om allt som väntar längs vägen.
Utsiktsplatser, vandringsleder och små stopp för kunskap och inspiration ligger tätt. Precis intill vägen finns informationspunkter, utställningar och upplevelseplatser som gör det enkelt att stanna till, ta in omgivningarna och lära sig mer om landskapet, djurlivet och glaciärerna. Området bjuder också på ett välutbyggt nät av promenader och vandringar, ofta med möjlighet att slå sig ner på en rustik alpstuga eller restaurang.
På Edelweiß-Spitze, vägens högsta punkt på 2 571 meters höjd, öppnar sig ett av Alpernas mest imponerande panoraman. Här ser du över 30 toppar som når över 3 000 meter – och en mäktig vy mot Großglockners norra sida. En plats som gör det naturligt att stanna upp, andas ut och bara titta.
En av världens vackraste panoramavägar
Unik historia
Großglockner Hochalpenstraße är unik– dess historia, dess tillkomst, dess konstruktion. Ingenstans annars har besökare möjlighet att se och uppleva så mycket under resan!
Upplev hisnande vyer
Från Kaiser-Franz-Josefs-Höhe väntar en utsikt över Großglockner, Pasterzen-glaciären och de omgivande topparna på de majestätiska tre tusen meter höga bergen.
Kulinarik längs Großglockner Hochalpenstraße
Längs Großglockner Hochalpenstraße är maten en naturlig del av upplevelsen. Här möts klassiska alpina rätter och modern gastronomi, ofta med råvaror från närområdet. Välj mellan enkla stopp för kaffe och något sött eller längre pauser på värdshus och restauranger med fokus på regionala smaker.
Måltiderna ramas in av frisk bergsluft och vidsträckta vyer, vilket gör varje paus längs vägen till mer än bara ett stopp – det blir en del av resan.
I Großglockners butiker längs vägen hittar du också regionala produkter och utvalda souvenirer, från lokala specialiteter till böcker och presenter. För den som vill finns även en onlinebutik, där minnen från resan enkelt kan beställas hem efteråt.
Rätt vandrings- och promenadväg för allaLängs Großglockner Hochalpenstraße avgör du själv hur långt och hur krävande du vill gå. Det finns korta promenader för en bensträckare, lättillgängliga stigar som passar bra med barn – liksom längre vandringar med vidsträckta vyer och i mer krävande terräng.
Från Kaiser-Franz-Josef-Höhe på Panoramaweg till Kaiserstein
Nivå: enkelt (ca 1 timme)
Höjd: 2 498 m
Höjdpunkter: Fantastiska vyer över Grossglockner och Pasterzeglaciären. Murmeldjur och stenbockar kan ses längs vägen.
Höjdvandring från Edelweiss-Spitze till Baumgartlkopf
Nivå: Medel (ca 2 timmar)
Höjd: 2 571 m – 785 m stigning
Höjdpunkter: Panoramavyer, lugn och orörd natur vid kanten av det särskilda skyddsområdet Piffkar
Rundvandring kring Fuscher Lacke
Nivå: Lätt (familjevänlig)
Höjd: 2 262 m
Höjdpunkter: Alpint landskap, vackra vårblommor, utställningen "Bau der Straße". Perfekt för en paus vid bergssjön.
Hochtor-leder: Från Keltervägen till Brennkogel (3 018 m)
Nivå: Avancerad (5,5 timmar)
Höjdskillnad: 680 m
Höjdpunkter: Historiska stigar och dramatiska alplandskap, förbi sjöar, bergstoppar, moräner och över bergskammar till Brennkogel
Botanisk rundvandring vid Glocknerwiesen
Nivå: Lätt
Höjd: 1 953 m
Höjdpunkter: Upp till 140 växtarter, färgglada fjärilar och insekter. Informationstavlor längs vandringsleden hjälper dig att identifiera blommor, gräs och örter.
För stora och små upptäckareRunt Großglockner finns gott om upplevelser för hela familjen. Den storslagna naturen väcker nyfikenhet, men det finns också mycket som är särskilt anpassat för barn som tex. interaktiva utställningar, lekplatser och upplevelsevägar längs Großglockner Hochalpenstraße.
Den friska bergsluften och stillheten i naturen gör Großglockner Hochalpenstraße till en perfekt plats för återhämtning.
Upplevelser i alla väderOavsett väder finns det gott om saker att se och göra längs Großglockner Hochalpenstraße. Utställningar, informationspunkter och upplevelseplatser gör utflykten givande även när molnen drar in.
Djur och natur i sikte: Wilhelm Swarovski-observatoriet
Från Kaiser-Franz-Josefs-Höhe leder en stig till observatoriet. Den imponerande glasarkitekturen i kombination med den fantastiska utsikten erbjuder unika fotomotiv.
”Berg, die (substantiv, feminin) – Frauen im Aufstieg”
Utställningen i besökscentret på Kaiser-Franz-Josef-Höhe berättar om den långa vägen till erkännande för kvinnliga alpinister. Den belyser kvinnors prestationer i bergen.
„Gletscher.Leben” – Livet i det eviga isen
Visste du att det finns liv på en glaciär? Att glaciärloppor lever där? I utställningen „Gletscher.Leben” kan du lära dig mer om detta lilla djur.
Utställning „Passheiligtum Hochtor: vägen genom årtusendena”
I utställningen får besökarna lära sig intressanta fakta om den uråldriga passväg som fungerade som transportväg för handelsmän, guldgrävare och människohandlare.
Missa inte!
Utsiktplatser
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe
Slutpunkt och höjdpunkt på högalpvägen
Edelweiß-Spitze
Österrikes högsta bergstopp som kan nås med bil
Fuscher Törl
En plats med rik historia och fantastisk utsikt
Kulinariskt tips
Gasthaus Schöneck är känt för sina regionala specialiteter, såsom traditionella Kärntner Kasnudeln, men imponerar även med en annan specialitet: det hembakade brödet, som tillagas enligt gamla recept och ger varje rätt en speciell touch. Den mysiga atmosfären och terrassen med fantastisk utsikt över Alperna gör Gasthaus Schöneck till en oförglömlig upplevelse för finsmakare.
Utsiktplatser
Kaiser-Franz-Josefs-Höhe
Slutpunkt och höjdpunkt på högalpvägen
Edelweiß-Spitze
Österrikes högsta bergstopp som kan nås med bil
Fuscher Törl
En plats med rik historia och fantastisk utsikt
Kulinariskt tips
Gasthaus Schöneck är känt för sina regionala specialiteter, såsom traditionella Kärntner Kasnudeln, men imponerar även med en annan specialitet: det hembakade brödet, som tillagas enligt gamla recept och ger varje rätt en speciell touch. Den mysiga atmosfären och terrassen med fantastisk utsikt över Alperna gör Gasthaus Schöneck till en oförglömlig upplevelse för finsmakare.
Grossglockner Hochalpenstrasse
Rainerstraße 2
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 873673-0