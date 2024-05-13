Two people in a steaming outdoor pool, snowy ski slope with chairlift and wooden building in background.
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Mountain Resort Feuerberg
Vandringsparadis, skidåkning och wellness i Kärnten

Wellnesshotell mitt i Gerlitzen Alpe i Kärnten med ski-in/ski-out, stora vyer och äkta alpstämning. En perfekt kombination av skidåkning, avkoppling och natur.

Hotellet ligger på 1 769 meters höjd, direkt vid pisten. Det betyder snösäker vinter, nypistade backar på morgonen och inget krångel med transporter. Samtidigt väntar en av regionens vackraste wellnessavdelningar – infinitypool, bastur med panoramavy och lugna relaxrum.

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Idealiskt läge i Kärnten

Feuerberg ligger ovanför sjöarna i södra Österrike, nära Villach och Ossiacher See. Området bjuder på fler soltimmar än många andra alpregioner och en varm, gästvänlig atmosfär. Hotellet ligger bara 45 minuter från Klagenfurt och är enkelt att nå från Sverige via flyg till Klagenfurt eller Salzburg.

Skidåkning – utanför dörren

Vinter på Mountain Resort Feuerberg

Öppna dörren, ta på skidorna och åk.
Hotellet ligger mitt i skidområdet Gerlitzen Alpe:

  • 53 km pister

  • 21 liftar

  • Perfekt för familjer

  • Högt och snösäkert läge

Familjens vinterparadis

I resorten finns egen skidskola, nybörjarområde och skiduthyrning. Allt samlat på ett ställe gör vistelsen väldigt smidig – ett stort plus för svenska barnfamiljer.

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Boka din skidsemester

Bortom pisten

Guidade snöskovandringar, vintervandring, pulka och tubing gör att även icke-skidåkare får en härlig semester. Lugnt, naturnära och enkelt att varva aktivitet med wellness.

Upptäck vinteraktiviteter

Wellness på Mountain Resort Feuerberg

Wellness & Avkoppling

Simma i infinitypoolen, vila med alputsikt och upplev konsertbastun. Kombinationen av bergsluft, stillhet och utsikt ger ett lugn som varar länge.

Bra skidområde för familjen

53 kilometer pist, 21 liftar och 12 kilometer naturliga skidspår – perfekt för hela familjen. Njut av de första svängarna på pisten innan andra skidåkare kommer.

Familjens vinterparadis

Direkt i Mountain Resort Feuerberg finns en skidskola med snöbjörnland, nybörjarlift och skidkarusell. Skiduthyrningen finns också i resorten.

Bortom pisten

Utforska Gerlitzen Alpe på guidade snöskovandringar eller vintervandringar, tubing eller pulkaåkning. Ren vinterglädje!

Höjdpunkter för alla sinnen

Spa & wellness

Välbefinnandeprogram

Mat & dryck

Inspiration

Rörelse, vatten, njutning

Sommar på Mountain Resort Feuerberg

Sommaren på Mountain Resort Feuerberg bjuder på upplevelser för hela familjen: vattenvärldar, äventyrspark, djurpark och ridning. I skogen och på ängarna väntar både aktiviteter och lugna platser för avkoppling – en naturupplevelse för alla åldrar.

Simma i infinitypoolen mot horisonten, vila i solstolarna, lyssna på musik i konsertbastun och andas in den klara bergsluften. Så känns sommaren på Mountain Resort Feuerberg.

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Att göra under sommaren på Mountain Resort Feuerberg

Njut av panoramautsikt

Högt över Kärnten (1 769 m), nära sjöar, städer, almar och skogar, smälter hotellet in i bergslandskapet. Den vidsträckta utsikten ger varje dag en känsla av frihet.

Upptäck naturen

147 km vandringsleder, andningsleden, filosofernas stig och många platser för avkoppling i bergen ger lust att röra på sig. Almhytter med regional mat väntar på er.

Lek & skoj

Utomhus finns olika attraktioner som ponnyridning, en djurpark, lekplatser, en klätterpark och en trampolin. Även inomhus finns det massor av roliga aktiviteter.

Kontakt Mountain Resort Feuerberg

Feuerberg Mountain Resort

Gerlitzenstraße 87

9551 Bodensdorf

Telefon: +43 4248 2880

kontakt@feuerberg.at
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