Mountain Resort Feuerberg

Wellnesshotell mitt i Gerlitzen Alpe i Kärnten med ski-in/ski-out, stora vyer och äkta alpstämning. En perfekt kombination av skidåkning, avkoppling och natur.

Hotellet ligger på 1 769 meters höjd, direkt vid pisten. Det betyder snösäker vinter, nypistade backar på morgonen och inget krångel med transporter. Samtidigt väntar en av regionens vackraste wellnessavdelningar – infinitypool, bastur med panoramavy och lugna relaxrum.

Se erbjudanden och boka

Idealiskt läge i Kärnten

Feuerberg ligger ovanför sjöarna i södra Österrike, nära Villach och Ossiacher See. Området bjuder på fler soltimmar än många andra alpregioner och en varm, gästvänlig atmosfär. Hotellet ligger bara 45 minuter från Klagenfurt och är enkelt att nå från Sverige via flyg till Klagenfurt eller Salzburg.