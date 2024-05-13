Mountain Resort Feuerberg
Vandringsparadis, skidåkning och wellness i Kärnten
Introduction
Hotellet ligger på 1 769 meters höjd, direkt vid pisten. Det betyder snösäker vinter, nypistade backar på morgonen och inget krångel med transporter. Samtidigt väntar en av regionens vackraste wellnessavdelningar – infinitypool, bastur med panoramavy och lugna relaxrum.
Idealiskt läge i Kärnten
Feuerberg ligger ovanför sjöarna i södra Österrike, nära Villach och Ossiacher See. Området bjuder på fler soltimmar än många andra alpregioner och en varm, gästvänlig atmosfär. Hotellet ligger bara 45 minuter från Klagenfurt och är enkelt att nå från Sverige via flyg till Klagenfurt eller Salzburg.
Vinter på Mountain Resort Feuerberg
Öppna dörren, ta på skidorna och åk.
Hotellet ligger mitt i skidområdet Gerlitzen Alpe:
53 km pister
21 liftar
Perfekt för familjer
Högt och snösäkert läge
Familjens vinterparadis
I resorten finns egen skidskola, nybörjarområde och skiduthyrning. Allt samlat på ett ställe gör vistelsen väldigt smidig – ett stort plus för svenska barnfamiljer.
Bortom pisten
Guidade snöskovandringar, vintervandring, pulka och tubing gör att även icke-skidåkare får en härlig semester. Lugnt, naturnära och enkelt att varva aktivitet med wellness.
Wellness på Mountain Resort Feuerberg
Wellness & Avkoppling
Simma i infinitypoolen, vila med alputsikt och upplev konsertbastun. Kombinationen av bergsluft, stillhet och utsikt ger ett lugn som varar länge.
Bra skidområde för familjen
53 kilometer pist, 21 liftar och 12 kilometer naturliga skidspår – perfekt för hela familjen. Njut av de första svängarna på pisten innan andra skidåkare kommer.
Familjens vinterparadis
Direkt i Mountain Resort Feuerberg finns en skidskola med snöbjörnland, nybörjarlift och skidkarusell. Skiduthyrningen finns också i resorten.
Höjdpunkter för alla sinnen
Sommar på Mountain Resort Feuerberg
Sommaren på Mountain Resort Feuerberg bjuder på upplevelser för hela familjen: vattenvärldar, äventyrspark, djurpark och ridning. I skogen och på ängarna väntar både aktiviteter och lugna platser för avkoppling – en naturupplevelse för alla åldrar.
Simma i infinitypoolen mot horisonten, vila i solstolarna, lyssna på musik i konsertbastun och andas in den klara bergsluften. Så känns sommaren på Mountain Resort Feuerberg.
Att göra under sommaren på Mountain Resort Feuerberg
Njut av panoramautsikt
Högt över Kärnten (1 769 m), nära sjöar, städer, almar och skogar, smälter hotellet in i bergslandskapet. Den vidsträckta utsikten ger varje dag en känsla av frihet.
Upptäck naturen
147 km vandringsleder, andningsleden, filosofernas stig och många platser för avkoppling i bergen ger lust att röra på sig. Almhytter med regional mat väntar på er.
Feuerberg Mountain Resort
Gerlitzenstraße 87
9551 Bodensdorf
Telefon: +43 4248 2880