Mellan Dachstein och Schladminger Tauern väntar pister med hög snösäkerhet, storslagen natur och österrikisk gästfrihet – välkommen till vintern i Schladming-Dachstein.

I Steiermark, mellan det mäktiga Dachsteinmassivet i norr och de karaktäristiska Schladminger Tauern i söder, ligger upplevelseregionen Schladming-Dachstein. Här, mellan Schladming och Donnersbachwald, möts en varierad alpin natur, genuin gästfrihet och äkta naturupplevelser – inte minst under vintern.

Med 222 kilometer pister och den välkända skidkarusellen Schladminger 4-Berge-Skischaukel finns gott om möjligheter till varierad skidåkning. Familjer trivs bland annat på Galsterberg, i Ramsau, Fageralm, Riesneralm och Planneralm, medan längdåkare kan se fram emot upp till 430 kilometer preparerade spår. I nordiska centret Ramsau am Dachstein finns några av regionens bästa förutsättningar för längdåkning.

Över landskapet reser sig Dachsteinglaciären på 2 700 meters höjd. Här väntar storslagna vyer, spektakulära fotomotiv och en upplevelsevärld högt över dalarna.

Vintern i Schladming-Dachstein bjuder också på kulinariska upplevelser, bland annat genom "Almkulinarik by Richard Rauch", liksom stämningsfulla evenemang som följer säsongen – från skidpremiären till det världskända Nightrace.

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