Schladming-Dachstein
Vintern i sitt allra bästa format
Introduction
I Steiermark, mellan det mäktiga Dachsteinmassivet i norr och de karaktäristiska Schladminger Tauern i söder, ligger upplevelseregionen Schladming-Dachstein. Här, mellan Schladming och Donnersbachwald, möts en varierad alpin natur, genuin gästfrihet och äkta naturupplevelser – inte minst under vintern.
Med 222 kilometer pister och den välkända skidkarusellen Schladminger 4-Berge-Skischaukel finns gott om möjligheter till varierad skidåkning. Familjer trivs bland annat på Galsterberg, i Ramsau, Fageralm, Riesneralm och Planneralm, medan längdåkare kan se fram emot upp till 430 kilometer preparerade spår. I nordiska centret Ramsau am Dachstein finns några av regionens bästa förutsättningar för längdåkning.
Över landskapet reser sig Dachsteinglaciären på 2 700 meters höjd. Här väntar storslagna vyer, spektakulära fotomotiv och en upplevelsevärld högt över dalarna.
Vintern i Schladming-Dachstein bjuder också på kulinariska upplevelser, bland annat genom "Almkulinarik by Richard Rauch", liksom stämningsfulla evenemang som följer säsongen – från skidpremiären till det världskända Nightrace.
Höjdpunkter i regionen
Alpin skidåkning: 4-Berge-Skischaukel
Ingår i Österrikes största skidområde, Ski amadé! De 4 bergen Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen och Reiteralm hänger ihop och ger 123 sammanhängande pistkilometer.
Dachstein: Äventyr på toppen
Där luften är klarare, utsikten oändlig och ögonblicket oförglömligt – där befinner du dig på Dachstein.
Pulka och skidåkning på kvällen
När dagen går mot sitt slut väntar nya vinterupplevelser i Schladming-Dachstein – under stjärnorna.
Utvalda boenden
Hotel die Barbara
#Wiediebarbara: mysig charm mitt i Schladming. 4 nätter till priset av 3, inklusive frukost och Sommercard (14/5–1/11 2026), från 264,00 € per person.
Introduction
Skidåkning & vinteraktiviteter
Schladming-Dachstein ingår i Ski amadé och är hem för den populära skidkarusellen 4-Berge-Skischaukel, med 123 sammanhängande pistkilometer över Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen och Reiteralm. De fyra områdena har alla sin egen karaktär – från World Cup-känsla och snowparks till kvällskidåkning, skicross och breda pister för hela familjen. Inför den här vintern tillkommer dessutom nya, moderna liftanläggningar.
Utanför de stora skidområdena finns mindre och familjevänliga skidorter, sju pulkabackar och omkring 300 kilometer vinterleder och snöskostigar. Även den som föredrar att ta sig fram på skidor uppför har gott om möjligheter till skidtur.
Aktiv semester & avkoppling
I Schladming-Dachstein går aktivitet och avkoppling hand i hand. Här kan du prova skidyoga, ge dig ut på vinterleder och snöskovandring eller ta en tur med fatbike i snön. Efter en dag ute väntar mysiga bergshyttor, avkoppling och utsikt över de snötäckta topparna i Schladminger Tauern.
Konst & kultur
Vintern i Schladming-Dachstein har mycket mer att erbjuda än skidåkning. Säsongen inleds med den traditionsrika Ski Opening, och under advent skapar julmarknader som Mühlenadvent och Talbach-Advent stämning med tydlig steiermarksk prägel. I januari riktas blickarna mot Planai, där det legendariska Nightrace samlar tusentals åskådare och hör till vinterns stora höjdpunkter.
Gastronomi
Genom konceptet Almkulinarik by Richard Rauch serverar utvalda skidhyddor kreativa rätter med lokala råvaror i fokus. Tillsammans med utsikten över de snötäckta bergen och ett glas vin från Steiermark blir måltiden en självklar del av vinterupplevelsen.
Ta med familjen till Schladming-Dachstein
OFrån de första svängarna i snön till gemensamma skiddagar med panoramautsikt – i Schladming-Dachstein finns förutsättningar för en lyckad vintersemester med hela familjen. Barnområden, övningsbackar, moderna liftar och mysiga hyddor längs vägen gör det enkelt att anpassa dagarna efter både stora och små.
På 4-Berge-Skischaukel väntar breda pister, familjeområden och bra skidskolor för både barn och vuxna. Hopsi-Kinderland på Planai och Wolli's Kids Park på Hauser Kaibling ger de yngsta en lekfull start på skidåkningen, medan Hochwurzen och Reiteralm erbjuder breda, familjevänliga nedfarter.
Även de mindre skidorterna har mycket att erbjuda familjer. På Rittisberg finns äventyrsskog och barnområden, medan Galsterberg lockar med det fantasifulla Gallisches Skidorf och en egen pulkabana. På Fageralm blir skidåkningen extra lekfull med upplevelsepister och talande djur. Planneralm passar den som söker breda pister och natursköna omgivningar, långt från de största folkmassorna.
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Utsiktspunkter
Dachstein Himmelsleiter och Treppe ins Nichts: utsikt på över 2 700 meters höjd.
Reiteralm-hjärtat: fantastisk utsikt över Dachsteinmassivet.
Planai-toppen: utsikt över Ennstal och Schladminger Tauern.
Hauser Kaibling topp: från toppen har du en svindlande utsikt över det vita vinterlandskapet.
Rittisberg topp: imponerande utsikt över Dachsteinmassivet – perfekt för vinterfotografering.
Lokala tips för din vistelse i regionen
Morgonåkning på Reiteralm
När solen går upp och du är först ut på Reiteralms nypreparerade pister väntar en morgon med storslagen utsikt.
Skidtur på pisten
Planai går att uppleva på fler sätt än från en lift. En markerad led slingrar sig genom skogen och leder hela vägen upp till toppen – för den som vill tura.
Evenemang i regionen
Skidåkning Nightrace 2027
Varje år står Schladming värd för en av världens mest spektakulära skidtävlingar – det legendariska Nightrace, en av höjdpunkterna i världscupkalendern.
Julmarknader
Snö, ljus, god mat och dryck – vintern i Österrike från sin mest stämningsfulla sida.
Tourismusverband Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefon: +43 3687 23310