Three female skiers wearing helmets and colourful ski goggles taking a selfie on a snowy slope.
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Schladming-Dachstein
Vintern i sitt allra bästa format

Mellan Dachstein och Schladminger Tauern väntar pister med hög snösäkerhet, storslagen natur och österrikisk gästfrihet – välkommen till vintern i Schladming-Dachstein.

I Steiermark, mellan det mäktiga Dachsteinmassivet i norr och de karaktäristiska Schladminger Tauern i söder, ligger upplevelseregionen Schladming-Dachstein. Här, mellan Schladming och Donnersbachwald, möts en varierad alpin natur, genuin gästfrihet och äkta naturupplevelser – inte minst under vintern.

Med 222 kilometer pister och den välkända skidkarusellen Schladminger 4-Berge-Skischaukel finns gott om möjligheter till varierad skidåkning. Familjer trivs bland annat på Galsterberg, i Ramsau, Fageralm, Riesneralm och Planneralm, medan längdåkare kan se fram emot upp till 430 kilometer preparerade spår. I nordiska centret Ramsau am Dachstein finns några av regionens bästa förutsättningar för längdåkning.

Över landskapet reser sig Dachsteinglaciären på 2 700 meters höjd. Här väntar storslagna vyer, spektakulära fotomotiv och en upplevelsevärld högt över dalarna.

Vintern i Schladming-Dachstein bjuder också på kulinariska upplevelser, bland annat genom "Almkulinarik by Richard Rauch", liksom stämningsfulla evenemang som följer säsongen – från skidpremiären till det världskända Nightrace.

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Siffror och fakta
Antal skidorter9
Antal kilometer pister222 km (tillgång till 760 km i Ski amadé)
Antal kilometer längdskidspårupp till 430 km
Antal kilometer vinterleder300 km
Liftar99
Skid- och snowboardskolor20
Hyttor100
Högsta berget i regionenDachstein (2.995 m)
Längsta nedfartenHochwurzen (7,7 km)
Ta dig hit
Boende
Evenemang
Liftkort
Pistkarta
Skidområde

Höjdpunkter i regionen

Alpin skidåkning: 4-Berge-Skischaukel

Ingår i Österrikes största skidområde, Ski amadé! De 4 bergen Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen och Reiteralm hänger ihop och ger 123 sammanhängande pistkilometer.

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Dachstein: Äventyr på toppen

Där luften är klarare, utsikten oändlig och ögonblicket oförglömligt – där befinner du dig på Dachstein.

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Pulka och skidåkning på kvällen

När dagen går mot sitt slut väntar nya vinterupplevelser i Schladming-Dachstein – under stjärnorna.

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Skidåkning för hela familjen

Oavsett om det handlar om de första svängarna i snön eller gemensamma dagar i backen med utsikt, är familjen i fokus.

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Utvalda boenden

Hotel die Barbara

#Wiediebarbara: mysig charm mitt i Schladming. 4 nätter till priset av 3, inklusive frukost och Sommercard (14/5–1/11 2026), från 264,00 € per person.

Book nu

Natur- och wellnesshotel Höflehner **** Superior

Wellness, natur och skidåkning – 4 nätter på Hotel Höflehner från 1 450 € per person inkl. liftkort, massage, naturbad och alpin wellness i ett fantastiskt läge.

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Vintern i Schladming-Dachstein

Skidåkning & vinteraktiviteter

Schladming-Dachstein ingår i Ski amadé och är hem för den populära skidkarusellen 4-Berge-Skischaukel, med 123 sammanhängande pistkilometer över Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen och Reiteralm. De fyra områdena har alla sin egen karaktär – från World Cup-känsla och snowparks till kvällskidåkning, skicross och breda pister för hela familjen. Inför den här vintern tillkommer dessutom nya, moderna liftanläggningar.

Utanför de stora skidområdena finns mindre och familjevänliga skidorter, sju pulkabackar och omkring 300 kilometer vinterleder och snöskostigar. Även den som föredrar att ta sig fram på skidor uppför har gott om möjligheter till skidtur.

Aktiv semester & avkoppling

I Schladming-Dachstein går aktivitet och avkoppling hand i hand. Här kan du prova skidyoga, ge dig ut på vinterleder och snöskovandring eller ta en tur med fatbike i snön. Efter en dag ute väntar mysiga bergshyttor, avkoppling och utsikt över de snötäckta topparna i Schladminger Tauern.

Konst & kultur

Vintern i Schladming-Dachstein har mycket mer att erbjuda än skidåkning. Säsongen inleds med den traditionsrika Ski Opening, och under advent skapar julmarknader som Mühlenadvent och Talbach-Advent stämning med tydlig steiermarksk prägel. I januari riktas blickarna mot Planai, där det legendariska Nightrace samlar tusentals åskådare och hör till vinterns stora höjdpunkter.

Gastronomi

Genom konceptet Almkulinarik by Richard Rauch serverar utvalda skidhyddor kreativa rätter med lokala råvaror i fokus. Tillsammans med utsikten över de snötäckta bergen och ett glas vin från Steiermark blir måltiden en självklar del av vinterupplevelsen.

Här finns plats för alla åldrar

Ta med familjen till Schladming-Dachstein

OFrån de första svängarna i snön till gemensamma skiddagar med panoramautsikt – i Schladming-Dachstein finns förutsättningar för en lyckad vintersemester med hela familjen. Barnområden, övningsbackar, moderna liftar och mysiga hyddor längs vägen gör det enkelt att anpassa dagarna efter både stora och små.

På 4-Berge-Skischaukel väntar breda pister, familjeområden och bra skidskolor för både barn och vuxna. Hopsi-Kinderland på Planai och Wolli's Kids Park på Hauser Kaibling ger de yngsta en lekfull start på skidåkningen, medan Hochwurzen och Reiteralm erbjuder breda, familjevänliga nedfarter.

Även de mindre skidorterna har mycket att erbjuda familjer. På Rittisberg finns äventyrsskog och barnområden, medan Galsterberg lockar med det fantasifulla Gallisches Skidorf och en egen pulkabana. På Fageralm blir skidåkningen extra lekfull med upplevelsepister och talande djur. Planneralm passar den som söker breda pister och natursköna omgivningar, långt från de största folkmassorna.

Läs mer här

Vi rekommenderar

Utsiktspunkter

Lokala tips för din vistelse i regionen

Morgonåkning på Reiteralm

När solen går upp och du är först ut på Reiteralms nypreparerade pister väntar en morgon med storslagen utsikt.

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Skidtur på pisten

Planai går att uppleva på fler sätt än från en lift. En markerad led slingrar sig genom skogen och leder hela vägen upp till toppen – för den som vill tura.

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Skidåkning med pauser i solen

På Herzerl Alm, Hochwurzen Hütte och Kessleralm hör skidåkning, sol och pauser ihop. Slå dig ner med något gott i glaset och njut av utsikten.

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Evenemang i regionen

Ski Opening 2026

Skidsäsongen i Schladming-Dachstein inleds med en stor gemensam öppningsfest.

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Skidåkning Nightrace 2027

2027-01-26 – 2027-01-27
Planai Stadium, Schladming

Varje år står Schladming värd för en av världens mest spektakulära skidtävlingar – det legendariska Nightrace, en av höjdpunkterna i världscupkalendern.

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Julmarknader

2026-11-21 – 2026-12-24
Schladming-Dachstein

Snö, ljus, god mat och dryck – vintern i Österrike från sin mest stämningsfulla sida.

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Längdskidåkning Dachsteinlauf

2027-01-15 – 2027-01-17
WM-Stadion Ramsau, Ramsau am Dachstein

I Ramsau am Dachstein arrangeras DACHSTEINLAUF. Välj mellan 40 km långlopp och 10 km stafett – ett längdskidevenemang för alla, från motionärer till proffs.

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Kontakt Schladming-Dachstein

Tourismusverband Schladming-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefon: +43 3687 23310

info@schladming-dachstein.at

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