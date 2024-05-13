Ruine Kronburg im Winter
  1. Homepage
  2. Aktivitäten
  3. Ferienregion TirolWest

Ferienregion TirolWest
Upplev natur, äventyr och äkta tyrolsk charm

Semesterregionen TirolWest, med städerna Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins och Stanz, förenar stadspuls, byliv, floder och berg och bjuder på en mångsidig upplevelse.

Med sitt centrala läge i västra Tyrolen är regionen en idealisk bas för aktiva upptäckter åt alla håll.

Sommarens cirka 490 kilometer vandringsleder, utsiktsrutter på Venet och cykelmöjligheter för allt från landsväg till elcykel och mountainbike bjuder på både lugna turer och rejäla utmaningar. Idylliska sjöar, alpstugor med regionala specialiteter och platser som slott, raviner och det spektakulära Zammer Lochputz ger upplevelser med extra karaktär. Lokala produkter – från färska råvaror till prisade spritdrycker – sätter en läcker punkt på dagen.

Vintertid blir regionen ett stillsamt och kraftfullt landskap. Skidåkning på Venet, vinter- och snöskovandringar, kälkåkning och snöklädda skogar skapar en fin mix av aktivitet och avkoppling. Närheten till flera av Alpernas toppskidområden och en prisvärd skidbuss ger enkel variation i backarna.

Med TirolWest Card får gäster många förmåner, inklusive gratis kollektivtrafik i hela Landeck-distriktet året runt. TirolWest passar alla som vill kombinera natur, njutning och rörelse – oavsett säsong.

Fakta om regionen
Pister12 km
Längdspår14,8 km
Liftar4
Högsta bergParseierspitze 3.036 m
Resa hit
Evenemang
Skidområde
Boende
Liftar
Liftkort

6 saker som gör Ferienregion TirolWest till något extra

Naturupplevelser på sommaren

Från njutningsvandring till bergsklättring: Utforska den unika naturen i semesterregionen TirolWest.

Till naturupplevelser

Grinner Heilquelle

Grinner Heilquelle förenar tradition med kraften i sitt mineralrika vatten, som har varit en del av regionens hälsokultur i generationer.

Till Grinner Heilquelle

Cykling

Regionen TirolWest imponerar med varierade rutter, modern infrastruktur och ett perfekt läge – ett paradis för alla typer av cyklister.

Till cykellederna

Skisafari – gränslös skidglädje

Från regionen TirolWest går daglig skidshuttel till St. Anton am Arlberg, Ischgl och Serfaus-Fiss-Ladis – nya backar varje dag (mot extra kostnad).

Till skisafarin

Utflykter – upplevelser utanför pisten

Vandra genom den magiska ravinen Zammer Lochputz eller njut av vinterlandskapet på längdskidor och snöskor i lugn takt.

Till vinteraktiviteterna

Mat – smakfulla upplevelser

Från lokala delikatesser på Landecks torgmarknad till prisbelönta fruktbrännvin – här får du njuta av Tyrolens smaker på riktigt.

Till mat- och dryckesupplevelserna
Ferienregion TirolWest på sommaren

Stad, land, flod och berg

Sommaren i Ferienregion TirolWest bjuder på ett stort utbud av vandrings- och cykeläventyr, från lätta turer till mer krävande rutter. Almstugor och hytter lockar till goda pauser – kanske en almbrunch på Flathalm eller en picknick vid ruinen Kronburg i solnedgången.

Mountainbikeleder, landsvägscykelrundor och elcykelvägar ger lika goda möjligheter på två hjul, medan platser som Tiroler Burgenweg och det upplysta Zammer Lochputz adderar en mystisk dimension. Regionala specialiteter som Stanzer Zwetschkenbrand, lokala chokladsorter och Landecker Frischemarkt sätter en smakrik prägel på sommaren.

Sommaren i Ferienregion TirolWest

Det här måste du uppleva under sommaren

Vandringsmöjligheter

Cykelutbud

Badmöjligheter

Klättring

Albigen-lederna

Tyrolens slottsväg

Upptäck det bästa av bergen

I det storslagna alplandskapet bjuder semesterregionen TirolWest på upplevelser för alla årstider – från dalens lugn till högalpina äventyr, i strålande sol eller mjukt snöfall. Här skapas minnesvärda stunder för både stora och små.

Brunch på Flathalm

Ta dig till Flathalm med cykel eller till fots och njut sedan av en brunch. Njut av regionala specialiteter med fantastisk utsikt över bergen.

Till brunch

Kvällsvandring i Zammer Lochputz

Upplev Tyrolens mest mystiska ravin i ett stämningsfullt kvällsljus. Varje måndag och onsdag från början av december till slutet av februari.

Till kvällsvandringen

Solnedgångspicknick vid ruinen Kronburg

En kväll vid ruinen Kronburg kombinerar njutning och atmosfär: med en picknick med regionala delikatesser och en fantastisk utsikt över solnedgången

Läs mer

Huskyvandring i Naturpark Kaunergrat

Vandra genom ett gnistrande vinterlandskap med en husky vid din sida – ett nära möte med naturen och djurens värld.

Läs mer

Grilla i bergen

Njut av lokala specialiteter vid grillen och en makalös utsikt över snöklädda toppar – en smakupplevelse för alla naturälskare.

Läs mer

Upptäck Naturpark Kaunergrat

Följ med på guidade snöskovandringar, spåra vilda djur och upplev matningar i det fria – parken bjuder på äventyr för hela familjen.

Läs mer
Ferienregion TirolWest på vintern

Sportlig mångfald, vacker natur och gästfrihet

Omgiven av ett mäktigt bergslandskap lockar regionen med skidområdet Venet och närheten till flera av Alpernas främsta skidorter. Här finns allt från fartfyllda nedfarter till lugna skidturer – och med den dagliga skisafari-shuttlen når du varje dag ett nytt toppskidområde som Arlberg, Ischgl och Serfauss-Fiss-Ladis för bara 10 €.

Men vintern i TirolWest handlar om mer än skidåkning. Vintervandringsleder genom snötäckta skogar och byar, snöskovandringar, rodel, skridskoåkning och curling ger härlig variation. Med den kostnadsfria TirolWest Card får gästerna dessutom fria inträden till utvalda sevärdheter, rabatter i naturparken Kaunergrat och ett varierat veckoprogram fyllt av sportiga, kulturella och kulinariska upplevelser.

Vinter i Ferienregion TirolWest

På och utanför pisten

Semesterregionen TirolWest erbjuder ett imponerande utbud av bergsupplevelser som lockar både naturälskare och äventyrliga vintersportare. Både på och utanför skidbackarna finns det mycket att upptäcka här:

Upplev det tysta vinterlandskapet på nära håll

Toppturer på skidor

Månskensåkning på Gogles Alm

Häxan Stase i slottet Landeck

Doften av nybakat – ugnsfärskt och riktigt gott

Tips!

TirolWest Card: Det smarta kortet för din vintersemester

Med TirolWest Card får du mängder av kostnadsfria aktiviteter och fina rabatter – redan från en enda övernattning. Kortet gäller i hela regionen och gör det enkelt att uppleva mer för mindre.

Detta ingår:

Gratis kollektivtrafik året runt
Res smidigt utan bil – alla busslinjer i hela Landeck-distriktet ingår.

Fri entré till sevärdheter
Till exempel Schloss Landeck, museerna i Fließ och den mystiska ravinen Zammer Lochputz (under gällande öppettider).

Gratis skridskoåkning
Fri tillgång till flera isbanor i regionen.

Veckovis guidad vinterupplevelse
Som häxvandringar, kvällsturer och stämningsfull vintergrillning.

Rabatter på teman och skidupplevelser
Bland annat på vintervandringar och i skidområdet GenussSkigebiet Venet.

Läs mer om TirolWest Card

Hållbart resande året runt – med TirolWest Card

Med TirolWest Card reser du kostnadsfritt med kollektivtrafiken i hela Landeck-distriktet – 365 dagar om året. Ett enkelt, bekvämt och miljövänligt sätt att upptäcka regionen utan bil.

Genom att välja bussen framför bilen minskar du ditt koldioxidavtryck och hjälper till att bevara den alpina naturen. Kortet ger tillgång till ett omfattande nät av busslinjer – från stadstrafik till vandringsbussar – som tar dig till regionens vackraste platser oavsett säsong.

Res hållbart, upplev mer och njut av friheten att ta dig runt med gott samvete – allt med ett enda kort.

Läs mer om busslinjer och tidtabeller

Insidertips

Utsiktsplatser

Alphyttor

  • Zammer Alm
    Belägen i skidområdet Venet, direkt vid pisten – perfekt för en varm choklad mitt i åket.

  • Gogles Alm
    Mysig rastplats precis vid kälkbanan på sydsidan – idealisk för hela familjen.

Kulinariskt tips

Semesterregionen TirolWest har mycket att erbjuda när det gäller mat. Här är några höjdpunkter:

Kontakt

Ferienregion TirolWest

Malserstraße 47a

6500 Landeck/Tirol

Telefon: +43 544 265 600

info@tirolwest.at
www.tirolwest.at
Upptäck det bästa av Österrike

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tillgång till:

  • Insidertips för din nästa semester i Österrike

  • Utsökta recept

  • Tips på aktuella evenemang

  • Resetips och erbjudanden