Semesterregionen TirolWest, med städerna Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins och Stanz, förenar stadspuls, byliv, floder och berg och bjuder på en mångsidig upplevelse.

Med sitt centrala läge i västra Tyrolen är regionen en idealisk bas för aktiva upptäckter åt alla håll.

Sommarens cirka 490 kilometer vandringsleder, utsiktsrutter på Venet och cykelmöjligheter för allt från landsväg till elcykel och mountainbike bjuder på både lugna turer och rejäla utmaningar. Idylliska sjöar, alpstugor med regionala specialiteter och platser som slott, raviner och det spektakulära Zammer Lochputz ger upplevelser med extra karaktär. Lokala produkter – från färska råvaror till prisade spritdrycker – sätter en läcker punkt på dagen.

Vintertid blir regionen ett stillsamt och kraftfullt landskap. Skidåkning på Venet, vinter- och snöskovandringar, kälkåkning och snöklädda skogar skapar en fin mix av aktivitet och avkoppling. Närheten till flera av Alpernas toppskidområden och en prisvärd skidbuss ger enkel variation i backarna.

Med TirolWest Card får gäster många förmåner, inklusive gratis kollektivtrafik i hela Landeck-distriktet året runt. TirolWest passar alla som vill kombinera natur, njutning och rörelse – oavsett säsong.