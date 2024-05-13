Ferienregion TirolWest
Upplev natur, äventyr och äkta tyrolsk charm
Introduction
Med sitt centrala läge i västra Tyrolen är regionen en idealisk bas för aktiva upptäckter åt alla håll.
Sommarens cirka 490 kilometer vandringsleder, utsiktsrutter på Venet och cykelmöjligheter för allt från landsväg till elcykel och mountainbike bjuder på både lugna turer och rejäla utmaningar. Idylliska sjöar, alpstugor med regionala specialiteter och platser som slott, raviner och det spektakulära Zammer Lochputz ger upplevelser med extra karaktär. Lokala produkter – från färska råvaror till prisade spritdrycker – sätter en läcker punkt på dagen.
Vintertid blir regionen ett stillsamt och kraftfullt landskap. Skidåkning på Venet, vinter- och snöskovandringar, kälkåkning och snöklädda skogar skapar en fin mix av aktivitet och avkoppling. Närheten till flera av Alpernas toppskidområden och en prisvärd skidbuss ger enkel variation i backarna.
Med TirolWest Card får gäster många förmåner, inklusive gratis kollektivtrafik i hela Landeck-distriktet året runt. TirolWest passar alla som vill kombinera natur, njutning och rörelse – oavsett säsong.
6 saker som gör Ferienregion TirolWest till något extra
Naturupplevelser på sommaren
Från njutningsvandring till bergsklättring: Utforska den unika naturen i semesterregionen TirolWest.
Grinner Heilquelle
Grinner Heilquelle förenar tradition med kraften i sitt mineralrika vatten, som har varit en del av regionens hälsokultur i generationer.
Cykling
Regionen TirolWest imponerar med varierade rutter, modern infrastruktur och ett perfekt läge – ett paradis för alla typer av cyklister.
Skisafari – gränslös skidglädje
Från regionen TirolWest går daglig skidshuttel till St. Anton am Arlberg, Ischgl och Serfaus-Fiss-Ladis – nya backar varje dag (mot extra kostnad).
Utflykter – upplevelser utanför pisten
Vandra genom den magiska ravinen Zammer Lochputz eller njut av vinterlandskapet på längdskidor och snöskor i lugn takt.
Stad, land, flod och berg
Sommaren i Ferienregion TirolWest bjuder på ett stort utbud av vandrings- och cykeläventyr, från lätta turer till mer krävande rutter. Almstugor och hytter lockar till goda pauser – kanske en almbrunch på Flathalm eller en picknick vid ruinen Kronburg i solnedgången.
Mountainbikeleder, landsvägscykelrundor och elcykelvägar ger lika goda möjligheter på två hjul, medan platser som Tiroler Burgenweg och det upplysta Zammer Lochputz adderar en mystisk dimension. Regionala specialiteter som Stanzer Zwetschkenbrand, lokala chokladsorter och Landecker Frischemarkt sätter en smakrik prägel på sommaren.
Det här måste du uppleva under sommaren
Upptäck det bästa av bergenI det storslagna alplandskapet bjuder semesterregionen TirolWest på upplevelser för alla årstider – från dalens lugn till högalpina äventyr, i strålande sol eller mjukt snöfall. Här skapas minnesvärda stunder för både stora och små.
Brunch på Flathalm
Ta dig till Flathalm med cykel eller till fots och njut sedan av en brunch. Njut av regionala specialiteter med fantastisk utsikt över bergen.
Kvällsvandring i Zammer Lochputz
Upplev Tyrolens mest mystiska ravin i ett stämningsfullt kvällsljus. Varje måndag och onsdag från början av december till slutet av februari.
Solnedgångspicknick vid ruinen Kronburg
En kväll vid ruinen Kronburg kombinerar njutning och atmosfär: med en picknick med regionala delikatesser och en fantastisk utsikt över solnedgången
Huskyvandring i Naturpark Kaunergrat
Vandra genom ett gnistrande vinterlandskap med en husky vid din sida – ett nära möte med naturen och djurens värld.
Grilla i bergen
Njut av lokala specialiteter vid grillen och en makalös utsikt över snöklädda toppar – en smakupplevelse för alla naturälskare.
Sportlig mångfald, vacker natur och gästfrihet
Omgiven av ett mäktigt bergslandskap lockar regionen med skidområdet Venet och närheten till flera av Alpernas främsta skidorter. Här finns allt från fartfyllda nedfarter till lugna skidturer – och med den dagliga skisafari-shuttlen når du varje dag ett nytt toppskidområde som Arlberg, Ischgl och Serfauss-Fiss-Ladis för bara 10 €.
Men vintern i TirolWest handlar om mer än skidåkning. Vintervandringsleder genom snötäckta skogar och byar, snöskovandringar, rodel, skridskoåkning och curling ger härlig variation. Med den kostnadsfria TirolWest Card får gästerna dessutom fria inträden till utvalda sevärdheter, rabatter i naturparken Kaunergrat och ett varierat veckoprogram fyllt av sportiga, kulturella och kulinariska upplevelser.
På och utanför pistenSemesterregionen TirolWest erbjuder ett imponerande utbud av bergsupplevelser som lockar både naturälskare och äventyrliga vintersportare. Både på och utanför skidbackarna finns det mycket att upptäcka här:
TirolWest Card: Det smarta kortet för din vintersemester
Med TirolWest Card får du mängder av kostnadsfria aktiviteter och fina rabatter – redan från en enda övernattning. Kortet gäller i hela regionen och gör det enkelt att uppleva mer för mindre.
Detta ingår:
Gratis kollektivtrafik året runt
Res smidigt utan bil – alla busslinjer i hela Landeck-distriktet ingår.
Fri entré till sevärdheter
Till exempel Schloss Landeck, museerna i Fließ och den mystiska ravinen Zammer Lochputz (under gällande öppettider).
Gratis skridskoåkning
Fri tillgång till flera isbanor i regionen.
Veckovis guidad vinterupplevelse
Som häxvandringar, kvällsturer och stämningsfull vintergrillning.
Rabatter på teman och skidupplevelser
Bland annat på vintervandringar och i skidområdet GenussSkigebiet Venet.
Hållbart resande året runt – med TirolWest Card
Med TirolWest Card reser du kostnadsfritt med kollektivtrafiken i hela Landeck-distriktet – 365 dagar om året. Ett enkelt, bekvämt och miljövänligt sätt att upptäcka regionen utan bil.
Genom att välja bussen framför bilen minskar du ditt koldioxidavtryck och hjälper till att bevara den alpina naturen. Kortet ger tillgång till ett omfattande nät av busslinjer – från stadstrafik till vandringsbussar – som tar dig till regionens vackraste platser oavsett säsong.
Res hållbart, upplev mer och njut av friheten att ta dig runt med gott samvete – allt med ett enda kort.
Insidertips
Utsiktsplatser
Naturpark Kaunergrat – utsiktsplattform
Fantastisk vy över övre Inndalen.
Skidområdet Venet
360-graders utsikt över hela Tiroler Oberland.
med en fantastisk utsikt över Inn-dalen och de omgivande bergen
Klättringsledens slutpunkt belönas med en fantastisk utsikt.
Alphyttor
Zammer Alm
Belägen i skidområdet Venet, direkt vid pisten – perfekt för en varm choklad mitt i åket.
Gogles Alm
Mysig rastplats precis vid kälkbanan på sydsidan – idealisk för hela familjen.
Kulinariskt tips
Semesterregionen TirolWest har mycket att erbjuda när det gäller mat. Här är några höjdpunkter:
Utsiktsplatser
Naturpark Kaunergrat – utsiktsplattform
Fantastisk vy över övre Inndalen.
Skidområdet Venet
360-graders utsikt över hela Tiroler Oberland.
med en fantastisk utsikt över Inn-dalen och de omgivande bergen
Klättringsledens slutpunkt belönas med en fantastisk utsikt.
Alphyttor
Zammer Alm
Belägen i skidområdet Venet, direkt vid pisten – perfekt för en varm choklad mitt i åket.
Gogles Alm
Mysig rastplats precis vid kälkbanan på sydsidan – idealisk för hela familjen.
Kulinariskt tips
Semesterregionen TirolWest har mycket att erbjuda när det gäller mat. Här är några höjdpunkter:
Ferienregion TirolWest
Malserstraße 47a
6500 Landeck/Tirol
Telefon: +43 544 265 600