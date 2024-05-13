Vorarlberg ligger i västra Österrike vid gränsen till Tyskland, Schweiz och Liechtenstein – med Bodensjöns mjuka landskap och alpina toppar som reser sig över dalarna.

Beroende på säsong kan du vandra, cykla, åka mountainbike, åka skidor eller snöskor i vinterlandskapet. Kulturlivet är livligt och den moderna arkitekturen imponerande. Köket skämmer bort med regionala råvaror, kreativt förädlade, och kollektivtrafiken gör det enkelt att ta sig runt på utflykter.

Även runt Bodensjön förändras året karaktär och bjuder på något nytt varje säsong. Våren kommer med blommande träd, uteliv i städerna och möjlighet till solskidåkning i högre lägen, samtidigt som kulturprogrammet fylls av festivaler. Sommaren lockar med bergsutflykter, cykling, bad, båtturer och upplevelser som Bregenzer Festspiele på världens största sjöscen. Hösten bjuder på klara dagar, färgstarka skogar och musikupplevelser som Schubertiade, medan museer och hantverksutställningar är öppna året runt. När vintern kommer skapar snötäckta landskap perfekta förutsättningar för skidåkning, längdskidåkning, vintervandring och stämningsfulla julmarknader. Året avslutas med traditionen Funkenabbrennen, där stora bål tänds för att symboliskt jaga bort vintern.

Läs vidare och låt dig inspireras av hur Vorarlberg kan upplevas året runt – aktivt, kulturellt och med god smak.