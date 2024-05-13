Vorarlberg
Inspirerar hela året
Introduction
Beroende på säsong kan du vandra, cykla, åka mountainbike, åka skidor eller snöskor i vinterlandskapet. Kulturlivet är livligt och den moderna arkitekturen imponerande. Köket skämmer bort med regionala råvaror, kreativt förädlade, och kollektivtrafiken gör det enkelt att ta sig runt på utflykter.
Även runt Bodensjön förändras året karaktär och bjuder på något nytt varje säsong. Våren kommer med blommande träd, uteliv i städerna och möjlighet till solskidåkning i högre lägen, samtidigt som kulturprogrammet fylls av festivaler. Sommaren lockar med bergsutflykter, cykling, bad, båtturer och upplevelser som Bregenzer Festspiele på världens största sjöscen. Hösten bjuder på klara dagar, färgstarka skogar och musikupplevelser som Schubertiade, medan museer och hantverksutställningar är öppna året runt. När vintern kommer skapar snötäckta landskap perfekta förutsättningar för skidåkning, längdskidåkning, vintervandring och stämningsfulla julmarknader. Året avslutas med traditionen Funkenabbrennen, där stora bål tänds för att symboliskt jaga bort vintern.
Läs vidare och låt dig inspireras av hur Vorarlberg kan upplevas året runt – aktivt, kulturellt och med god smak.
Höjdpunkter i Vorarlberg
Opera på sjön
Bregenzer Festspiels sjöscen är legendarisk. På sjöscenen sätts Der Freischütz av Carl Maria von Weber återigen upp, och som opera visas Tancredi av Gioachino Rossini.
Byggnadskultur: nytt möter gammalt
Vorarlberg har i många år varit en pionjär inom modern arkitektur, där trä är det dominerande materialet i både byggande och design.
Stor variation på liten yta
Upplev en mångsidig natur på ett mycket litet område. Från Bodensjön till Piz Buin sträcker sig Vorarlbergs varierade landskap över nästan 3 000 höjdmeter.
Skyspace Lech
Världskända konstnären James Turrell har skapat ett ljusrum i Lech am Arlberg där mötet mellan himmel och jord upplevs på ett nytt sätt.
Våren i Vorarlberg
I mars blommar de första träden vid Bodensjön och stadslivet flyttar sakta ut igen. Kaféer och restauranger öppnar sina uteserveringar, och vårinspirerade rätter tar plats på menyerna.
Medan vissa njuter av våren i dalarna fortsätter vintersäsongen på hög höjd. Skidorterna är öppna ända in i april, och solskidåkning har sin egen rytm – morgonåk i backen, eftermiddag på soliga terrasser, ibland med livemusik. Kulturprogrammet kompletteras av evenemang som dansfestivalen Bregenzer Frühling, som sätter extra energi på våren.
Sommar i Vorarlberg
Under sommaren är bergvandringar särskilt populära. På många platser tar bergbanor dig smidigt upp till höjder med vidsträckt utsikt. Runt Bodensjön, i dalarna och på bergen samsas cyklister och mountainbikecyklister.
För den som vill bada eller prova vattensporter finns Bodensjön samt flod- och utomhusbad. Båtturer på den internationella Bodensjön ger ett nytt perspektiv på landskapet. Kulturintresserade kan besöka museer och festivaler, med Bregenzer Festspiele som ett av sommarens stora höjdpunkter. Operaföreställningar, som Verdis La Traviata, spelas under bar himmel på världens största sjöscen.
Höst i Vorarlberg
I slutet av sommaren samlas musikälskare i Schwarzenberg i Bregenzerwald för Schubertiade-konserterna. Färgstarka skogar och klara, ljusa dagar lockar både vandrare och cyklister.
Badplatserna vid Bodensjön håller öppet till mitten av september och båttrafiken fortsätter till mitten av oktober. Museerna är öppna året runt, med höjdpunkter som Kunsthaus Bregenz för samtida konst, Österrikes enda kvinnomuseum och Werkraum Haus med fokus på innovativt hantverk. Under hösten fylls regionen av musik och teatersäsongen tar vid, samtidigt som säsongens färska råvaror sätter sin prägel på köket.
Vinter i Vorarlberg
Vitt dominerar nu landskapet och städer samt byar fylls av julstämning med romantiska adventsmarknader. På Bodensjön erbjuds Sankt Nikolaus-turer och nyårsfiranden ombord på fartygen.
I de internationellt kända skidorterna susar skidåkarna nerför backarna, medan andra väljer längdskidåkning, stillsamma vintervandringar eller kälkåkning. Konserter äger främst rum i städerna, och utställningar samt museer ger nya perspektiv även under vintern.
En särskild tradition markerar vinterns slut: Funkenabbrennen. Helgen efter fettisdagen tänds meterhöga bål som symboliskt ska jaga bort vintern.
Aktiviteter i Vorarlberg
Cykling
Upptäck Vorarlbergs vackra natur på cykel – lugna rutter längs sjöar och berg samt spännande trails för dig som söker äventyr.
Den kulinariska scenen
Upptäck Vorarlbergs kulinariska scen – från Michelinrestauranger till lokala specialiteter, präglade av råvaror, traditioner och säsongens smaker.
Frukost på berget
Frukost med utsikt i Vorarlberg – smaka lokala råvaror och njut av lugnet i bergen innan dagens vandring börjar.
Semester vid vattnet
Njut av semester vid vattnet i Vorarlberg – bada i klara sjöar, koppla av vid Bodensjön och upplev lugnet i vackra alpina omgivningar.
Evenemang i Vorarlberg
Bregenzer Frühling
Från 14 mars till 11 juni 2026 bjuder danseventet på en rad upplevelser som inspirerar till rörelse och ger ny energi.
Bregenzer Festspiele
Bregenzer Festspiele äger rum från 22 juli till 23 augusti, då Bregenzsjön förvandlas till en spektakulär scen för föreställningar för både lokalbor och besökare.
Schubertiade
Från 21 till 26 augusti, samt på utvalda dagar mellan maj och oktober, arrangeras sång- och kammarmusikkonserter i Schwarzenberg i Bregenzerwald.
Julmarknader
Från slutet av november till efter jul förtrollar stämningsfulla julmarknader städerna Bregenz, Dornbirn, Hohenems, Feldkirch och Bludenz, liksom flera byar i Vorarlbergs vinterorter.
Tanzcafé Arlberg Music Festival
I slutet av mars inleds festperioden i Vorarlberg, när skidsäsongen avslutas med musikaliska höjdpunkter under Tanzcafé Arlberg Music Festival.
Funkenabbrennen
Den 21 och 22 februari 2026 firar många platser i Vorarlberg fastlagstraditionen Funkenabbrennen, då stora bål tänds för att symboliskt jaga bort vintern och välkomna våren.
Vorarlberg Tourismus
CAMPUS V I Hintere Achmühlerstraße 1 c I
6850 Dornbirn
Telefon: +43 5572 377033-0