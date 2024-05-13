Lär dig åka skidor i Österrike

Studie visar: skidåkare uppfattas som attraktiva

En internationell undersökning visar tydligt att skidbilder hör till de mest populära på dejtingappar. Fler matchningar, fler swipes – snö verkar helt enkelt ha en positiv effekt på stämningen.

Varför? För att skidbilder signalerar äventyr, glädje och en självsäker ”här är jag”-känsla. Det är människor som vågar testa något nytt, som skrattar, ramlar, reser sig igen – och har kul under tiden.

Kort sagt: skidåkning är coolt. Och ja, också lite attraktivt.

Du behöver för övrigt inte vara proffs för att ta bra bilder. Österrike är perfekt för alla som vill komma igång. Ny vinter, ny känsla – och kanske till och med en ny match.