Grossglockner alpväg i Salzburgerland
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Grossglockner Hochalpenstrasse
Högalpin panoramaväg genom Alpernas hjärta

Grossglockner Hochalpenstrasse bjuder på panoramavyer, vandringsleder och unika naturupplevelser – en oförglömlig färd genom Alpernas storslagna landskap.

På 48 kilometer slingrar sig Grossglockner Hochalpenstrasse genom Alpernas storslagna landskap. Vägen, ett mästerverk inom vägbyggnad, bjuder på hisnande utsikter och startpunkter för unika naturupplevelser.

Med skarpa kurvor leder vägen in i Nationalparken Hohe Tauern, där majestätiska toppar, glaciärer och grönskande dalar bjuder in till upptäckter. Längs vägen finns utställningar, vandringsleder och charmiga alpstugor som förgyller resan.

Höjdpunkter som Edelweiss-Spitze (2 571 m) och Kaiser-Franz-Josefs-Höhe erbjuder panoramavyer över Grossglockner och Pasterzeglaciären. Här finns även besökscenter med spännande utställningar och dagliga guidade turer med nationalparksrangare.

Med sitt 90-årsjubileum 2025 är Grossglockner Hochalpenstrasse en av Alpernas mest ikoniska sevärdheter – en resa genom historia, natur och kultur som fascinerar både naturälskare och äventyrare.

Fakta & siffror
Högsta punkt2571 m
Längd:48 km
Antal kurvor:36
Firar:90-årsjubileum
Alpernas Big 5:Stenbock, kungsörn, murmeldjur, apollofjäril och alphumla
Murmeldjursbio:1 (Naturschau museum)
Temavandringar:7
Klimatzoner:4
Utställningar:15
Toppar över 3000 m:30
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En alpin upplevelseutöver det vanliga
Minst 3 anledningar

Varför besöka Grossglockner Hochalpenstrasse?

  1. En unik alpin vägupplevelse
    Grossglockner Hochalpenstrasse är ett mästerverk inom vägbyggnadskonst med en fascinerande historia och arkitektur. Ingen annanstans kan du "köra förbi" så många sevärdheter och upplevelser på en och samma resa.

  2. Storslagna panoramavyer
    Från Kaiser-Franz-Josefs-Höhe och längs hela vägen bjuds du på hisnande utsikter över Österrikes högsta berg, Grossglockner, Pasterzeglaciären och omgivande toppar på över 3 000 meter. Bakom varje kurva väntar en ny wow-upplevelse.

  3. Möten med Alpernas "High Five"
    Längs vägen har du chansen att möta alpina ikoner som stenbock, kungsörn, murmeldjur, apollofjäril och alphumla. Med lite tur och på korta vandringar kan du också se gäss eller stenbockar i det fria.

Grossglockner Hochalpenstrasse erbjuder en perfekt kombination av natur, äventyr och storslagna vyer – en resa som stannar kvar i minnet.

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Tips på utsiktspunkter längs Grossglockner Hochalpenstrasse

  • Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2 369 m):
    Denna ikoniska punkt är vägens slut och höjdpunkt, med spektakulär utsikt över Pasterze, Östalpernas längsta glaciär, och nära Grossglockner. Här börjar flera vandringsleder, bland annat till Wilhelm-Swarovski-Beobachtungswarte. Missa inte de spännande utställningarna om natur, berg och glaciärer i besökscentret.

  • Edelweiss-Spitze (2 571 m):
    Österrikes högsta körbara topp nås via en avstickare med sex skarpa kurvor. Här väntar ett 360-graders panorama med vyer över mer än 30 bergstoppar på över 3 000 meter, inklusive Grossglockners nordflank. Ett stopp vid Edelweißhütte är varmt rekommenderat!

  • Fuscher Törl (2 428 m):
    En historisk utsiktspunkt med storslagen vy över berg och dalar. Platsen hedrar pionjärerna bakom denna alpväg och är perfekt för en kort paus för att ta in den majestätiska naturen.

Vandringstips längs Grossglockner Hochalpenstrasse

Utforska vandringslederna och upplev Alpernas skönhet på ditt sätt!

Panoramavandring Kaiser-Franz-Josefs-Höhe - Kaiserstein

  • Nivå: Enkel (ca 1 timme)

  • Höjd: 2 369 m

  • Höjdpunkter: Fantastiska vyer över Grossglockner och Pasterzeglaciären. Murmeldjur och stenbockar kan ses längs vägen.

Höjdvandring från Edelweiss-Spitze till Baumgartlkopf

Höjdvandring från Edelweiss-Spitze till Baumgartlkopf

  • Nivå: Medel (ca 2 timmar)

  • Höjd: 2 571 m – 785 m stigning

  • Höjdpunkter: Panoramavyer, lugn och orörd natur.

Rundvandring kring Fuscher Lacke

  • Nivå: Lätt (familjevänlig)

  • Höjd: 2 262 m

  • Höjdpunkter: Alpint landskap, vackra vårblommor, utställningen "Bau der Straße". Perfekt för en paus vid bergssjön.

Hochtor-leder: Från Keltervägen till Brennkogel (3 018 m)

  • Nivå: Avancerad (5,5 timmar)

  • Höjdskillnad: 680 m

  • Höjdpunkter: Historiska stigar och dramatiska alplandskap.

Botanisk rundvandring vid Glocknerwiesen

  • Nivå: Lätt

  • Höjd: 1 953 m

  • Höjdpunkter: Upp till 140 växtarter, färgglada fjärilar och insekter. Perfekt för naturälskare.

Njut av Alpernas högsta smaker!


Längs Grossglockner Hochalpenstrasse väntar en kulinarisk resa fylld med regionala specialiteter. Här kan du slå dig ner i en charmig alpstuga och njuta av en rustik jause, eller avnjuta ett utsökt menyval i en förstklassig restaurang – allt tillagat med lokala råvaror och kärlek till traditionen.

Den friska bergsluften och den spektakulära utsikten gör varje måltid till en minnesvärd upplevelse. Förläng njutningen genom att besöka de lokala butikerna längs vägen, där du kan hitta allt från regionala delikatesser till unika souvenirer att ta med hem.

Tips: Gasthaus Schöneck är känt för sina regionala rätter som traditionella Kärntner Kasnudeln. Njut av den hemtrevliga atmosfären och en terrass med fantastisk utsikt över Alperna.

Alla restaurangtips
Äventyr för små och stora upptäckare!

Familjeäventyr längs Grossglockner Hochalpenstrasse

Grossglockner Hochalpenstrasse är full av spännande upplevelser för hela familjen. Med lekplatser, äventyrsleder och barnvänliga utställningar blir varje stopp längs vägen en minnesvärd upplevelse. Här möter ni söta murmeldjur, ser färgglada fjärilar fladdra över alpängarna och får en unik chans att stå öga mot öga med Österrikes längsta glaciär.

Tips för familjen:

  • Lekplats Schöneck: Här lär sig barnen om fjärilens resa från ägg till vacker insekt – och kan testa hur det känns att vara en larv! Klattring, gungor och en mini-linbana i en blomstrande miljö ger både lärande och lek.

  • Sommar-snö vid Hochtor: Ja, ni läste rätt – även på sommaren kan ni kasta snöbollar och glida i snön vid Hochtor (2 504 m). Ett perfekt svalkande äventyr!

  • Murmeltierkino: Besök det interaktiva museet Alpine Naturschau och lär er om Alpernas ekologi. Se murmeldjur på film eller beundra fantastiska kristaller från bergen.

Grossglockner Hochalpenstrasse är en plats där hela familjen kan skapa oförglömliga minnen tillsammans i hjärtat av Alperna!

En häxtand?

Vid kurva 9 på Grossglockner Hochalpenstrasse reser sig en imponerande klippformation – en sten så lutande och spetsig att den ser ut som en krokig tand i munnen på en häxa. I området runt omkring finns fantasifulla stenformationer som väcker nyfikenhet. Här kan du upptäcka klippor som liknar allt från grodor och krokodiler till elefanter och sköldpaddor.

230km genom Hohe Tauern

Österrikes första roadtrip för elbilar

Med Grossglockner E-Genusstour kan du njuta av Österrikes första roadtrip för elbilar, en 230 km lång resa genom de vackraste landskapen i Nationalparken Hohe Tauern. Rutten, som går genom Salzburg, Osttirol och Kärnten, inkluderar den ikoniska Grossglockner Hochalpenstrasse.

Längs vägen väntar ett tätt nätverk av moderna laddstationer för en smidig och miljövänlig resa. Det bästa? Ett noggrant utvalt urval av genusspunkter med fokus på hållbarhet, ekologi och regionala råvaror. Här kan du stanna, njuta av utsökt mat och samtidigt stödja lokal och miljövänlig produktion.

Hållbar smakresa längs E-Genusstour

Tips på utställningar längs vägen

Regn eller solsken – längs Grossglockner Hochalpenstrasse finns alltid något att uppleva. Besök utställningar på Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, spännande visningar längs vägen eller njut av utsikten från skyddade observationsplatser.

Världens högst belägna bilutställning – med Porsche

På Kaiser-Franz-Josefs-Höhe kan du besöka världens högst belägna bilutställning. Här får du lära dig om den första färden längs Großglockner Hochalpenstraße och beundra fordon från 1926 fram till idag – inklusive historiska Porsche-sportbilar i jubileumsutställningen "Driven by Dreams".

"Bau der Straße" – vägarbetarnas berättelse

I det autentiska vägarbetarhuset vid Fuscher Lacke får du insikt i byggandet av Hochalpenstraße. Spännande interaktiva installationer, originalföremål och en prisbelönt film gör detta till en upplevelse att minnas.

Wilhelm-Swarovski-Beobachtungswarte – nära naturen

Ta in panoramautsikten över Großglockner och Pasterze från Wilhelm-Swarovski-observatoriet. Med kraftfulla kikare kan du även spana på murmeldjur och stenbockar i deras naturliga miljö.

"Passheiligtum Hochtor" – tusentals år av historia

På Hochtor kan du upptäcka historien om den antika passvägen. Utställningen visar fynd som keltiska mynt, vapen och guldgrävarverktyg, som berättar om handels- och färdvägar mellan norr och söder.

Berg - Kvinnor på väg upp

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe hyllar utställningen "Berg, die" kvinnliga alpinisters prestationer. Lär dig om historiska toppbestigningar, avslöja myter och testa dina fördomar i ett interaktivt quiz. En inspirerande inblick i kvinnors roll i bergens historia!

Gletscher.Leben" – Livet på glaciären

Utforska glaciärens hemligheter på Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Möt glaciärflugan, jämför Pasterzeglaciärens isskikt med kända byggnader och se en 6 000 år gammal tall från isens rike. En interaktiv upplevelse om liv, natur och glaciärens historia!

Kontakt

Grossglockner Hochalpenstrasse

Rainerstraße 2

5021 Salzburg

Telefon: +43 662 873673-0

info@grossglockner.at
www.grossglockner.at
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