Grossglockner Hochalpenstrasse bjuder på panoramavyer, vandringsleder och unika naturupplevelser – en oförglömlig färd genom Alpernas storslagna landskap.

På 48 kilometer slingrar sig Grossglockner Hochalpenstrasse genom Alpernas storslagna landskap. Vägen, ett mästerverk inom vägbyggnad, bjuder på hisnande utsikter och startpunkter för unika naturupplevelser.

Med skarpa kurvor leder vägen in i Nationalparken Hohe Tauern, där majestätiska toppar, glaciärer och grönskande dalar bjuder in till upptäckter. Längs vägen finns utställningar, vandringsleder och charmiga alpstugor som förgyller resan.

Höjdpunkter som Edelweiss-Spitze (2 571 m) och Kaiser-Franz-Josefs-Höhe erbjuder panoramavyer över Grossglockner och Pasterzeglaciären. Här finns även besökscenter med spännande utställningar och dagliga guidade turer med nationalparksrangare.

Med sitt 90-årsjubileum 2025 är Grossglockner Hochalpenstrasse en av Alpernas mest ikoniska sevärdheter – en resa genom historia, natur och kultur som fascinerar både naturälskare och äventyrare.