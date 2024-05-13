Upplev österrikisk Lebensgefühl i sommar
Österrike är mer än en plats – det är en känsla
Introduction
I Österrike möts aktivitet och avkoppling på ett sätt som känns både nytt och bekant. Här finns en atmosfär som genomsyras av lätthet och livsglädje – från naturens frihet till det genuina i mötet med lokalbefolkningen.
Majestätiska berg, kristallklara sjöar och energifyllda platser är själva kärnan i Österrikes sommarupplevelser. Vandra genom grönskande dalar, svalka dig i en spegelblank sjö, eller cykla längs natursköna leder. Efter dagens aktiviteter väntar avkoppling med lokala delikatesser i en alpstuga eller en mysig vingård.
Den unika Lebensgefühl blir snabbt en del av din semester – känslan av att hitta balans mellan aktivitet och lugn, att koppla av och fylla på med energi. Det är denna känsla, tillsammans med Österrikes natursköna landskap och kulturella rikedom, som gör semestern oförglömlig och följer med hem.
Tre sommartips
Österrike är helt enkelt LebensgefühlÖsterrike är mer än Alper, Lederhosen och Kaiserschmarrn. Bortom de vältrampade stigarna väntar oväntade upplevelser – varför inte kliva utanför det välbekanta och upptäcka något nytt?
Boende utöver det vanligaNaturen kallar – men på dina villkor! Vakna upp till alptoppar i ett lyxigt glamping-tält, bo i en trädkoja eller campa vid en kristallklar sjö. Oavsett om du vill ha vildmark eller komfort – Österrike levererar.
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Vinkulturen
Den österrikiska själen upplevs bäst på en gemytlig vintaverna – med lokalt vin, robusta rätter, en avslappnad stämning och utsikten över de omgivande vingårdarna.