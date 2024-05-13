Upptäck SalzburgerLand – sommarens perfekta mix av natur, kultur och avkoppling.

I den österrikiska delstaten SalzburgerLand väntar en sommar fylld av kontraster – från kristallklara sjöar med behaglig badtemperatur till majestätiska berg och charmiga småstäder. Här samsas idylliska alplandskap med historiska städer rika på kultur, och längs vägen hittar du natursköna pärlor som mäktiga vattenfall, spektakulära isgrottor och imponerande slott.

Oavsett om du söker aktiva dagar i naturen, avkopplande stunder vid en bergssjö eller inspirerande kulturupplevelser, finns allt här. Vandra eller cykla genom det varierande landskapet, upptäck Centraleuropas största naturreservat eller njut av SalzburgerLands kulinariska höjdpunkter på en traditionell alpgård.

En sommarsemester i SalzburgerLand är lika mångsidig som regionen själv – här lever både värdar och gäster efter mottot: Det här är vad vi lever för.