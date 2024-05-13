Two female hikers with backpacks on a mountain summit at sunset with sea of clouds and Alpine panorama in the background.
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SalzburgerLand
Sommarsemester mellan sjöar och alpängar i SalzburgerLand

Upptäck SalzburgerLand – sommarens perfekta mix av natur, kultur och avkoppling.

I den österrikiska delstaten SalzburgerLand väntar en sommar fylld av kontraster – från kristallklara sjöar med behaglig badtemperatur till majestätiska berg och charmiga småstäder. Här samsas idylliska alplandskap med historiska städer rika på kultur, och längs vägen hittar du natursköna pärlor som mäktiga vattenfall, spektakulära isgrottor och imponerande slott.

Oavsett om du söker aktiva dagar i naturen, avkopplande stunder vid en bergssjö eller inspirerande kulturupplevelser, finns allt här. Vandra eller cykla genom det varierande landskapet, upptäck Centraleuropas största naturreservat eller njut av SalzburgerLands kulinariska höjdpunkter på en traditionell alpgård.

En sommarsemester i SalzburgerLand är lika mångsidig som regionen själv – här lever både värdar och gäster efter mottot: Det här är vad vi lever för.

SalzburgerLand
Tips! Saalbach-Hinterglemm

Aktiva höjdpunkter i SalzburgerLand

Ta ett dopp

På varma sommardagar finns inget mer uppfriskande än ett dopp i någon av SalzburgerLands 185 kristallklara sjöar och vattendrag.

Badsjöar i SalzburgerLand

Ett paradis för cykelentusiaster

Med cirka 7 000 km skyltade cykel- och mountainbikeleder, cykelparker och downhillvägar får både fritidscyklister och professionella cyklister valuta för pengarna.

Cykling i SalzburgerLand

Golf med utsikt på välskötta banor

Oavsett om det är i bergen, vid en sjö, i dalen eller på en kuperad fairway – SalzburgerLands cirka 30 golfbanor bjuder på spel med enastående utsikt.

Golf i SalzburgerLand

Kulinariska höjdpunkter i SalzburgerLand

Delstaten med de flesta alpängarna

Besök de blomstrande alpängarna och deras ofta certifierade bergsstugor, där kulinariska läckerheter, genuin charm och hög kvalitet väntar.

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Läcker mat på vägen

Sedan 2009 har Via Culinaria lett matälskare genom SalzburgerLand på tio unika smakrutter, med över 350 utvalda kulinariska stopp.

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Från ostsmörgås till gourmet

Det alpina köket i SalzburgerLand kombinerar tradition och innovation, hållbarhet och äkthet – allt för en smakupplevelse utöver det vanliga.

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SalzburgerLand – ett cykelparadis

Landskapet i SalzburgerLand är lika varierat som cyklingen själv – från alpina stigningar till platta dalgångar. Oavsett om du föredrar landsväg, grus, touring, freeride eller elcykel, finns här något för alla nivåer och preferenser.

Med ett imponerande nätverk på cirka 7 000 km är SalzburgerLand en av Europas främsta cykeldestinationer. Här finns välmarkerade leder, förstklassiga cykelparker och rutter för alla nivåer – från adrenalinfyllda downhillbanor till natursköna touringsträckor. Oavsett vilken cykel du väljer kan du lita på välunderhållna stigar och spektakulära vyer som gör varje tur minnesvärd. För den som föredrar att uppleva cyklingen från åskådarplats bjuder regionen även på spännande lopp, cykelfestivaler och klassiska landsvägstävlingar.

Allt om cykling i SalzburgerLand

De bästa cykellederna

SalzburgerLand är startpunkten för sju spektakulära cykelleder:

Tauern-cykelleden

Den populära Tauern-rutten bjuder på storslagna vyer, imponerande vattenfall och historiska sevärdheter. Med delvis ny vägvisning blir det nu ännu enklare att följa denna natursköna led genom SalzburgerLand.

Tauern-cykelrutten

Cykelleden Alpe Adria

Följ den spektakulära Alpe Adria-cykelvägen, där du trampar från de majestätiska Alperna hela vägen ner till Adriatiska havet. Denna gränsöverskridande rutt tar dig genom hisnande bergslandskap, pittoreska dalar och charmiga byar.

Cykelleden Alpe Adria

Cykelleden Mozart

Upptäck vackra landskap och historiska platser längs Mozart-Radweg, en cykelled inspirerad av den världsberömda kompositören. Routen tar dig genom Salzburg och vidare in i Bayern.

Cykelleden Mozart

Fler cykeläventyr i SalzburgerLand

Förutom de stora klassikerna finns det många fler rutter att utforska – från natursköna dalrundor till utmanande bergsleder.

Fler rutter - alla tips

Översikt över cykelleder

Här hittar du en komplett översikt över alla cykelvägar och rutter – från familjevänliga turer till utmanande bergsleder. Oavsett om du cyklar på landsväg, grus eller stig finns här något för alla nivåer och discipliner!

Översikt cykelleder
Frihet bortom vägarna

Gravelcykling i SalzburgerLand

SalzburgerLand är ett paradis för gravelcyklister, med ett nätverk av grusvägar, lugna landsvägar och utmanande terräng. De moderna gravelcyklarna, anpassade för både asfalt och offroad, gör det möjligt att upptäcka regionens varierade landskap på ett nytt sätt.

I maj 2024 lanserades Graveltour SalzburgerLand, som bjuder på två rutter: en "lätt" version på 460 km med 6 700 höjdmeter och en "svår" på 650 km med 12 700 höjdmeter. Båda leder genom sju unika gravelregioner, från Zell am See-Kaprun till Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn och vidare.

Flexibilitet är nyckeln – du kan kombinera etapper och utforska regionens imponerande 7 000 km av cykelrutter. Med enkel tillgång via tåg och flera startpunkter blir graveläventyret både smidigt och hållbart.

Den "lätta" och "svåra" turenDe vackraste rutterna
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn i SalzburgerLand Letar du efter det bästa cykeläventyret? Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn i SalzburgerLand är en av Österrikes absolut främsta cykeldestinationer, med allt från flowiga stigar och världsklassiga
Österrikes största cykelregion

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn och dess omgivningar erbjuder Österrikes största och mest varierade cykelregion – ett paradis för alla, oavsett nivå eller disciplin.

Med över 105 km av linjer och stigar, nio liftar till sju bergstoppar och tre stora träningsområden för barn och nybörjare, finns här möjligheter för alla cyklister. Regionen omfattar Saalbach Hinterglemm, Epic Bikepark Leogang och Bike Area Fieberbrunn, vilket skapar en unik cykelterräng fylld av utmaningar och upplevelser.

Nybörjare kan starta i välanpassade träningsområden som Learn to Ride Park i Saalbach eller den imponerande 30 000 m² stora "Riders lekplatsen i Leogang. För de mer erfarna finns tekniska utmaningar som världscupens downhillbana Speedster eller den ikoniska X-linjen i Saalbach.

Oavsett om du vill finslipa tekniken, testa branta downhillspår eller njuta av flowiga stigar i ett spektakulärt alpint landskap, är Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn med omnejd ett cykeläventyr du inte vill missa.

Utmaningen
Från grusvägar & E-MTB till downhill

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn och dess omgivningar är inte bara ett paradis för mountainbike och downhill – här trivs även gravel- och E-MTB-cyklister. De många grusvägarna och stigarna gör det enkelt att utforska bergen bortom asfalten, medan E-MTB-åkare kan njuta av långa turer med storslagna alpina vyer och gott om laddningsstationer längs vägen.

För att göra cykelupplevelsen komplett erbjuder regionen en genomtänkt service för cyklister. Här finns cykeluthyrning, guidade turer, cykelskolor och boenden med cykelvänlig gästfrihet. Oavsett om du söker fartfyllda nedfarter, natursköna långrundor eller teknisk träning, är Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn och Österrikes största cykelregion den perfekta platsen att utforska på två hjul.

Allt om cykling i Saalbach

Cykelevenemang i Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn

Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn är värd för en rad spektakulära cykelevenemang året runt – från adrenalinfyllda downhilltävlingar till stora gravel- och E-MTB-event. Här finns något för alla!

WHOOP UCI Mountain Bike World Series

2025-06-05 – 2025-06-08
Epic Bikepark Leogang

Från 5 till 8 juni 2025 återvänder WHOOP UCI Mountain Bike World Series till Saalfelden Leogang med fyra discipliner.

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Glemmride cykelfestival

2025-07-09 – 2025-07-13
Saalbach Hinterglemm

För nionde gången bjuder Saalbach Hinterglemm in till ett festligt cykelevent. Cykelparadiset kommer än en gång att vara platsen för GlemmRide Bike Festival.

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25. Världsspelen i mountainbike

2025-09-04 – 2025-09-07
Saalbach Hinterglemm

Även i år kommer cyklisterna att tävla om titeln World Games Champion i fyra olika maratondistanser.

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Cykelfestivalen Saalfelden Leogang

2025-09-12 – 2025-09-14
Saalfelden Leogang

Besökarna kan testa säsongens nya cyklar och tillbehör och delta i ett varierat program med workshops och turer med stjärnorna på scenen. Det är gratis inträde!

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Kontakta SalzburgerLand

SalzburgerLand Tourismus GmbH

Wiener Bundesstrasse 23

5300 Hallwang

Telefon: +43 662 6688 0

info@salzburgerland.com
Läs mer om SalzburgerLand

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