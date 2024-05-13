SalzburgerLand
Sommarsemester mellan sjöar och alpängar i SalzburgerLand
Introduction
I den österrikiska delstaten SalzburgerLand väntar en sommar fylld av kontraster – från kristallklara sjöar med behaglig badtemperatur till majestätiska berg och charmiga småstäder. Här samsas idylliska alplandskap med historiska städer rika på kultur, och längs vägen hittar du natursköna pärlor som mäktiga vattenfall, spektakulära isgrottor och imponerande slott.
Oavsett om du söker aktiva dagar i naturen, avkopplande stunder vid en bergssjö eller inspirerande kulturupplevelser, finns allt här. Vandra eller cykla genom det varierande landskapet, upptäck Centraleuropas största naturreservat eller njut av SalzburgerLands kulinariska höjdpunkter på en traditionell alpgård.
En sommarsemester i SalzburgerLand är lika mångsidig som regionen själv – här lever både värdar och gäster efter mottot: Det här är vad vi lever för.
Aktiva höjdpunkter i SalzburgerLand
Ta ett dopp
På varma sommardagar finns inget mer uppfriskande än ett dopp i någon av SalzburgerLands 185 kristallklara sjöar och vattendrag.
Ett paradis för cykelentusiaster
Med cirka 7 000 km skyltade cykel- och mountainbikeleder, cykelparker och downhillvägar får både fritidscyklister och professionella cyklister valuta för pengarna.
Kulinariska höjdpunkter i SalzburgerLand
Delstaten med de flesta alpängarna
Besök de blomstrande alpängarna och deras ofta certifierade bergsstugor, där kulinariska läckerheter, genuin charm och hög kvalitet väntar.
Läcker mat på vägen
Sedan 2009 har Via Culinaria lett matälskare genom SalzburgerLand på tio unika smakrutter, med över 350 utvalda kulinariska stopp.
SalzburgerLand – ett cykelparadis
Landskapet i SalzburgerLand är lika varierat som cyklingen själv – från alpina stigningar till platta dalgångar. Oavsett om du föredrar landsväg, grus, touring, freeride eller elcykel, finns här något för alla nivåer och preferenser.
Med ett imponerande nätverk på cirka 7 000 km är SalzburgerLand en av Europas främsta cykeldestinationer. Här finns välmarkerade leder, förstklassiga cykelparker och rutter för alla nivåer – från adrenalinfyllda downhillbanor till natursköna touringsträckor. Oavsett vilken cykel du väljer kan du lita på välunderhållna stigar och spektakulära vyer som gör varje tur minnesvärd. För den som föredrar att uppleva cyklingen från åskådarplats bjuder regionen även på spännande lopp, cykelfestivaler och klassiska landsvägstävlingar.
De bästa cykelledernaSalzburgerLand är startpunkten för sju spektakulära cykelleder:
Tauern-cykelleden
Den populära Tauern-rutten bjuder på storslagna vyer, imponerande vattenfall och historiska sevärdheter. Med delvis ny vägvisning blir det nu ännu enklare att följa denna natursköna led genom SalzburgerLand.
Cykelleden Alpe Adria
Följ den spektakulära Alpe Adria-cykelvägen, där du trampar från de majestätiska Alperna hela vägen ner till Adriatiska havet. Denna gränsöverskridande rutt tar dig genom hisnande bergslandskap, pittoreska dalar och charmiga byar.
Cykelleden Mozart
Upptäck vackra landskap och historiska platser längs Mozart-Radweg, en cykelled inspirerad av den världsberömda kompositören. Routen tar dig genom Salzburg och vidare in i Bayern.
Fler cykeläventyr i SalzburgerLand
Förutom de stora klassikerna finns det många fler rutter att utforska – från natursköna dalrundor till utmanande bergsleder.
Översikt över cykelleder
Här hittar du en komplett översikt över alla cykelvägar och rutter – från familjevänliga turer till utmanande bergsleder. Oavsett om du cyklar på landsväg, grus eller stig finns här något för alla nivåer och discipliner!
Gravelcykling i SalzburgerLand
SalzburgerLand är ett paradis för gravelcyklister, med ett nätverk av grusvägar, lugna landsvägar och utmanande terräng. De moderna gravelcyklarna, anpassade för både asfalt och offroad, gör det möjligt att upptäcka regionens varierade landskap på ett nytt sätt.
I maj 2024 lanserades Graveltour SalzburgerLand, som bjuder på två rutter: en "lätt" version på 460 km med 6 700 höjdmeter och en "svår" på 650 km med 12 700 höjdmeter. Båda leder genom sju unika gravelregioner, från Zell am See-Kaprun till Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn och vidare.
Flexibilitet är nyckeln – du kan kombinera etapper och utforska regionens imponerande 7 000 km av cykelrutter. Med enkel tillgång via tåg och flera startpunkter blir graveläventyret både smidigt och hållbart.
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn och dess omgivningar erbjuder Österrikes största och mest varierade cykelregion – ett paradis för alla, oavsett nivå eller disciplin.
Med över 105 km av linjer och stigar, nio liftar till sju bergstoppar och tre stora träningsområden för barn och nybörjare, finns här möjligheter för alla cyklister. Regionen omfattar Saalbach Hinterglemm, Epic Bikepark Leogang och Bike Area Fieberbrunn, vilket skapar en unik cykelterräng fylld av utmaningar och upplevelser.
Nybörjare kan starta i välanpassade träningsområden som Learn to Ride Park i Saalbach eller den imponerande 30 000 m² stora "Riders lekplatsen i Leogang. För de mer erfarna finns tekniska utmaningar som världscupens downhillbana Speedster eller den ikoniska X-linjen i Saalbach.
Oavsett om du vill finslipa tekniken, testa branta downhillspår eller njuta av flowiga stigar i ett spektakulärt alpint landskap, är Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn med omnejd ett cykeläventyr du inte vill missa.
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn och dess omgivningar är inte bara ett paradis för mountainbike och downhill – här trivs även gravel- och E-MTB-cyklister. De många grusvägarna och stigarna gör det enkelt att utforska bergen bortom asfalten, medan E-MTB-åkare kan njuta av långa turer med storslagna alpina vyer och gott om laddningsstationer längs vägen.
För att göra cykelupplevelsen komplett erbjuder regionen en genomtänkt service för cyklister. Här finns cykeluthyrning, guidade turer, cykelskolor och boenden med cykelvänlig gästfrihet. Oavsett om du söker fartfyllda nedfarter, natursköna långrundor eller teknisk träning, är Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn och Österrikes största cykelregion den perfekta platsen att utforska på två hjul.
Cykelevenemang i Saalbach Hinterglemm Leogang FieberbrunnSaalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn är värd för en rad spektakulära cykelevenemang året runt – från adrenalinfyllda downhilltävlingar till stora gravel- och E-MTB-event. Här finns något för alla!
WHOOP UCI Mountain Bike World Series
Från 5 till 8 juni 2025 återvänder WHOOP UCI Mountain Bike World Series till Saalfelden Leogang med fyra discipliner.
Glemmride cykelfestival
För nionde gången bjuder Saalbach Hinterglemm in till ett festligt cykelevent. Cykelparadiset kommer än en gång att vara platsen för GlemmRide Bike Festival.
25. Världsspelen i mountainbike
Även i år kommer cyklisterna att tävla om titeln World Games Champion i fyra olika maratondistanser.
SalzburgerLand Tourismus GmbH
Wiener Bundesstrasse 23
5300 Hallwang
Telefon: +43 662 6688 0