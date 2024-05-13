Vorarlberg
Österrikes västligaste delstat
Introduction
Vorarlberg består av sex unika semesterregioner: Lech Zürs am Arlberg, den alpina staden Bludenz med dalarna Brandnertal, Klostertal och biosfärområdet Großes Walsertal, samt Bodensee-Vorarlberg-regionen med städerna Feldkirch, Hohenems, Dornbirn och Bregenz. Här finns också Montafon, Bregenzerwald och Kleinwalsertal.
Mellan Bodensjön och Arlberg hittar du en livsstil präglad av uppfriskande lätthet, eller helt enkelt det vi kallar lebensgefühl. Kombinationen av storslagen natur, sofistikerad kultur och imponerande arkitektur gör regionen inspirerande. Ett välutbyggt kollektivtrafiknät gör det enkelt att upptäcka allt som Vorarlberg har att erbjuda. Dessutom möter du värdar som sätter kvalitet och regionala smaker i fokus.
Utforska mer på denna sida om varför din nästa semester bör gå till denna fantastiska del av Österrike.
Introduction
Bodensjön glittrar i sommarens blå nyanser medan Vorarlbergs huvudstad, Bregenz, sjuder av aktivitet. Under juli och augusti lockar Bregenzfestivalen gäster från hela världen med sina spektakulära operaföreställningar på den ikoniska sjöscenen. Musiken fortsätter att spela en central roll året runt på olika platser i regionen.
För den som är nyfiken på arkitektur och byggnadskultur finns mycket att upptäcka. Vorarlberg är en föregångare inom modern byggnation och innovativt hantverk. Museer och utställningar erbjuder ytterligare insikter i områdets kreativa anda.
Att ta sig runt i denna lilla delstat är enkelt tack vare det väl utbyggda kollektivtrafiknätet. Vorarlberg bjuder in till en sommar fylld av inspiration, upplevelser och lättillgängliga äventyr.
Höjdpunkter i Vorarlberg
Operastorslagenhet vid sjön
Den ikoniska sjöscenen vid Bregenzer Festspiele är världsberömd för sina spektakulära produktioner. I sommar återvänder Carl Maria von Webers *Der Freischütz* till scenen
Byggnadskultur: nytt och gammalt kombineras
Vorarlberg har länge varit en föregångare inom modern arkitektur, där trä är det självklara valet för både konstruktion och design.
De bästa bergsupplevelserna i Vorarlberg
Introduction
Vorarlberg bjuder på en fantastisk kombination av Bodensjöns lugn, majestätiska berg som når upp till 3 000 meter, lummiga skogar och idylliska dalar. Denna variationsrika natur är en inspiration för aktiva äventyr som vandring, cykling, mountainbike och skidåkning i världskända skidorter.
Regionens bördiga jord och engagerade bönder är grunden för ett rikt kulinariskt utbud. Lokala kockar på värdshus och restauranger förädlar råvarorna med skicklighet och passion. Missa inte klassikern Kässpätzle, tillagad med Vorarlbergs smakrika bergs- och alpinostar. För den som söker något lättare bjuder regionens kök på kreativa rätter baserade på grönsaker, kött och fisk från trakten.
Mer att göra i VorarlbergVorarlberg är en delstat full av överraskningar. Här får du lite inspiration till vad du kan uppleva under ditt besök.
Introduction
Kulturälskare har mycket att upptäcka i Vorarlberg. Förutom den världsberömda Bregenzer Festspiele finns festivaler som Schubertiade, popkulturfestivalen Poolbar, Montafon Resonanzen och Lech Classic. Kunsthaus Bregenz imponerar med samtida konst i ständigt nya utställningar, medan Vorarlberg Museum i Bregenz och Jewish Museum i Hohenems belyser aktuella frågor. I Hittisau, Bregenzwald, hittar du Österrikes enda kvinnomuseum, och Werkraum Haus i Andelsbuch erbjuder en fascinerande inblick i innovativt hantverk. För en interaktiv naturupplevelse finns inatura i Dornbirn.
Flera av dessa kulturplatser är arkitektoniska mästerverk. Vorarlberg är en föregångare inom modern byggnation, där trä ofta används för att skapa både funktionella och inbjudande miljöer – något som märks på många hotell, semesterbostäder och restauranger. Om du vill utforska regionens arkitektur närmare finns färdiga ArchitekTour-rutter att följa, där du kan beundra den innovativa användningen av trä och andra material.
Recept med ost från Vorarlberg
Vorarlbergs mest populära specialitet är ost, särskilt den kryddiga Alp och Bergkäse, en hård bergsost. Den produceras i många små mejerier, delvis på högalpina gårdar på sommaren. Andra delikatesser är emmentaler och mjuk gräddost gjord på ko-, get- och fårmjölk. Och så finns det naturligtvis de krämiga camemberterna. Sura Kees, en milt aromatisk ost med låg fetthalt, är särskilt typisk för Montafon-regionen.
Vandra med hjälp av linbanan
Vill du njuta av de bästa vandringslederna utan att gå hela vägen upp? Då är linbanan en perfekt lösning. Du kan enkelt ta gondolen upp och vandra ner, eller göra det omvänt – valet är ditt. Det är ett utmärkt sätt att förbättra din kondition på ett skonsamt sätt.
På toppen väntar inte bara fantastisk utsikt utan också möjligheten att ta en paus i en av de mysiga bergsstugorna och njuta av en välförtjänt klassisk förfriskning.
Introduction
Vorarlberg är Österrikes västligaste och till ytan minsta förbundsstat. Här är avstånden korta – det är bara 100 kilometer från Bodensjön i norr till glaciärerna i söder.
Att ta sig runt är enkelt och bekvämt. Under sommaren ingår resor med kollektivtrafik i många regionala Inclusive Cards. Dessutom finns ett välutbyggt nätverk av cykelvägar som gör det möjligt att nå många platser med cykel eller elcykel. För den som gillar att vandra finns ett stort urval av leder och temavägar, och på flera platser tar bergbanor dig till höjder med storslagna vyer.
På vintern är liftkorten också giltiga för resor med de allmänna bussarna, vilket gör det smidigt att kombinera skidåkning med hållbara transportalternativ. Vorarlberg erbjuder en naturnära och enkel semesterupplevelse året runt.
Vorarlberg Tourismus
Poststraße 11
6850 Dornbirn
Telefon: +43 5572 377033-0