Upplev Bodensjöns solnedgångar, modern arkitektur, festivaler och regionala smaker – allt som gör Vorarlberg unikt.

Vorarlberg består av sex unika semesterregioner: Lech Zürs am Arlberg, den alpina staden Bludenz med dalarna Brandnertal, Klostertal och biosfärområdet Großes Walsertal, samt Bodensee-Vorarlberg-regionen med städerna Feldkirch, Hohenems, Dornbirn och Bregenz. Här finns också Montafon, Bregenzerwald och Kleinwalsertal.

Mellan Bodensjön och Arlberg hittar du en livsstil präglad av uppfriskande lätthet, eller helt enkelt det vi kallar lebensgefühl. Kombinationen av storslagen natur, sofistikerad kultur och imponerande arkitektur gör regionen inspirerande. Ett välutbyggt kollektivtrafiknät gör det enkelt att upptäcka allt som Vorarlberg har att erbjuda. Dessutom möter du värdar som sätter kvalitet och regionala smaker i fokus.

Utforska mer på denna sida om varför din nästa semester bör gå till denna fantastiska del av Österrike.