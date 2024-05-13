A freerider in a blue jacket on a steep deep-snow slope in the Lech-Zürs region, with snow-covered rocky peaks in the background.
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Arlberg
Tradition, stil och världsklass

Alpin charm och internationell elegans – Arlberg bjuder på snösäker skidåkning, historisk atmosfär och exklusiv njutning i Österrikes största skidområde.

Snö i mängder, variationsrika pister, avkopplande spa och kulinariska upplevelser – Arlberg, ofta kallad den alpina skidåkningens vagga, bjuder på allt du kan önska dig för en komplett vintersemester. Här väntar St. Antons legendariska nedfarter, St. Christophs historiska atmosfär, den hemtrevliga känslan i Stuben, Zürs internationella flärd och Lechs prisbelönta restauranger.

I Arlberg-regionen hittar du en plats som passar just dig – oavsett om du söker adrenalinkickar eller avkoppling. Här omfamnar du snart det typiskt österrikiska Lebensgefühl.

Med sin rikliga snömängd och 300 kilometer sammanhängande skidåkning är Arlberg inte bara Österrikes största skidområde – utan även ett av världens fem största. Skidåkning har varit en självklar del av livet här i över ett sekel, vilket märks i varje lift, alpstuga och backe.

Sätt på dig skidorna, glid nerför snöklädda sluttningar och pausa för en Kaiserschmarrn i solen – det här är Arlberg på riktigt.

Arlberg i siffror
Högsta bergValluga 2811 m
Skidbackar>300 km
Längdspår70 km
Vintervandringsleder110 km
Skidskolor37 i St Anton, 17 i Lech Zürs, 1 i Stuben
Liftar85
Resa hit
Boende
Events
Liftkort
Skidsystem karta
Skidliftar
En av världens mest kända skidregioner

Varför välja Arlberg?

  • Fem byar -St. Anton, St. Christoph, Stuben, Zürs and Lech, var och en med sin egen unika charm.

  • Med tillgång till över 300 km pister och 87 liftar på ett och samma liftkort – välkommen till Österrikes största sammanhängande skidområde!

  • Mer än 200 km offpist-skidåkning i djup pudersnö, en utmaning även för proffsen.

    Över 30 restauranger som belönats av Gault Millau, många med lika kända vinkällare.

  • Mysiga boenden som imponerar med enastående gästfrihet och lokal design.

    Internationell atmosfär – umgås med vinteridrottare och kändisar både på och utanför pisterna.

  • Alla byar är lättillgängliga med kollektivtrafik och skidbussarna är gratis – inget behov av bil!

    Hållbara skidsemestrar: Lech har varit koldioxidneutralt sedan 2019, och St. Anton använder 100 % grön el.

Läs mer om regionen

Aktiviteter i pisten

Valluga utsiktsplattform

Njut av enastående panoramautsikt över fem länder: Österrike, Tyskland, Schweiz, Italien och Liechtenstein.

Den Vita Ringen

Den Vita Ringen är en halvdagsutmaning med cirka 22 km skidspår och 5 000 höjdmeter i upp- och nedförsbackar.

Upptäck Mohnenfluh

Välj mellan avslappnade eller utmanande pister på Mohnenfluh-berget, alla med start vid Steinmähder-bergets station.

Run of Fame

Tillägnad skidpionjärer, sportprofiler och filmstjärnor tar denna 85 kilometer långa runda dig med genom hela Arlberg-regionens storslagna skidvärld.

Aktiviteter utanför pisten

Yoga im arl.flow

Landa mellan åken. Arl.flow Yoga kombinerar rörelse, andning och alpenergi.

Skyspace-Lech

Ta en soluppgångs- eller solnedgångstur genom James Turrells spektakulära atmosfäriska installationer (turer finns på engelska).

Wellness & Spa

Arlberg WellCom – simma, träna och slappna av mitt i St. Anton. Perfekt för både aktiva dagar och lugna pauser.

Vintervanding i Zugdalen

En avkopplande promenad från Zug till dammen, längs längdskidsspåret och tillbaka medsols till Zuger Kirchle (kyrkan).

Trampolinpark

arl.park – trampolinäventyr för alla åldrar med hopp, fall och full fart i St. Anton.

Smakupplevelser

Arlberg bjuder på kulinariska höjdpunkter i världsklass – med över 30 Gault Millau-belönade restauranger och genuina alpstugor där tradition möter smakrik njutning. Här blir varje måltid en upplevelse.

Vi tipsar!

Rote Wand Chef's Table i Lech

En exklusiv fine dining-upplevelse i flera akter – mitt i de vackra Alperna. För dig som vill se, smaka och uppleva gastronomi på högsta nivå.

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Verwallstube i St Anton

Ett av Europas högst belägna gourmetrestauranger. Njut av utsökt mat, fantastisk utsikt och stämningsfull atmosfär mitt i skidområdet.

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Alphyttor & utsiktsplatser du inte får missa

Alphyttor

  • Der Wolf

    Serverar tyrolska delikatesser samt internationella publikfavoriter som hamburgare och curryrätter.

  • Rud-Alpe

    En höskulle som förvandlats till skidstuga och som är populär för sina pann- och grillrätter.

  • Sennhütte

    Njut av traditionella lokala rätter på XXL-solterrassen.

  • Arlberg Thaja

    Läcker mat och fina viner i en mysig tyrolsk atmosfär.

Utsiktsplatser

Evenemang

St. Anton Ski Open

2025-12-05 – 2025-12-07
St. Anton

Säsongsstart med livekonserter, testskidåkning och riktig alpenergi.

Tanzcafé Arlberg Music Festival

2026-04-01 – 2026-04-15
St. Anton, Lech, Zürs, Stuben

Musiker från alla genrer uppträder på bergsscener runtom i skidorten – après-ski med stil!

Longboard Classic

2026-04-11
Stuben

Snowboardtävlingar för alla åldrar och nivåer, följt av prisutdelning och efterfest.

Der Weiße Ring

2026-01-17
Lech Zürs

Det legendariska skidloppet i Lech Zürs lockar 1000 åkare och stor publik varje år.

Resa hit

Flyg

Närmaste flygplatser är

  • Innsbruck (120 km),

  • Friedrichshafen, Tyskland (130 km)

  • Zürich, Schweiz (200 km)

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Tåg/buss

Snälltåget:
Direkttåg från Sverige till Innsbruck – inklusive busstransfer till St. Anton am Arlberg.

Från Zürich:
Tåg till St. Anton (2 h 45 min)
Buss/taxi till St. Christoph (15 min) eller Lech/Zürs (30 min)

Från Innsbruck:
Tåg till St. Anton (1 h 7 min)
Buss/taxi till St. Christoph (15 min), Lech/Zürs (30 min)
Alternativt tåg till Langen (1 h 15 min)

Snälltåget
Tåg från Zürich & Innsbruck

Taxi & shuttle

Följande taxibolag och shuttlebussar tar dig snabbt till din destination:

  • Arlberg Express (Zürich Airport till Arlberg shuttle service)

  • Taxi Stuben am Arlberg, Taxi Lech Zürs am Arlberg och taxi St. Anton am Arlberg

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Kontakt

Arlberg

Dorfstraße 8 8

6580 St. Anton

Telefon: +43 544622690

info@stantonamarlberg.com
https://www.arlberg.net/en

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