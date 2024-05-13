Arlberg
Tradition, stil och världsklass
Introduction
Snö i mängder, variationsrika pister, avkopplande spa och kulinariska upplevelser – Arlberg, ofta kallad den alpina skidåkningens vagga, bjuder på allt du kan önska dig för en komplett vintersemester. Här väntar St. Antons legendariska nedfarter, St. Christophs historiska atmosfär, den hemtrevliga känslan i Stuben, Zürs internationella flärd och Lechs prisbelönta restauranger.
I Arlberg-regionen hittar du en plats som passar just dig – oavsett om du söker adrenalinkickar eller avkoppling. Här omfamnar du snart det typiskt österrikiska Lebensgefühl.
Med sin rikliga snömängd och 300 kilometer sammanhängande skidåkning är Arlberg inte bara Österrikes största skidområde – utan även ett av världens fem största. Skidåkning har varit en självklar del av livet här i över ett sekel, vilket märks i varje lift, alpstuga och backe.
Sätt på dig skidorna, glid nerför snöklädda sluttningar och pausa för en Kaiserschmarrn i solen – det här är Arlberg på riktigt.
Varför välja Arlberg?
Fem byar -St. Anton, St. Christoph, Stuben, Zürs and Lech, var och en med sin egen unika charm.
Med tillgång till över 300 km pister och 87 liftar på ett och samma liftkort – välkommen till Österrikes största sammanhängande skidområde!
Mer än 200 km offpist-skidåkning i djup pudersnö, en utmaning även för proffsen.
Över 30 restauranger som belönats av Gault Millau, många med lika kända vinkällare.
Mysiga boenden som imponerar med enastående gästfrihet och lokal design.
Internationell atmosfär – umgås med vinteridrottare och kändisar både på och utanför pisterna.
Alla byar är lättillgängliga med kollektivtrafik och skidbussarna är gratis – inget behov av bil!
Hållbara skidsemestrar: Lech har varit koldioxidneutralt sedan 2019, och St. Anton använder 100 % grön el.
Aktiviteter i pisten
Valluga utsiktsplattform
Njut av enastående panoramautsikt över fem länder: Österrike, Tyskland, Schweiz, Italien och Liechtenstein.
Den Vita Ringen
Den Vita Ringen är en halvdagsutmaning med cirka 22 km skidspår och 5 000 höjdmeter i upp- och nedförsbackar.
Upptäck Mohnenfluh
Välj mellan avslappnade eller utmanande pister på Mohnenfluh-berget, alla med start vid Steinmähder-bergets station.
Aktiviteter utanför pisten
Skyspace-Lech
Ta en soluppgångs- eller solnedgångstur genom James Turrells spektakulära atmosfäriska installationer (turer finns på engelska).
Wellness & Spa
Arlberg WellCom – simma, träna och slappna av mitt i St. Anton. Perfekt för både aktiva dagar och lugna pauser.
Vintervanding i Zugdalen
En avkopplande promenad från Zug till dammen, längs längdskidsspåret och tillbaka medsols till Zuger Kirchle (kyrkan).
SmakupplevelserArlberg bjuder på kulinariska höjdpunkter i världsklass – med över 30 Gault Millau-belönade restauranger och genuina alpstugor där tradition möter smakrik njutning. Här blir varje måltid en upplevelse.
Vi tipsar!
Rote Wand Chef's Table i Lech
En exklusiv fine dining-upplevelse i flera akter – mitt i de vackra Alperna. För dig som vill se, smaka och uppleva gastronomi på högsta nivå.
Alphyttor & utsiktsplatser du inte får missa
Alphyttor
Serverar tyrolska delikatesser samt internationella publikfavoriter som hamburgare och curryrätter.
En höskulle som förvandlats till skidstuga och som är populär för sina pann- och grillrätter.
Njut av traditionella lokala rätter på XXL-solterrassen.
Läcker mat och fina viner i en mysig tyrolsk atmosfär.
Utsiktsplatser
Spektakulär utsikt över bergen Trittkopf, Galzig och Wirt.
Panoramarestaurang med 360 graders utsikt över Lech Zürs och de omgivande bergen.
Rendl Mountain Station & Beach Bar
Njut av vykortsvackra vyer över St. Anton am Arlberg och bergslandskapen.
Alphyttor
Serverar tyrolska delikatesser samt internationella publikfavoriter som hamburgare och curryrätter.
En höskulle som förvandlats till skidstuga och som är populär för sina pann- och grillrätter.
Njut av traditionella lokala rätter på XXL-solterrassen.
Läcker mat och fina viner i en mysig tyrolsk atmosfär.
Utsiktsplatser
Spektakulär utsikt över bergen Trittkopf, Galzig och Wirt.
Panoramarestaurang med 360 graders utsikt över Lech Zürs och de omgivande bergen.
Rendl Mountain Station & Beach Bar
Njut av vykortsvackra vyer över St. Anton am Arlberg och bergslandskapen.
Evenemang
St. Anton Ski Open
Säsongsstart med livekonserter, testskidåkning och riktig alpenergi.
Tanzcafé Arlberg Music Festival
Musiker från alla genrer uppträder på bergsscener runtom i skidorten – après-ski med stil!
Longboard Classic
Snowboardtävlingar för alla åldrar och nivåer, följt av prisutdelning och efterfest.
Resa hit
Flyg
Närmaste flygplatser är
Innsbruck (120 km),
Friedrichshafen, Tyskland (130 km)
Zürich, Schweiz (200 km)
Tåg/buss
Snälltåget:
Direkttåg från Sverige till Innsbruck – inklusive busstransfer till St. Anton am Arlberg.
Från Zürich:
Tåg till St. Anton (2 h 45 min)
Buss/taxi till St. Christoph (15 min) eller Lech/Zürs (30 min)
Från Innsbruck:
Tåg till St. Anton (1 h 7 min)
Buss/taxi till St. Christoph (15 min), Lech/Zürs (30 min)
Alternativt tåg till Langen (1 h 15 min)
Taxi & shuttle
Följande taxibolag och shuttlebussar tar dig snabbt till din destination:
Arlberg Express (Zürich Airport till Arlberg shuttle service)
Taxi Stuben am Arlberg, Taxi Lech Zürs am Arlberg och taxi St. Anton am Arlberg
Flyg
Närmaste flygplatser är
Innsbruck (120 km),
Friedrichshafen, Tyskland (130 km)
Zürich, Schweiz (200 km)
Tåg/buss
Snälltåget:
Direkttåg från Sverige till Innsbruck – inklusive busstransfer till St. Anton am Arlberg.
Från Zürich:
Tåg till St. Anton (2 h 45 min)
Buss/taxi till St. Christoph (15 min) eller Lech/Zürs (30 min)
Från Innsbruck:
Tåg till St. Anton (1 h 7 min)
Buss/taxi till St. Christoph (15 min), Lech/Zürs (30 min)
Alternativt tåg till Langen (1 h 15 min)
Taxi & shuttle
Följande taxibolag och shuttlebussar tar dig snabbt till din destination:
Arlberg Express (Zürich Airport till Arlberg shuttle service)
Taxi Stuben am Arlberg, Taxi Lech Zürs am Arlberg och taxi St. Anton am Arlberg
Arlberg
Dorfstraße 8 8
6580 St. Anton
Telefon: +43 544622690