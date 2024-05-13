Alpin charm och internationell elegans – Arlberg bjuder på snösäker skidåkning, historisk atmosfär och exklusiv njutning i Österrikes största skidområde.

Snö i mängder, variationsrika pister, avkopplande spa och kulinariska upplevelser – Arlberg, ofta kallad den alpina skidåkningens vagga, bjuder på allt du kan önska dig för en komplett vintersemester. Här väntar St. Antons legendariska nedfarter, St. Christophs historiska atmosfär, den hemtrevliga känslan i Stuben, Zürs internationella flärd och Lechs prisbelönta restauranger.

I Arlberg-regionen hittar du en plats som passar just dig – oavsett om du söker adrenalinkickar eller avkoppling. Här omfamnar du snart det typiskt österrikiska Lebensgefühl.

Med sin rikliga snömängd och 300 kilometer sammanhängande skidåkning är Arlberg inte bara Österrikes största skidområde – utan även ett av världens fem största. Skidåkning har varit en självklar del av livet här i över ett sekel, vilket märks i varje lift, alpstuga och backe.

Sätt på dig skidorna, glid nerför snöklädda sluttningar och pausa för en Kaiserschmarrn i solen – det här är Arlberg på riktigt.