Vinter i Gastein

Vinterdestinationen Gastein

Gastein är det högst belägna skidområdet i Ski amadé och bjuder på fyra varierade områden med breda pister, utmanande freeride-möjligheter och familjevänliga nedfarter. Totalt väntar 200 kilometer pist, förbundna med 42 moderna liftar som smidigt tar dig upp bland topparna – och rakt in i det alpina äventyret.

Vid dalens början ligger Dorfgastein-Großarl – ett idealiskt val för barnfamiljer med 70 kilometer välpreparerade pister och moderna liftsystem. Längre in i dalen binds Bad Hofgastein och Bad Gastein samman av det mångsidiga området Schlossalm–Angertal–Stubnerkogel, som erbjuder något för alla skidnivåer. Graukogel imponerar med 100 % natursnö och vindskyddade skogsnedfarter, medan Sportgastein – på hela 2 650 meters höjd – lockar med snösäkra freeridebackar långt in på våren.

För barnen väntar Gasti-Schneepark, fartfyllda funslopes och fantasifulla snöparker. Freestylers hittar över 30 utmanande element i Stubnerkogels snowpark. Den som söker lugnet kan i stället ge sig ut på topptur längs markerade rutter i samtliga områden – eller njuta av 45 kilometer längdspår genom natursköna landskap.

Och när skiddagen är över finns mer att upptäcka: prova isklättring, susa nedför kälkbackar, snöra på skridskorna eller åk med häst och släde genom det vintervita landskapet.

Gastein kombinerar högklassig skidåkning, alpina äventyr och vinternjutning för hela familjen – i en av Alpernas mest mångsidiga och stämningsfulla dalar.