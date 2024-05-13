Vinter i Gastein
Upplev unik atmosfär och vintersportmagi
Introduction
Med sina naturliga varma källor och deras läkande kraft lockar Gastein alla som söker vila, ny energi och avkoppling bortom vardagens tempo. Här väntar upplevelser som stärker både kropp och själ – året runt. Oavsett om du åker skidor på vintern eller vandrar i sommarens grönska, möts du av en natur som inspirerar och ger ny vitalitet.
Gastein sticker ut med sin unika kombination av kurortsliv och alpäventyr. Inom åtta kilometer ryms två spa-anläggningar och ett variationsrikt skid- och vandringsområde – med Gamskarkogel, ett av Europas högst belägna gräsberg, som majestätisk kuliss. Resultatet? En vistelse med extra allt: aktivitet, stillhet och minnesvärda ögonblick mitt i ett storslaget landskap.
Tre sätt att må riktigt bra i Gastein
Naturlig återhämtning
Naturens läkande kraft upplevs året om i Gastein. 17 varma källor förser dalens två termalbad med mineralrikt, hälsosamt vatten.
Kombinationen av berg och spa
Alpernas mäktiga toppar bjuder in till oförglömliga vandringar, medan varma källor djupt i berget fyller dig med ny energi.
Introduction
Gastein är det högst belägna skidområdet i Ski amadé och bjuder på fyra varierade områden med breda pister, utmanande freeride-möjligheter och familjevänliga nedfarter. Totalt väntar 200 kilometer pist, förbundna med 42 moderna liftar som smidigt tar dig upp bland topparna – och rakt in i det alpina äventyret.
Vid dalens början ligger Dorfgastein-Großarl – ett idealiskt val för barnfamiljer med 70 kilometer välpreparerade pister och moderna liftsystem. Längre in i dalen binds Bad Hofgastein och Bad Gastein samman av det mångsidiga området Schlossalm–Angertal–Stubnerkogel, som erbjuder något för alla skidnivåer. Graukogel imponerar med 100 % natursnö och vindskyddade skogsnedfarter, medan Sportgastein – på hela 2 650 meters höjd – lockar med snösäkra freeridebackar långt in på våren.
För barnen väntar Gasti-Schneepark, fartfyllda funslopes och fantasifulla snöparker. Freestylers hittar över 30 utmanande element i Stubnerkogels snowpark. Den som söker lugnet kan i stället ge sig ut på topptur längs markerade rutter i samtliga områden – eller njuta av 45 kilometer längdspår genom natursköna landskap.
Och när skiddagen är över finns mer att upptäcka: prova isklättring, susa nedför kälkbackar, snöra på skridskorna eller åk med häst och släde genom det vintervita landskapet.
Gastein kombinerar högklassig skidåkning, alpina äventyr och vinternjutning för hela familjen – i en av Alpernas mest mångsidiga och stämningsfulla dalar.
Special erbjudanden: 4 hotell i Gasteinertal
Berghotel Hauserbauer
På Berghotel Hauserbauer kan du uppleva en vintersemester med traditionell charm, utmärkt mat, två mysiga wellnessavdelningar och en utomhuspool uppvärmd året runt.
Post Post Hotel
Upplev pisterna och panoramautsikten på dagen, njut av utomhuspoolen eller bubbelpoolen på kvällen. Den alpina maten och den genuina gästfriheten gör din vistelse unik.
Landhotel Römerhof
Upplev familjär gästfrihet och en trevlig atmosfär. Njut av regionala delikatesser och känn dig som hemma i de rummen och sviterna. Och koppla av i wellnessavdelningen.
Oförglömliga bergupplevelser i Gastein
Skidhyttor i Gastein
Sex prisbelönta kockar bjuder på kulinariska höjdpunkter i Gasteins skidhyttor. Din semester får garanterat smakrika inslag.
Skidåkning i soluppgång
Gillar du tidiga morgnar? Ge dig ut i backen som en av de första och upplev den magiska soluppgången medan du susar nedför orörda pister.
Stubnerkogel
En snabb gondoltur tar dig till toppstationen på nästan 2 200 meters höjd. Här väntar inte bara storslagen utsikt – utan också flera spännande upplevelser.
Freeride
Inget slår känslan av att släppa loss utanför pisten. Med sina nordvända bergssidor och varierade terräng är Gastein ett riktigt paradis för freerideälskare.
Introduction
Utöver alla upplevelser i bergen har varje by i Gasteindalen något unikt att erbjuda – och ett besök på något av dalens termalbad är nästan ett måste under semestern.
Det arkitektoniskt imponerande Felsentherme i Bad Gastein är insprängt direkt i berget och bjuder på en unik atmosfär, 1 100 meter över havet. I Bad Hofgastein hittar du det generösa Alpentherme, där olika temavärldar och två sjöar fyllda med termalvatten väntar på att ge dig total avkoppling.
Båda anläggningarna använder Gasteins hälsobringande termalvatten, som hämtas från 17 källor vid Graukogels fot. För dig som vill bada under bar himmel finns dessutom Gasteiner Badesee i Bad Gastein och Solarbad i Dorfgastein – perfekta platser för ett svalkande dopp under sommaren.
Så mycket att göra i Gastein
Fullmånemiddag i Sportgastein
En kväll utöver det vanliga väntar i dalens hjärta i Sportgastein – 1 600 meter över havet, omgiven av snötäckta vidder och stillhet.
När fullmånen lyser upp landskapet bjuds gästerna på en exklusiv fyrarätters gourmetmiddag under öppen himmel. Den gnistrande snön, det silverskimrande ljuset och de mäktiga topparna i Hohe Tauern i bakgrunden skapar en atmosfär som inte kan beskrivas – den måste upplevas.
En magisk kombination av smaker, natur och stilla vintermagi.
För mig innebär en semester i Gastein att verkligen koppla av och njuta av livet till fullo. Från skidåkning till avkoppling i det termiska spaet, det är själva sinnebilden av en österrikisk semester för mig.Anna M. , Gäst som gärna återkommer till Gastein
Smakfull vinterupplevelse i Hohe Tauern
Den sagolika Kötschachtal i Bad Gastein bjuder på en kulinarisk vinterresa fylld av smaker och stämning. I liten grupp färdas du, varmt inbäddad, genom det snötäckta landskapet till Himmelwandhütte. Där väntar en sprakande brasa, glühwein och punch – och en förrätt med råvaror från trakten.
Sedan fortsätter turen med häst och släde djupare in i dalen, fram till Alpenhaus Prossau. Här serveras säsongens specialiteter som huvudrätt, följt av en ljuvlig dessert. Kvällen rundas av med levande musik från lokala brassband, innan släden tar dig tillbaka genom det gnistrande vinterlandskapet.
En oförglömlig kväll där mat, natur och atmosfär samspelar i hjärtat av Nationalparken Hohe Tauern.
Det här händer i Gastein
Art on Snow
Gastein förvandlas åter till ett kulturellt hotspot. Under Alpernas största konstfestival kan besökare beundra imponerande verk skapade av snö och is.
Ski Classics
För tredje gången utgjorde dalen i Sportgastein en imponerande kuliss för starten av den 16:e säsongen av Ski Classics, där 30 proffsteam och 120 motionärer deltog.
FIS Snowboard World Cup
Upplev snowboard i världsklass under FIS Snowboard World Cup – en fartfylld höjdpunkt du inte vill missa!
Snow Jazz Gastein
Musik i snön? Här väntar en jazzfestival där du kan njuta av tonerna i en unik alpmiljö.
Hållbarhet i Gastein
Missa inte!
Utsiktplatser
Glocknerutsikt och hängbro på Stubnerkogel
Upplev den första hängbron på 2 300 meters höjd – en svindlande vy väntar.
Sportgastein
Storslagen utsikt över dalgångar och bergstoppar i nationalparken Hohe Tauern.
Graukogel bergstation och pist
Bergbanorna i Gasteindalen tar dig smidigt upp till Hohe Tauerns högalpina värld.
Alpyttor
Valeriehaus
Upplev skidåkning i solen med utsikt över Sportgastein.
Weitmoser Schlossalm
Prova rätter med nötkött från vår egen gård.
Himmelwandhütte
Njut av en hemlagad strudel.
Angerblick
Använd ekologiska produkter från den egna gården.
Njut av solen med utsikt över Dorfgastein.
Utsiktplatser
Glocknerutsikt och hängbro på Stubnerkogel
Upplev den första hängbron på 2 300 meters höjd – en svindlande vy väntar.
Sportgastein
Storslagen utsikt över dalgångar och bergstoppar i nationalparken Hohe Tauern.
Graukogel bergstation och pist
Bergbanorna i Gasteindalen tar dig smidigt upp till Hohe Tauerns högalpina värld.
Alpyttor
Valeriehaus
Upplev skidåkning i solen med utsikt över Sportgastein.
Weitmoser Schlossalm
Prova rätter med nötkött från vår egen gård.
Himmelwandhütte
Njut av en hemlagad strudel.
Angerblick
Använd ekologiska produkter från den egna gården.
Njut av solen med utsikt över Dorfgastein.
Gastein Tourismus GmbH
Gasteiner Bundesstraße 367
5630 Bad Hofgastein
Telefon: +43 6432 3393 0