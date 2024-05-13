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Hotel Goldried
Skidåkning, spa och utsikt över Osttirol

Att komma till Hotel Goldried är som att andas ut på riktigt – här väntar lugn, utsikt och ny energi mitt i Osttirols orörda alpnatur.

Att checka in på Hotel Goldried i Matrei är som att stänga av bruset och andas på riktigt. Här, på 1 000 meters höjd, omgiven av orörd alpnatur och med Hohe Tauern nationalpark precis utanför dörren, möts du av lugn, rörelse och genuina upplevelser.

Det här är Osttirol – lite tystare, lite ärligare, mycket mer på riktigt.

Hotel Goldried räknas till ett av Alpernas vackrast belägna hotell. Utsikten över Matrei är storslagen, och oavsett om du reser som par, med familj eller vänner skapas en avslappnad känsla direkt. De ljusa dubbelrummen och lägenheterna är rymliga, bekväma och byggda för att man ska trivas.

Skidåkning i storslagen natur

Vintern här bjuder på snösäkra dagar i Grossglockner Resort Kals–Matrei – Osttirols största skidområde. Ett perfekt val både för nybörjare och erfarna åkare, med:

  • 44,6 km pister i varierande svårighetsgrad

  • 17 moderna liftar

  • Åkning upp till 2 600 meters höjd

Efter dagens äventyr väntar Muhbar, hotellets egna afterskibar vid pistens slut. Här njuter du av solen med en cappuccino, ett glas Hugo eller kanske en lokal digestif med utsikt.

Avkoppling & goda smaker

På Goldried Spa handlar allt om återhämtning. Värm dig i bastun, ta ett dopp i poolen eller unna dig en behandling för trötta skidben. Kvällens middag ingår i halvpensionen och bjuder på regionala rätter med säsongens bästa råvaror – en smakresa i Alperna, serverad med omtanke.

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Pole Position – säsongsstart
Magisk jul i Matrei
iSkiHit –kort vecka där allt ingår
Ski Week Classic - allt ingår
Lämna vardagen bakom dig

Goldried SPA

På Goldried SPA handlar allt om att slappna av, hämta ny energi och bara vara. Efter en aktiv i friska luften väntar en harmonisk miljö där kropp och sinne får vila.

Här hittar du:

  • Inomhuspool (10 x 7 m) och uppvärmd infinitypool utomhus

  • Bubbelbad både inne och ute

  • Egen pool för barn

  • Finsk bastu, biosanuna och ångbad

  • Infrakabin

  • Avkopplande vilozoner och lugna loungemiljöer

Välj bland ett brett utbud av massagebehandlingar som mjukar upp trötta muskler och stela leder – perfekt efter en dag i den friska alpluften.

Spa och behandlingar
Perfekt preparerade spår

Längdskidåkning vid Tauernhaus i Matrei

Du behöver inte vara proffs för att njuta av längdskidåkning i Matrei. Även som nybörjare är det enkelt att komma igång och glida fram över snön i lugn takt.

Den mjuka, harmoniska rörelsen aktiverar hela kroppen – den stärker musklerna, sätter fart på blodcirkulationen och är skonsam för lederna. Och när allt detta sker i den gnistrande vinternaturen i Osttirol, är det mer än bara motion – det är ren njutning.

Upplev stillheten, tempot, rytmen – och landskapet som tar andan ur dig.

Läs mer om spåren i Matrei

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En vinterfavorit för både små och stora – fartfyllt, lekfullt och lättillgängligt.

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Staden Lienz

En charmig mix av natur och stadsliv – perfekt för en dagsutflykt med shopping, kaféer och kultur.

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Grossglockner Skiresort

Osttirols största skidområde – med snösäkra pister upp till 2 800 meters höjd.

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Aktiv vintersemester

Kombinera rörelse, natur och avkoppling – Osttirol bjuder på en vinter full av möjligheter.

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Smaker att minnas – mat & dryck på Hotel Goldried

Restaurant Eatery – varierat och vällagat, varje dag

Dagen börjar med en generös frukostbuffé fylld av lokala råvaror. På kvällen väntar en omsorgsfullt komponerad fyrarätters middag med salladsbuffé och flera huvudrätter att välja bland. Under veckan bjuds det även på temakvällar – allt från rustika “bykvällar” till grillkvällar och klassisk österrikisk husmanskost. Här kombineras variation med kvalitet, utan att bli komplicerat.

Hirschenstube – à la carte i tyrolsk miljö

Hirschenstube är hotellets traditionellt inredda à la carte-restaurang, öppen även för gäster som inte bor på hotellet. Menyn fokuserar på det klassiska österrikiska köket – ibland med en modern twist – tillagat med omtanke och känsla.

Vinlistan lyfter fram österrikiska viner, och vår kunniga personal hjälper dig gärna att hitta rätt kombination. För särskilda tillfällen erbjuder vi även unika viner ur vår vinkällare. Tillsammans med den personliga och vänliga servicen blir måltiden en del av helhetsupplevelsen på Goldried.

Till restaurangerna och menyn
Kontakt

Hotel Goldried

Goldriedstraße 15

9971 Matrei in Osttirol Österreich

Telefon: +434875 6113

info@goldried.at
www.goldried.at
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