Att komma till Hotel Goldried är som att andas ut på riktigt – här väntar lugn, utsikt och ny energi mitt i Osttirols orörda alpnatur.

Att checka in på Hotel Goldried i Matrei är som att stänga av bruset och andas på riktigt. Här, på 1 000 meters höjd, omgiven av orörd alpnatur och med Hohe Tauern nationalpark precis utanför dörren, möts du av lugn, rörelse och genuina upplevelser.

Det här är Osttirol – lite tystare, lite ärligare, mycket mer på riktigt.

Hotel Goldried räknas till ett av Alpernas vackrast belägna hotell. Utsikten över Matrei är storslagen, och oavsett om du reser som par, med familj eller vänner skapas en avslappnad känsla direkt. De ljusa dubbelrummen och lägenheterna är rymliga, bekväma och byggda för att man ska trivas.

Skidåkning i storslagen natur

Vintern här bjuder på snösäkra dagar i Grossglockner Resort Kals–Matrei – Osttirols största skidområde. Ett perfekt val både för nybörjare och erfarna åkare, med:

44,6 km pister i varierande svårighetsgrad

17 moderna liftar

Åkning upp till 2 600 meters höjd

Efter dagens äventyr väntar Muhbar, hotellets egna afterskibar vid pistens slut. Här njuter du av solen med en cappuccino, ett glas Hugo eller kanske en lokal digestif med utsikt.

Avkoppling & goda smaker

På Goldried Spa handlar allt om återhämtning. Värm dig i bastun, ta ett dopp i poolen eller unna dig en behandling för trötta skidben. Kvällens middag ingår i halvpensionen och bjuder på regionala rätter med säsongens bästa råvaror – en smakresa i Alperna, serverad med omtanke.