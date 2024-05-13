Hotel Goldried
Skidåkning, spa och utsikt över Osttirol
Introduction
Att checka in på Hotel Goldried i Matrei är som att stänga av bruset och andas på riktigt. Här, på 1 000 meters höjd, omgiven av orörd alpnatur och med Hohe Tauern nationalpark precis utanför dörren, möts du av lugn, rörelse och genuina upplevelser.
Det här är Osttirol – lite tystare, lite ärligare, mycket mer på riktigt.
Hotel Goldried räknas till ett av Alpernas vackrast belägna hotell. Utsikten över Matrei är storslagen, och oavsett om du reser som par, med familj eller vänner skapas en avslappnad känsla direkt. De ljusa dubbelrummen och lägenheterna är rymliga, bekväma och byggda för att man ska trivas.
Skidåkning i storslagen natur
Vintern här bjuder på snösäkra dagar i Grossglockner Resort Kals–Matrei – Osttirols största skidområde. Ett perfekt val både för nybörjare och erfarna åkare, med:
44,6 km pister i varierande svårighetsgrad
17 moderna liftar
Åkning upp till 2 600 meters höjd
Efter dagens äventyr väntar Muhbar, hotellets egna afterskibar vid pistens slut. Här njuter du av solen med en cappuccino, ett glas Hugo eller kanske en lokal digestif med utsikt.
Avkoppling & goda smaker
På Goldried Spa handlar allt om återhämtning. Värm dig i bastun, ta ett dopp i poolen eller unna dig en behandling för trötta skidben. Kvällens middag ingår i halvpensionen och bjuder på regionala rätter med säsongens bästa råvaror – en smakresa i Alperna, serverad med omtanke.
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Goldried SPA
På Goldried SPA handlar allt om att slappna av, hämta ny energi och bara vara. Efter en aktiv i friska luften väntar en harmonisk miljö där kropp och sinne får vila.
Här hittar du:
Inomhuspool (10 x 7 m) och uppvärmd infinitypool utomhus
Bubbelbad både inne och ute
Egen pool för barn
Finsk bastu, biosanuna och ångbad
Infrakabin
Avkopplande vilozoner och lugna loungemiljöer
Välj bland ett brett utbud av massagebehandlingar som mjukar upp trötta muskler och stela leder – perfekt efter en dag i den friska alpluften.
Längdskidåkning vid Tauernhaus i Matrei
Du behöver inte vara proffs för att njuta av längdskidåkning i Matrei. Även som nybörjare är det enkelt att komma igång och glida fram över snön i lugn takt.
Den mjuka, harmoniska rörelsen aktiverar hela kroppen – den stärker musklerna, sätter fart på blodcirkulationen och är skonsam för lederna. Och när allt detta sker i den gnistrande vinternaturen i Osttirol, är det mer än bara motion – det är ren njutning.
Upplev stillheten, tempot, rytmen – och landskapet som tar andan ur dig.
Mer att uppleva i Osttirol
Kälkåkning
En vinterfavorit för både små och stora – fartfyllt, lekfullt och lättillgängligt.
Staden Lienz
En charmig mix av natur och stadsliv – perfekt för en dagsutflykt med shopping, kaféer och kultur.
Grossglockner Skiresort
Osttirols största skidområde – med snösäkra pister upp till 2 800 meters höjd.
Aktiv vintersemester
Kombinera rörelse, natur och avkoppling – Osttirol bjuder på en vinter full av möjligheter.
Kälkåkning
En vinterfavorit för både små och stora – fartfyllt, lekfullt och lättillgängligt.
Staden Lienz
En charmig mix av natur och stadsliv – perfekt för en dagsutflykt med shopping, kaféer och kultur.
Grossglockner Skiresort
Osttirols största skidområde – med snösäkra pister upp till 2 800 meters höjd.
Aktiv vintersemester
Kombinera rörelse, natur och avkoppling – Osttirol bjuder på en vinter full av möjligheter.
Introduction
Restaurant Eatery – varierat och vällagat, varje dag
Dagen börjar med en generös frukostbuffé fylld av lokala råvaror. På kvällen väntar en omsorgsfullt komponerad fyrarätters middag med salladsbuffé och flera huvudrätter att välja bland. Under veckan bjuds det även på temakvällar – allt från rustika “bykvällar” till grillkvällar och klassisk österrikisk husmanskost. Här kombineras variation med kvalitet, utan att bli komplicerat.
Hirschenstube – à la carte i tyrolsk miljö
Hirschenstube är hotellets traditionellt inredda à la carte-restaurang, öppen även för gäster som inte bor på hotellet. Menyn fokuserar på det klassiska österrikiska köket – ibland med en modern twist – tillagat med omtanke och känsla.
Vinlistan lyfter fram österrikiska viner, och vår kunniga personal hjälper dig gärna att hitta rätt kombination. För särskilda tillfällen erbjuder vi även unika viner ur vår vinkällare. Tillsammans med den personliga och vänliga servicen blir måltiden en del av helhetsupplevelsen på Goldried.
Hotel Goldried
Goldriedstraße 15
9971 Matrei in Osttirol Österreich
Telefon: +434875 6113