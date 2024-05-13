Bad Gastein är känt för sina termalbad, internationella charm och storslagna berg – en plats för visioner, välmående och aktiv semester året runt. Två hotell väntar!

Där historien möter vintermagi

Det är omöjligt att inte lägga märke till det historiska arvet i Bad Gastein. Kejsar Franz Josef, författaren Thomas Mann och rikskansler Otto von Bismarck – alla drogs de till denna imponerande plats med sin unika atmosfär. I hjärtat av staden ligger Straubingerplatz – ett historiskt centrum och naturlig mötesplats för alla som vill uppleva vinterns charm på nära håll.

En vinter som hämtad ur en bilderbok

Gnistrande pudersnö, frisk bergsluft och utsikter som får vardagen att blekna bort. Bad Gastein i nationalparken Hohe Tauern är ett riktigt vinterparadis. Fyra skidområden med totalt cirka 200 pistkilometer upp till 2 300 meters höjd, snöskovandringar, pulkafärder och lek i snöparken – här upplever du vintern med alla sinnen.