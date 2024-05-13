Välkommen till Straubingerplatz
Där det bästa från alla världar möts
Introduction
Där historien möter vintermagi
Det är omöjligt att inte lägga märke till det historiska arvet i Bad Gastein. Kejsar Franz Josef, författaren Thomas Mann och rikskansler Otto von Bismarck – alla drogs de till denna imponerande plats med sin unika atmosfär. I hjärtat av staden ligger Straubingerplatz – ett historiskt centrum och naturlig mötesplats för alla som vill uppleva vinterns charm på nära håll.
En vinter som hämtad ur en bilderbok
Gnistrande pudersnö, frisk bergsluft och utsikter som får vardagen att blekna bort. Bad Gastein i nationalparken Hohe Tauern är ett riktigt vinterparadis. Fyra skidområden med totalt cirka 200 pistkilometer upp till 2 300 meters höjd, snöskovandringar, pulkafärder och lek i snöparken – här upplever du vintern med alla sinnen.
Introduction
Mitt i byn kastar sig vattenfallet 350 meter ner i dalen – mäktigt, brusande och rogivande på samma gång. I Bad Gasteins termalbad får det mineralrika vattnet sin fulla kraft, perfekt efter en dag i snön. Fördjupa dig i värmen på Senso Spa Straubinger eller Alpine Swim Club – simma högt över taken med utsikt över den snötäckta dalen. Bastun är varm och ombonad, medan massage och behandlingar ger ny energi – stilla, naturligt och äkta.
A-ROSA COLLECTION STRAUBINGER GRAND HOTEL
Välkommen till Straubinger Grand Hotel – där semestern börjar precis vid vattenfallet. Det här unika hotellet fortsätter att skriva nya kapitel i sin redan legendariska historia.
En av höjdpunkterna är Senso Spa Straubinger, beläget intill det brusande fallet, där naturens kraft förstärker hotellets holistiska syn på välmående. Från infinitypoolen under bar himmel blickar du ut över Gasteindalen medan tankarna får vandra fritt. Spakonceptet bygger på fyra pelare – kropp, sinne, aktivitet och kost – och tar form i sju temavärldar: Vitalis, Relaxation, Love your Age, Massages, Beauty, Detox och Nutrition. Varje värld är utformad för att möta individuella behov.
Hotellet bjuder på historiska rum, traditionella högtider och ett kök där klassiska smaker möter modern finess. Här får matupplevelserna ta plats – i lugn och ro, på gästens egna villkor.
URBAN NATURE HOTEL BAD GASTEIN
Vinter i Bad Gastein? På Urban Nature Hotel i det tidigare Badeschloss möts alpin natur och urban livsstil – mellan djupsnö och rooftoppool, skidåkning och långsamma morgnar. Här bestämmer du takten: först ut i liften, en powernap i Alpine Swim Club eller en drink i Lobby Lounge. Det bästa från alla världar samlas under ett tak.
Hotellets hjärta är Alpine Swim Club – med basturitualer, takpool och välgörande behandlingar. Och på restaurang Auntie Heidi’s väntar bowls, comfort food och överraskningar – alltid med säsongens bästa råvaror, gärna lokala.
Introduction
Finns det något bättre efter en dag i snön än mat som verkligen värmer? I Bad Gastein tolkas det österrikiska köket på nytt vis. I Straubinger Saal möter klassiker kreativ elegans – lokala råvaror kombineras med modern finess. Hos Auntie Heidi serveras färgstark soul food i stora skålar på fat – för att delas, njutas och skapa trivsel. Vegetariskt, veganskt eller med kött – alltid ärligt. Alltid gott.
Praktisk informationHotellen vid Straubingerplatz i Bad Gastein gör sitt yttersta för att ge dig en så trivsam och smidig vistelse som möjligt. Här hittar du praktisk information som kan vara bra att känna till inför din ankomst.
Ingår i din vistelse
Generös frukost med regionala produkter och specialkaffe
Alkoholfria drycker från minibaren
Kostnadsfritt wifi
Tillgång till pool- och bastuområdet samt te, vatten och frukt under dagen i Alpine Swim Club
Betalningsvillkor
För gäster som besöker för första gången gäller att ett depositionsbelopp kan krävas, om inte hela beloppet har betalats i förväg.
Avbokningsregler
Gäller för bokningar utan PremiumPackage:
Fram till 3 dagar före ankomst: gratis avbokning
2 dagar eller mindre före ankomst: 80 % av det totala bokningsbeloppet
Vid utebliven ankomst eller tidigare avresa: 80 % av totalbeloppet
Observera att den lokala turistskatten tillkommer och betalas direkt på hotellet. Vid bokning av PremiumPackage gäller särskilda villkor.
Kontakta hotellen
A-ROSA Collection Straubinger Grand Hotel
Straubingerplatz 2
5640 Bad Gastein
Telefon: +43 6434 30490-500
E-Mail: reception.str@a-rosa.at
Urban Nature Bad Gastein
Straubingerplatz 4
5640 Bad Gastein
Telefon: +43 6434 30490-400
E-Mail: connect-bgs@urban-nature.at
A-ROSA Collection Straubinger Grand Hotel
Straubingerplatz 2
5640 Bad Gastein
Telefon: +43 6434 30490-500
E-Mail: reception.str@a-rosa.at
Urban Nature Bad Gastein
Straubingerplatz 4
5640 Bad Gastein
Telefon: +43 6434 30490-400
E-Mail: connect-bgs@urban-nature.at