Schladming-Dachstein
Vinter i sitt allra bästa format
Introduction
I hjärtat av Steiermark ligger Schladming-Dachstein, en mångsidig vinterregion mellan den mäktiga Dachstein i norr och de karaktärsfulla Schladminger Tauern i söder. Här möts imponerande natur, pålitlig snösäkerhet och värdskap i toppklass.
Regionen bjuder på 230 kilometer pister, längdskidåkning i världsklass och alpina äventyr för både stora och små. 4-Berge-Skischaukel – med Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen och Reiteralm – är navet i det större skidområdet Ski amadé. Med ett enda liftkort får du tillgång till 123 kilometer pister, moderna liftar och mängder av inbjudande alpstugor.
Schladming-Dachstein är mer än bara skidåkning. Upptäck barnvänliga områden som Galsterberg och Riesneralm, följ vintriga vandringsleder, testa ski-yoga eller njut av kulinariska upplevelser på hög höjd. Oavsett om du söker fartfyllda dagar, familjetid eller avkoppling i alpmiljö, har den här regionen något för dig.
Därför ska du välja Schladming-DachsteinI Schladming-Dachstein väntar långa pister, barnvänliga skidområden, moderna liftar och vintervandringar i orörd natur – perfekt för både aktiva familjer och livsnjutare.
Aktivitet och avkoppling
Sus ner för pisten – eller hitta lugnet genom vintervandring, längdskidåkning eller ski-yoga. Allt mitt i ett landskap av berg, skogar och storslagna vyer.
Konst och kultur
Advent, julmarknader och den spektakulära Nightrace – här går kultur och sport hand i hand.
Fyra berg. En upplevelse. Oändlig skidglädje.
I Schladming-Dachstein åker du från berg till berg utan att ta av dig skidorna. 4-Berge-Skischaukel binder samman Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen och Reiteralm till ett enda stort pistparadis – snösäkert, sportigt och fyllt av vyer som tar andan ur dig.
Med moderna liftar, korta köer och ständig variation är detta hjärtat av Ski amadé. Välkommen till en alpindröm för skidälskare i alla åldrar!
Nya liftar ger både ökad komfort och kortare väntetider
I vinter tas tre helt nya liftar i bruk: en 10-personers gondol på Hauser Kaibling, en modern 8-stolslift på Planai och en ny gondol på Fageralm. Du tar dig snabbare upp – och njuter av skidåkningen (och utsikten!) ännu längre.
Våra bästa tips på boenden
Falkensteiner Hotel Schladming****s
I bergens rytm, i harmoni med sig själv: alpin charm möter modern arkitektur, medveten avkoppling möter sportiga aktiviteter – från 299 € per natt/rum.
Ski- en Wellnesshotel Schütterhof ****
Ski-in/ski-out, infinitypool & skipas – 3 nachten in 4* Hotel Schütterhof vanaf € 770 p.p. incl. Ski amadé-pass en wellness met uitzicht.
En vinter fylld av upplevelserI Schladming-Dachstein – en del av Ski amadé – är vardagen långt borta. Här väntar mil av pister, barnvänliga områden, moderna liftar, högalpina längdspår och storslagna vyer. En vinterdestination med variation för hela familjen.
Yoga på skidor
Skid-Yoga i Schladming-Dachstein: En perfekt kombination av skidåkning och yoga. Slappna av och stärk din kropp med 30-minuters pass vid skidbacken, omgiven av berg.
Toppturåkning
Utmana dig själv på markerade toppturspår upp till skidbergens toppar, som Planai och Hochwurzen. Belöna dig med en fantastisk utsikt och en välförtjänt nedfart!
Rodel – dag som kväll
Förutom skidåkning är rodel en av regionens höjdpunkter – både dag och natt! Den 7 km långa banan på Hochwurzen är en av de längsta i hela Alperna.
Längdåkning i Ramsau
På soliga Ramsau am Dachstein väntar ett högalpint längdspårsnät med panoramautsikt och spår för alla nivåer – tyst, snösäkert och perfekt för både motion och njutning.
Hisnande aktiviteter på Dachstein
Dachstein, Steiermarks högsta berg, når 2 995 meter. Med Dachstein Gletscherbahn når du glaciären på 10 minuter och njuter av imponerande vyer och aktiviteter.
Vintervandring
Vintervandring i Schladming-Dachstein bjuder på fridfulla stigar genom snötäckta skogar och panoramautsikter över bergen – en magisk upplevelse för naturälskare.
Kvällskälkeåkning & spareribs
Njut av kryddiga spareribs och susa sedan nerför de upplysta kälkbanorna i Hochwurzen och Galsterberg. Allt ingår i kombipaketet!
Snöglädje för hela familjen
Rittisberg, Galsterberg och Planneralm bjuder på sagolika skogar, lugna pister, rodelbanor och lekparker – för en vinter fylld av äventyr för hela familjen.
Kvällsäventyr i snön
Kvällsskidåkning, rodel, topptur eller längdskidor under stjärnorna – vintern i Schladming-Dachstein tar aldrig riktigt slut.
Almkulinarik – smaker på hög höjdEfter en dag i snön finns det inget bättre än att slå sig ner i en gemytlig alpstuga. Här väntar regionala specialiteter och gästvänliga värdar. Upptäck det prisbelönta projektet Almkulinarik av stjärnkocken Richard Rauch – och njut av hans unika vinterrätter.
Alla evenemang
Backstreet Boys öppnar skidsäsongen 2025
Den 5, 6 och 7 december drar vintern igång med stil – Backstreet Boys bjuder på en sprakande liveshow i Planai-stadion. Ses vi?
Nightrace 2026
Varje år förvandlas Schladming till scen för en av världens mest spektakulära skidtävlingar: det oförglömliga Nightrace – en höjdpunkt i världscupkalendern.
Julmarknader
Snö, ljus, god mat och dryck – äkta österrikisk gemyt under vinterns mest stämningsfulla månader.
Skidåkning
Skidåkning på Planai är en vinterupplevelse utöver det vanliga. Steg för steg genom skogen tar du dig upp till toppen – med Dachsteinmassivet som mäktig fond. Väl uppe väntar inte bara panoramautsikten, utan även en avslappnad färd nedför världscuppisterna och en välförtjänt paus i en mysig alpstuga.
Tidig morgonåkning & frukost på berget
Börja din vinterdag i Schladming-Dachstein med något alldeles extra: Early Bird Skiing och frukost på berget. Ta första gondolen och njut av tystnaden, de nypistade backarna och den friska morgonluften – långt före folkmassorna.
Oavsett om du väljer Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen eller Reiteralm bjuder 4-Berge-Skischaukel på oförglömliga morgontimmar. Efter några åk väntar en rejäl frukost i någon av de stämningsfulla alpstugorna, till exempel Krummholzhütte – perfekt för att ladda inför resten av dagen.
Det gröna hjärtat på vintern
Natur, kultur, konst och kulinariska upplevelser – det är Steiermark. Från Dachstein-glaciärens gnistrande vidder till adventsstämning i Graz och snöklädda vinlandskap bjuder regionen in till en vinter fylld av lugn och njutning.
Det Gröna Hjärtat av Österrike välkomnar vintergäster som söker återhämtning, äkthet och en dos värme – både från människorna och miljön.
Ski Opening 2025
Vi tipsar!
Hyttor i backen
Njut av hemlagade rätter och lokala råvaror.
Familjedrivet värdshus med mysig atmosfär och god mat.
Stanna till vid den steiriska bergsstugan Hochwurzenalm: Njut av traditionella rätter från vår kulinariska partner i Alperna.
Alpstuga med idealiskt läge och det bästa alpina köket. Denna fantastiska utsikt gör att man gärna vill stanna kvar.
Autentisk, traditionell och fortfarande tillagad i vedeldad ugn här.
Perfekt för hela familjen, tillgängligt till fots, med skidor, hästdroska, snöskor eller bil.
Fotoplatser - om du letar efter den perfekta utsikten.
Dachstein Himmelsleiter och Treppe ins Nichts
Hisnande utsikt på över 2 700 meters höjd.
Magnifik utsikt över Dachsteinmassivet.
Steiermarks högst belägna skidby med pittoreska vyer och orörd natur.
Från toppen har man en hisnande utsikt över ett vitt vinterlandskap.
Imponerande utsikt över Dachsteinmassivet och perfekt för vinterfotografering.
Hyttor i backen
Njut av hemlagade rätter och lokala råvaror.
Familjedrivet värdshus med mysig atmosfär och god mat.
Stanna till vid den steiriska bergsstugan Hochwurzenalm: Njut av traditionella rätter från vår kulinariska partner i Alperna.
Alpstuga med idealiskt läge och det bästa alpina köket. Denna fantastiska utsikt gör att man gärna vill stanna kvar.
Autentisk, traditionell och fortfarande tillagad i vedeldad ugn här.
Perfekt för hela familjen, tillgängligt till fots, med skidor, hästdroska, snöskor eller bil.
Fotoplatser - om du letar efter den perfekta utsikten.
Dachstein Himmelsleiter och Treppe ins Nichts
Hisnande utsikt på över 2 700 meters höjd.
Magnifik utsikt över Dachsteinmassivet.
Steiermarks högst belägna skidby med pittoreska vyer och orörd natur.
Från toppen har man en hisnande utsikt över ett vitt vinterlandskap.
Imponerande utsikt över Dachsteinmassivet och perfekt för vinterfotografering.
Resa hit
Resa hit
Närmaste flygplatser är
Salzburg (90 km)
München, Tyskland (270 km)
Med tåg
Ta tåg till
Direkta förbindelser från München, Graz, Innsbruck och Salzburg med ÖBB
Direkt förbindelse från Malmö med Snälltåget
Med bil (från Malmö)
Resan går genom Danmark, därefter A7 genom Tyskland mot Hannover, vidare på A9 mot München och sedan A10 mot Salzburg i Österrike. Resan tar cirka 12-13 timmar beroende på trafik och vägförhållanden.
Resa hit
Närmaste flygplatser är
Salzburg (90 km)
München, Tyskland (270 km)
Med tåg
Ta tåg till
Direkta förbindelser från München, Graz, Innsbruck och Salzburg med ÖBB
Direkt förbindelse från Malmö med Snälltåget
Med bil (från Malmö)
Resan går genom Danmark, därefter A7 genom Tyskland mot Hannover, vidare på A9 mot München och sedan A10 mot Salzburg i Österrike. Resan tar cirka 12-13 timmar beroende på trafik och vägförhållanden.
Introduction
Schladming-Dachstein möter framtidens utmaningar med tydliga initiativ för att kombinera kvalitet, tillväxt och miljöansvar.
Liftbolagen går i täten: Planai-Hochwurzen-Bahnen siktar på 16 % egenproducerad energi till 2029 genom solkraft och klimatsmart bränsle. Riesneralm driver snötillverkningen med el från ett eget vattenkraftverk, och på Hauser Kaibling sköts pisterna av sommarbetande får – en naturlig landskapsvård.
Även det sociala lyfts fram. Projekt som Senior Talents och lokala matinitiativ stärker både arbetsmarknaden och kontakten mellan turism, jordbruk och lokalsamhälle.
Just nu pågår ett långsiktigt strategiarbete för att vidareutveckla regionens hållbara helårsturism – med ansvar och omtanke i varje steg.
Tourismusverband Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefon: +43 3687 23310