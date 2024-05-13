Mellan Dachstein och Schladminger Tauern väntar snösäkra backar, storslagen natur och äkta österrikisk gästfrihet – välkommen till vintern i Schladming-Dachstein.

I hjärtat av Steiermark ligger Schladming-Dachstein, en mångsidig vinterregion mellan den mäktiga Dachstein i norr och de karaktärsfulla Schladminger Tauern i söder. Här möts imponerande natur, pålitlig snösäkerhet och värdskap i toppklass.

Regionen bjuder på 230 kilometer pister, längdskidåkning i världsklass och alpina äventyr för både stora och små. 4-Berge-Skischaukel – med Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen och Reiteralm – är navet i det större skidområdet Ski amadé. Med ett enda liftkort får du tillgång till 123 kilometer pister, moderna liftar och mängder av inbjudande alpstugor.

Schladming-Dachstein är mer än bara skidåkning. Upptäck barnvänliga områden som Galsterberg och Riesneralm, följ vintriga vandringsleder, testa ski-yoga eller njut av kulinariska upplevelser på hög höjd. Oavsett om du söker fartfyllda dagar, familjetid eller avkoppling i alpmiljö, har den här regionen något för dig.

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