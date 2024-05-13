Three female skiers wearing helmets and colourful ski goggles taking a selfie on a snowy slope.
  1. Homepage
  2. Schladming-Dachstein

Schladming-Dachstein
Vinter i sitt allra bästa format

Mellan Dachstein och Schladminger Tauern väntar snösäkra backar, storslagen natur och äkta österrikisk gästfrihet – välkommen till vintern i Schladming-Dachstein.

I hjärtat av Steiermark ligger Schladming-Dachstein, en mångsidig vinterregion mellan den mäktiga Dachstein i norr och de karaktärsfulla Schladminger Tauern i söder. Här möts imponerande natur, pålitlig snösäkerhet och värdskap i toppklass.

Regionen bjuder på 230 kilometer pister, längdskidåkning i världsklass och alpina äventyr för både stora och små. 4-Berge-Skischaukel – med Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen och Reiteralm – är navet i det större skidområdet Ski amadé. Med ett enda liftkort får du tillgång till 123 kilometer pister, moderna liftar och mängder av inbjudande alpstugor.

Schladming-Dachstein är mer än bara skidåkning. Upptäck barnvänliga områden som Galsterberg och Riesneralm, följ vintriga vandringsleder, testa ski-yoga eller njut av kulinariska upplevelser på hög höjd. Oavsett om du söker fartfyllda dagar, familjetid eller avkoppling i alpmiljö, har den här regionen något för dig.

Läs mer om vintern i Schladming-Dachstein

Siffor & fakta
Antal skidområden9
Pistkilometer230 km (tillgång till 760 km i Ski amadé)
Längdspår430 km
Preparerade vintervandringsleder300 km
Liftar98
Skid- och längdskidskolor20
Hyttor i backen100
Högsta berg i regionenDachstein (2995 m.)
Längsta nedfartenHochwurzen (7,7 km)
Resa hit
Boende
Evenemang
Liftkort
Pistkarta
Skidområde

Därför ska du välja Schladming-Dachstein

I Schladming-Dachstein väntar långa pister, barnvänliga skidområden, moderna liftar och vintervandringar i orörd natur – perfekt för både aktiva familjer och livsnjutare.

Aktivitet och avkoppling

Sus ner för pisten – eller hitta lugnet genom vintervandring, längdskidåkning eller ski-yoga. Allt mitt i ett landskap av berg, skogar och storslagna vyer.

Läs mer

Konst och kultur

Advent, julmarknader och den spektakulära Nightrace – här går kultur och sport hand i hand.

Läs mer

Matglädje på hög höjd

Autentiska alpstugor, regionala specialiteter och Almkulinarik gör varje skidtur till en smakrik upplevelse.

Läs mer

Fyra berg. En upplevelse. Oändlig skidglädje.

I Schladming-Dachstein åker du från berg till berg utan att ta av dig skidorna. 4-Berge-Skischaukel binder samman Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen och Reiteralm till ett enda stort pistparadis – snösäkert, sportigt och fyllt av vyer som tar andan ur dig.

Med moderna liftar, korta köer och ständig variation är detta hjärtat av Ski amadé. Välkommen till en alpindröm för skidälskare i alla åldrar!

Läs mer om skidområdet
Bekvämt och snabbt till toppen

Nya liftar ger både ökad komfort och kortare väntetider

I vinter tas tre helt nya liftar i bruk: en 10-personers gondol på Hauser Kaibling, en modern 8-stolslift på Planai och en ny gondol på Fageralm. Du tar dig snabbare upp – och njuter av skidåkningen (och utsikten!) ännu längre.

Boendetips

Våra bästa tips på boenden

Falkensteiner Hotel Schladming****s

I bergens rytm, i harmoni med sig själv: alpin charm möter modern arkitektur, medveten avkoppling möter sportiga aktiviteter – från 299 € per natt/rum.

Boka nu

Ski- en Wellnesshotel Schütterhof ****

Ski-in/ski-out, infinitypool & skipas – 3 nachten in 4* Hotel Schütterhof vanaf € 770 p.p. incl. Ski amadé-pass en wellness met uitzicht.

Boka nu

Natuur- en Wellnesshotel Höflehner **** Superior

Absolut unik läge direkt vid skidbacken – 4 nätter på Hotel Höflehner från 1 450 € per person, inklusive halvpension, liftkort, wellness och mycket mer.

Boka nu

En vinter fylld av upplevelser

I Schladming-Dachstein – en del av Ski amadé – är vardagen långt borta. Här väntar mil av pister, barnvänliga områden, moderna liftar, högalpina längdspår och storslagna vyer. En vinterdestination med variation för hela familjen.

Yoga på skidor

Skid-Yoga i Schladming-Dachstein: En perfekt kombination av skidåkning och yoga. Slappna av och stärk din kropp med 30-minuters pass vid skidbacken, omgiven av berg.

Läs mer

Toppturåkning

Utmana dig själv på markerade toppturspår upp till skidbergens toppar, som Planai och Hochwurzen. Belöna dig med en fantastisk utsikt och en välförtjänt nedfart!

Läs mer

Rodel – dag som kväll

Förutom skidåkning är rodel en av regionens höjdpunkter – både dag och natt! Den 7 km långa banan på Hochwurzen är en av de längsta i hela Alperna.

Läs mer

Längdåkning i Ramsau

På soliga Ramsau am Dachstein väntar ett högalpint längdspårsnät med panoramautsikt och spår för alla nivåer – tyst, snösäkert och perfekt för både motion och njutning.

Läs mer

Hisnande aktiviteter på Dachstein

Dachstein, Steiermarks högsta berg, når 2 995 meter. Med Dachstein Gletscherbahn når du glaciären på 10 minuter och njuter av imponerande vyer och aktiviteter.

Läs mer

Vintervandring

Vintervandring i Schladming-Dachstein bjuder på fridfulla stigar genom snötäckta skogar och panoramautsikter över bergen – en magisk upplevelse för naturälskare.

Läs mer

Kvällskälkeåkning & spareribs

Njut av kryddiga spareribs och susa sedan nerför de upplysta kälkbanorna i Hochwurzen och Galsterberg. Allt ingår i kombipaketet!

Läs mer

Snöglädje för hela familjen

Rittisberg, Galsterberg och Planneralm bjuder på sagolika skogar, lugna pister, rodelbanor och lekparker – för en vinter fylld av äventyr för hela familjen.

Läs mer

Kvällsäventyr i snön

Kvällsskidåkning, rodel, topptur eller längdskidor under stjärnorna – vintern i Schladming-Dachstein tar aldrig riktigt slut.

Läs mer

Romantisk slädtur

Inbäddad i filtar glider du fram i häst och släde genom vinterlandskapet – en magisk upplevelse för två, eller hela familjen.

Läs mer

Almkulinarik – smaker på hög höjd

Efter en dag i snön finns det inget bättre än att slå sig ner i en gemytlig alpstuga. Här väntar regionala specialiteter och gästvänliga värdar. Upptäck det prisbelönta projektet Almkulinarik av stjärnkocken Richard Rauch – och njut av hans unika vinterrätter.

Alla evenemang

Backstreet Boys öppnar skidsäsongen 2025

2025-12-05 – 2025-12-07
Planai Stadium, Schladming

Den 5, 6 och 7 december drar vintern igång med stil – Backstreet Boys bjuder på en sprakande liveshow i Planai-stadion. Ses vi?

Läs mer

Nightrace 2026

2026-01-27 – 2026-01-28
Planai Stadium, Schladming

Varje år förvandlas Schladming till scen för en av världens mest spektakulära skidtävlingar: det oförglömliga Nightrace – en höjdpunkt i världscupkalendern.

Läs mer

Julmarknader

2025-11-22 – 2025-12-24
Schladming-Dachstein

Snö, ljus, god mat och dryck – äkta österrikisk gemyt under vinterns mest stämningsfulla månader.

Läs mer

Dachsteinlauf – längdskidtävling

2026-01-09 – 2026-01-11
WM-Stadion Ramsau, Ramsau am Dachstein

Ramsau am Dachstein är värd för DACHSTEINLAUF. Välj mellan en 40 km långdistans eller en 10 km teamrun – ett längdskidåkningsevent för alla nivåer, från motionär till proffs.

Läs mer
Insidertips

Skidåkning

Skidåkning på Planai är en vinterupplevelse utöver det vanliga. Steg för steg genom skogen tar du dig upp till toppen – med Dachsteinmassivet som mäktig fond. Väl uppe väntar inte bara panoramautsikten, utan även en avslappnad färd nedför världscuppisterna och en välförtjänt paus i en mysig alpstuga.

Skidåkning på Planai
Insidertips

Tidig morgonåkning & frukost på berget

Börja din vinterdag i Schladming-Dachstein med något alldeles extra: Early Bird Skiing och frukost på berget. Ta första gondolen och njut av tystnaden, de nypistade backarna och den friska morgonluften – långt före folkmassorna.

Oavsett om du väljer Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen eller Reiteralm bjuder 4-Berge-Skischaukel på oförglömliga morgontimmar. Efter några åk väntar en rejäl frukost i någon av de stämningsfulla alpstugorna, till exempel Krummholzhütte – perfekt för att ladda inför resten av dagen.

Det gröna hjärtat på vintern

Natur, kultur, konst och kulinariska upplevelser – det är Steiermark. Från Dachstein-glaciärens gnistrande vidder till adventsstämning i Graz och snöklädda vinlandskap bjuder regionen in till en vinter fylld av lugn och njutning.

Det Gröna Hjärtat av Österrike välkomnar vintergäster som söker återhämtning, äkthet och en dos värme – både från människorna och miljön.

Läs mer

Ski Opening 2025

Se Backstreet Boys live

Vi tipsar!

Hyttor i backen

  • Rösteralm

    Njut av hemlagade rätter och lokala råvaror.

  • Onkel Willy's Hütte

    Familjedrivet värdshus med mysig atmosfär och god mat.

  • Hochwurzen Alm

    Stanna till vid den steiriska bergsstugan Hochwurzenalm: Njut av traditionella rätter från vår kulinariska partner i Alperna.

  • Krummholzhütte

    Alpstuga med idealiskt läge och det bästa alpina köket. Denna fantastiska utsikt gör att man gärna vill stanna kvar.

  • Sondlalm

    Autentisk, traditionell och fortfarande tillagad i vedeldad ugn här.

  • Waldhäuslalm

    Perfekt för hela familjen, tillgängligt till fots, med skidor, hästdroska, snöskor eller bil.

Fotoplatser - om du letar efter den perfekta utsikten.

Resa hit

Resa hit

Närmaste flygplatser är

  • Salzburg (90 km)

  • München, Tyskland (270 km)

Med tåg

Ta tåg till

  • Direkta förbindelser från München, Graz, Innsbruck och Salzburg med ÖBB

  • Direkt förbindelse från Malmö med Snälltåget

Med bil (från Malmö)

Resan går genom Danmark, därefter A7 genom Tyskland mot Hannover, vidare på A9 mot München och sedan A10 mot Salzburg i Österrike. Resan tar cirka 12-13 timmar beroende på trafik och vägförhållanden.

Hållbarhet i fokus

Schladming-Dachstein möter framtidens utmaningar med tydliga initiativ för att kombinera kvalitet, tillväxt och miljöansvar.

Liftbolagen går i täten: Planai-Hochwurzen-Bahnen siktar på 16 % egenproducerad energi till 2029 genom solkraft och klimatsmart bränsle. Riesneralm driver snötillverkningen med el från ett eget vattenkraftverk, och på Hauser Kaibling sköts pisterna av sommarbetande får – en naturlig landskapsvård.

Även det sociala lyfts fram. Projekt som Senior Talents och lokala matinitiativ stärker både arbetsmarknaden och kontakten mellan turism, jordbruk och lokalsamhälle.

Just nu pågår ett långsiktigt strategiarbete för att vidareutveckla regionens hållbara helårsturism – med ansvar och omtanke i varje steg.

Läs mer
Kontakt

Tourismusverband Schladming-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefon: +43 3687 23310

info@schladming-dachstein.at

Österrike väntar i vinter

Fler tips
Upptäck det bästa av Österrike

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få tillgång till:

  • Insidertips för din nästa semester i Österrike

  • Utsökta recept

  • Tips på aktuella evenemang

  • Resetips och erbjudanden